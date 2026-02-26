Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кметът на София възложи проверка на процесите в дирекция „Общински приходи“

Кметът на София възложи проверка на процесите в дирекция „Общински приходи“

26 Февруари, 2026 15:10 453 3

Обект на проверката са процедурите по възлагане към частни съдебни изпълнители

Кметът на София възложи проверка на процесите в дирекция „Общински приходи“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която възлага на новия отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична община да извърши цялостна проверка на ключови процеси в дирекция „Общински приходи“.

„С новата структура на Столична община вече разполагаме с реални инструменти за вътрешен контрол и противодействие на корупцията. След дълги дебати и сериозна съпротива в Общинския съвет успяхме да създадем механизъм, който позволява проверките да се извършват професионално и с ясна отговорност. Когато става дума за публичен ресурс и общински приходи, компромиси няма да има“, заяви кметът Васил Терзиев.

Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е ново звено в структурата на Столична община, създадено с приетата управленска реформа, с цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

Обхватът на проверката включва:

възлагането на частни съдебни изпълнители за принудително събиране на общински вземания за последните 5 години – броя на възлаганията, начина на разпределение, използваните критерии и наличието на софтуерно разпределение;

погасяването на вземания по давност (извън служебната такава) за последните 5 години – брой, стойност, причини, своевременност на предприетите действия, както и наличие на повтаряемост при конкретни длъжници или служители.

При установяване на данни за нарушения, злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси или други корупционни практики, в доклада следва да бъдат посочени конкретни длъжностни лица и да бъдат направени предложения за дисциплинарни и/или други законосъобразни действия.

Контролът по изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван лично от кмета.

Проверката е част от последователните действия на Столична община за повишаване на прозрачността, отчетността и противодействието на корупционни практики в общинската администрация.


  • 1 ревизор

    2 0 Отговор
    дирекция „Общински приходи“ще стане за някого от там присъстващите-дирекция "Мои приходи".

    15:18 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    1 0 Отговор
    Васко ДС-то е розова фашага!

    15:30 26.02.2026

  • 3 очевидец

    0 0 Отговор
    Правителството на Желязков тайно и в последните дни на управлението си е индексирало договорите за ремонт и поддръжка на пътната мрежа с 50% или 800 млн. евро. Значи са намерили пари за по-скъпа от миналата година поддържа на пътища, но не намериха пари 100 млн. евро за увеличение на заплатите на младите лекари, медицинските сестри, акушерките и медицинските специалисти.

    Това са сметките на ГЕРБ, които оставиха и 900 млн. евро дефицит в бюджета на сегашния финансов министър.
    Ще искаме цялата информация за какви точно разходи са налели пари в последните си дни.

    15:55 26.02.2026

