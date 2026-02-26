Новини
Трайков обсъди енергийните приоритети на България на среща със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Джеймс Данли

26 Февруари, 2026 11:49 493 9

До края на годината капацитетът за пренос на природен газ от Гърция към България ще се увеличи с 50%, а този между България и Румъния ще нарасне двойно

Трайков обсъди енергийните приоритети на България на среща със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Джеймс Данли - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България получи висока оценка от заместник-секретаря по енергетика Джеймс Данли за активната си роля в изграждането на Вертикалния газов коридор по време на срещата му в Департамента по енергетика на САЩ със служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков. Джеймс Данли поздрави страната ни за своевременното и последователно изпълнение на строителните дейности по газопреносната инфраструктура на проекта на българска територия.

Преносната инфраструктура е от решаващо значение за сигурния вход и последващия транспорт на природен газ в региона, каза министър Трайков. „Страната ни бе първата, която започна реалното строителство по Вертикалния газов коридор и е активен двигател на регионалните усилия за енергийна сигурност“, подчерта още министърът.

До края на 2026 г. България ще завърши разширението на газопреносната мрежа в ключовите междусистемни точки: Кулата/Сидерокастро (Гърция – България) и Негру Вода/Кардам (България – Румъния). Тези инвестиции превръщат България в основна транзитна държава по оста юг–север и ключов маршрут за доставки на втечнен природен газ, включително LNG от САЩ, към Украйна и страните от Централна и Източна Европа. От американска страна бе заявен конкретен интерес за използване на трасето на Вертикалния газов коридор за доставки на американски LNG.

По време на срещата бяха обсъдени и други стратегически теми, сред които напредъкът по изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с американска технология, както и ролята на рафинерията в Бургас за регионалната енергийна сигурност след въвеждането на санкциите срещу „Лукойл“.

Водещата роля на страната ни в новия модел за енергийна сигурност на Европа беше изтъкната и от секретаря по енергетика Крис Райт, с когото министър Трайков разговаря по време на Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се проведе на 24 и 25 февруари в американската столица.

Техническа координация и подкрепа от ЕС и САЩ за Виртуалния газов коридор

По-рано през деня в Департамента по енергетика на САЩ се проведе и техническа среща, посветена на Вертикалния газов коридор, с участието на представители на енергийните министерства и газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна, както и на Европейската комисия. Срещата бе водена от специалния пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция Джошуа Волц.

В рамките на дискусиите бяха разгледани:

• премахването на регулаторни и административни ограничения и ускоряването на процедурите за разрешителни;

• хармонизирането и намаляването на трансграничните тарифи с цел създаване на конкурентоспособен пазарен продукт;

• възможностите за дългосрочно резервиране на капацитет и устойчиво финансово структуриране на коридора;

• пълното и ефективно използване на съществуващата и новоизгражданата инфраструктура.

Министър Трайков подчерта, че основно предизвикателство пред пълното реализиране на коридора остават съществуващите доставки на руски газ на непазарни цени. България изпълнява поетия ангажимент в рамките на ЕС за поетапно прекратяване на вноса на руски природен газ – с правно обвързваща забрана за руски LNG от края на 2026 г. и за тръбопроводен газ от есента на 2027 г.

Вертикалният газов коридор, конкурентните маршрути и Route продуктите не са просто инфраструктурни и търговски решения в подкрепа на диверсификацията и сигурността на доставките за Европа, а гръбнакът на новия модел за енергийна сигурност, в който България играе стратегическа и незаменима роля, категоричен бе министър Трайчо Трайков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    11 0 Отговор
    кой му е дал право да подписва каквото и да е?!

    11:51 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    4 0 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС! Ето на кого служат ППДБ - САЩ и СБЩ (съединените брюкселски щати)!

    12:00 26.02.2026

  • 3 това ли е нивото?!

    4 0 Отговор
    заместник на официална среща с наш Министър ... Срам, Позор!

    Коментиран от #4, #9

    12:04 26.02.2026

  • 4 Пак бива

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "това ли е нивото?!":

    по принцип тези ППДБ лакеи са готови да изпълнят всички искания спуснати им през чистачката в амбасадата на Козяк.

    12:06 26.02.2026

  • 5 оня с питон.я

    5 0 Отговор
    Трайчо и Вяра са в топ тен в списъка за Народния съд.

    Коментиран от #8

    12:16 26.02.2026

  • 6 НАЛИ

    3 0 Отговор
    Тези нали бяха само до"честните избори" !??
    В тия служебни правителства се подписват безнаказано ,какви да е договори ... за екскурзия и куха дейност...

    12:23 26.02.2026

  • 7 Мурка

    0 0 Отговор
    фъни гаи ----плажа саудитски

    12:32 26.02.2026

  • 8 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    НЕ ВИЖДАЩ ЛИ ЧЕ ГОСПОД ВЕЧЕ ГО Е ОСЪДИЛ

    12:34 26.02.2026

  • 9 Дъното на дъното, на дъното, на дъното

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "това ли е нивото?!":

    Ами не виждаш ли, че краварите вече нямат нужда и от посланик (генерал губернатор) тука. Галя от Посолството върши същата работа, защо да си хабят кадрите при нашите Наведени лакеи, готови да лижат по команда, да разтварят бузки по команда, да подписват без да мислят по команда

    12:42 26.02.2026

