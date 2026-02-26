Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Координацията на областните управители с дирекциите на МВР по места беше обсъдена на работната среща в МС

26 Февруари, 2026 15:31

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща днес в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нито глас за украинците от ППДБ!

    8 6 Отговор
    В момента лама Гюро Кюмюро и компания украинстващи шopошoиди правят преврат с кадифени ръкавици и смятат да ни оправят с 300 до пълната федерализация на фашисткия ЕС!

    Коментиран от #4

    15:32 26.02.2026

  • 2 раз

    3 0 Отговор
    Голямъи зеленъ празъ.

    15:36 26.02.2026

  • 3 Ами сега

    2 2 Отговор
    ?-те сви...ни кого ще плаш.ат........,че няма да има работа,хляб,дърва.......Дел.ян да отива по-добре в Дубай,да итраят карти с Та.ки,Мавро..диев,Петьо Евро..то......може да вземат и Меси от Бан.кя,да им носи уискито.6863-

    Коментиран от #7, #8

    15:39 26.02.2026

  • 4 Много

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Си активен,да не си клонинг на ПРОМЯНА-та,.....

    15:41 26.02.2026

  • 5 Тодор

    5 2 Отговор
    Координацията между областните управители на ППДБ и новите областни шефове на МВР от ППДБ включва:
    1.Директора на съответното ОДМВР осигурява патрулка, която да вземе предварително подготвената флашка за изборната секция от Божо Божанов с натъкмен резултат в полза на ППДБ и да я пренесе до областния управител
    2.Областния управител я занася на члена на ППДБ в секционната комисия
    3.Члена на ППДБ в някоя почивка черпи с кафе другите членове на комисията и подменя флашката
    4.В края на изборния ден PR-a на ППДБ за всяка област съобщава на медиите "изненадващо" колко много хора са гласували за ППДБ и тя е първа политическа сила
    5.Асен Василев дава в нощта на изборите пресконференция, че е спечелил 121 депутати и е бъдещия Лама премиер
    6.Божанов, Мирчев и Атанасов удрят чело в земята пред Лама Василев
    7.Първото назначение на Лама Василев е да направи Венко Сабрутев лична секретарка на Лама премиера и двамата да отидат на неофициално пътуване с Фалкона в Солун в елитен гръцки ресторант и хотел с двойна спалня в стаята - за заздравяване на българо-гръцките отношения.

    Накратко това е организацията за изборите.

    Коментиран от #9, #12

    15:46 26.02.2026

  • 6 Много

    1 1 Отговор
    Си активен,да не си клонинг на ПРОМЯНА-та,.....тъп..ако смот...ан

    15:46 26.02.2026

  • 7 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами сега":

    Това го правят червените свине сега овладели държавата успешно без избори Заплашват гонят изхвърлят тероризират лъжат по всички телевизии Всички са хора на петроханците те плашат българите че иначе откъде власт

    15:47 26.02.2026

  • 8 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ами сега":

    Това го правят червените свине сега овладели държавата успешно без избори Заплашват гонят изхвърлят тероризират лъжат по всички телевизии Всички са хора на петроханците те плашат българите че иначе откъде власт

    15:47 26.02.2026

  • 9 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тодор":

    Василев дава указания на НАШЕТО МВР КАК ДА ПРИТИСКАТ УЯЗВИМИТЕ да гонят от работа с НАШЕ МВР ИЗБОРИ ПЕТРОХАНСКИ СМЕ

    15:50 26.02.2026

  • 10 Админ

    2 1 Отговор
    Не странно е. ПТова беше конкурсна длъжност в началото на демокрацията и пфедназначена за професионални администратори. Хора които трябва да координират административни структури със знания умения а не калинкини и партийни назначения. Защо има закон за държавния служител като постоянно се пренебрегв и не се спазва

    15:51 26.02.2026

  • 11 роля на полиция

    2 0 Отговор
    Организиране на честни и свободни по съвест избори в страна, координирани между държавна власт със съдействието на полицията в такава страна, може отстрани да бъде наричана: полицейска страна.

    15:52 26.02.2026

  • 12 Той

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тодор":

    Браво в общи линии, но забрави резидента, сега и той го играе.

    15:53 26.02.2026

  • 13 Промяна

    1 0 Отговор
    Радев сега излизам Петроханци президенство всичко са му улеснили Червен килим за Радев е постлан ИСЕ ЗАПОЧВА

    16:00 26.02.2026

  • 14 604

    0 0 Отговор
    Ще кординират подмянътъ на резултатъ....дам...

    16:12 26.02.2026

