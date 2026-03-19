Активират помощта от 20 евро за гориво до дни

19 Март, 2026 12:04 545 17

Окончателното решение за стартиране на плащанията обаче остава в ръцете на Министерството на финансите

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавната компенсация за скъпите горива вероятно ще бъде активирана в следващите няколко дни. „Настъпват условия за задействане на механизма“, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, цитиран от БТА. Окончателното решение за стартиране на плащанията обаче остава в ръцете на Министерството на финансите.

Социалната програма, която беше приета от кабинета по-рано тази седмица, предвижда помощ от 20 евро месечно за семейства с автомобили, които отговарят на определени подоходни критерии. Средствата ще се превеждат директно по банковите сметки на хората, ако цените на дребно на най-масовите горива задържат нива над 1,60 евро за литър в три поредни дни.

Енергийният министър посочи, че покачването на цените по бензиностанциите създава сериозна опасност от допълнително ускоряване на инфлацията у нас. „Необходимо е всички налични инструменти на правителството и регулаторните органи да бъдат използвани“, категоричен е Трайков. В момента работна група към Министерския съвет обсъжда и допълнителни варианти за подкрепа на бизнеса в условията на ценови натиск.

За да не се допусне изкуствено надуване на цените на дребно, държавата затяга контрола върху пазара. Според ресорния министър търговците трябва да получат ясен сигнал, че са под постоянно наблюдение. Този подход цели да постигне дисциплиниращ ефект върху целия сектор и да предотврати евентуални спекулативни практики на гърба на потребителите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    15 1 Отговор
    ЧЕ ТОВА Е КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ

    Коментиран от #5

    12:07 19.03.2026

  • 2 Прокси

    12 0 Отговор
    Поредно доказателство.че държавата е мащеха,на коректните данъклоплатци.Забога братя укривайте приходи,за да помислят и за вас тези слабоумни управляващи.....

    12:09 19.03.2026

  • 3 По внимателно,

    11 0 Отговор
    Не бързайте толкова, по внимателно с тая помощ. Може някои от бедните да преядат ,препият, да се задавят или да пазаруват като луди.... Внимателно с толкова много папи все пак.

    12:09 19.03.2026

  • 4 БСТ

    5 0 Отговор
    Как да кандидатствам ?

    Коментиран от #6

    12:15 19.03.2026

  • 5 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Гледах оня неграмотник Гюров, Как беше нарисувал ѝ обясняваше за тия 20 евро.... Тоя е пълен нещастник...... Тая мярка е пълна подигравка и наистина е свързана с гласуване на предстоящите избори.... Как определят кои са бедните, как ще им открият банковите сметки (а а ко нямат такива)...... Не е ли дискриминация на българите с това плащане, уж така било справедливо, аз справедливо ли е да дискриминират тия, които са малко над прага на бедност, А и всички останали.... Въобще бг територията с тия управляващи няма шанс да се превърне в нормална държава.... Затова ще гласувам за Възраждане, дано да не излъжат, но не виждам за кого бих гласувал освен за тях....

    Коментиран от #17

    12:16 19.03.2026

  • 6 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "БСТ":

    Наистина уместен въпрос.....

    12:17 19.03.2026

  • 7 хмммм

    5 0 Отговор
    Taзи помощ е чиста залагалка!

    12:17 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дрон удари някаква Саяна

    4 1 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #14, #15

    12:22 19.03.2026

  • 10 Направо е смешен

    4 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:22 19.03.2026

  • 11 Бащата на някаква Саяна

    3 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:23 19.03.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Днес заредих на 1,84... предполагам, че ще видя 20 евро през крив макарон!

    12:23 19.03.2026

  • 13 Като някаква Саяна порасне

    2 0 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:23 19.03.2026

  • 14 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дрон удари някаква Саяна":

    Е ти не видя ли че вече ще влиза тоя нещастник в парламента, партия е направил от нещастието на детето си.....

    12:23 19.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дрон удари някаква Саяна":

    Обаче след месец Бащата на тая Сияна ще захлеби със стотици хиляди от партийни субсидии - излиза му доходно детето да го няма...

    12:24 19.03.2026

  • 16 ППДБ

    2 0 Отговор
    БОКЛУК!

    12:26 19.03.2026

  • 17 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    А тези които нямат кола не живеят ли тук инфлацията е за всички българи.Тези служебници бяха назначени с червените метежи и с президенство без легитимно избран президент КОЙ овладя цялата власт без избори и започна саморазправа с едни българи изхвърляне от работа и назначаване на свои слуги Това как се нарича БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

    12:26 19.03.2026

