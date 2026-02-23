Новини
България »
София »
Васил Терзиев: Реформи няма. Пари също

23 Февруари, 2026 16:38 1 171 32

  • васил терзиев-
  • столичен автотранспорт-
  • шофьори-
  • заплати

Да си общински съветник означава да решаваш проблеми - и на хората, които работят в транспорта, и на онези, които го ползват всеки ден

Снимка: Фейсбук/Васил Терзиев
Снимка: Фейсбук/Васил Терзиев
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реформи няма. Пари също.

„Дано кметът Терзиев да прояви разум и да започне преговори със синдикатите в транспорта, за да не стигнем пак до стачка, както се случи преди година.“ Познавате ли автора?

Иван Таков. Общински съветник от 2011 г. Председател на комисия по транспорт.

Човек, който повече от десетилетие и половина е част от управлението на системата, за която днес говори в трето лице, сякаш няма нищо общо с нейното състояние.

Да си общински съветник означава да решаваш проблеми - и на хората, които работят в транспорта, и на онези, които го ползват всеки ден.

Това написа във "Фейсбук" кметът на София Васил Терзиев.

Вместо това, през последните години приносът на Таков е да заплашва със стачки и да задълбочава проблема, така че системата да става все по-зависима от кризисни решения.

Миналото лято София беше блокирана, защото той и хората около него решиха да правят политика на гърба на шофьорите, ватманите и сервизните работници.

Тогава се поиска увеличение на заплатите, срещу което ние никога не сме били против.

Но тогава, както и сега, настоявахме за разумен и устойчив модел, насочващ средствата там, където недостигът е най-голям, съчетан с мерки за условията на труд и с ясна финансова рамка.

Вместо това пак трябваше да прилагаме принципа “дайте да дадем” - лозунг, по-стар дори и от разтропаните трамваи, които искаме да подменим. Манталитет, който не подхожда на визията ни за съвременна градска мобилност.

Според вас тези 300 лв. на калпак подобриха ли драстично условията в градския транспорт, както се очакваше?

Недостигът на водачи и технически персонал продължава да е факт.

На всеки 10 км възложен пробег, 1 км не се изпълнява.

В бюджета на София зее дупка от десетки милиони годишно, защото онези “подхвърлените” пари не бяха интегрирани устойчиво във финансовата рамка и сега отново зависим от милостта на държавата.

Всичко това, докато гражданите продължават да чакат нередовния транспорт по спирките.

Цената на този популизъм е около 23 млн. евро допълнително всяка година. И то без да сме решили основния проблем. С по-малко от половината от тези средства можеше да въведем целеви бонусен механизъм, насочен към позициите, където недостигът е най-тежък.

Сега отново слушаме призиви „държавата да даде още.“

Такива липсваха през целия мандат на кабинета “Желязков” и нищо не беше направено, за да се реши структурно проблемът с финансирането на столичния транспорт. Радетелите за “диалог” и “спешни решения” се активизираха при стъпването на кабинета Гюров.

Добре. А какво ще последва?

Ще има ли гаранция, че следващото тримесечие няма пак да зависим от благоволението на Министерския съвет, за да платим заплати, ток и горива? Това ли е стабилност за работещите в транспорта?

Истината е, че проблемът не е само в размера на заплатите. Проблемът е в управлението.

Проблемът е в 18-годишните автобуси с по 700 000 км пробег, които директорът на Столичния автотранспорт иска да закупи на скандални цени.

И в договор за природен газ, който ще отчислява комисиони на посредник, при положение че дружеството има лиценз да купува директно.

Проблемът е и в постоянното отлагане от мнозинството в общинския съвет на започването на прозрачни конкурси за избор на професионално ръководство на транспортните дружества.

Проблемът е и в отказа на общинския съвет, от който г-н Таков е част, да се допусне одит на транспортните дружества, за да стане ясно как се управляват средствата.

Да, и ние искаме по-високи възнаграждения. Но искаме те да са устойчиви. Искаме хората в транспорта да имат сигурност, а не временни решения.

Затова паралелно работим по:

  • обновяване на подвижния състав;
  • модернизация на депата и базите (средства са предвидени в бюджета за 2026 г.);
  • структурни промени в управлението;
  • целеви мерки за привличане и задържане на водачи;
  • прозрачен контрол върху разходите.
  • Затова искаме и смяна на настоящото ръководство на столичния автотранспорт.

Защото по-добрите условия не предполагат само по-добро заплащане. Предполагат да не караш раздрънкан рейс по 12 часа на ден, да имаш нормална база и да работиш в система, която не е заложник на политически сделки.

Днес ще се срещна със синдикатите, но не заради призива на г-н Таков, а защото уважавам труда им и заставам зад принципната позиция, че служителите в транспорта не бива да бъдат употребявани за чужди политически кампании.

София няма нужда от нова криза. И със сигурност няма нужда от хора, които първо създават проблема, а после се снимат като негово решение. Защото управлението не е състезание по обещания. То е отговорност за това какво ще остане след нас.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    5 0 Отговор
    НЕма пари, действайте

    16:40 23.02.2026

  • 2 Възраждане

    20 10 Отговор
    Кефи ме как сина на ДС и племенник на Петър Младенов унижава шопите. А най-якото е, че те сами си го избраха

    Коментиран от #29

    16:41 23.02.2026

  • 3 Параско

    9 5 Отговор
    А за ПЕТРОХАН ИМА !!!!

    Коментиран от #31

    16:42 23.02.2026

  • 4 кой му дреме

    8 2 Отговор
    четох статията на африкански журналисти кви извращения е правел цицелко с жени и деца тоя в Гана

    все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега

    ужасът... ужасът...
    тва само българин го може

    16:42 23.02.2026

  • 5 Веске

    9 6 Отговор
    Парите са в кемпер за 250 000€, трах ди ти нали беше на детските петрохански забави. 10 пъти?

    16:43 23.02.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 7 Отговор
    Респект за Лама Васил Терзиев!🌈🛴🥳🤣👍

    16:43 23.02.2026

  • 7 име

    8 5 Отговор
    Кво ти пука, ушко! Важното е да си номериш нов лама да му се кланяш, че последния даде фира.

    16:44 23.02.2026

  • 8 Оффф

    11 5 Отговор
    Няма пари? Ми дай малко, бе, кмете! Погледни на общината като на НПО и дари 70- 80 000. Какво полкова, бълха те охапала,!

    16:44 23.02.2026

  • 9 Пазете се

    2 4 Отговор
    Последния черпак го нема, требе да е задържан.

    16:45 23.02.2026

  • 10 име

    4 6 Отговор
    София няма нужда от нова криза. И със сигурност няма нужда от хора, които първо създават проблема, а после се снимат като негово решение.

    Явно Терзиев го е яд че само стигна до създаването на проблема със сметоизвозването, но не докара нещата до там, че да се снима като негово решение.

    16:45 23.02.2026

  • 11 Не може да даваш пари само

    3 5 Отговор
    на калушивите и прайдове под знамето на дъгата.
    Дай от собствени средства за детска градина за училище. Всеки ден минаваш пред софийския университет има там едни велики българи но твоето име няма да се помни. Не трябва тези които прокарват заразата сред децата на България да се показват и да скачат на парада А би трябвало ако искат да сме търпи ми към тях тайно да си вършат мръсотиите.

    16:47 23.02.2026

  • 12 Олигофрен

    6 5 Отговор
    Този път Бойко го няма да те спасява ! Май за изборите няма да има транспорт в София !

    16:50 23.02.2026

  • 13 Лама от ПП

    6 4 Отговор
    Тоя смърррдел съсипа София

    16:51 23.02.2026

  • 14 Къде са паритебе?

    3 4 Отговор
    Ааа в 0краина, ами да го духкаш. Наглеци, трябва да ви изринем час по - скоро.

    16:55 23.02.2026

  • 15 Ами като няма

    3 5 Отговор
    Вземи дай или даваш само на ..ендели и пещерняци

    16:55 23.02.2026

  • 16 Отвратен

    6 5 Отговор
    Има ли нещо в София да не е в криза ?

    Коментиран от #20

    16:55 23.02.2026

  • 17 НЕМА ЛАБАВО

    1 2 Отговор
    ПАРИ НЕМА ДЕЙСТВАЙТЕ !

    Коментиран от #18

    16:55 23.02.2026

  • 18 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "НЕМА ЛАБАВО":

    има вече само левро !

    16:56 23.02.2026

  • 19 Вова

    6 3 Отговор
    То и кмет нямаме...
    Трагедея!
    Щори, малоумни и некачествени ремонти...

    16:58 23.02.2026

  • 20 Има има

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Отвратен":

    Всички политици и техните роднини не са в криза даже много добре си живеят

    17:02 23.02.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦

    3 4 Отговор
    Васко ДС то унищожи София.... винаги съм си мислел че по лош вариант от комунистката Фандъкова няма..уви ..ДС и ЦК на БКП отрочето болшевик Васко ДС то ме опроверга и съсипа и до унищожи София..евала комунистически мръ.шляк !

    17:05 23.02.2026

  • 22 Софиянци

    4 3 Отговор
    СОФИЯНЦИ !!!
    Глухи ли сте ?
    Слепи ли сте ?
    Защо излязохте на протест срещу един що-годе приемлив бюджет (бъдещия ще е по-зле със сигурност),
    а не излизате срещу това ПОДОБИЕ НА КМЕТ !?
    Той нищо не прави (освен да си червилосва з-ка, може би)

    17:07 23.02.2026

  • 23 Нормално

    3 2 Отговор
    Не сме и очаквали реформи от Васил Терзиев, нито ремонти. Очаквахме само кражби и далавери. Но бая хора му се вързаха на предизборната кампания.

    17:16 23.02.2026

  • 24 Меси от банкя

    2 1 Отговор
    На кривата ракета космоса й пречи.

    17:16 23.02.2026

  • 25 Хаха

    5 1 Отговор
    Васко, само с показване на сърца и финансиране на педофилски секти не става. Трябва и акъл.

    17:17 23.02.2026

  • 26 Чакай малко

    3 1 Отговор
    Софиянци си го избраха. Сега ще го търпят до изтичане на мандата.

    17:18 23.02.2026

  • 27 Джен Зи

    3 1 Отговор
    Терзиев няма да подаде оставка. Комунист дава властта само с кръв.

    17:19 23.02.2026

  • 28 Хмм

    3 0 Отговор
    Какво стана, в София изчистиха ли боклука?

    17:20 23.02.2026

  • 29 Гечко

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Мед ми капе на душата,наред са Варналий да се наиграят😆😆😆

    17:24 23.02.2026

  • 30 Да бе

    2 1 Отговор
    Васил Терзиев: Реформи няма. Пари също

    Да бе стига лъжи като дърт цн
    Като разпределят парите по общини всичко отива за София,а за Пловдив няма нищо
    Но пак нямало пари
    Е кой лъже сега

    17:32 23.02.2026

  • 31 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Параско":

    Xa! You -Ten Sharp, Ще ти пръсна мозъка around 3:00 -3:30. Бягай, ама много далече от там, където си...

    17:47 23.02.2026

  • 32 Удри

    0 0 Отговор
    То и при Асен Василев нямаше реформи. Но имаше заеми и едни 9 милиарда потънаха някъде за 9 дни.

    17:55 23.02.2026

