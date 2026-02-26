Новини
ВСС остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Сарафов

26 Февруари, 2026

Кадровиците влязоха в спор за това коя институция трябва да го избере

ВСС единодушно реши да остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов и изпрати казуса на Прокурорска колегия да го реши по компетентност, съобщи Нова тв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет се събра днес на заседание, което беше свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов с една-единствена точка в дневния ред – определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

От Министерството на правосъдието бе съобщено, че искането е мотивирано със становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Според него след 21 юли 2025 година в България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Според министър Янкулов правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона, а продължаващото фактическо изпълнение на функциите от негова страна създава сериозна институционална криза.

Янкулов аргументира позицията си и с това, че като ръководител на прокуратурата Сарафов на практика упражнява почти същия обем правомощия като титулярния главен прокурор. Министърът посочи, че има съдебни състави, които не признават легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор, което според него създава допълнително напрежение и риск от институционална криза в съдебната система. Затова, по думите му, именно пленумът на ВСС – като общ орган на двете колегии – следва да се произнесе дали да освободи Сарафов и при необходимост да определи негов наследник.

Заседанието започна малко след 9:30 ч., след като беше осигурен необходимият кворум. След изложението на министъра не последва незабавна дискусия. Първи думата взе Огнян Дамянов от Прокурорската колегия. Той изрази становище, че в закона не се прави разграничение между т.нар. „трима големи“ в съдебната власт и постави под съмнение тезата, че единствено по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор следва да се прилагат различни стандарти. Дамянов защити позицията, че именно колегията е компетентният орган да посочи временно ръководител на прокуратурата. Той аргументира това с правомощията ѝ по избор на административни ръководители в системата.

Представители на Съдийската колегия обаче възразиха, като посочиха, че щом председателите на върховните съдилища се избират от пленума, не виждат основание различен подход да се прилага по отношение на главния прокурор.

В края на дискусията позиция изрази и председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, която заяви становище, че изпълняващият функциите главен прокурор следва да бъде избиран от съответната колегия, а не от пленума на съвета.


  • 1 Нито глас за украинците от ППДБ!

    12 17 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    Коментиран от #22

    15:44 26.02.2026

  • 2 Василеску

    9 2 Отговор
    Без коментар

    15:44 26.02.2026

  • 3 МММ

    17 4 Отговор
    ВЗАИМОЗАВИСИСИМОСТИ създавани 20 години съвсем умишлено! И едните и други с изтекъл мандат. Спрете им бюджета. Това поне може да направите.

    15:46 26.02.2026

  • 4 Хипотетично

    11 16 Отговор
    🚩ВСС единодушно реши да остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов и изпрати казуса на Прокурорска колегия да го реши по компетентност🚩
    Точното и прецизно решение единодушно прието от ВСС съобразно текстовете на сегашнната конституция е ОЦЕНКА СЛАБ за юридическата компетентност на министъра на правосъдието.

    15:47 26.02.2026

  • 5 ООрана държава

    18 3 Отговор
    ВСС също е нелигитимно колкото и клюна сарафоф

    Коментиран от #10

    15:48 26.02.2026

  • 6 Пенчо

    11 4 Отговор
    Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, ясно изрази становище, че изпълняващият функциите главен прокурор следва да бъде избиран от съответната колегия, а не от пленума на съвета! Точка, край, министър Янкулов гризна дръвцето! Хайде сега Боец и разните други уж неполитизирани организации, които работят само в изгода на ППДБ, да отидат пред Върховния касационен съд и да започнат да протестират, псуват и хвърлят яйца и предмети...

    15:50 26.02.2026

  • 7 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:51 26.02.2026

  • 8 БУКЛУУУКААА

    5 6 Отговор
    Си е за във контейнерите със херметични капаци. Никога повече навън. ПАК НАМЕРИХА ВРАТИЧКА ДА НЕ РАБОТЯТ ЗА НАРОДА А ДА РАБОТЯТ ЗА ШИША И ТУУУУЛУПА. ТРУДЕН ЖИВОТ. КРАДЦИТЕ СИ ПРАВЯТ ЩО ЩЪТ.

    15:53 26.02.2026

  • 9 Точно така

    6 4 Отговор
    Ши...ши, само така,няма да ти вземат краде..ните милиа...рди.......дръж здраво сСарафа за топ...ките.......все пак си му платил доста пари,и имоти в Дубай и къде ли не.

    15:54 26.02.2026

  • 10 Моарейн

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Така е, но е време да кажем ясно и на висок глас, че виновни за тая каша са дупедатите и особено пъпко-дебарските дупедати, които непрекъснато твърдят, че съдебната реформа е единствен смисъл на съществуването им, а се оказа, че не знаят какво искат и как да го постигнат. На тоя хал сме заради малоумните промени в Конституцията и ЗСВ.

    15:54 26.02.2026

  • 11 Адвокат

    6 8 Отговор
    Нахалството, непочтенността и цинизма са характерни черти на всички възпитаници на милционерската школа , за тях няма значение думата морал, те са впити като приявици в гръдта на майка България и не пускат ,защото такава е задачата на ДС-КГБ мафията.Откъде имат толкова безочие тези хора? С такива държавата ни е докарана до дъното, ама можело да слезе и под дъното. Важното е те да не пускат властта. Пълен кошмар. Главен прокурор, за който не важат нито Конституцията, нито законите и една кохорта страхливци прокурори. Затова няма правосъдие, а няма държава без правосъдие и нямат никаква съвест и срам.

    Коментиран от #14, #16

    15:54 26.02.2026

  • 12 Просто племе

    5 5 Отговор
    Мафията не се предава! Няма да се оправим по този начин

    15:56 26.02.2026

  • 13 гражданин

    2 5 Отговор
    След като има министър на правосъдието защо трябва Гл. прокурор , защото от както съществува тази длъжност те защитават и пазят само бандитите , и сени нормален е нямало . А и ВСС е излишен защото и той само мадията пази !

    15:57 26.02.2026

  • 14 Петър

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат":

    Другарю, отиди да протестираш пред Върховния касационен съд, защото именно неговата председателка, Галина Захарова, ясно изрази становище, че изпълняващият функциите главен прокурор следва да бъде избиран от съответната колегия, а не от пленума на ВСС! Г-жа Захарова бе избрана в началото на 2022 г. с подкрепата на ПП и по времето на управлението на Про100 Киро!

    16:02 26.02.2026

  • 15 Пешо

    2 1 Отговор
    Всеобща безотговорност на ВСС.Взимаме си парите и не ни дреме.Ачни хора обвити в задкулисни зависимости.

    16:05 26.02.2026

  • 16 2234

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат":

    Ти верно ли си адвокат? Верно ли.

    16:11 26.02.2026

  • 17 Фактн

    0 3 Отговор
    Народа си е легитимен и да взима власт и да изрине нелигитимните

    16:11 26.02.2026

  • 20 Кво пише в

    1 0 Отговор
    Какво пише в Наказателния Кодекс?

    16:13 26.02.2026

  • 21 Инж1

    3 1 Отговор
    Абе махайте го тоя Сарафoff!!! Да видим без него дали на другия ден ще се завърти Земята????

    16:13 26.02.2026

  • 22 Умопомрачение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Всичко е просто и ясно. ПП-петроханците са забанили на този ВСС да избира и да сваля ИП гл. прокурор със закон. Сега се въртят като кебапчета на скара и искат от ВСС да направи това, което са му забранили сами.

    16:14 26.02.2026

