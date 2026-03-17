Илхан Кючюк: Предстоящият вот е възможност за стабилност

Българският евродепутат Илхан Кючюк посрещна в ЕП посетителска група от Пазарджик, включваща и политически репресирани лица или техните наследници.

В изказването си Кючюк отправи критики към начина на управление на държавата за липсата на ясно изразен и разпознаваем образ на България на европейската сцена. „За съжаление, през годините страната ни не успя да изгради своя визитна картичка - кауза, постижение, инициатива или политика, с които името България да бъде свързвано еднозначно и позитивно в Европа.", подчерта той.

Евродепутатът акцентира и върху необходимостта националната позиция на България да се формира последователно и стратегически в София, чрез координация между институциите, след което да бъде ясно и устойчиво защитавана на европейско ниво чрез всички дипломатически и комуникационни канали.

Като съществен проблем той открои и продължаващата политическа криза в страната. Според Кючюк честата поредица от избори изтощава българското общество и подкопава доверието в институциите, което неминуемо се отразява и на позиционирането на България в Европа.

„На прага сме на нови избори и надеждата е, че след 19 април ще се отвори възможност за стабилизиране на политическата среда и за по-ясна визия за развитието на страната. Решаваща ще бъде активността на гражданите в изборния ден.“.

По време на визитата групата се запозна с начина на функциониране на европейските институции, ролята на Европейския парламент и процеса на вземане на решения в Европейския съюз.