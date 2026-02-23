Новини
България »
Добри Митрев за цената на изборите: Висока е, но никой не ни е обещавал евтина демокрация

Добри Митрев за цената на изборите: Висока е, но никой не ни е обещавал евтина демокрация

23 Февруари, 2026 18:20 926 43

  • добри митрев-
  • избори-
  • демокрация

Има обективни причини за високата цена, каза той

Добри Митрев за цената на изборите: Висока е, но никой не ни е обещавал евтина демокрация - 1
Кадър Нова Нюз
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нашите очаквания към кабинета са преди като на всички български граждани, а именно да свърши почтено своята работа по провеждането на едни честни избори. Иначе ние нямаме много завишени очаквания към този кабинет предвид неговия кратък времеви хоризонт, защото на практика говорим за един технически кабинет, а не редовен. Това заяви председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев в интервю за Нова нюз.

Митрев обаче поясни, че е важно финансовият министър да внесе в парламента нов удължителен закон за бюджета, тъй като настоящият изтича в края на март.

„Дано да има редовен кабинет след изборите и депутатите бързо да се консолидират около състав, защото пред България има много предизвикателства. Но най-важното е да има подкрепата на българското общество“, посочи още той.

На въпрос как ще коментира цената за провеждането на изборите, която може да достигне до 80 милиона евро, Добри Митрев изрази мнение, че има обективни причини за високата цена.

Не вярвам експертите да са завишили стойността. Да, цената е висока, но предполагам се дължи на увеличението на възнагражденията. Освен това никой не е обещавал, че демокрацията е нещо евтино. По-добре да платим такава цена, отколкото да виждаме недоволни по площадите, обясни Митрев.

По думите му е редно служителите в публичната администрация да получат увеличение на заплатите си в размер на 5% така, както е записано в закона.

„За разлика от публичната админстрация, средствата в частния сектор се изработват. Частният сектор е реалната икономика, той разчита на собствения си труд и собствените си рискове“, допълни председателят на БСК.

Митрев разясни още, че бизнесът не е бил компенсиран за висока цена на електроенергията от април м.г. За сметка на това има приети два механизма, но по думите му и двата „не са работещи“ и са необходими промени.

В заключение посочи, че сред основните фактори за инфлацията у нас са цената на електрическата енергия, увеличената цена на водата от 1 януари и увеличените разходи за труд на работещите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тоя

    17 1 Отговор
    ще намаже....

    Коментиран от #7

    18:21 23.02.2026

  • 2 Еййййй малеее

    22 2 Отговор
    Хората гладни, бедни, необразовани, без зъби, затворени, озлобени, счупени коли, оше по счупени пътища, счупени институции, счупена държавност......ква демомрация ве алоуууу

    18:23 23.02.2026

  • 3 Тъпак

    15 1 Отговор
    Но сметката я плащаме ние

    Коментиран от #36

    18:24 23.02.2026

  • 4 Ще има ли банани?

    15 2 Отговор
    Важното е бананите да не поскъпват

    18:25 23.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    Да я плащат педофилите тази цена.

    18:26 23.02.2026

  • 6 Мишел

    13 1 Отговор
    Псевдодемокрацията струва скъпо.

    18:29 23.02.2026

  • 7 ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тоя":

    въжето

    18:30 23.02.2026

  • 8 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Изборите в БГ ще бъдат фарс.Ди средата на април инфлацията ще удари като с парен чук по главите на гласоподавателите,че избирателната активност едва ли ще мине заветните 35%.Иначе бай Добри разтяга предизборни локуми

    18:34 23.02.2026

  • 9 Всеки българин трябва

    7 3 Отговор
    да свърши почтено своята работа и да гласува против ппедофили ти какви прасета и всякаква останала животинска маса.
    И като се замисля се чудя след като Радев евентуално би се коалирал с педофилите дали трябва да гласувам за него
    И какво остана да направя защото и аз съм една проста овца а от българското стадо.......
    Сигурно съм много пиян но се разграничавам от розовата мъгла а демократичните трето полови същества

    18:36 23.02.2026

  • 10 Няма верно евтина демокрация но

    6 2 Отговор
    Най важното е да се разбере че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате младежи. Точно за това за атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    18:43 23.02.2026

  • 11 Тити

    5 1 Отговор
    Явно някой иска да си вземе комисионната.

    18:44 23.02.2026

  • 12 Не е вярно

    5 1 Отговор
    Със старият бюджет от 2025 не е редно през постановление на МС служителите в публичната администрация да получат увеличение на заплатите си с още 5% ! Те и без това имаха немалко увеличение 2025 г

    18:46 23.02.2026

  • 13 ти ли ще храниш с демокрация

    4 1 Отговор
    Та те наядат на демокрация при баба

    18:47 23.02.2026

  • 14 Пак не разбрахме обаче

    5 1 Отговор
    Кои са тези много предизвикателства които да се нуждаят от подкрепата на българското общество ? И как точно едно евентуално калиционно правителство от подлоги ще търси после подкрепата от българското общество. С Референдуми ли или как? По някога се чудя защо хора които изглеждат нормални дрънкат глупости когато сложат министерското костюмче

    18:52 23.02.2026

  • 15 си пън

    5 0 Отговор
    митев и крадлива не са ни обещавали,напротив справедлива обещаха,че закони ще се спазват и ще живем по добре,отде ви намират бе митев,как не ви удушихаспъпната връв още кога сте се пръкнлибе изрод

    18:54 23.02.2026

  • 16 Нищо не са 80 милиона евро

    7 2 Отговор
    50-60 избора годично можем да правим с парите които иначе за НАТО и тенекии даваме и за нацистка Украйна. Така поне ще останат във хората

    Коментиран от #19

    18:55 23.02.2026

  • 17 Колкото повече избори

    6 3 Отговор
    Толкова по малко пари за Украйна, НАТО и смърт !

    18:57 23.02.2026

  • 18 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Давай бе, ще издоим стадото. Следващата година пак!

    18:57 23.02.2026

  • 19 Знам

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо не са 80 милиона евро":

    Какво остава за хората, но се сети сам, като почнеш да викаш "ох-ох-ох".

    19:00 23.02.2026

  • 20 евалата чалгопитеци

    8 0 Отговор
    Как е новото нормално? Преяждате ли с депутатски кифтета? Нали затова скачахте по ллощадите? А скачалите в чужбина, прибраха ли се вече да раждат българи?

    19:05 23.02.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    А и никой не е търсил каквато и да е демокрация бе из.род !

    19:06 23.02.2026

  • 22 Напротив

    3 0 Отговор
    Всичко щеше да е цветя и рози.Швейцария Швеция ряпа ядът.

    19:07 23.02.2026

  • 23 Евродебил

    4 1 Отговор
    От ранната седерастия,през прехода и масовата разграбация на римлянина Костов,та през предпресъединяването в което покривахме глави,рязахме реактори и бойна техник и доразграбване на каквото бе артисало от Костов,та през,800тине дни на мадридския разбойник,а после през ГРОБ и купища зглобки,с колосални дългове
    вече като членове на ЕСССР с борчовете за Украйнс...Всичката тази разруха и деградация я постигнахме с купища избори и неадекватен електорат от зомбита чакащи поредния месия.

    19:10 23.02.2026

  • 24 ТОЧНО ПОДОБНИ ИЗКАЗВАНИЯ

    1 3 Отговор
    Отвращават хората от "скъпата ви демокрация". Галош.

    19:12 23.02.2026

  • 25 Българин

    1 1 Отговор
    По времето на бай Тошо Министерския Съвет се събира да дига цените. Карат по азбучен ред: А-автомобили, Б-банани, В-вратовръзки и т.н. Стигнали до Ф. Ф, Ф, коя стока е с Ф.- Фъстъците-сетил се някой. Скочила обаче Цола Драгойчева: - Моля ти се, Тошко, не дигай фъстъците, знаеш колко ги обичам. -Ами тогаз кое с Ф? - Фсичко останало!

    19:12 23.02.2026

  • 26 Мнение

    2 3 Отговор
    Изборите езлезат по-евтино от два месеца управление на Герб.

    19:16 23.02.2026

  • 27 Миндич

    2 0 Отговор
    Цялото това безумие,при положение че Алеко Константинов преди около 130 години ни описа съществото на парламентарната жидокрация и т.н и "избори".И има една аномалия която на матряла няма как да направи впечетление,но колкото повече затъваме и човешкия ни ресурс се изчерпва в този 36 годишен геноцид,толко повече се увеличава броя на т.н. "избори" и масрафа свързан с тях.

    19:18 23.02.2026

  • 28 За мързел се плаща

    3 1 Отговор
    Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да са разрешени.

    19:19 23.02.2026

  • 29 Хаха

    3 1 Отговор
    Демокрацията е опиум за масите. Ако нещо зависеше от избори, те никога нямаше да бъдат провеждани. Но пък са добра психическа терапия за отпушване на натрупаните напрежения в общността.

    19:21 23.02.2026

  • 30 За мързел се плаща

    3 0 Отговор
    Весело и нещо, от нищо прави нещо, от нищо прави нещо и вее знамена.

    Ходих до Турция.
    Купих си говорещ кантар.
    Като стъпя отгоре ми вика:
    „Машалла бе гяуp”

    За лyдите има лyдница, за
    Болните има болница, само
    Глупaцитe си нямат място
    И затова са навсякъде....!

    На следващите избори
    гласувай за Али Баба,
    така поне ще си сигурен,
    че кpадците ще са само 40.

    Селянин е човек, който
    живее на село и се занимава със земеделие.
    Селяндyр е особеност на характер и не
    Е свързано с местожителството....

    Няма вече нормални хора.
    Всички сме малко или повече лyди.
    Някой крадат като лyди.
    Някой викат като лyди.
    Някой пият като лyди.
    А някой работят като лyди.
    Тези последните са най – лyди от всичките!

    19:25 23.02.2026

  • 31 БарекОфф

    5 0 Отговор
    Алоооо! Е колко може бе? Всяка година избори. Кой ги плаща? Народа!
    Трябва да се приеме закон в България.
    Изборите да се плащат от свалено то правителство/парламент.
    То бива наглост и безочие ама вое се ОСР@ХТЕ.

    19:27 23.02.2026

  • 32 новият министър предател каза:

    2 1 Отговор
    75милиона за изборите не са "Разход" ,Те са Инвестиция.........Какъв ли доход ще ни донесат пота дядо дръмпи.......пс.Тоя предида си отвори устата изглеждаше като мъдрец......

    19:28 23.02.2026

  • 33 мишоци избрани от наивни хорица да ги

    2 0 Отговор
    цицат

    но никой не ни е обещавал евтини мишоци
    да управляват

    19:29 23.02.2026

  • 34 Байрактар"70

    3 1 Отговор
    Тоя знае ли аджеба, какво значи думата ,,демокрация"? Аз дълбоко се съмнявам след изказването му!

    19:31 23.02.2026

  • 35 да питам умните и красивите

    2 3 Отговор
    Покажете едно доказателство което ще издържи в Съда, че Борисов нещо е откраднал.
    Преди да праскате минусите, пак прочетете написаното. Лесно е въпросчето.

    19:31 23.02.2026

  • 36 Наясно сме че не е евтина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тъпак":

    Вече сме минус-53 млрд €.
    И това очевидно не е всичко.

    19:32 23.02.2026

  • 37 така е

    2 0 Отговор
    Проблема с Радев е, че няма да си тръгне, ако улицата му поиска оставката. Най-много да им анякоя спукана глава по площадите.

    19:34 23.02.2026

  • 38 Иван

    3 0 Отговор
    Баничките на управлящите досега за един ден.

    19:35 23.02.2026

  • 39 пак този

    2 0 Отговор
    Ако ги удържим от субсидията на партиите може и да останат.

    19:59 23.02.2026

  • 40 ЕСССР

    4 0 Отговор
    По-евтино е да назначат правителство от ЕС ,ще спестим от избори !!!

    20:23 23.02.2026

  • 41 ЦЪРВУЛ,

    0 0 Отговор
    КЪДЕ И КОГА ВИДЯ ДЕМОКРАЦИЯ У НАС!??
    БЛИЗО 40 ГОДИНИ САМО ЛЪЖИ,КРАЖБИ,ПОРЪЧКОВИ УБИЙСТВА И НЯКОЛКО МИЛИОНА ИЗСЕЛЕНИ БЪЛГАРИ...

    20:38 23.02.2026

  • 42 Перо

    2 0 Отговор
    Излиза, че носителите на нестандартна сексуална ориентация от ПП/ДБ са носители и на БГ “демокрацията”! За това сме на това дередже

    20:40 23.02.2026

  • 43 Хаха

    2 0 Отговор
    Това ще бъдат най фалшивите избори от 1989! Ще бъдат организирани с любезното съдействие на наше МВР.
    Обещаваме ви!

    20:50 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове