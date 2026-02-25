Новини
Гълъбинов: Новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен

25 Февруари, 2026 13:49 752 16

Производителността ни е ниска, защото ни е малка икономиката, припомни икономистът Васил Караиванов

Гълъбинов: Новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Редовният бюджет на страната трябва да се изготви от редовното правителство, за да може той да отговаря на политиките на кабинета. Това каза икономистът Васил Караиванов.

Икономистът Румен Гълъбинов смята, че новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен. Той посочи, че това не е проблем, тъй като продължава да се работи със старата план-сметка. Също така влизането в еврозоната е допринесло за финансово-икономическата стабилност на България.

Гълъбинов подчерта, че за тази година се дава ръст на БВП от 3%. По негови думи инвестициите се увеличават по-бавно, като се очаква тази година те да бъдат повече. Той коментира, че ще има ръст на приходите. А бюджетният дефицит трябва да остане 3%.

"Производителността ни е ниска, защото ни е малка икономиката", каза пред NOVA NEWS Караиванов. По негови думи държавата не изпълнява бюджета за инвестиции. Той изрази мнение, че непропорционалните увеличения на възнагражденията в публичния сектор създават дългосрочни проблеми.

Наложените от САЩ 10-процентови мита върху Европа ще окажат влияние и върху България, но само 1-2% от българския износ ще бъде засегнат от тях, каза Караиванов. Това се дължи на факта, че страната ни изнася предимно към Европа и по-малко към САЩ, това се отнася и за производството на авточасти, обясни той.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    4 0 Отговор
    Да се съобразяваме с мнението на експертите.

    14:01 25.02.2026

  • 2 Гълъбе мой

    1 3 Отговор
    какво редовно правителство бълнуваш
    Радев е срещу ДПС ГЕРБ и Възраждане
    ПП е с радев ама ДБ не е

    Едиствен шанс е Радев + ГЕРБ + ДПС

    Тогава няма да има протести и ще имат квалифицирано мнозинство

    14:06 25.02.2026

  • 3 Е така се прави

    3 1 Отговор
    Широкото коалиционно правителство на Румъния одобри постановление, с което ще бъдат съкратени работни места и държавни разходи в публичната администрация, в стремежа си да намали най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз, съобщава Ройтерс.

    14:07 25.02.2026

  • 4 хайде бе

    0 3 Отговор
    обратното е вярно, икономиката ни е малка, защото производителността е много ниска ... ама де да знае експерта

    Коментиран от #7

    14:09 25.02.2026

  • 5 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Вероягно този Гълъб е....

    14:09 25.02.2026

  • 6 Глупости

    4 0 Отговор
    Очаква се , трябва , бла,бла,бла в пожелателна форма. Все едно някоя врачка на пазара ме успива

    14:26 25.02.2026

  • 7 Какво производство без акъл бе

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "хайде бе":

    И Без мозък и адекватно образование!? За да има производства , трябва да има акъл за технологии, а на територията такъв от 36 години НЯМА...на територията всичко е превърнато пародия, затова стигнахте до това от народ да се превърнете в оредяло жалко стадо овце с един еднокнижник начело, който всеки път като излезе с туловището си пред микрофоните на мисирките му , ви залива с простащина, агресия и заплахи....

    14:26 25.02.2026

  • 8 А бре,

    5 1 Отговор
    Гълъбине и ти беше от клакьорите за леврото !

    14:30 25.02.2026

  • 9 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Редовно правителство е несигурна възможност след продължителни пазарлъци.

    14:31 25.02.2026

  • 10 Тавтология

    0 0 Отговор
    О, не , тавтология ли виждат очите ми в заглавието?

    Коментиран от #15

    14:32 25.02.2026

  • 11 Бюджетна лелка

    1 0 Отговор
    Ще има заплатки и папкане , кеф! Ами увеличение и 13 -та ?
    И ваучери !

    Коментиран от #13

    14:32 25.02.2026

  • 12 Гълъбинчо, маме

    1 0 Отговор
    отиди в северозапада и там създавай нови производства.
    Там 30 % от обитателите са на над 80 години.
    Път няма до моста.
    От Видин до Враца няма една нощна аптека.
    За първи път от както се помня пътя Враца Видин е бил затворен заради 20 см сняг.

    Та, хайде пак да чуем как добре ще ни стане след юни 2026

    14:33 25.02.2026

  • 13 Даже

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бюджетна лелка":

    и гръцки екскурзии !

    14:36 25.02.2026

  • 14 Гого Мого

    0 0 Отговор
    Няма такава дума "входира" има "внесе". Такива думи се появиха след като ГЕРБ влезе за първи път в парламента и се почна с измислянето на нови думи. Десисалва Атанасова през първия мандат на ГЕРБ постоянно използваше "реимбурсира" вместо "възстанови". Много са зле нещата във управлението, а рибата се вмирисва откъм главата.

    14:36 25.02.2026

  • 15 По - вероятно да е "травмология"

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тавтология":

    Хронична !

    14:38 25.02.2026

  • 16 Наври си !

    1 0 Отговор
    Наври си !

    Политиката !

    Отзад !

    Първо Имаш !

    Закон !

    После !

    Можеш !

    Да Провеждош !

    Политика !

    Задник !

    Такъв !

    15:05 25.02.2026

