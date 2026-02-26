Новини
България »
Закриват "Свободна Европа" в България и Румъния

Закриват "Свободна Европа" в България и Румъния

26 Февруари, 2026 10:33 513 22

  • свободна европа-
  • бюджет

Според някои източници екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията

Закриват "Свободна Европа" в България и Румъния - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската и румънската редакции на "Радио Свободна Европа/Радио Свобода" ще прекратят дейността си на 31 март, съобщиха източници, запознати със ситуацията, цитирани от BIRN.

Решението слага край на две от най-разпознаваемите западно подкрепяни журналистически инициативи в медийната среда на региона. Закриването следва спирането на работата на унгарската служба през ноември и е пряко свързано с политиката на администрацията на Доналд Тръмп за ограничаване на федералното финансиране за медии, подкрепяни от Агенцията на САЩ за глобални медии (USAGM), включително RFE/RL и "Гласът на Америка". Базираната в Прага медия, която излъчва на над 20 езика, е съкратила 90% от външните си сътрудници и е изпратила в неплатен отпуск около една четвърт от персонала след указ от март 2025 г., насочен към закриване на USAGM.

Частична предвидимост за бюджета настъпи на 3 февруари, когато Тръмп подписа закона за бюджетните кредити за 2026 г., който предвижда финансиране за USAGM, макар и с около 25% по-ниско спрямо предходни години. За фискалната 2025 г. Конгресът беше одобрил 148,7 млн. долара за RFE/RL.

Според някои източници екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията.

В Румъния закриването на "Европа Либера" се възприема от медийни анализатори като удар по разследващата журналистика и редакционния плурализъм. Редакцията в Букурещ разполага с около 20 служители и е наследник на историческото Радио Свободна Европа, което по време на Студената война беше сред малкото източници на независима информация в условията на държавен контрол върху медиите. След прекратяване на излъчването през 2008 г., румънската онлайн служба беше възстановена през 2018 г. на фона на опасения за дезинформация и демократичен регрес в региона.

Към момента няма официално изявление от българската служба "Свободна Европа". Вниманието се насочва и към бъдещето на молдовската редакция, която според източници ще продължи да функционира през тази година, макар и с ограничен екип. Обсъждат се варианти за външно финансиране, включително от европейски източници, но сътресенията около RFE/RL усложняват перспективите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    26 0 Отговор
    Скоро и цяла европа ще се закрива, урсулата му разказа играта на тоя съюз

    10:34 26.02.2026

  • 2 Лама от ПП

    15 1 Отговор
    Да последват примера на Ламите от Петрохан

    10:35 26.02.2026

  • 3 Морски

    30 0 Отговор
    Супер,след това и DW да я забранят директно

    10:35 26.02.2026

  • 4 Нито глас за украинците от ППДБ!

    23 1 Отговор
    Чудесна новина, но в момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    10:35 26.02.2026

  • 5 Коко

    23 0 Отговор
    Мъка мъкааааа!!!
    На кого ги оставяш ,тези "истински журналисти бе, бай Тръмпе?
    И с какво ще си хранят дечинята, като спираш финансирането на соросидните мисирки?
    Сърце нямаш ли???

    10:36 26.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    22 0 Отговор
    Хайде хаирлия да е, едните промивачи на мозъци остават гладни на улицата, дано ги последват и останалите НПО-труженички, които освен русофобия нямат нищо друго в празните тикви.

    10:36 26.02.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    22 0 Отговор
    🤣🤣🤣

    Грантаджиите умират прави!

    Както се казва: Всичко, което съветската пропаганда ни разказваше за запада се оказа вярно!

    10:36 26.02.2026

  • 8 честен ционист

    6 1 Отговор
    Значи скоро пак ще ви пуснат руските програми.

    10:38 26.02.2026

  • 9 Баш Майстора

    14 0 Отговор
    Защо всички НПО са свързани с ПП ДБ?

    Коментиран от #11

    10:38 26.02.2026

  • 10 Софиянец

    12 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето!

    10:38 26.02.2026

  • 11 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баш Майстора":

    Защото така е най-лесно да се забранят. Закриваш партията едновневка и покрай нея всичките хранилки.

    10:40 26.02.2026

  • 12 Закриват "Свободна Европа"

    6 1 Отговор
    след време и тез тук писари ще ги закрият
    щото взеха да се усещат че болшинството от читатели и слушали
    не се връзват на локумите за лошия Руски Мечок
    и колко кадърни са ес мишоците и калинки

    10:41 26.02.2026

  • 13 Ко Ши Ям

    4 0 Отговор
    Кво ше ядем ние грантаджиите бе?

    10:41 26.02.2026

  • 14 Трол

    0 3 Отговор
    Това е репресия към свободните граждани.

    10:41 26.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 реалистъ

    5 0 Отговор
    Закриват Свободна Европа = Русия ни окупира.

    10:42 26.02.2026

  • 17 "Свободна Европа"

    3 0 Отговор
    през 80те слушахме ги по радио веф макар че често смущаваха и прашеше
    беше забранено да се слуша и говори срещу бай тошо
    барем тогава момите и каките бяха бая дашни щото нямаше цъкала като сега

    наборите от 60г и нагоре помнят с умиление тез години когато лашкаха яко

    10:44 26.02.2026

  • 18 Жалко

    0 2 Отговор
    Свободна Европа беше фар на истината в комунистическия зандан, но още е необходима.

    10:46 26.02.2026

  • 19 Не трябва вече

    0 3 Отговор
    По соцвремето беше яко.Комунистите лъжеха и тия ги разобличаваха.

    10:46 26.02.2026

  • 20 604

    2 0 Отговор
    Доуйчи 3ели да се спре и забрани а драскачите у беляне дъ копът!

    10:47 26.02.2026

  • 21 цензур

    1 0 Отговор
    Значи пак за другите редакции има всички данни,само за нашата пълна секретност.Що така бе?И до кога?37години!

    10:48 26.02.2026

  • 22 Механик

    0 0 Отговор
    Tова е защото няма свобода в Европа.
    Но идеята ми допада. С нетърпение очаквам да закрият и Дойче Веле, а всичките му тролове да се върнат при гюмовете, където им е мястото.

    10:51 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове