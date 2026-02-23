Новини
България »
Крум Зарков: Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения

23 Февруари, 2026 19:21 1 506 37

  • крум зарков-
  • лобита-
  • бсп

Мен не ме избра никое лоби. Мен ме изпраха симпатизантите на БСП в цялата страна и това ми дава свободата да водя политиката, която беше одобрена на Конгреса на БСП

Крум Зарков: Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения. Мен не ме избра никое лоби. Мен ме изпраха симпатизантите на БСП в цялата страна и това ми дава свободата да водя политиката, която беше одобрена на Конгреса на БСП. Оценката на старото ръководство бе дадена на Конгреса и от сегашните социологически проучвания. Според мен няма нужда повече да се посочва с пръст и да се търсят виновници. Да, бяха допуснати грешки и сега целта е те да бъдат поправени и да не се допускат повече.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ новият лидер на БСП Крум Зарков.

"Влиянието на Пеевски в БСП също е премахнато. Относно Сергей Станишев, който стана член на Изпълнителното бюро на партията, неговата история не е само и единствено предложението Пеевски да стане шеф на ДАНС. Трябва да използваме неговия опит и знания. В Изпълнителното бюро има и много млади хора. Една от целите ни БСП да стане наистина лява партия, която да се грижи за милионите трудещи се хора. Лявото е изграждане на системи от солидарност, а не раздаването на пари от бюджета, които си взел на заем. Последният бюджет не беше ляв. Последният бюджет беше арогантен и се опита да купи хората и точно това ги накара да излязат на улицата", разкри той.

"Всеки ляв човек ще има място в редиците на БСП. Аз ще се опитам да обединя всички речения в партията. Аз бях част от избирането на президента Румен Радев и после част от екипа му в президентството. С него имаме обща цел - разграждането на политико-олигархичния модел. Това е една добра база за сътрудничество. Имаме и разлики - данъчната система. А и все още не знаем, какво точно мисли партията на Радев по много въпроси. Със сигурност имаме още една обща цел - върховенството на закона. БСП може да си сътрудничи с много партии, но никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена", категоричен бе Зарков.

"Преди две седмици социолозите бяха сигурни, че БСП няма да влезе в парламента. Днес сме на ръба. След още две седмици ще сме далеч над ръба. Убеден съм в това. Единствената смъртоносна заплаха за БСП е да не приеме предизвикателствата. Ние трябва да убедим хората, че сме си разбрали грешките и ще ги поправим, но по-важното е да ги убедим, че има смисъл от нас. Аз ще поема цялата отговорност за случващото с БСП занапред, включително и за изборните резултати. От самото начало групата на БСП бе разделена за промените в Изборния кодекс. Аз съм убеден, че този закон не трябва да влиза в сила. Изразил съм моето становище пред парламентарната група и се надявам да бъда чут. ГЕРБ, ИТН и "Възраждане" имат 115 гласа и търсят 6 гласа, за да бъде преодоляно ветото на президента. Аз ще направя всичко възможно тези гласове да не дойдат от БСП", обяви лидерът на БСП.

"Аз познавам Емил Дечев. Той е един честен и почтен човек. МВР има главна роля в честността на изборите, но не бива да сваляме отговорността за изборите и от партиите, защото, за да си продаде някой гласа, някоя партия трябва да му го купи. В момента Борислав Сарафов е незаконен главен прокурор и новият министър Андрей Янкулов взима правилно и адекватно решение. Дали то ще успее, предстои да видим, защото членовете на Прокурорската колегия във ВСС са непредвидими", каза още Зарков.

"Войната в Украйна трябва да приключи. Историята показва, че въоръжаването води само до нови войни", завърши Крум Зарков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    18 1 Отговор
    Лобитата продали се на Борисов и Свинеевски.

    Коментиран от #4

    19:24 23.02.2026

  • 2 Аууууууууу:

    13 2 Отговор
    След лобитата ще неутрализира и котките! Пазете си котките от Крумчо!😿

    Коментиран от #18

    19:24 23.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    24 1 Отговор
    Червените бандити били овладени. Този говори като пиян поп на Задушница.

    19:26 23.02.2026

  • 4 А кои ще са кандитатите за депутати?

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Зарков, ако кандидатите за депутати са жабляновците, мерджановците и др. скелети, трябва да си подадеш оставката.

    19:28 23.02.2026

  • 5 Не знам

    14 0 Отговор
    Дали ще имаш сили за челен сблъсък. Първият рунд го изгуби.

    19:29 23.02.2026

  • 6 ?????

    18 2 Отговор
    Тия още мърдат ли.
    Не са преспали само с тоя който не си ги е поискал.
    И с ПП-тата, и с Баце, и с Шиши.
    Сега ако влязат в НС ще се примъкнат към Радев.

    19:30 23.02.2026

  • 7 Гупости

    19 0 Отговор
    Кого се опитва да излъже тоз черен юнак? Целта му е да внуши на избирателите, че в БСП е настъпила цялостна промяна и да им вземе гласовете защото опасността БСП да остане извън парламента е съвсем реална. До вчера бяха с ГЕРБ и Ново начало и се облажваха по всеки възможен начин от властта. Как стана сега тази промяна?

    19:32 23.02.2026

  • 8 разбрахме кво каза

    7 0 Отговор
    Лобитата в БСП и другаде са повече вредни дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения
    е най добре

    Коментиран от #19

    19:33 23.02.2026

  • 9 Дедо Мраз

    14 0 Отговор
    Струва ми се, че този човечец ще бъде употребен, докато се намъкнат в парламента. После ще му спретнат един партиен преврат.

    19:33 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 муцунски

    11 0 Отговор
    на кой свят си ? до вчера джаба блеефски ви командваше и то по новините

    19:33 23.02.2026

  • 12 Бай Иван

    9 1 Отговор
    Пропадането Продължава и Дебили Български направиха "служебно" правителство и взеха властта в БСП ново начало от Шиши. А този техен "лидер" е по-сигурно да стане депутат от листите на ПП и ДБ отколкото от БСП ново начало!

    19:35 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Комунделистан

    8 1 Отговор
    Чисто нов, за малко оставил крилцата на гардероб и започнал да лъска имиджа на БСП. Тези 30 години са в казана на властта и лочат. Няма лобита, а паразити, заразни, опасни и трудно лечими. Дано българите са го разбрали инак още ще чумеят и слабеят заедно с държавата, от тези нематоди!

    19:35 23.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Синджир марка

    6 2 Отговор
    Кирил Добрев е човек на Пеещия, Крумчо е човек на Кирчо и така нататък...
    Иначе няма зависимости.

    19:51 23.02.2026

  • 17 бсп

    5 1 Отговор
    е в кофата за боклук!

    20:00 23.02.2026

  • 18 тоя е

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аууууууууу:":

    коткоубиец!!

    20:00 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зарков

    8 0 Отговор
    с ообединева лъжица бесепе-то едва ли ще влезе в НС - ти ще опереш пишкира. Слушал си лизачите, а не хората от структурите. Имаш добри намерения, но "пътят към ада е постлан ..." с такива

    20:06 23.02.2026

  • 21 Перо

    8 1 Отговор
    Тоя джендър ще изрита БСП от НС!

    20:06 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Никой

    7 0 Отговор
    Този чомек е комичен - той няма никакви качества да бъде Лидер - просто се усмихва - то кой ли има в България качества.

    20:19 23.02.2026

  • 24 Някой

    5 1 Отговор
    "Другарю" Кацамунски, "левите" социални партии се грижат за онеправданите, безработните, бедните, болните, инвалидите, старите ... Инвалидите не са трудови хора. Не всичк трудови хора са бедни имащи нужда от социално подпомагане. Пример IT ама въобще не са бедни и не гласуват за БСП, IT гласуват за "плосък данък". Също и работещите в енергетиката, корабоплаването, нефтената промишленост ...
    Вие "другарю" Кацарски, сте демагог, не знаете какво означава да си социалист.

    20:26 23.02.2026

  • 25 Хан Крумови

    2 1 Отговор
    закони....

    20:27 23.02.2026

  • 26 Хобит

    4 0 Отговор
    Властелинът на лобита!

    20:28 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха

    8 1 Отговор
    Ама кой ти вярва бе фигурант опърдян??? Цял живот на някоя хранилка и сега за 2 седмици бил оправил всичко.

    ХАХАХА! Така ставало то!

    20:39 23.02.2026

  • 29 другаря

    5 1 Отговор
    Кацамунчо

    20:46 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мизерник

    3 0 Отговор
    Щял да обедини всички течения в партията. Безпринципни твари. И от тези "течения" ни един пролетарий няма. Няма го синдикалното, няма го наемният труд, нищо няма. Има една пасмина готова на всичко само и само да влезе в парламента. Нито вътрешната политика им е лява, нито външната. Станишковци и Първанчовци. Превръщат се в още по дясна социалдемократична партия нямаща нищо общо със лявото. Дали съм прав? Ами влезте в сайта на WSWS и сами решете дали имат нещо общо идеологически и морално ....

    22:05 23.02.2026

  • 32 Горски

    4 0 Отговор
    Станишевци, таковци, мерджановци, жабляновци и какви ли не скелети от миналото отново изпълзяха в очакване на тлъсти депутатски заплати, привилегии и излъган народ. Партия съставена от милионери се нарича социалистическа.Този Зарков ми е ясен отдавна. Постановката беше в ход още с напускането му на президентството. Тези думи срещу въоръжаването( разбира се да не се обиди Русия) ги слушаме от дълго време от бившият му шеф в президентството. И цялата смяна на ръководството на БСП беше за да може след изборите да се коалират с Радев и пак да са в управлението. Какво обновление, какви пет лева, вас вече ви няма на картата, още ли не сте се събудили? Какво е мнението на БСП за американските военни самолети на летището в София,което е обект от националната сигурност? Изобщо някой от властта ще каже ли нещо на народа по това предателство и че България е застрашена?

    22:06 23.02.2026

  • 33 Проблема е обаче

    1 0 Отговор
    Че НЕ сте си разбрали грешките. Точно същите грешки повтаряте но с нови лица. Иначе си дрънкай глупостите Зарков и си вярвай как лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения но ще ги обединяваш

    22:10 23.02.2026

  • 34 Крумчо Зарков

    1 0 Отговор
    Ти Лобитата в БСП ги остави. Това си е ваша работа там вътрешна. Кажи как ще ни убедиш че сте лява партия? Какво разбираш лично ти под ляво щото на Станишев и Първанов тези неща определено не са им ясни

    22:14 23.02.2026

  • 35 Цеката

    1 0 Отговор
    Неотложно отстранете неподходящите кариеристи в 2-ри МИР

    00:05 24.02.2026

  • 36 БСП са червени боклуци

    0 0 Отговор
    БСП са червени боклуци

    00:11 24.02.2026

  • 37 зарков

    0 0 Отговор
    гласувайте за мен ще възродя куманизъма!

    00:17 24.02.2026

