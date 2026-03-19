Активират помощта от 20 евро за гориво до дни

Държавната компенсация за скъпите горива вероятно ще бъде активирана в следващите няколко дни. „Настъпват условия за задействане на механизма“, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, цитиран от БТА. Окончателното решение за стартиране на плащанията обаче остава в ръцете на Министерството на финансите.
Социалната програма, която беше приета от кабинета по-рано тази седмица, предвижда помощ от 20 евро месечно за семейства с автомобили, които отговарят на определени подоходни критерии. Средствата ще се превеждат директно по банковите сметки на хората, ако цените на дребно на най-масовите горива задържат нива над 1,60 евро за литър в три поредни дни.
Енергийният министър посочи, че покачването на цените по бензиностанциите създава сериозна опасност от допълнително ускоряване на инфлацията у нас. „Необходимо е всички налични инструменти на правителството и регулаторните органи да бъдат използвани“, категоричен е Трайков. В момента работна група към Министерския съвет обсъжда и допълнителни варианти за подкрепа на бизнеса в условията на ценови натиск.
За да не се допусне изкуствено надуване на цените на дребно, държавата затяга контрола върху пазара. Според ресорния министър търговците трябва да получат ясен сигнал, че са под постоянно наблюдение. Този подход цели да постигне дисциплиниращ ефект върху целия сектор и да предотврати евентуални спекулативни практики на гърба на потребителите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #5
12:07 19.03.2026
2 Прокси
12:09 19.03.2026
3 По внимателно,
12:09 19.03.2026
4 БСТ
Коментиран от #6
12:15 19.03.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Промяна":Гледах оня неграмотник Гюров, Как беше нарисувал ѝ обясняваше за тия 20 евро.... Тоя е пълен нещастник...... Тая мярка е пълна подигравка и наистина е свързана с гласуване на предстоящите избори.... Как определят кои са бедните, как ще им открият банковите сметки (а а ко нямат такива)...... Не е ли дискриминация на българите с това плащане, уж така било справедливо, аз справедливо ли е да дискриминират тия, които са малко над прага на бедност, А и всички останали.... Въобще бг територията с тия управляващи няма шанс да се превърне в нормална държава.... Затова ще гласувам за Възраждане, дано да не излъжат, но не виждам за кого бих гласувал освен за тях....
Коментиран от #17
12:16 19.03.2026
6 Европеец
До коментар #4 от "БСТ":Наистина уместен въпрос.....
12:17 19.03.2026
7 хмммм
12:17 19.03.2026
9 Дрон удари някаква Саяна
Коментиран от #14, #15
12:22 19.03.2026
10 Направо е смешен
12:22 19.03.2026
11 Бащата на някаква Саяна
12:23 19.03.2026
12 ДрайвингПлежър
12:23 19.03.2026
13 Като някаква Саяна порасне
12:23 19.03.2026
14 Европеец
До коментар #9 от "Дрон удари някаква Саяна":Е ти не видя ли че вече ще влиза тоя нещастник в парламента, партия е направил от нещастието на детето си.....
12:23 19.03.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #9 от "Дрон удари някаква Саяна":Обаче след месец Бащата на тая Сияна ще захлеби със стотици хиляди от партийни субсидии - излиза му доходно детето да го няма...
12:24 19.03.2026
16 ППДБ
12:26 19.03.2026
17 Промяна
До коментар #5 от "Европеец":А тези които нямат кола не живеят ли тук инфлацията е за всички българи.Тези служебници бяха назначени с червените метежи и с президенство без легитимно избран президент КОЙ овладя цялата власт без избори и започна саморазправа с едни българи изхвърляне от работа и назначаване на свои слуги Това как се нарича БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА
12:26 19.03.2026