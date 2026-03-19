Започва изграждането на първото квантово-комуникационно трасе между България и Румъния,

Сигурността на комуникационната инфраструктура се превръща в ключов елемент от стратегическата автономност и устойчивостта на европейските цифрови системи. Това каза зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков по време на официалния старт на изграждането на трансгранично квантово-комуникационно трасе между България и Румъния. То ще свърже София и Букурещ и ще се превърне във важен елемент от изграждащата се европейска квантово-комуникационна инфраструктура.

Банков подчерта, че с реализирането на този проект ще се направи стратегически значима стъпка към по-сигурна Европа. „Днешното събитие не представлява само начало на нов етап – то е естествено продължение на вече постигнати резултати“, отбеляза зам.-министърът и напомни за вече изграденото квантово трасе между София и границата с Гърция. „Връзката с Букурещ ще осигури сигурен комуникационен канал за държавни институции, научноизследователски организации и стратегически предприятия в региона. Същевременно тя ще положи основите за бъдещото развитие на квантови услуги в подкрепа на дигиталната трансформация, киберсигурността и технологичния суверенитет на Европа“, каза още Банков.

Той акцентира, че Министерството на иновациите и растежа високо оценява приноса на всички участници в проекта. Банков подчерта ролята на Института по роботика към Българската академия на науките и на Центъра за компетентност КВАЗАР, който е и национален координатор на България за изграждане на европейската квантово-комуникационна инфраструктура. “Благодарение на последователната и дългосрочна подкрепа за развитието на центъра чрез Програмите „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“ беше изграден значителен научен и технологичен капацитет в областта на квантовите технологии и сигурните комуникации. Това е и ясен пример как инвестициите в научни изследвания, и инфраструктура водят до реално участие в европейски технологични инициативи от най-високо ниво“, посочи зам.-министърът на иновациите и растежа.

Новата инфраструктура ще формира мащабна квантово-комуникационна мрежа, обединяваща националните мрежи на Кипър, Гърция, България, Румъния и Нидерландия и ще утвърди страната ни като ключов регионален хъб в европейската архитектура на квантовите комуникации.

„Квантовите комуникации вече не са технология на далечното бъдеще. Те са технология на настоящето, която ще определи сигурността на цифровите инфраструктури през следващите десетилетия“, заяви в заключение Банков.