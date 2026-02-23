Крум Зарков: Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения

Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения. Мен не ме избра никое лоби. Мен ме изпраха симпатизантите на БСП в цялата страна и това ми дава свободата да водя политиката, която беше одобрена на Конгреса на БСП. Оценката на старото ръководство бе дадена на Конгреса и от сегашните социологически проучвания. Според мен няма нужда повече да се посочва с пръст и да се търсят виновници. Да, бяха допуснати грешки и сега целта е те да бъдат поправени и да не се допускат повече.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ новият лидер на БСП Крум Зарков.
"Влиянието на Пеевски в БСП също е премахнато. Относно Сергей Станишев, който стана член на Изпълнителното бюро на партията, неговата история не е само и единствено предложението Пеевски да стане шеф на ДАНС. Трябва да използваме неговия опит и знания. В Изпълнителното бюро има и много млади хора. Една от целите ни БСП да стане наистина лява партия, която да се грижи за милионите трудещи се хора. Лявото е изграждане на системи от солидарност, а не раздаването на пари от бюджета, които си взел на заем. Последният бюджет не беше ляв. Последният бюджет беше арогантен и се опита да купи хората и точно това ги накара да излязат на улицата", разкри той.
"Всеки ляв човек ще има място в редиците на БСП. Аз ще се опитам да обединя всички речения в партията. Аз бях част от избирането на президента Румен Радев и после част от екипа му в президентството. С него имаме обща цел - разграждането на политико-олигархичния модел. Това е една добра база за сътрудничество. Имаме и разлики - данъчната система. А и все още не знаем, какво точно мисли партията на Радев по много въпроси. Със сигурност имаме още една обща цел - върховенството на закона. БСП може да си сътрудничи с много партии, но никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена", категоричен бе Зарков.
"Преди две седмици социолозите бяха сигурни, че БСП няма да влезе в парламента. Днес сме на ръба. След още две седмици ще сме далеч над ръба. Убеден съм в това. Единствената смъртоносна заплаха за БСП е да не приеме предизвикателствата. Ние трябва да убедим хората, че сме си разбрали грешките и ще ги поправим, но по-важното е да ги убедим, че има смисъл от нас. Аз ще поема цялата отговорност за случващото с БСП занапред, включително и за изборните резултати. От самото начало групата на БСП бе разделена за промените в Изборния кодекс. Аз съм убеден, че този закон не трябва да влиза в сила. Изразил съм моето становище пред парламентарната група и се надявам да бъда чут. ГЕРБ, ИТН и "Възраждане" имат 115 гласа и търсят 6 гласа, за да бъде преодоляно ветото на президента. Аз ще направя всичко възможно тези гласове да не дойдат от БСП", обяви лидерът на БСП.
"Аз познавам Емил Дечев. Той е един честен и почтен човек. МВР има главна роля в честността на изборите, но не бива да сваляме отговорността за изборите и от партиите, защото, за да си продаде някой гласа, някоя партия трябва да му го купи. В момента Борислав Сарафов е незаконен главен прокурор и новият министър Андрей Янкулов взима правилно и адекватно решение. Дали то ще успее, предстои да видим, защото членовете на Прокурорската колегия във ВСС са непредвидими", каза още Зарков.
"Войната в Украйна трябва да приключи. Историята показва, че въоръжаването води само до нови войни", завърши Крум Зарков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4
19:24 23.02.2026
2 Аууууууууу:
Коментиран от #18
19:24 23.02.2026
3 Данко Харсъзина
19:26 23.02.2026
4 А кои ще са кандитатите за депутати?
До коментар #1 от "Гост":Зарков, ако кандидатите за депутати са жабляновците, мерджановците и др. скелети, трябва да си подадеш оставката.
19:28 23.02.2026
5 Не знам
19:29 23.02.2026
6 ?????
Не са преспали само с тоя който не си ги е поискал.
И с ПП-тата, и с Баце, и с Шиши.
Сега ако влязат в НС ще се примъкнат към Радев.
19:30 23.02.2026
7 Гупости
19:32 23.02.2026
8 разбрахме кво каза
е най добре
Коментиран от #19
19:33 23.02.2026
9 Дедо Мраз
19:33 23.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 муцунски
19:33 23.02.2026
12 Бай Иван
19:35 23.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Комунделистан
19:35 23.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Синджир марка
Иначе няма зависимости.
19:51 23.02.2026
17 бсп
20:00 23.02.2026
18 тоя е
До коментар #2 от "Аууууууууу:":коткоубиец!!
20:00 23.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зарков
20:06 23.02.2026
21 Перо
20:06 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Никой
20:19 23.02.2026
24 Някой
Вие "другарю" Кацарски, сте демагог, не знаете какво означава да си социалист.
20:26 23.02.2026
25 Хан Крумови
20:27 23.02.2026
26 Хобит
20:28 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хаха
ХАХАХА! Така ставало то!
20:39 23.02.2026
29 другаря
20:46 23.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мизерник
22:05 23.02.2026
32 Горски
22:06 23.02.2026
33 Проблема е обаче
22:10 23.02.2026
34 Крумчо Зарков
22:14 23.02.2026
35 Цеката
00:05 24.02.2026
36 БСП са червени боклуци
00:11 24.02.2026
37 зарков
00:17 24.02.2026