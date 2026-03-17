Илхан Кючюк: Предстоящият вот е възможност за стабилност

17 Март, 2026 13:12 282 3

Евродепутатът акцентира и върху необходимостта националната позиция на България да се формира последователно и стратегически в София

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Илхан Кючюк посрещна в ЕП посетителска група от Пазарджик, включваща и политически репресирани лица или техните наследници.

В изказването си Кючюк отправи критики към начина на управление на държавата за липсата на ясно изразен и разпознаваем образ на България на европейската сцена. „За съжаление, през годините страната ни не успя да изгради своя визитна картичка - кауза, постижение, инициатива или политика, с които името България да бъде свързвано еднозначно и позитивно в Европа.", подчерта той.

Евродепутатът акцентира и върху необходимостта националната позиция на България да се формира последователно и стратегически в София, чрез координация между институциите, след което да бъде ясно и устойчиво защитавана на европейско ниво чрез всички дипломатически и комуникационни канали.

Като съществен проблем той открои и продължаващата политическа криза в страната. Според Кючюк честата поредица от избори изтощава българското общество и подкопава доверието в институциите, което неминуемо се отразява и на позиционирането на България в Европа.

„На прага сме на нови избори и надеждата е, че след 19 април ще се отвори възможност за стабилизиране на политическата среда и за по-ясна визия за развитието на страната. Решаваща ще бъде активността на гражданите в изборния ден.“.

По време на визитата групата се запозна с начина на функциониране на европейските институции, ролята на Европейския парламент и процеса на вземане на решения в Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турчин да ти мисли доброто

    2 0 Отговор
    Чия стабилност, бе, турчин?

    13:14 17.03.2026

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    Тоя лапач на резани маркучи защо не е в затвора за корупция и национални предателство ....???!!!??? Докога такива противни типове ще се гаврят с държавата ....кой им дава имунитет и трибуна за изяви ?!?

    13:17 17.03.2026

  • 3 Обективен

    0 0 Отговор
    Илхам беше разследван за корупция в особенно големи размери ,но всичко покриха .А любовника му - мароканец е от службите на Турция ,и го рекетира и използва за Мата Хари. Жалко е ,че не е в затвора

    13:18 17.03.2026

