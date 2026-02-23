Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Катастрофа на столичния бул. „България“ затруднява движението

23 Февруари, 2026 18:42 2 048 6

Катастрофа на столичния бул. „България“ затруднява движението - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа на столичния бул. „България“ след „Тодор Каблешков“ посока кв. „Бояна“.

Според кадри от инцидента, качени от очевидци онлайн, до сблъсъкът се е стигнало след като кола се е включила в движението по булеварда от отбивката за ул. „Пирин“.

На място има полиция. Движението се отклонява в другите две свободни ленти за движение.

Няма данни за пострадали.


  • 1 Тити

    9 3 Отговор
    Нормално за гетото София.

    18:43 23.02.2026

  • 2 Голям

    13 0 Отговор
    Праз. Като не могат да шофират да си извозват дебелите дупета с метрото.

    18:47 23.02.2026

  • 3 МПС

    16 1 Отговор
    Никой не спазва предимството, изкачат и се влачат като прани гащи от преките.

    18:47 23.02.2026

  • 4 Тъпо соросоидче

    13 0 Отговор
    Абе Путин е виновен.

    18:48 23.02.2026

  • 5 Николова , София

    7 0 Отговор
    Естествено от помкия , видинско,Лом,Монтана ,врачанско е някой ,ние караме разумно

    19:56 23.02.2026

  • 6 тва са

    4 0 Отговор
    новоизлюпените софиянци от близки и далечни райони които си карат като на село. Ама в града не е така има правила. Виновни са и фирмите които ги наемат за по ниска заплата от нашата но как ще се справят с наема сами си знаят. Интересни са ми тия дето продават всичко на село и пак взимат заем и идват в града. Като не може да се впишат в обстановката след 10 години какво ще правят. Пак на село с голямо самочувствие че са работили в градо.

    21:11 23.02.2026

