Терзиев очаква стачка на градския транспорт, синдикатите отрекоха

26 Февруари, 2026 14:52 758 24

В момента няма никаква реформа в градския транспорт, посочи кметът и допълни, че ръководствата на транспортните дружества са си същите - временни, не започват конкурсите за постоянни ръководства и не се придвижва докладът до СОС за състоянието на дружествата и плана за тяхното оздравяване

Кметът Васил Терзиев предположи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) днес, че ще има стачка на градския транспорт в София в "изборния прозорец".

Преди дни столичният кмет се срещна с представители на синдикатите в градския транспорт и каза, че няма да отстъпи от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата, припомня БТА.

Днес кметът каза, целта е по-добра транспортна услуга, а не по-високи заплати, както и дългосрочен поглед за реформи. Когато има десетки милиони "дупка" в икономическата рамка на транспорта, не може първата точка от разговора със синдикатите да бъде още колко пари да добавим по стария начин без реформи и без яснота откъде ще дойдат, каза кметът Терзиев. Той съобщи, че всички авансови плащания към транспорта, които са били необходими за поддържане на дейността на дружествата, са направени.

В момента няма никаква реформа в градския транспорт, посочи кметът и допълни, че ръководствата на транспортните дружества са си същите - временни, не започват конкурсите за постоянни ръководства и не се придвижва докладът до СОС за състоянието на дружествата и плана за тяхното оздравяване

Според столичния кмет е необходим ангажимент от държавата, защото няма как Общината да поеме по-голямо увеличаване на разходите, докато не е затворена "дупката" в транспорта. Трябва да го докараме до нула, за да нямаме разговор затова какви линии да режем и дали да освобождаваме хора, каза кметът. Според него трябва да се намери отговор откъде да дойдат тези десетки милиони.

В отговор на въпрос на БТА дали планира разговори със служебния министър на финансите Георги Клисурски, който преди това беше заместник-кмет по финанси, за помощ от страна на държавата, Васил Терзиев отговори, че за него няма значение дали е служебно или редовно правителството. "Ние отиваме със списъка с искания. Надяваме се всеки път независимо кой е министър-председател да има чуваемост", заяви Терзиев.

Той каза, че е попитал синдикатите по време на срещата откъде предлагат да дойдат парите за транспорта - от промените в паркирането, които са в съда и за които групата на БСП в СОС гласува против, от промяна на цените на превозните документи, от реформи в самите дружества, така че парите да се харчат по-ефективно.

Иван Кирилов, общинския съветник от групата на "БСП за България", който е и председател на Федерацията на транспортните работници (ФТР) към КТ "Подкрепа", на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) отрече да има стачка в столичния градски транспорт.

Лъжа е, че ще има стачка в столичния градски транспорт, заяви Иван Кирилов.

Кирилов каза, че след 19-ти май миналата година за първи път онзи ден е проведена среща между кмета и синдикатите. Това показва каква е последователността на социалния диалог при Васил Терзиев, посочи Кирилов.

"Недоумение буди, че след срещата пиарите на кмета излязоха с някаква неистинска позиция, иронизираща и подиграваща синдикалните представители", каза синдикалистът. Той определи като невярно твърдението, че едва ли не след всяко изказване на кмета по време на срещата, синдикатите са казвали, че ще има протест. По думите на Кирилов различията между двете страни са, че кметът иска да се дадат пари на определена група работници, докато синдикатите не делят работниците на шофьори и монтьори, счетоводители и юристи. Тук са нашите разминавания, коментира Кирилов.

Той допусна възможност за протести, само ако се наложи, "както назад във времето се е протестирало срещу поредица от кметове, включително Фандъкова, Терзиев, както и по времето на различни правителства - редовни и служебни".

Иван Кирилов заяви, че по време на срещата с кмета конкретни суми за увеличение на заплати не са се споменавани. Не сме отправили конкретно искане, изчакваме да се направят разчети, знаем, че няма общински и държавен бюджет. Ясно ни е, че тази година ще бъде трудна и тежка, но кметът предложи едно голямо нищо, посочи общинският съветник.

Той е обърнал внимание на кмета, че в момента финансовият министър е човек от неговия екип - неговият бивш заместник-кмет Георги Клисурски. Тоест би следвало по-лесно да се помогне както на градския транспорт, така и на други сектори, към които държавата има ангажимент, каза Кирилов.

Иван Кирилов съобщи на брифинга, че предходно редовно правителство през последните девет месеца, чрез постановления на Министерския съвет, на два пъти е отпуснало по 15 млн.лв. допълнителни средства за подпомагане на градския транспорт. Последното беше ден-два преди края на правителството в оставка и именно благодарение на това бяха осигурени средства за заплати и авансови плащания на работниците в градския транспорт, което се премълчава от кмета Терзиев, каза общинският съветник.

Той добави, че категорично подкрепя да бъдат направени конкурси за избор на редовни съвети на директорите на транспортните дружества в София, тъй като в момента общинските търговски дружества са с временни ръководства.


