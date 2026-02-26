Марая Цветкова: Очаквам най-калната предизборна кампания

Може би това ще бъде най-калната предизборна кампания. Такава прогноза направи в ефира на БНР политологът Марая Цветкова.

"Темите в нея ще се въртят около правосъдие, служби, ред. Ключова ще бъде една ситуация, в която партиите вече по никакъв начин не се опитват да се доближават до обективността, а тя е струната, която задава правилния тон. Обективност на парче трудно се продава и генерира допълнителна поляризация сред обществото. Това води до дългосрочни ерозии на доверието в институциите.

Със сигурност Румен Радев може да спечели от това. Остава доста лаконичен по злободневните теми. Не желае да влезе в тази твърде кална кампания".

Цветкова смята, че тя е започнала с подаването на оставка от правителството "Желязков".

Сигурно е, че в БСП има хора, които обслужват "Новото начало", коментира още политологът в предаването "Преди всички", след като депутатите от Столетницата не гласуваха единно за отхвърлянето на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, свързани със секциите зад граница.

"Със смяната на председателя това прави тяхната задача по-сложна".

ИТН просто изпълняват последните поръчки, заяви още Цветкова.

"От една страна нашите служби не са в състояние да генерират достатъчно доверие в обществото. Те са под силен натиск от страна на определени партийни формации. А ИТН хвърлят в публичното пространство всякакви тези. Без нужната проверка, без нуждата да лансират някаква последователност".

Формирането на длъжността на вицепремиера за честни избори беше пиар ход, смята още тя.

"Господин Цицелков сам е трябвало да обясни за тези пререкания с миналато си на съответните хора, които го предлагат за длъжността.

Гюров може да говори за експертност, но тези хора са партийно оцветени. Не виждам защо това трябва да се крие, след като дори и тези, които говорят против този кабинет, гласуваха промените в Конституцията".