Отвлякоха мъж във Велико Търново, съобщиха от полицията.

На 25 февруари е подаден сигнал от жена, че в района на автобусна спирка мъж е бил качен насила в лек автомобил.

Установено е, че въпросният автомобил е управляван от 25-годишен мъж от Полски Тръмбеш,

Потърпевшият е 29-годишен мъж от Лясковец. Той е обяснил, че с 25-годишния мъж отдавна имат неуредени взаимоотношения и след като му дал пари бил свален от автомобила.

Задържан е водачът на колата и по случая се води разследване.