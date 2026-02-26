Отвлякоха мъж във Велико Търново, съобщиха от полицията.
На 25 февруари е подаден сигнал от жена, че в района на автобусна спирка мъж е бил качен насила в лек автомобил.
Установено е, че въпросният автомобил е управляван от 25-годишен мъж от Полски Тръмбеш,
Потърпевшият е 29-годишен мъж от Лясковец. Той е обяснил, че с 25-годишния мъж отдавна имат неуредени взаимоотношения и след като му дал пари бил свален от автомобила.
Задържан е водачът на колата и по случая се води разследване.
1 честен ционист
10:28 26.02.2026
2 прокопи
10:31 26.02.2026
3 Ура,,Ура
Коментиран от #7
10:33 26.02.2026
4 Замфир
Коментиран от #5
10:41 26.02.2026
5 Умиране има
До коментар #4 от "Замфир":Отърсване няма.
10:46 26.02.2026
6 В Търново
10:49 26.02.2026
7 Търновец
До коментар #3 от "Ура,,Ура":Да национализираме банките и застрахователните компании, да дадем 60% данък на богатите и да занулим 5000 кметове наместници общинари - от тях полза никаква - и пари ще има.
10:50 26.02.2026