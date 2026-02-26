Вземете 50% отстъпка за хостинг от

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

26 Февруари, 2026 15:16 648 15

  • кзп-
  • мии-
  • ерп

По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори

Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира КЗП за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с повишени размери на дължими суми по фактури за потребление на електроенергия през м. януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали в Комисията от началото на годината.

Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите.

По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.

За предоставяне на изисканите данни и документи, дружествата разполагат с тридневен срок, който изтича в края на деня в понеделник, 02.03.2026 г.

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона, включително и при налагането на санкции.


  • 1 честен ционист

    14 0 Отговор
    КЗП да я командироват до Киев, да видят, къде заминават на Ганчо сметките.

    15:22 26.02.2026

  • 2 бушприт

    4 1 Отговор
    Министърката на икономиката и индустрията- Ирина Щонова...

    15:22 26.02.2026

  • 3 Нито глас за украинците от ППДБ!

    7 1 Отговор
    Сектантската министърка имитира дейност и както винаги ще изкарат виновни потребителите.

    Коментиран от #9

    15:28 26.02.2026

  • 4 Няма

    5 0 Отговор
    Ли да влезете в Карловска община,че хората на Кмета прива...тизираха всич..ко.

    15:29 26.02.2026

  • 5 Тия дружества

    8 0 Отговор
    Си правят каквото си искат,ако не платиш,газеничето.

    15:30 26.02.2026

  • 6 влък

    5 0 Отговор
    Гледайте само с цената на водата какво ще стане! Ще скочи на ски пистата в Кортина д Ампецо 140 метра!

    15:31 26.02.2026

  • 7 Да, да

    5 0 Отговор
    После излезе с пълни торби от Била.

    15:31 26.02.2026

  • 8 Защо влезе?!

    4 0 Отговор
    Защо влиза като казва, че няма правото нищо да им направи.... Отчитане на дейност, сигурно ще им направят и безплатно кафе с нещо си....Държавни кърлежи, неможачи недоучили и сега им паднало да живеят на гърба на народа.

    15:34 26.02.2026

  • 9 Каква

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Секта те гони....секта са ГЕПИ и Нов.Нача.ло,чиито купува..чи на гласове продават фент..анил и уби...ват децата.....Я се вземи в ръце,и изчезни .......всички знаят,за какво става въпрос,колкото повече драскате глупости,толкова повече се излагате.......

    15:34 26.02.2026

  • 10 Влезнахме казахме Добър ден!

    3 0 Отговор
    пихме по кафе направихме мохабет всичко беше ок. и излезнахме.Балъците ще трябва да си плащат беше студено.Лятото ще плащате повече защото ще е много топло.😂Направо ни ограбиха нагло и със закон.

    15:37 26.02.2026

  • 11 Резултат от проверката

    3 0 Отговор
    Нарушения няма, не е имало и никога няма да има.....хи хи хи

    15:42 26.02.2026

  • 12 народа

    2 0 Отговор
    Това е идеалния повод за махане на всички ЕРП .Държавата България си има НЕК . Трябва в момента като народ да сме единни и да поискаме отговорност от безобразията на всички замесени , защото те ще ни пратят и следващия месец сметка и по следващия и така докато си мълчим. Сега ни готвят рекет с водата .Ако не се изправим като общество , ще продължават да ни мачкат

    15:49 26.02.2026

  • 13 наивник

    0 0 Отговор
    Малко като Петрохан , 25 дена след проблема !

    15:51 26.02.2026

  • 14 наблюдател

    2 0 Отговор
    КЗП влязоха , договориха си новите комисионни и си излязоха , честито на офффцете

    15:52 26.02.2026

  • 15 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Днес еврейските терористи от EVN отново ми представиха двойна сметка за м.февруари. Това се дължи на подаваната ел.енергия с ниско напрежение от 205-210 волта,вместо 220v. а също така и на манипулиране на електромерите. Те трябва да са тествани на min. на max. и на cos.фи = 45 градуса а той е равен на нула. Фирмата за контрол на електромерите е подчинена на същите идиоти от EVN и те лъжат в тяхна полза. Решението е EVN да бъде изгонена от България,така както беше изгонена от Македония.

    16:01 26.02.2026

