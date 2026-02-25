Гълъбинов: Новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен

Редовният бюджет на страната трябва да се изготви от редовното правителство, за да може той да отговаря на политиките на кабинета. Това каза икономистът Васил Караиванов.
Икономистът Румен Гълъбинов смята, че новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен. Той посочи, че това не е проблем, тъй като продължава да се работи със старата план-сметка. Също така влизането в еврозоната е допринесло за финансово-икономическата стабилност на България.
Гълъбинов подчерта, че за тази година се дава ръст на БВП от 3%. По негови думи инвестициите се увеличават по-бавно, като се очаква тази година те да бъдат повече. Той коментира, че ще има ръст на приходите. А бюджетният дефицит трябва да остане 3%.
"Производителността ни е ниска, защото ни е малка икономиката", каза пред NOVA NEWS Караиванов. По негови думи държавата не изпълнява бюджета за инвестиции. Той изрази мнение, че непропорционалните увеличения на възнагражденията в публичния сектор създават дългосрочни проблеми.
Наложените от САЩ 10-процентови мита върху Европа ще окажат влияние и върху България, но само 1-2% от българския износ ще бъде засегнат от тях, каза Караиванов. Това се дължи на факта, че страната ни изнася предимно към Европа и по-малко към САЩ, това се отнася и за производството на авточасти, обясни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
14:01 25.02.2026
2 Гълъбе мой
Радев е срещу ДПС ГЕРБ и Възраждане
ПП е с радев ама ДБ не е
Едиствен шанс е Радев + ГЕРБ + ДПС
Тогава няма да има протести и ще имат квалифицирано мнозинство
14:06 25.02.2026
3 Е така се прави
14:07 25.02.2026
4 хайде бе
Коментиран от #7
14:09 25.02.2026
5 Червената шапчица
14:09 25.02.2026
6 Глупости
14:26 25.02.2026
7 Какво производство без акъл бе
До коментар #4 от "хайде бе":И Без мозък и адекватно образование!? За да има производства , трябва да има акъл за технологии, а на територията такъв от 36 години НЯМА...на територията всичко е превърнато пародия, затова стигнахте до това от народ да се превърнете в оредяло жалко стадо овце с един еднокнижник начело, който всеки път като излезе с туловището си пред микрофоните на мисирките му , ви залива с простащина, агресия и заплахи....
14:26 25.02.2026
8 А бре,
14:30 25.02.2026
9 Хипотетично
14:31 25.02.2026
10 Тавтология
Коментиран от #15
14:32 25.02.2026
11 Бюджетна лелка
И ваучери !
Коментиран от #13
14:32 25.02.2026
12 Гълъбинчо, маме
Там 30 % от обитателите са на над 80 години.
Път няма до моста.
От Видин до Враца няма една нощна аптека.
За първи път от както се помня пътя Враца Видин е бил затворен заради 20 см сняг.
Та, хайде пак да чуем как добре ще ни стане след юни 2026
14:33 25.02.2026
13 Даже
До коментар #11 от "Бюджетна лелка":и гръцки екскурзии !
14:36 25.02.2026
14 Гого Мого
14:36 25.02.2026
15 По - вероятно да е "травмология"
До коментар #10 от "Тавтология":Хронична !
14:38 25.02.2026
16 Наври си !
Политиката !
Отзад !
Първо Имаш !
Закон !
После !
Можеш !
Да Провеждош !
Политика !
Задник !
Такъв !
15:05 25.02.2026