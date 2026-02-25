Новини
Хората на Ахмед Доган ще сезират Конституционния съд за промените в Изборния кодекс

25 Февруари, 2026 14:26 1 158 49

Това, което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията у нас и по света

Хората на Ахмед Доган ще сезират Конституционния съд за промените в Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ще сезираме Конституционния съд. Видяхте какво се случи в зала на второ четене. Това заяви зам.-председателят на "Алианс за права и свободи" Танер Али след като парламентът окончателно отхвърли ветото на президента за промените в Изборния кодекс, предаде "Фокус".

"Маските паднаха. Досега всичко успяваха да направят и с БСП, и с ГЕРБ и с ИТН, когато искаха някакво мнозинство или нещо тяхно да бъде решено - на ДПС - Ново начало, те успяваха да убедят народни представители или директно цели парламентарни групи, но днес те не го направиха. Крият се зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе. Това, което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията у нас и по света", каза още депутатът.

ФОКУС припомня, че по - рано депутатът Едис Даудов се закле като народен представител от АПС и минути по - късно напусне парламентарната група на "Алианс за права и свободи".

"Трябва да питаме него, явно предварително са се договорили така да се случи. Трябва да питаме колко пари е взел от Делян Пеевски", коментира така Танер Али решението на Дудов.


  • 1 Рундьо

    10 5 Отговор
    Ще ви уреди, за да си направите турско - петроханска коалиция.

    14:27 25.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    ДОГАНИСТИТЕ РЕВАТ
    ПОНЕЖЕ ШИШИ ОТ СОФИЙСКОТО ОПГ БУЛГАРТАБАК ИМ ПРИБРА ТЮТЮНА - ПИСНА МУ
    ДА ПЛАЩА НА БАЙ АХМЕД :)
    .......
    А СИК ТОВА НЕ ГИ ВЪЛНУВА - ТЕ СА ПО ДИСТРИБУЦИЯТА НА ЦИГАРИ :)

    14:32 25.02.2026

  • 3 Хората на джоган,

    17 2 Отговор
    да не забравят да се оплачат и на арменския поп.

    14:33 25.02.2026

  • 4 Седящия Бик

    7 1 Отговор
    Великия вожд Пияния Сокол, като изтрезнее
    възмездието няма да закъснее.
    Пак ще прави банкети
    с мезета и с рушвети
    Отново ще биха сланина
    по билото на Родопа планина.

    14:34 25.02.2026

  • 5 У той

    10 0 Отговор
    докато се произнесе,ще минат 3 избора!

    14:34 25.02.2026

  • 6 Смесените листи

    0 1 Отговор
    ще победят!

    14:35 25.02.2026

  • 7 Минувач

    10 2 Отговор
    Каква нарушена Конституция, бе?
    Като бяха 35 секции за толкова години преди 2021, как тогава нямаше нарушение? Да не сме сменили Конституцията и аз да не знам, хахха?
    Дори и онази Киселова, дето се цани за конституционалист и гласува за ветото, дори и тя каза, че няма нарушение!

    14:35 25.02.2026

  • 8 Време е

    9 1 Отговор
    за мажоритарни избори ,за 100 депутата!

    14:36 25.02.2026

  • 9 КС когато

    8 1 Отговор
    отсъди,няма да има АПС !

    14:37 25.02.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    По-добре да сезират ДС, защото са му кадри. А за по-сигурно - КГБ

    14:41 25.02.2026

  • 11 Ивелин

    4 1 Отговор
    Сега за 11 гласа,няма да прескочат трапа!

    14:47 25.02.2026

  • 12 Честито

    4 5 Отговор
    След гласуването за изборните секции в чужбина,Пеев..ски си има нова партия-БСП-Ново начало,начело с милиярдер..ите Стойнев,Кирата Добрев,милио...нерите Замфиров,Гуцанов,.....и т.н.

    Коментиран от #22

    14:51 25.02.2026

  • 13 Пешо

    3 1 Отговор
    Конституционен суд:Щом юрист консулт на психодиспансера стана съдия,предлагам да вземат д-р.Гълъбова ,качествен специалист, тя ще успее да ги лекува

    14:52 25.02.2026

  • 14 Танерка, защо Германия не праща бюлетини

    8 0 Отговор
    Танерка Али, защо демократична Германия
    НЕ ИЗПРАЩА БЮЛЕТИНИ И КОМИСИИ ПО ЧУЖБИНИТЕ, А?
    Защото не е демократична и защото не уважава правата на немците ли?
    Ами не - просто държавата Германия не разхищава държавния бюджет
    и второ не лишава гражданите си в чужбина от правото да гласуват - как ли?
    Много просто....

    Който милее за Родината си Германия - заявява за своя сметка
    по пощата да му бъдат изпратени бюлетини от съответната община
    където се води по регистрация в Германия и после ги връща попълнени
    пак там в общината си по адресна регистрация.
    Готово - всички са доволни - и гражданите с правата,
    и държавата, че без да праща по десетки държави бюлетини, машини, изборни комисии
    си повежда едни нормални избори.
    А вие какво искате - десетки милиони от продънения ни бюджет
    и маайте по чужбините бюлетини, хора и машини, за демократичен вот ли?!

    14:53 25.02.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    Величие сезираме Конституционния съд за това, че апс е незаконна етническа партия!

    14:53 25.02.2026

  • 16 Днес,,хората"

    1 1 Отговор
    утре ,,човека".....

    14:53 25.02.2026

  • 17 Да спрем изборите

    4 1 Отговор
    до решението!

    14:55 25.02.2026

  • 18 име

    13 0 Отговор
    Първо да подадат сигнал, че са противоконституционна етническа партия.

    14:56 25.02.2026

  • 19 Дядо

    1 0 Отговор
    Едно време са правени Боилски Събори и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    14:57 25.02.2026

  • 20 Дядо

    0 0 Отговор
    Едно време са правени Боилски Събори и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    14:57 25.02.2026

  • 21 То мазен турчин

    2 0 Отговор
    Да сезира КСьза партиите на етническа основа са в парламента!

    14:58 25.02.2026

  • 22 444444

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Честито":

    Нещо не разбрах, я поясни.Според мене онези 8 депутати от БСП, които гласуваха за да останат изборните секции извън ЕС 20 са гласували за БСП. Обяснявам, гласувайки по-малко граждани с бългаски паспорт зад граница се намалява изборната бариера и БСП ще влезе по-лесно.

    14:59 25.02.2026

  • 23 Земеделец

    1 3 Отговор
    ще гласувам за БЗНС-Радев!

    15:00 25.02.2026

  • 24 Ами

    4 2 Отговор
    То и АПС беше включено в правителството на Желязков,но вместо да го подкрепи,взе,че се отказа.Наложи се подкрепа на Пеевски,а пък ППДБ това и чакаха,да подготвят протести.Сега за награда ви потупват по рамото Радев също.Вашият номер демократичен ли беше.И откъде накъде хора,които не знаят български,ще гласуват.

    15:00 25.02.2026

  • 25 Питар

    3 2 Отговор
    Смешни фесове.
    Те не разбраха ли че са пътници в небитието ?
    Това че в това служебно правителство мунчо им даде малко власт не значи че от тяхната партия става нещо.
    Това просто е толеранс към Доган за подкрепата му към Мунчо с гласовете от Турция за втория му мандат.

    15:05 25.02.2026

  • 26 Хей КОМЕНТАР 14

    0 3 Отговор
    Тъп си но мислиш като Бай Ганьо.
    Германеца си живее в родината си и е доволен от живота.
    Не са разпръснати като БЪЛГАРСКОТО общество по света за да ПРЕЖИВЯВАТ.

    Конституцията защитава правата на всички граждани живеещи в страната и чужбина равно. Българската държава получава ПАРИ от ЕС за глава от НАСЕЛЕНИЕТО.

    Българската държава получава от

    Коментиран от #33

    15:08 25.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Емигрант

    0 0 Отговор
    От както съществува някаква УЖ демокрация в България, българинът както се знае по света никакъв го няма в мисленето, винаги избира от няколко злини най-голямата така и сега вместо по-малката и вече напълно разбрана злина - Доган, той "мъдро" предпочита най-голямата и световно известна злина - Пеевски ! А за да ви докажа, че не можете да разсъждавате използвайте "жокерът" - БЕДНОСТ, той ще ви подскаже, че изоставате вече и от Сомалия ! 36 години само затъвате защото вярвате на обещания като "аз работя за хората" или "аз съм пр,,,ст, но и вие сте пр,,,сти, затова се разбираме" - Пеевски и Тиквата !

    15:11 25.02.2026

  • 29 Рамбо

    4 1 Отговор
    Чалмите да се съюзят с Ококореното прасе Василев, тогава могат да имат шанс.

    Коментиран от #32

    15:13 25.02.2026

  • 30 25 КОМЕНТАРЕ

    0 2 Отговор
    Добре е, че има Турци в България да те УПРАВЛЯВАТ. Иначе си НИЩО в пространството който се мислиш че си нещо.
    Свърши КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ РЕЖИМ когато Турците се третираха като РОБИ.

    Колко са Българите които работят в предприятията на Турците.

    15:13 25.02.2026

  • 31 Анонимен

    3 0 Отговор
    Сезирайте и арменския поп

    15:14 25.02.2026

  • 32 ХурДоколенко

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рамбо":

    Чалмите свинско не ядат, могат само да го на еб.....

    15:15 25.02.2026

  • 33 Не си в час с

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хей КОМЕНТАР 14":

    истината, само в Испания живеят над 100 хил. германеца ! Чети повече, не се прави на патриот и родолюбец, оправдан си само ако си платен клакьор на някоя шайка !

    15:15 25.02.2026

  • 34 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ще гласува този който си плаща данъците в България.Няма да ми определят битието някакви незнаещи български от Турция или поамериканчени тираджии.

    Коментиран от #38

    15:18 25.02.2026

  • 35 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Защо да финансираме отварянето на 160 секции в Турция?

    15:21 25.02.2026

  • 36 Лама от ПП

    1 0 Отговор
    Доган утече у канала,където му е мястото

    15:23 25.02.2026

  • 37 Бай Бай

    1 0 Отговор
    Че кой им е забранил да гласуват?Ще имат по 20 секции в държава.

    15:24 25.02.2026

  • 38 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Ти знаеш ли какво означава думата "данък" или повтаряш това което чуеш от улицата или от главатарят на някоя "патриотична" шайка ? Я ми обясни какви данъци плащаш повече от мен, ти ли ми плащаш данък сгради, данъкът за нивите ми които се обработват от находчиви и работещи българи ти ли го плащаш, ти ли ми плащаш такса смет каквато не изхвърлям и т.н. още измислени такси ? Знаеш ли, че аз плащам и тук данъци в особенно по-големи размери от които % взима Брюксел за да ти подпомага съшествуването ти и от които европари отиват огромни суми по чекмеджета вместо в твоя джоб ?

    Коментиран от #40, #42

    15:29 25.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Емигрант":

    Като плащаш само месни данъци ще гласуваш само на месни избори.

    Коментиран от #43

    15:38 25.02.2026

  • 41 Емигранте

    0 1 Отговор
    Аз имам недвижим имот в България всяка година плащам данък вода ток околна среда. Внасям влоговете си в Българска банка.
    Всички отпуски прекарвам в къщата си в България.
    И второ Българскара държава отпуска средства на държавите от глава на населението. Аз макар са не живея в България от тези средства не се възползвам аз а се ВЪЗПОЛЗВАШ ТИ.
    Бългсрската държава не напразно защитава интересите на Българите в Македония, Албания, Сърбия, Бесарабия, Турция където живеят етнически Българи не изселници Турци от България.
    Глупостта Ви и неграмотността Ви кара рака да мислите.

    Коментиран от #47

    15:39 25.02.2026

  • 42 Що не си Е.П.М

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Емигрант":

    бе?Мий чинии по 16 часа на ден и мълчи.

    Коментиран от #46

    15:40 25.02.2026

  • 43 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимен":

    Я кажи ти какви данъци плащаш бе "патриотичен умник" не местни ? А защо драскаш за европари и ревете като ви ги спират ?

    15:41 25.02.2026

  • 44 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Хора, неговорещи български, трябва да не могат да гласуват за български парламент, а и на този граматиката му липсва, трябва да има изпит по български език за народен представител за избраните. Каква конституция брее баййно? Искаш във всяко туррсско село български избирателен пункт с български пари разните козоеДи да гласуват за мюю мюнмюммюновци, които после да прокарват антибъллгарски закони, да ни секат горите и да ги изнасят в Туррция за без пари?

    15:42 25.02.2026

  • 45 Българин

    5 0 Отговор
    В Турция има ли Българска партия? Не!
    Ами тогава защо в България има Турска партия?

    15:42 25.02.2026

  • 46 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Що не си Е.П.М":

    Това ли ти е речникът бе селяндур, повече и по-различни думи от тези кухата ти кратуна не знае нали, а тези ги повтаряш всеки ден, че да не забравиш и тях, защото единствената ти мозъчна гънка няма памет ?

    Коментиран от #48

    15:44 25.02.2026

  • 47 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Емигранте":

    Ти на мен ли искаш да обясниш тези неща или си се объркал ?

    16:02 25.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Що не си Е.П.М

    0 0 Отговор
    бе?Не щем от тебе ни акъл ни мнение.Колко пенсионери родители на емигранти храним ние ?Айде хващай пътя...

    16:07 25.02.2026

