Над 570 деца ще учат в ново училище в "Студентски град"

Официално стартира строителството на ново основно училище в квартал „Студентски град“. Първата копка беше направена днес на кръстовището на ул. „д-р Йордан Йосифов“ и ул. проф. „Христо Данов“, като в събитието участва и главният секретар на Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов. МОН участва, както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 млн. евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столична община.
Бъдещото общинско училище ще осигури места за над 570 ученици, които ще бъдат разпределени в 24 паралелки. С реализацията на проекта държавата и общината отговорят на дългогодишната нужда на един от най-бързо развиващите се столични райони да има ново училище.
Кметът на София Васил Терзиев подчерта, че инициативата е резултат от съвместните усилия и доброто партньорство между местната власт и държавните институции. От своя страна кметът на район „Студентски“ Петко Горанов отбеляза, че проектът е преминал през редица затруднения, но днес вече е в етап на реализация и няма по-важна инвестиция от тази в образованието, в което децата учат, спортуват и се развиват.
Новата сграда ще разполага с просторен учебен корпус и обширен двор със спортни пространства. Освен учебни зали са предвидени футболно игрище, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, писта за бягане, фитнес на открито, зони за тенис на маса и кътове за отдих. Най-малко 20% от терена ще бъдат озеленени.
На събитието присъстваха още председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, представители на общинска администрация, учители, директори и др.
Да не се окаже поредната секта на сатанягите към шорош и "епщайновците"?!
Забрана за сектантските антибългарски нпо-та и основно разследване на ппдб, герб и дпс за откровени дейности срещу народа си!!!
Коментиран от #2
16:16 25.02.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Мнение":Снощи гледах 28 Years Later: The Bone Temple на откачалката Дани Бойл. Разправяше се за една секта Джимита досущ като тая в Петрохан с духовен водач сър лорд Джими Кристъл aka Лама Калуш.
16:20 25.02.2026
3 Студентски общежития с червени фенери
16:25 25.02.2026
4 Никой
16:28 25.02.2026
5 Сатана Z
16:30 25.02.2026
6 В това училище
16:40 25.02.2026
7 Гост
16:44 25.02.2026