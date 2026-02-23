Катастрофа на столичния бул. „България“ затруднява движението

Катастрофа на столичния бул. „България“ след „Тодор Каблешков“ посока кв. „Бояна“.
Според кадри от инцидента, качени от очевидци онлайн, до сблъсъкът се е стигнало след като кола се е включила в движението по булеварда от отбивката за ул. „Пирин“.
На място има полиция. Движението се отклонява в другите две свободни ленти за движение.
Няма данни за пострадали.
