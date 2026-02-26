Закриват "Свободна Европа" в България и Румъния

Българската и румънската редакции на "Радио Свободна Европа/Радио Свобода" ще прекратят дейността си на 31 март, съобщиха източници, запознати със ситуацията, цитирани от BIRN.

Решението слага край на две от най-разпознаваемите западно подкрепяни журналистически инициативи в медийната среда на региона. Закриването следва спирането на работата на унгарската служба през ноември и е пряко свързано с политиката на администрацията на Доналд Тръмп за ограничаване на федералното финансиране за медии, подкрепяни от Агенцията на САЩ за глобални медии (USAGM), включително RFE/RL и "Гласът на Америка". Базираната в Прага медия, която излъчва на над 20 езика, е съкратила 90% от външните си сътрудници и е изпратила в неплатен отпуск около една четвърт от персонала след указ от март 2025 г., насочен към закриване на USAGM.

Частична предвидимост за бюджета настъпи на 3 февруари, когато Тръмп подписа закона за бюджетните кредити за 2026 г., който предвижда финансиране за USAGM, макар и с около 25% по-ниско спрямо предходни години. За фискалната 2025 г. Конгресът беше одобрил 148,7 млн. долара за RFE/RL.

Според някои източници екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията.

В Румъния закриването на "Европа Либера" се възприема от медийни анализатори като удар по разследващата журналистика и редакционния плурализъм. Редакцията в Букурещ разполага с около 20 служители и е наследник на историческото Радио Свободна Европа, което по време на Студената война беше сред малкото източници на независима информация в условията на държавен контрол върху медиите. След прекратяване на излъчването през 2008 г., румънската онлайн служба беше възстановена през 2018 г. на фона на опасения за дезинформация и демократичен регрес в региона.

Към момента няма официално изявление от българската служба "Свободна Европа". Вниманието се насочва и към бъдещето на молдовската редакция, която според източници ще продължи да функционира през тази година, макар и с ограничен екип. Обсъждат се варианти за външно финансиране, включително от европейски източници, но сътресенията около RFE/RL усложняват перспективите.