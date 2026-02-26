Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Марая Цветкова: Очаквам най-калната предизборна кампания

Марая Цветкова: Очаквам най-калната предизборна кампания

26 Февруари, 2026 11:50

  • марая цветкова-
  • предизборна кампания-
  • избори

ИТН просто изпълняват последните поръчки

Марая Цветкова: Очаквам най-калната предизборна кампания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Може би това ще бъде най-калната предизборна кампания. Такава прогноза направи в ефира на БНР политологът Марая Цветкова.

"Темите в нея ще се въртят около правосъдие, служби, ред. Ключова ще бъде една ситуация, в която партиите вече по никакъв начин не се опитват да се доближават до обективността, а тя е струната, която задава правилния тон. Обективност на парче трудно се продава и генерира допълнителна поляризация сред обществото. Това води до дългосрочни ерозии на доверието в институциите.

Със сигурност Румен Радев може да спечели от това. Остава доста лаконичен по злободневните теми. Не желае да влезе в тази твърде кална кампания".

Цветкова смята, че тя е започнала с подаването на оставка от правителството "Желязков".

Сигурно е, че в БСП има хора, които обслужват "Новото начало", коментира още политологът в предаването "Преди всички", след като депутатите от Столетницата не гласуваха единно за отхвърлянето на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, свързани със секциите зад граница.

"Със смяната на председателя това прави тяхната задача по-сложна".

ИТН просто изпълняват последните поръчки, заяви още Цветкова.

"От една страна нашите служби не са в състояние да генерират достатъчно доверие в обществото. Те са под силен натиск от страна на определени партийни формации. А ИТН хвърлят в публичното пространство всякакви тези. Без нужната проверка, без нуждата да лансират някаква последователност".

Формирането на длъжността на вицепремиера за честни избори беше пиар ход, смята още тя.

"Господин Цицелков сам е трябвало да обясни за тези пререкания с миналато си на съответните хора, които го предлагат за длъжността.

Гюров може да говори за експертност, но тези хора са партийно оцветени. Не виждам защо това трябва да се крие, след като дори и тези, които говорят против този кабинет, гласуваха промените в Конституцията".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 7 Отговор
    Коя тази петроханка?

    11:53 26.02.2026

  • 2 къфф

    3 5 Отговор
    тос дзвер

    11:54 26.02.2026

  • 3 Дориана

    9 5 Отговор
    Да, точно така. ИТН изпълняват поръчките на Борисов и Пеевски , Предадоха своите избиратели заради жажда за власт. Дори надминаха Борисов с желанието си да въведат в България пълзяща диктатура с полицейщина. Народа с право ги мрази и ще получат Наказателен вот. Падат надолу на 1 % .

    11:58 26.02.2026

  • 4 Последните

    10 2 Отговор
    им поръчки са толкова елементарно и гнусни , като самите тях !

    11:59 26.02.2026

  • 5 От калтаци -

    4 3 Отговор
    кал ! Какво друго ?

    12:00 26.02.2026

  • 6 Файърфлай

    5 1 Отговор
    На Марая политиката й е много ясна ! Четете, слушайте и гледайте само Марая! С нея лягайте,с нея ставайте ! Каквото е предрекла,всичко се е сбъднало ! Де повече като Марая в многострадална България !

    12:01 26.02.2026

  • 7 Кои са повече- политолозите, социолозите

    6 0 Отговор
    социалните антрополози, анализаторите, експертите за връзки с обществеността или разследващите сексолози?

    12:01 26.02.2026

  • 8 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Ама тя кампанията е започнала и да те поправя не е кална, цвета съвпада ама е друго, гледай шимпанзетата от итн какво хвърлят

    12:01 26.02.2026

  • 9 Дориана

    4 3 Отговор
    Сега за ужас на ИТН ще се проведат честни и прозрачни избори. И за техен още по- голям ужас макар, че орязаха секциите ще има бум на гласуващи с висока избирателна активност , която ще свали ИТН на 1 %.

    Коментиран от #15

    12:01 26.02.2026

  • 10 оня с питон.я

    5 2 Отговор
    Марая е напращяла та ше се пръсне. Създадена да ражда на конвейр.

    12:02 26.02.2026

  • 11 Да не сте сбъркали?

    7 1 Отговор
    Тази жена наистина ли е политолог? Премята разни думи и съждения - да не са й уроки! Откъде се появи? Защо не каните професионалните политолози, не само под.....зниците на двамата въздебели хора.

    12:03 26.02.2026

  • 12 Нито глас за украинците от ППДБ!

    5 4 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    12:04 26.02.2026

  • 13 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Маро, ти какво разбираш от изборна кампания? Вземи мерки да свалиш килограмите.

    12:08 26.02.2026

  • 14 Анджо

    4 3 Отговор
    При толкова много кал тая каква предизборна кампания очаква. Всички партии са 99 процента са потънали в кал. А, пп и дб за четири години направо потънаха и като им чета коментарите и как се оправдават няма други като тях. Радев си смени името у вече новото име е КЕШ БОТАШОВ и тоя ще мълчи като медуза колкото се може по дълго, защото ако си отвори устата и всичко излиза на светло какви поразии нанесе на държавата. Няма как да ме накараш да гласувам за него, защото не виждам да работи за България. Иска пак да ни закара в руското блато.

    Коментиран от #17

    12:08 26.02.2026

  • 15 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Ще гледат за субсидия през крив макарон пред парламента зедно с депесарите от бсп

    12:17 26.02.2026

  • 16 Пенчо доктора

    2 1 Отговор
    Само дебели свини стават политолози?

    12:17 26.02.2026

  • 17 Файърфлай

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    Няма Анджи,няма.Споко ! Ние сега сме в един толкова мощен и обединен съюз,че страшно няма ! Пък и сме богати,много богати.Спи спокойно,в никакво блато няма да се върнем ! Ние сме в рая!

    12:20 26.02.2026

  • 18 Любопитен

    0 0 Отговор
    Тази бих. Готенка е.

    12:42 26.02.2026

  • 19 Констатираме и мълчим кой е престъпника

    0 0 Отговор
    Сега 2 месеца ще търпим гнусотии, клевети, чадъри, купуване на гласове, инспирирани от ПРОКУРАТУРАТА.

    12:45 26.02.2026

