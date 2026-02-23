Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен

Предложих на МС да вземе решение да се предложи на президента Илияна Йотова да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това заяви на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.
По думите му кабинетът е "взел такова решение и то е изпратено на държавния глава". "Като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър.
Той изтъкна и причините за решението главният секретар на МВР да бъде сменен.
"Не си плаща глобите по Закона за движение по пътищата. Днес разпоредих проверка по отношение на всички ръководители", посочи Дечев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #8
17:35 23.02.2026
2 ВПН-на работи
Коментиран от #6, #13, #15
17:36 23.02.2026
3 Макс
Коментиран от #7
17:37 23.02.2026
4 Промяна
17:37 23.02.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:37 23.02.2026
6 Вашето мнение
До коментар #2 от "ВПН-на работи":ППДБ- Петрохан, герб и дпс са едно и също нещо и никога не са излизали от коалиция.
17:38 23.02.2026
7 Промяна
До коментар #3 от "Макс":ИЗМЕТ СА ТЕЗИ НАЗНАЧЕНИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И ТИ ЯСНО ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ
17:38 23.02.2026
8 Ал Бънди
До коментар #1 от "Вашето мнение":Щото Дани Митов отговаряше на въпроси и разкри всички престъпления като се почне от Нотариуса, Алексей Петров и свършим с директора на Русе и Петрохан. Май само разкри какво е изпратила Лена до търговския регистър, ама и там Съда го посече, че няма нищо нередно.
Коментиран от #12
17:40 23.02.2026
9 Сто по Сто
Щеше да е смешно, ако не е тъжно.
Когато искаш на някой оставката - излез и кажи на всички причините. Така остават съмнения.
Така не се засилва доверието във властта.
Не е дойстойно това.
17:41 23.02.2026
10 Промяна
17:41 23.02.2026
11 Промяна
17:42 23.02.2026
12 Вашето мнение
До коментар #8 от "Ал Бънди":ППДБ- Петрохан, герб и дпс са едно и също нещо и никога не са излизали от коалиция.
17:43 23.02.2026
13 Промяна
До коментар #2 от "ВПН-на работи":ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА В ДЕЙСТВИЕ БЕЗ ИЗБОРИ ПРИТЕЖАВАТ ЦЯЛАТА ВЛАСТ
Коментиран от #16
17:44 23.02.2026
14 Промяна
17:46 23.02.2026
15 Промяна
До коментар #2 от "ВПН-на работи":НИКОЙ НЕ Е ГРАСУВАЛ ЗА ТОЗИ ВЪН
17:47 23.02.2026
16 ПППДДББ
До коментар #13 от "Промяна":Прасетата са розови умньо!
17:50 23.02.2026
17 Механик
17:51 23.02.2026
18 Млди
нагли
ПП
поколение Z
харесват ли ви тези
те обичат децата
17:52 23.02.2026
19 Пачо
17:54 23.02.2026
20 Има ли нормални
17:55 23.02.2026