ВСС остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Сарафов

ВСС единодушно реши да остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов и изпрати казуса на Прокурорска колегия да го реши по компетентност, съобщи Нова тв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет се събра днес на заседание, което беше свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов с една-единствена точка в дневния ред – определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

От Министерството на правосъдието бе съобщено, че искането е мотивирано със становище на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Според него след 21 юли 2025 година в България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.

Според министър Янкулов правомощията на Борислав Сарафов са прекратени по силата на закона, а продължаващото фактическо изпълнение на функциите от негова страна създава сериозна институционална криза.

Янкулов аргументира позицията си и с това, че като ръководител на прокуратурата Сарафов на практика упражнява почти същия обем правомощия като титулярния главен прокурор. Министърът посочи, че има съдебни състави, които не признават легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор, което според него създава допълнително напрежение и риск от институционална криза в съдебната система. Затова, по думите му, именно пленумът на ВСС – като общ орган на двете колегии – следва да се произнесе дали да освободи Сарафов и при необходимост да определи негов наследник.

Заседанието започна малко след 9:30 ч., след като беше осигурен необходимият кворум. След изложението на министъра не последва незабавна дискусия. Първи думата взе Огнян Дамянов от Прокурорската колегия. Той изрази становище, че в закона не се прави разграничение между т.нар. „трима големи“ в съдебната власт и постави под съмнение тезата, че единствено по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор следва да се прилагат различни стандарти. Дамянов защити позицията, че именно колегията е компетентният орган да посочи временно ръководител на прокуратурата. Той аргументира това с правомощията ѝ по избор на административни ръководители в системата.

Представители на Съдийската колегия обаче възразиха, като посочиха, че щом председателите на върховните съдилища се избират от пленума, не виждат основание различен подход да се прилага по отношение на главния прокурор.

В края на дискусията позиция изрази и председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, която заяви становище, че изпълняващият функциите главен прокурор следва да бъде избиран от съответната колегия, а не от пленума на съвета.