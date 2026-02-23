Добри Митрев за цената на изборите: Висока е, но никой не ни е обещавал евтина демокрация

Нашите очаквания към кабинета са преди като на всички български граждани, а именно да свърши почтено своята работа по провеждането на едни честни избори. Иначе ние нямаме много завишени очаквания към този кабинет предвид неговия кратък времеви хоризонт, защото на практика говорим за един технически кабинет, а не редовен. Това заяви председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев в интервю за Нова нюз.
Митрев обаче поясни, че е важно финансовият министър да внесе в парламента нов удължителен закон за бюджета, тъй като настоящият изтича в края на март.
„Дано да има редовен кабинет след изборите и депутатите бързо да се консолидират около състав, защото пред България има много предизвикателства. Но най-важното е да има подкрепата на българското общество“, посочи още той.
На въпрос как ще коментира цената за провеждането на изборите, която може да достигне до 80 милиона евро, Добри Митрев изрази мнение, че има обективни причини за високата цена.
Не вярвам експертите да са завишили стойността. Да, цената е висока, но предполагам се дължи на увеличението на възнагражденията. Освен това никой не е обещавал, че демокрацията е нещо евтино. По-добре да платим такава цена, отколкото да виждаме недоволни по площадите, обясни Митрев.
По думите му е редно служителите в публичната администрация да получат увеличение на заплатите си в размер на 5% така, както е записано в закона.
„За разлика от публичната админстрация, средствата в частния сектор се изработват. Частният сектор е реалната икономика, той разчита на собствения си труд и собствените си рискове“, допълни председателят на БСК.
Митрев разясни още, че бизнесът не е бил компенсиран за висока цена на електроенергията от април м.г. За сметка на това има приети два механизма, но по думите му и двата „не са работещи“ и са необходими промени.
В заключение посочи, че сред основните фактори за инфлацията у нас са цената на електрическата енергия, увеличената цена на водата от 1 януари и увеличените разходи за труд на работещите.
