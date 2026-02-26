Новини
Отвлякоха мъж във Велико Търново

26 Февруари, 2026 10:26 756 7

На 25 февруари е подаден сигнал от жена, че в района на автобусна спирка мъж е бил качен насила в лек автомобил

Мария Атанасова

Отвлякоха мъж във Велико Търново, съобщиха от полицията.

На 25 февруари е подаден сигнал от жена, че в района на автобусна спирка мъж е бил качен насила в лек автомобил.

Установено е, че въпросният автомобил е управляван от 25-годишен мъж от Полски Тръмбеш,

Потърпевшият е 29-годишен мъж от Лясковец. Той е обяснил, че с 25-годишния мъж отдавна имат неуредени взаимоотношения и след като му дал пари бил свален от автомобила.

Задържан е водачът на колата и по случая се води разследване.


  • 1 честен ционист

    3 9 Отговор
    Само да дойде Румбата на власт и такива отвличания за Източния фронт ще са всекидневие.

    10:28 26.02.2026

  • 2 прокопи

    6 0 Отговор
    Това е уникална новина! Заема е в левове, а той имал само евро. Тази история, има много конспиративни теории.

    10:31 26.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Абсолютно всичко, което става на тази планета е заради парите. Проблемът е, че почти няма хубави неща.

    Коментиран от #7

    10:33 26.02.2026

  • 4 Замфир

    2 1 Отговор
    Зелю отвлича и на фронта. Украинците свършиха сега и нас ни почват.

    Коментиран от #5

    10:41 26.02.2026

  • 5 Умиране има

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Замфир":

    Отърсване няма.

    10:46 26.02.2026

  • 6 В Търново

    2 0 Отговор
    По спирките има доста хора сещате се защо. Тоз намерил къде да отвлича контрагент !?!

    10:49 26.02.2026

  • 7 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Да национализираме банките и застрахователните компании, да дадем 60% данък на богатите и да занулим 5000 кметове наместници общинари - от тях полза никаква - и пари ще има.

    10:50 26.02.2026

