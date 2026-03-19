ЦИК заличи регистрациите на кандидати за депутати заради нарушения

19 Март, 2026 10:55 1 091 7

Татяна Лисичкова, издигната от коалиция „Трети март“, е била регистрирана в четири избирателни района

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия обяви за недействителни част от регистрациите на кандидати за народни представители заради нарушения на изискванията на Изборния кодекс, предаде NOVA.

Татяна Лисичкова, издигната от коалиция „Трети март“, е била регистрирана в четири избирателни района. След решението на комисията тя отпада от листите в 23-ти район в София и в Русе, като запазва участието си в Бургас и 24-ти район в София – където регистрациите ѝ са подадени първи по време.

Подобен случай има и с Тодор Ламбев от същата коалиция. Той също е бил включен в четири листи, като е заличен от 23-ти и 25-и район в София и остава кандидат в Бургас и 24-ти район в столицата.

Кандидатът на партия „Непокорна България“ Георги Георгиев е бил регистриран в три района. Той отпада от листата в Русе и остава в надпреварата в Монтана и Плевен.

Комисията обяви за недействителна и регистрацията на Таня Гочева от коалиция „БСП-Обединена левица“ в Хасково. Тя обаче остава кандидат в същия район от листата на коалиция „Антикорупционен блок“, тъй като тази регистрация е подадена първа.

Съгласно Изборния кодекс, един кандидат може да бъде издигнат само от една партия или коалиция и да участва най-много в два многомандатни избирателни района.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 И още нещо

    6 2 Отговор
    Трябва да гласуват само грамотни

    10:59 19.03.2026

  • 2 Тия от цик

    6 1 Отговор
    трябва всичките да ги заличат... с по два куршума в главите...

    11:00 19.03.2026

  • 3 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Те от цик и резултатите от вота могат да обявят, ама ще изчакат до април

    11:00 19.03.2026

  • 4 Някой

    5 0 Отговор
    Да премахната и Стефка Костадинова, след като за депутати май се изисква да не са част от разни фирми и сдружения, а тя още се е захапала за БОК.

    11:04 19.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Не знаят законите а тръгнали да управляват.

    11:16 19.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    ЦИрК, за да управляваш Държава стига да си навършил 21 години и да не си в затвора❗
    За да караш дори мотор, трябва
    и образование, и умения, и успешно положен изпит,
    и проверки за алкохол и наркотици....🤔

    12:11 19.03.2026

