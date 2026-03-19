Активират помощта от 20 евро за гориво до дни

Държавната компенсация за скъпите горива вероятно ще бъде активирана в следващите няколко дни. „Настъпват условия за задействане на механизма“, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, цитиран от БТА. Окончателното решение за стартиране на плащанията обаче остава в ръцете на Министерството на финансите.

Социалната програма, която беше приета от кабинета по-рано тази седмица, предвижда помощ от 20 евро месечно за семейства с автомобили, които отговарят на определени подоходни критерии. Средствата ще се превеждат директно по банковите сметки на хората, ако цените на дребно на най-масовите горива задържат нива над 1,60 евро за литър в три поредни дни.

Енергийният министър посочи, че покачването на цените по бензиностанциите създава сериозна опасност от допълнително ускоряване на инфлацията у нас. „Необходимо е всички налични инструменти на правителството и регулаторните органи да бъдат използвани“, категоричен е Трайков. В момента работна група към Министерския съвет обсъжда и допълнителни варианти за подкрепа на бизнеса в условията на ценови натиск.

За да не се допусне изкуствено надуване на цените на дребно, държавата затяга контрола върху пазара. Според ресорния министър търговците трябва да получат ясен сигнал, че са под постоянно наблюдение. Този подход цели да постигне дисциплиниращ ефект върху целия сектор и да предотврати евентуални спекулативни практики на гърба на потребителите.