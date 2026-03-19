Започва изграждането на първото квантово-комуникационно трасе между България и Румъния

19 Март, 2026 12:44 949 12

Връзката с Букурещ ще осигури сигурен информационен канал за държавни институции, научноизследователски организации и стратегически предприятия, каза зам.-министър Банков

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигурността на комуникационната инфраструктура се превръща в ключов елемент от стратегическата автономност и устойчивостта на европейските цифрови системи. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков по време на официалния старт на изграждането на трансгранично квантово-комуникационно трасе между България и Румъния. То ще свърже София и Букурещ и ще се превърне във важен елемент от изграждащата се европейска квантово-комуникационна инфраструктура.

Банков подчерта, че с реализирането на този проект ще се направи стратегически значима стъпка към по-сигурна Европа. „Днешното събитие не представлява само начало на нов етап – то е естествено продължение на вече постигнати резултати“, отбеляза зам.-министърът и напомни за вече изграденото квантово трасе между София и границата с Гърция. „Връзката с Букурещ ще осигури сигурен комуникационен канал за държавни институции, научноизследователски организации и стратегически предприятия в региона. Същевременно тя ще положи основите за бъдещото развитие на квантови услуги в подкрепа на дигиталната трансформация, киберсигурността и технологичния суверенитет на Европа“, каза още Банков.

Той акцентира, че Министерството на иновациите и растежа високо оценява приноса на всички участници в проекта. Банков подчерта ролята на Института по роботика към Българската академия на науките и на Центъра за компетентност КВАЗАР, който е и национален координатор на България за изграждане на европейската квантово-комуникационна инфраструктура. “Благодарение на последователната и дългосрочна подкрепа за развитието на центъра чрез Програмите „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“ беше изграден значителен научен и технологичен капацитет в областта на квантовите технологии и сигурните комуникации. Това е и ясен пример как инвестициите в научни изследвания, и инфраструктура водят до реално участие в европейски технологични инициативи от най-високо ниво“, посочи зам.-министърът на иновациите и растежа.

Новата инфраструктура ще формира мащабна квантово-комуникационна мрежа, обединяваща националните мрежи на Кипър, Гърция, България, Румъния и Нидерландия и ще утвърди страната ни като ключов регионален хъб в европейската архитектура на квантовите комуникации.

„Квантовите комуникации вече не са технология на далечното бъдеще. Те са технология на настоящето, която ще определи сигурността на цифровите инфраструктури през следващите десетилетия“, заяви в заключение Банков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогревивно евроинтегриращ се булгар ПБ

    3 2 Отговор
    Ту-туууууу!

    12:48 19.03.2026

  • 2 Европеец

    7 7 Отговор
    Да коментират квантовите специалисти..... Аз бих избрал маршрут към Русия и към Турция....

    12:48 19.03.2026

  • 3 🇺🇸🎩🫵🏻

    2 2 Отговор
    Нали Бойко и БСП затова не продадоха реакторите от Белене, да правят квантов скок 🎃

    Коментиран от #6

    12:54 19.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Квантовите оръжия ще променят войните.

    Коментиран от #12

    12:55 19.03.2026

  • 5 Квантови дупки

    9 0 Отговор
    А ремонтът на Дунав мост как върви?

    Коментиран от #9

    12:58 19.03.2026

  • 6 1234

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇸🎩🫵🏻":

    Изкуствен Интелект ще прави Бойко, защото няма естествен в Тиквата си.

    13:00 19.03.2026

  • 7 Квантовата комуникация бива

    4 1 Отговор
    А квантови торпеда кога ще правят?

    13:10 19.03.2026

  • 8 Най-сетне

    2 2 Отговор
    Колко ми липсваха чифте пищовите! Поредните.
    Още строите на гола поляна със септични ями, а ми размахвате квантови комуникации. Поне чий е ггъззо е ясно!

    13:25 19.03.2026

  • 9 КИРОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Квантови дупки":

    Pазраства се със скоростта на черна дупка... но продължава и разрастването на кратери преди дунава мост...

    13:50 19.03.2026

  • 10 Опааа

    2 0 Отговор
    Глуповетини! Да се откраднат едни 💶

    13:51 19.03.2026

  • 11 Гарантирано от ГЕРБ

    3 0 Отговор
    Започва изграждането на първото квантово-комуникационно трасе между България и Румъния,
    Ръководено лично от Квантовия физик Боко Тъпото Мутроф

    13:52 19.03.2026

  • 12 ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    е закърмен още в пелени с квантова физика, комуникациите па са фасул за него.....

    14:09 19.03.2026

