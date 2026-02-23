Васил Терзиев: Реформи няма. Пари също

Реформи няма. Пари също.
„Дано кметът Терзиев да прояви разум и да започне преговори със синдикатите в транспорта, за да не стигнем пак до стачка, както се случи преди година.“ Познавате ли автора?
Иван Таков. Общински съветник от 2011 г. Председател на комисия по транспорт.
Човек, който повече от десетилетие и половина е част от управлението на системата, за която днес говори в трето лице, сякаш няма нищо общо с нейното състояние.
Да си общински съветник означава да решаваш проблеми - и на хората, които работят в транспорта, и на онези, които го ползват всеки ден.
Това написа във "Фейсбук" кметът на София Васил Терзиев.
Вместо това, през последните години приносът на Таков е да заплашва със стачки и да задълбочава проблема, така че системата да става все по-зависима от кризисни решения.
Миналото лято София беше блокирана, защото той и хората около него решиха да правят политика на гърба на шофьорите, ватманите и сервизните работници.
Тогава се поиска увеличение на заплатите, срещу което ние никога не сме били против.
Но тогава, както и сега, настоявахме за разумен и устойчив модел, насочващ средствата там, където недостигът е най-голям, съчетан с мерки за условията на труд и с ясна финансова рамка.
Вместо това пак трябваше да прилагаме принципа “дайте да дадем” - лозунг, по-стар дори и от разтропаните трамваи, които искаме да подменим. Манталитет, който не подхожда на визията ни за съвременна градска мобилност.
Според вас тези 300 лв. на калпак подобриха ли драстично условията в градския транспорт, както се очакваше?
Недостигът на водачи и технически персонал продължава да е факт.
На всеки 10 км възложен пробег, 1 км не се изпълнява.
В бюджета на София зее дупка от десетки милиони годишно, защото онези “подхвърлените” пари не бяха интегрирани устойчиво във финансовата рамка и сега отново зависим от милостта на държавата.
Всичко това, докато гражданите продължават да чакат нередовния транспорт по спирките.
Цената на този популизъм е около 23 млн. евро допълнително всяка година. И то без да сме решили основния проблем. С по-малко от половината от тези средства можеше да въведем целеви бонусен механизъм, насочен към позициите, където недостигът е най-тежък.
Сега отново слушаме призиви „държавата да даде още.“
Такива липсваха през целия мандат на кабинета “Желязков” и нищо не беше направено, за да се реши структурно проблемът с финансирането на столичния транспорт. Радетелите за “диалог” и “спешни решения” се активизираха при стъпването на кабинета Гюров.
Добре. А какво ще последва?
Ще има ли гаранция, че следващото тримесечие няма пак да зависим от благоволението на Министерския съвет, за да платим заплати, ток и горива? Това ли е стабилност за работещите в транспорта?
Истината е, че проблемът не е само в размера на заплатите. Проблемът е в управлението.
Проблемът е в 18-годишните автобуси с по 700 000 км пробег, които директорът на Столичния автотранспорт иска да закупи на скандални цени.
И в договор за природен газ, който ще отчислява комисиони на посредник, при положение че дружеството има лиценз да купува директно.
Проблемът е и в постоянното отлагане от мнозинството в общинския съвет на започването на прозрачни конкурси за избор на професионално ръководство на транспортните дружества.
Проблемът е и в отказа на общинския съвет, от който г-н Таков е част, да се допусне одит на транспортните дружества, за да стане ясно как се управляват средствата.
Да, и ние искаме по-високи възнаграждения. Но искаме те да са устойчиви. Искаме хората в транспорта да имат сигурност, а не временни решения.
Затова паралелно работим по:
- обновяване на подвижния състав;
- модернизация на депата и базите (средства са предвидени в бюджета за 2026 г.);
- структурни промени в управлението;
- целеви мерки за привличане и задържане на водачи;
- прозрачен контрол върху разходите.
- Затова искаме и смяна на настоящото ръководство на столичния автотранспорт.
Защото по-добрите условия не предполагат само по-добро заплащане. Предполагат да не караш раздрънкан рейс по 12 часа на ден, да имаш нормална база и да работиш в система, която не е заложник на политически сделки.
Днес ще се срещна със синдикатите, но не заради призива на г-н Таков, а защото уважавам труда им и заставам зад принципната позиция, че служителите в транспорта не бива да бъдат употребявани за чужди политически кампании.
София няма нужда от нова криза. И със сигурност няма нужда от хора, които първо създават проблема, а после се снимат като негово решение. Защото управлението не е състезание по обещания. То е отговорност за това какво ще остане след нас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахаха
16:40 23.02.2026
2 Възраждане
Коментиран от #29
16:41 23.02.2026
3 Параско
Коментиран от #31
16:42 23.02.2026
4 кой му дреме
все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега
ужасът... ужасът...
тва само българин го може
16:42 23.02.2026
5 Веске
16:43 23.02.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
16:43 23.02.2026
7 име
16:44 23.02.2026
8 Оффф
16:44 23.02.2026
9 Пазете се
16:45 23.02.2026
10 име
Явно Терзиев го е яд че само стигна до създаването на проблема със сметоизвозването, но не докара нещата до там, че да се снима като негово решение.
16:45 23.02.2026
11 Не може да даваш пари само
Дай от собствени средства за детска градина за училище. Всеки ден минаваш пред софийския университет има там едни велики българи но твоето име няма да се помни. Не трябва тези които прокарват заразата сред децата на България да се показват и да скачат на парада А би трябвало ако искат да сме търпи ми към тях тайно да си вършат мръсотиите.
16:47 23.02.2026
12 Олигофрен
16:50 23.02.2026
13 Лама от ПП
16:51 23.02.2026
14 Къде са паритебе?
16:55 23.02.2026
15 Ами като няма
16:55 23.02.2026
16 Отвратен
Коментиран от #20
16:55 23.02.2026
17 НЕМА ЛАБАВО
Коментиран от #18
16:55 23.02.2026
18 Верно
До коментар #17 от "НЕМА ЛАБАВО":има вече само левро !
16:56 23.02.2026
19 Вова
Трагедея!
Щори, малоумни и некачествени ремонти...
16:58 23.02.2026
20 Има има
До коментар #16 от "Отвратен":Всички политици и техните роднини не са в криза даже много добре си живеят
17:02 23.02.2026
21 Тракиец 🇺🇦
17:05 23.02.2026
22 Софиянци
Глухи ли сте ?
Слепи ли сте ?
Защо излязохте на протест срещу един що-годе приемлив бюджет (бъдещия ще е по-зле със сигурност),
а не излизате срещу това ПОДОБИЕ НА КМЕТ !?
Той нищо не прави (освен да си червилосва з-ка, може би)
17:07 23.02.2026
23 Нормално
17:16 23.02.2026
24 Меси от банкя
17:16 23.02.2026
25 Хаха
17:17 23.02.2026
26 Чакай малко
17:18 23.02.2026
27 Джен Зи
17:19 23.02.2026
28 Хмм
17:20 23.02.2026
29 Гечко
До коментар #2 от "Възраждане":Мед ми капе на душата,наред са Варналий да се наиграят😆😆😆
17:24 23.02.2026
30 Да бе
Да бе стига лъжи като дърт цн
Като разпределят парите по общини всичко отива за София,а за Пловдив няма нищо
Но пак нямало пари
Е кой лъже сега
17:32 23.02.2026
31 Фют
До коментар #3 от "Параско":Xa! You -Ten Sharp, Ще ти пръсна мозъка around 3:00 -3:30. Бягай, ама много далече от там, където си...
17:47 23.02.2026
32 Удри
17:55 23.02.2026