ЦСКА официално обяви ново попълнение

23 Февруари, 2026 21:06 725 0

ЦСКА официално обяви ново попълнение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА се подсили с аржентинския централен бранител Факундо Родригес. Днес футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуване, обявиха от клуба на официалния си сайт.

Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига при „армейците“ от аржентинския Естудиантес Ла Плата.

Факундо има солидна кариера в Южна Америка, като е носител на няколко значими отличия – той е шампион на Аржентина, двукратен шампион на Еквадор, носител на Копа Судамерикана и двукратен носител на Купата на шампионите в Аржентина.

Започва кариерата си в Годой Крус, за чийто първи тим дебютира през 2019 г. в аржентинския елит. В периода 2020-2022 г. играе за Темперлей и Гийермо Браун, а през 2023 г. преминава в еквадорския ЛДУ Кито, където се утвърждава като основен футболист. За 2 сезона Родригес записва участие в 53 мача и отбелязва 2 гола, а добрите му изяви му осигуряват завръщане в родината с трансфер в елитния Естудиантес.


