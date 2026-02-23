Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен

Предложих на МС да вземе решение да се предложи на президента Илияна Йотова да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това заяви на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.

По думите му кабинетът е "взел такова решение и то е изпратено на държавния глава". "Като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър.

Той изтъкна и причините за решението главният секретар на МВР да бъде сменен.

"Не си плаща глобите по Закона за движение по пътищата. Днес разпоредих проверка по отношение на всички ръководители", посочи Дечев.