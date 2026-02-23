Крум Зарков: Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения

Лобитата в БСП са овладени дотолкова, че да не могат да взимат повече вредни решения. Мен не ме избра никое лоби. Мен ме изпраха симпатизантите на БСП в цялата страна и това ми дава свободата да водя политиката, която беше одобрена на Конгреса на БСП. Оценката на старото ръководство бе дадена на Конгреса и от сегашните социологически проучвания. Според мен няма нужда повече да се посочва с пръст и да се търсят виновници. Да, бяха допуснати грешки и сега целта е те да бъдат поправени и да не се допускат повече.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ новият лидер на БСП Крум Зарков.

"Влиянието на Пеевски в БСП също е премахнато. Относно Сергей Станишев, който стана член на Изпълнителното бюро на партията, неговата история не е само и единствено предложението Пеевски да стане шеф на ДАНС. Трябва да използваме неговия опит и знания. В Изпълнителното бюро има и много млади хора. Една от целите ни БСП да стане наистина лява партия, която да се грижи за милионите трудещи се хора. Лявото е изграждане на системи от солидарност, а не раздаването на пари от бюджета, които си взел на заем. Последният бюджет не беше ляв. Последният бюджет беше арогантен и се опита да купи хората и точно това ги накара да излязат на улицата", разкри той.

"Всеки ляв човек ще има място в редиците на БСП. Аз ще се опитам да обединя всички речения в партията. Аз бях част от избирането на президента Румен Радев и после част от екипа му в президентството. С него имаме обща цел - разграждането на политико-олигархичния модел. Това е една добра база за сътрудничество. Имаме и разлики - данъчната система. А и все още не знаем, какво точно мисли партията на Радев по много въпроси. Със сигурност имаме още една обща цел - върховенството на закона. БСП може да си сътрудничи с много партии, но никога повече няма да бъде присъдружна и подчинена", категоричен бе Зарков.

"Преди две седмици социолозите бяха сигурни, че БСП няма да влезе в парламента. Днес сме на ръба. След още две седмици ще сме далеч над ръба. Убеден съм в това. Единствената смъртоносна заплаха за БСП е да не приеме предизвикателствата. Ние трябва да убедим хората, че сме си разбрали грешките и ще ги поправим, но по-важното е да ги убедим, че има смисъл от нас. Аз ще поема цялата отговорност за случващото с БСП занапред, включително и за изборните резултати. От самото начало групата на БСП бе разделена за промените в Изборния кодекс. Аз съм убеден, че този закон не трябва да влиза в сила. Изразил съм моето становище пред парламентарната група и се надявам да бъда чут. ГЕРБ, ИТН и "Възраждане" имат 115 гласа и търсят 6 гласа, за да бъде преодоляно ветото на президента. Аз ще направя всичко възможно тези гласове да не дойдат от БСП", обяви лидерът на БСП.

"Аз познавам Емил Дечев. Той е един честен и почтен човек. МВР има главна роля в честността на изборите, но не бива да сваляме отговорността за изборите и от партиите, защото, за да си продаде някой гласа, някоя партия трябва да му го купи. В момента Борислав Сарафов е незаконен главен прокурор и новият министър Андрей Янкулов взима правилно и адекватно решение. Дали то ще успее, предстои да видим, защото членовете на Прокурорската колегия във ВСС са непредвидими", каза още Зарков.

"Войната в Украйна трябва да приключи. Историята показва, че въоръжаването води само до нови войни", завърши Крум Зарков.