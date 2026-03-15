Новини
България »
БСП представя кандидатите си за депутати на национално съвещание
  Тема: Избори

15 Март, 2026 11:30, обновена 15 Март, 2026 10:44 375 2

  • бсп-
  • кандидати-
  • парламент-
  • листи

Форумът ще се проведе в Националния дворец на културата

Снимка: БГНЕС
Епицентър Епицентър

Предизборният щаб на БСП – Обединена левица свиква Национално съвещание, на което ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители на парламентарната група за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на левицата.

Съвещанието ще е в Националния дворец на културата.

Във форума ще вземат участие представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори от "БСП – Обединена левица" на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници, членове на партиите от коалицията.

Българските политици трябва да се научат преди избори да говорят какво ще правят след това, а ако заговорят преди изборите, да не правят друго след тях, каза във Варна в петък лидерът на БСП Крум Зарков след регистрацията на листата на коалицията в Районната избирателна комисия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пържени картофки

    0 1 Отговор
    БСП е история

    10:54 15.03.2026

  • 2 Окооо

    1 0 Отговор
    Да бе мирно седяло, не би чудо видяло! Да не се бяхте коалирали с ГЕРБ/ДПС, тогава нямаше да се чудите, дали ще влезете в парламента! Зафиров, Киселова и компания бяха слугинаж на двете мафиотски партии и заедно с ИТН, жестоко предадоха избирателите си !

    10:55 15.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове