Костадинов: Партиите не са прочели регламента на ЕК за визуалните материали и прозрачността

С регламент номер 900 от 2024 година и допълнене от регламент 1410 от 2025 година се изменят задълженията на всяка една партия в ЕС по време на предизборна кампания. Основно задължение за всяка една от партиите става: всеки един от нейните визуални рекламни материали да бъде обозначен с текст, който да казва откъде идва финансирането за конкретния билборд или плакат - кой го плаща, ако не е от партията и кой е спонсорът, както и в какъв размер е финансирането. Това е задължително. Всичко трябва да е ясно и видимо. Всяка една политическа реклама трябва да има кюаркод или текст с ясно обозначение на финансирането. Тези регламенти не се прилагат чрез законодателството на страната, а се прилагат директно. Обаче се оказа, че само ние сме прочели този регламент. Фирмите са наясно, защото ако някоя фирма пусне тези рекламни материали - глобата е 6% от оборота ѝ. Става паника, партиите свиквт своя ЦИК и вчера решението е взето от ЦИК в 21 часа, че няма да го прилагат. Всички, които обясняват колко е хубаво да сме в ЕС, са готови да погазят правилата на ЕК и на ЕС. Ние ще изпратим този регламент в ЦИК. Ще напишем, че нашите плакати са субсидирани от нашата субсидия. Имаме 300 кв.м. централа и плащаме данък 15 000 лева, нямаме един човек на заплата, за разлика от БСП - те плащат 150 000 данък и имат 100 души на щат, затова ще теглят заем за кампанията. Това заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов пред журналисти в НС.

Този парламент бе поредният на загубеното историческо време. За пореден път сме наредени от грешната страна на историята,за пореден път сме на страната на губещите. Ние предлагаме независимостта на България, а това е най-голямата ценност, но все пак решават избирателите, каза още той.