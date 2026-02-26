ВСС остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Сарафов

ВСС единодушно реши да остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов и изпрати казуса на Прокурорска колегия да го реши по компетентност, съобщи Нова тв.
Пленумът на Висшия съдебен съвет се събра днес на заседание, което беше свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов с една-единствена точка в дневния ред – определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.
От Министерството на правосъдието бе съобщено, че искането е мотивирано със становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Според него след 21 юли 2025 година в България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.
Според министър Янкулов правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона, а продължаващото фактическо изпълнение на функциите от негова страна създава сериозна институционална криза.
Янкулов аргументира позицията си и с това, че като ръководител на прокуратурата Сарафов на практика упражнява почти същия обем правомощия като титулярния главен прокурор. Министърът посочи, че има съдебни състави, които не признават легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор, което според него създава допълнително напрежение и риск от институционална криза в съдебната система. Затова, по думите му, именно пленумът на ВСС – като общ орган на двете колегии – следва да се произнесе дали да освободи Сарафов и при необходимост да определи негов наследник.
Заседанието започна малко след 9:30 ч., след като беше осигурен необходимият кворум. След изложението на министъра не последва незабавна дискусия. Първи думата взе Огнян Дамянов от Прокурорската колегия. Той изрази становище, че в закона не се прави разграничение между т.нар. „трима големи“ в съдебната власт и постави под съмнение тезата, че единствено по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор следва да се прилагат различни стандарти. Дамянов защити позицията, че именно колегията е компетентният орган да посочи временно ръководител на прокуратурата. Той аргументира това с правомощията ѝ по избор на административни ръководители в системата.
Представители на Съдийската колегия обаче възразиха, като посочиха, че щом председателите на върховните съдилища се избират от пленума, не виждат основание различен подход да се прилага по отношение на главния прокурор.
В края на дискусията позиция изрази и председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, която заяви становище, че изпълняващият функциите главен прокурор следва да бъде избиран от съответната колегия, а не от пленума на съвета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нито глас за украинците от ППДБ!
Коментиран от #22
15:44 26.02.2026
2 Василеску
15:44 26.02.2026
3 МММ
15:46 26.02.2026
4 Хипотетично
Точното и прецизно решение единодушно прието от ВСС съобразно текстовете на сегашнната конституция е ОЦЕНКА СЛАБ за юридическата компетентност на министъра на правосъдието.
15:47 26.02.2026
5 ООрана държава
Коментиран от #10
15:48 26.02.2026
6 Пенчо
15:50 26.02.2026
7 надарена кака
15:51 26.02.2026
8 БУКЛУУУКААА
15:53 26.02.2026
9 Точно така
15:54 26.02.2026
10 Моарейн
До коментар #5 от "ООрана държава":Така е, но е време да кажем ясно и на висок глас, че виновни за тая каша са дупедатите и особено пъпко-дебарските дупедати, които непрекъснато твърдят, че съдебната реформа е единствен смисъл на съществуването им, а се оказа, че не знаят какво искат и как да го постигнат. На тоя хал сме заради малоумните промени в Конституцията и ЗСВ.
15:54 26.02.2026
11 Адвокат
Коментиран от #14, #16
15:54 26.02.2026
12 Просто племе
15:56 26.02.2026
13 гражданин
15:57 26.02.2026
14 Петър
До коментар #11 от "Адвокат":Другарю, отиди да протестираш пред Върховния касационен съд, защото именно неговата председателка, Галина Захарова, ясно изрази становище, че изпълняващият функциите главен прокурор следва да бъде избиран от съответната колегия, а не от пленума на ВСС! Г-жа Захарова бе избрана в началото на 2022 г. с подкрепата на ПП и по времето на управлението на Про100 Киро!
16:02 26.02.2026
15 Пешо
16:05 26.02.2026
16 2234
До коментар #11 от "Адвокат":Ти верно ли си адвокат? Верно ли.
16:11 26.02.2026
17 Фактн
16:11 26.02.2026
20 Кво пише в
16:13 26.02.2026
21 Инж1
16:13 26.02.2026
22 Умопомрачение
До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":Всичко е просто и ясно. ПП-петроханците са забанили на този ВСС да избира и да сваля ИП гл. прокурор със закон. Сега се въртят като кебапчета на скара и искат от ВСС да направи това, което са му забранили сами.
16:14 26.02.2026