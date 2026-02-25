Над 570 деца ще учат в ново училище в "Студентски град"

Официално стартира строителството на ново основно училище в квартал „Студентски град“. Първата копка беше направена днес на кръстовището на ул. „д-р Йордан Йосифов“ и ул. проф. „Христо Данов“, като в събитието участва и главният секретар на Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов. МОН участва, както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 млн. евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столична община.

Бъдещото общинско училище ще осигури места за над 570 ученици, които ще бъдат разпределени в 24 паралелки. С реализацията на проекта държавата и общината отговорят на дългогодишната нужда на един от най-бързо развиващите се столични райони да има ново училище.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че инициативата е резултат от съвместните усилия и доброто партньорство между местната власт и държавните институции. От своя страна кметът на район „Студентски“ Петко Горанов отбеляза, че проектът е преминал през редица затруднения, но днес вече е в етап на реализация и няма по-важна инвестиция от тази в образованието, в което децата учат, спортуват и се развиват.

Новата сграда ще разполага с просторен учебен корпус и обширен двор със спортни пространства. Освен учебни зали са предвидени футболно игрище, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, писта за бягане, фитнес на открито, зони за тенис на маса и кътове за отдих. Най-малко 20% от терена ще бъдат озеленени.

На събитието присъстваха още председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, представители на общинска администрация, учители, директори и др.