Закриват "Свободна Европа" в България и Румъния

Българската и румънската редакции на "Радио Свободна Европа/Радио Свобода" ще прекратят дейността си на 31 март, съобщиха източници, запознати със ситуацията, цитирани от BIRN.
Решението слага край на две от най-разпознаваемите западно подкрепяни журналистически инициативи в медийната среда на региона. Закриването следва спирането на работата на унгарската служба през ноември и е пряко свързано с политиката на администрацията на Доналд Тръмп за ограничаване на федералното финансиране за медии, подкрепяни от Агенцията на САЩ за глобални медии (USAGM), включително RFE/RL и "Гласът на Америка". Базираната в Прага медия, която излъчва на над 20 езика, е съкратила 90% от външните си сътрудници и е изпратила в неплатен отпуск около една четвърт от персонала след указ от март 2025 г., насочен към закриване на USAGM.
Частична предвидимост за бюджета настъпи на 3 февруари, когато Тръмп подписа закона за бюджетните кредити за 2026 г., който предвижда финансиране за USAGM, макар и с около 25% по-ниско спрямо предходни години. За фискалната 2025 г. Конгресът беше одобрил 148,7 млн. долара за RFE/RL.
Според някои източници екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията.
В Румъния закриването на "Европа Либера" се възприема от медийни анализатори като удар по разследващата журналистика и редакционния плурализъм. Редакцията в Букурещ разполага с около 20 служители и е наследник на историческото Радио Свободна Европа, което по време на Студената война беше сред малкото източници на независима информация в условията на държавен контрол върху медиите. След прекратяване на излъчването през 2008 г., румънската онлайн служба беше възстановена през 2018 г. на фона на опасения за дезинформация и демократичен регрес в региона.
Към момента няма официално изявление от българската служба "Свободна Европа". Вниманието се насочва и към бъдещето на молдовската редакция, която според източници ще продължи да функционира през тази година, макар и с ограничен екип. Обсъждат се варианти за външно финансиране, включително от европейски източници, но сътресенията около RFE/RL усложняват перспективите.
1 ООрана държава
10:34 26.02.2026
2 Лама от ПП
10:35 26.02.2026
3 Морски
10:35 26.02.2026
4 Нито глас за украинците от ППДБ!
10:35 26.02.2026
5 Коко
На кого ги оставяш ,тези "истински журналисти бе, бай Тръмпе?
И с какво ще си хранят дечинята, като спираш финансирането на соросидните мисирки?
Сърце нямаш ли???
10:36 26.02.2026
6 Вашето мнение
10:36 26.02.2026
7 az СВО Победа 80
Грантаджиите умират прави!
Както се казва: Всичко, което съветската пропаганда ни разказваше за запада се оказа вярно!
10:36 26.02.2026
8 честен ционист
10:38 26.02.2026
9 Баш Майстора
Коментиран от #11
10:38 26.02.2026
10 Софиянец
10:38 26.02.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "Баш Майстора":Защото така е най-лесно да се забранят. Закриваш партията едновневка и покрай нея всичките хранилки.
10:40 26.02.2026
12 Закриват "Свободна Европа"
щото взеха да се усещат че болшинството от читатели и слушали
не се връзват на локумите за лошия Руски Мечок
и колко кадърни са ес мишоците и калинки
10:41 26.02.2026
13 Ко Ши Ям
10:41 26.02.2026
14 Трол
10:41 26.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 реалистъ
10:42 26.02.2026
17 "Свободна Европа"
беше забранено да се слуша и говори срещу бай тошо
барем тогава момите и каките бяха бая дашни щото нямаше цъкала като сега
наборите от 60г и нагоре помнят с умиление тез години когато лашкаха яко
10:44 26.02.2026
18 Жалко
10:46 26.02.2026
19 Не трябва вече
10:46 26.02.2026
20 604
10:47 26.02.2026
21 цензур
10:48 26.02.2026
22 Механик
Но идеята ми допада. С нетърпение очаквам да закрият и Дойче Веле, а всичките му тролове да се върнат при гюмовете, където им е мястото.
10:51 26.02.2026