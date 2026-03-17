Коментатори: Купеният вот срива доверието в изборния процес

Коментатори: Купеният вот срива доверието в изборния процес

17 Март, 2026 13:16 668 13

По думите на проф. Константинов при парламентарния вот системата е доста чувствителна, докато при президентските избори почти никой не купува гласове

Коментатори: Купеният вот срива доверието в изборния процес - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В електорално отношение самата покупка и продажба на гласове не променя съществено изборния резултат. Купеният вот, обаче, срива доверието в изборния процес и затова трябва да бъде преследван. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS проф. Михаил Константинов, директор на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл”, след проведената спецакция на полицията на територията на Бургас срещу купуването на гласове.

По думите на проф. Константинов при парламентарния вот системата е доста чувствителна, докато при президентските избори почти никой не купува гласове вече.

Експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев коментира, че ако гласуването се извършва дистанционно чрез мобилен телефон, търговията с вота преди избори би могла да се пресече. „Причината да няма електронен вот е липсата на политическа воля в партиите, защото очевидно голяма част от електората не е толкова технологично подготвен”, заяви експертът.

Той коментира още, че с блокчейн технологиите вотът може да стане изцяло анонимен, а изборният процес да се осъществява по-бързо. По думите му ще се трансформира начинът, по който възприемаме нашето лично пространство и начина, по който гласуваме „Сега си мислим, че тайната на вота е гарантирана, като гласуваме в една тъмна стая. За съжаление не е така, защото част от вота е купен и от хората, които гласуват се изискват снимки”, каза доц. Минчев.

Според проф. Константинов електронното гласуване звучи много модерно и технологично, но има проблем с тайната на вота. „Когато гласувате дистанционно, възниква проблема с контролирания вот, тъй като няма тайна на вота”, каза той.

„Нарушения има и всички ги виждаме. Те нямат почти никакъв електорален ефект. На последните избори имаше променени 16 мандата заради партия, висяща на ръба на бариерата. Дали ще падне от едната или другата страна, зависи от един глас. В случая тя падна така, че получи десет мандата и размести други шест. Този случай е изключително рядък. В повечето случаи всички тези нарушения нямат фактическо значение”, ​каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасен ужас

    11 1 Отговор
    Стига сте го натрапвали този боклук,бе Ингилизовата.

    13:19 17.03.2026

  • 2 Тоя

    9 1 Отговор
    сметач не спира да се прави на ощипан !

    13:20 17.03.2026

  • 3 провинциалист

    3 0 Отговор
    То не остана нищо за сриване, ама нека си каже човекът...

    13:20 17.03.2026

  • 4 Срам голям

    6 0 Отговор
    А тоз е единственият професор в света по нищо приказване ,и е обгрижван с парите на мафията

    13:21 17.03.2026

  • 5 бтв новините

    2 0 Отговор
    Днес в Бургас прибраха около 10 човека купувачи на гласове , говори се ,че купували за НН ,ама май пари не са дали , а само са обещали

    Коментиран от #13

    13:31 17.03.2026

  • 6 Деций

    4 1 Отговор
    Е нали паразитираш толкова години върху купеният вод и измамите в информационно обслужване.Обслужваш ГЕРБ и ДПС и си дядо с милиони!Пускат те от време на време да дрънкаш небивалици ,заработвайки пореднта инжекция.Дано да ти стигнат!

    13:32 17.03.2026

  • 7 Стига с Тая Дъвка !

    2 0 Отговор
    Стига с Тая Дъвка !

    Кои от Действията на Държавата !

    И Народното Събрание !

    Са Законни ?

    Коментиран от #8

    13:50 17.03.2026

  • 8 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стига с Тая Дъвка !":

    "Стига с Тая Дъвка !

    Кои от Действията на Държавата !

    И Народното Събрание !"

    Ся, ти не ги разбираш тия работи. По-важното е да са евроатлантически!

    14:01 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    2 1 Отговор
    Този е царя на изборите който кара и умрелите да гласуват за герб

    14:27 17.03.2026

  • 11 гласувайте с номер 11

    0 0 Отговор
    Само нашия Шеф има книжка за самолет. Той ще ви управи!

    14:30 17.03.2026

  • 12 Анонимен

    1 0 Отговор
    Купения вот си го знаем. Проблемът е подменения вот!

    14:31 17.03.2026

  • 13 нали

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "бтв новините":

    Това докато във Варна налепили офиса на Радев с реклами с номера на бюлетината който официално ще бъде изтеглен утре. Откъде ли са знаели че ще е с номер 11?

    14:32 17.03.2026

