Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен

Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен

23 Февруари, 2026 17:33 886 20

  • емил дечев-
  • главен секретар-
  • мвр

Той изтъкна и причините

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложих на МС да вземе решение да се предложи на президента Илияна Йотова да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това заяви на брифинг вътрешният министър Емил Дечев.

По думите му кабинетът е "взел такова решение и то е изпратено на държавния глава". "Като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър.

Той изтъкна и причините за решението главният секретар на МВР да бъде сменен.

"Не си плаща глобите по Закона за движение по пътищата. Днес разпоредих проверка по отношение на всички ръководители", посочи Дечев.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    9 8 Отговор
    Прави се опит да се заметът следите свързани с ппдб-петрохан. Гледах го, безкрайно нагъл, издекламира си опорките и хукна без да отговори на един въпрос.

    Коментиран от #8

    17:35 23.02.2026

  • 2 ВПН-на работи

    9 5 Отговор
    Измитай гробо-прасешката пасмина!

    Коментиран от #6, #13, #15

    17:36 23.02.2026

  • 3 Макс

    8 3 Отговор
    Браво ! Всичката измет да се измете .

    Коментиран от #7

    17:37 23.02.2026

  • 4 Промяна

    5 6 Отговор
    Е РАЗБИРА СЕ С С ЙОТОВА СТЕ АЧИК АЧИК НАЛИ С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПРАВИМ ПАДНА ВИ СЕ ОТ ЛОТАРИЯТА ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ .И АЛА БАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ ДАВАЙТЕ ЛЪЖЕТЕ ТЕРОРИЗИРАЙТЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ НАЗНАЧЕНИ С ИЗМАМА СТЕ ВЪН

    17:37 23.02.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 2 Отговор
    Правилно! За какво му плащат на този гл. секретар? За маймунската му физиономия ли?

    17:37 23.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "ВПН-на работи":

    ППДБ- Петрохан, герб и дпс са едно и също нещо и никога не са излизали от коалиция.

    17:38 23.02.2026

  • 7 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Макс":

    ИЗМЕТ СА ТЕЗИ НАЗНАЧЕНИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И ТИ ЯСНО ПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯЦИ

    17:38 23.02.2026

  • 8 Ал Бънди

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Щото Дани Митов отговаряше на въпроси и разкри всички престъпления като се почне от Нотариуса, Алексей Петров и свършим с директора на Русе и Петрохан. Май само разкри какво е изпратила Лена до търговския регистър, ама и там Съда го посече, че няма нищо нередно.

    Коментиран от #12

    17:40 23.02.2026

  • 9 Сто по Сто

    6 4 Отговор
    "Не си плаща глобите по Закона за движение по пътищата" - Дечев, ти по тази причина можеш всеки да уволниш.
    Щеше да е смешно, ако не е тъжно.
    Когато искаш на някой оставката - излез и кажи на всички причините. Така остават съмнения.
    Така не се засилва доверието във властта.
    Не е дойстойно това.

    17:41 23.02.2026

  • 10 Промяна

    6 3 Отговор
    АЙДЕ ЗАПОЧНА СЕ ТЕРОРЪТ НАД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОРИГАРСИ ЙОТОВА СЕГА УСЛУЖЛИВО ЩЕ СЪДЕЙСТВА НА ПЕТРОХАНЦИ БАНДИТИ

    17:41 23.02.2026

  • 11 Промяна

    5 2 Отговор
    ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО МЕТЕЖНО ЧЕРВЕНО ВЪН ГЮРОВОТО

    17:42 23.02.2026

  • 12 Вашето мнение

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ал Бънди":

    ППДБ- Петрохан, герб и дпс са едно и също нещо и никога не са излизали от коалиция.

    17:43 23.02.2026

  • 13 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "ВПН-на работи":

    ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА В ДЕЙСТВИЕ БЕЗ ИЗБОРИ ПРИТЕЖАВАТ ЦЯЛАТА ВЛАСТ

    Коментиран от #16

    17:44 23.02.2026

  • 14 Промяна

    6 2 Отговор
    ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ГЮРОВО АЛАБАЛАТА ВЪН НАЗНАЧЕНИТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ

    17:46 23.02.2026

  • 15 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "ВПН-на работи":

    НИКОЙ НЕ Е ГРАСУВАЛ ЗА ТОЗИ ВЪН

    17:47 23.02.2026

  • 16 ПППДДББ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Прасетата са розови умньо!

    17:50 23.02.2026

  • 17 Механик

    2 1 Отговор
    Точно преди 2 часа имаше статия в която тоя казваше, че изобщо не е искал ничии оставки.

    17:51 23.02.2026

  • 18 Млди

    1 1 Отговор
    красиви
    нагли
    ПП
    поколение Z
    харесват ли ви тези
    те обичат децата

    17:52 23.02.2026

  • 19 Пачо

    0 0 Отговор
    Нали отричайте, че ще правите смени.Лъжите ви започват още отначало.

    17:54 23.02.2026

  • 20 Има ли нормални

    0 0 Отговор
    Ми Рашков системно не си плащал глобите по Закона за движение по пътищата

    17:55 23.02.2026

