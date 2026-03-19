Костадинов: Партиите не са прочели регламента на ЕК за визуалните материали и прозрачността

19 Март, 2026 10:24 355 5

  • костадин костадинов-
  • избори-
  • регламент-
  • ек

Всички, които обясняват колко е хубаво да сме в ЕС, са готови да погазят правилата на ЕК и на ЕС

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С регламент номер 900 от 2024 година и допълнене от регламент 1410 от 2025 година се изменят задълженията на всяка една партия в ЕС по време на предизборна кампания. Основно задължение за всяка една от партиите става: всеки един от нейните визуални рекламни материали да бъде обозначен с текст, който да казва откъде идва финансирането за конкретния билборд или плакат - кой го плаща, ако не е от партията и кой е спонсорът, както и в какъв размер е финансирането. Това е задължително. Всичко трябва да е ясно и видимо. Всяка една политическа реклама трябва да има кюаркод или текст с ясно обозначение на финансирането. Тези регламенти не се прилагат чрез законодателството на страната, а се прилагат директно. Обаче се оказа, че само ние сме прочели този регламент. Фирмите са наясно, защото ако някоя фирма пусне тези рекламни материали - глобата е 6% от оборота ѝ. Става паника, партиите свиквт своя ЦИК и вчера решението е взето от ЦИК в 21 часа, че няма да го прилагат. Всички, които обясняват колко е хубаво да сме в ЕС, са готови да погазят правилата на ЕК и на ЕС. Ние ще изпратим този регламент в ЦИК. Ще напишем, че нашите плакати са субсидирани от нашата субсидия. Имаме 300 кв.м. централа и плащаме данък 15 000 лева, нямаме един човек на заплата, за разлика от БСП - те плащат 150 000 данък и имат 100 души на щат, затова ще теглят заем за кампанията. Това заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов пред журналисти в НС.

Този парламент бе поредният на загубеното историческо време. За пореден път сме наредени от грешната страна на историята,за пореден път сме на страната на губещите. Ние предлагаме независимостта на България, а това е най-голямата ценност, но все пак решават избирателите, каза още той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много сте 240

    1 0 Отговор
    На наша издръжка.
    Намалете си бройката.
    40 стигат

    Коментиран от #3, #5

    10:29 19.03.2026

  • 2 интересно

    0 1 Отговор
    Сега гледам едно видео с копейката от преди години.....и много хвали евросъюза

    Коментиран от #4

    10:30 19.03.2026

  • 3 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много сте 240":

    Той субсидии нямаше да взема, така беше обещал, пак ги взема, този същия много добре знае че ако 40 в парламента, той изобщо няма да го видим сред избраните

    10:33 19.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има да чакаш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много сте 240":

    Костя и Цончовците му получават по 20 хиляди евро на месец и нито заплати, нито привилегии ще си намалят.

    10:37 19.03.2026

