Скандал в парламента заради изваждането на ТЕЦ "Марица-изток 2" от БЕХ

19 Март, 2026 14:14 1 384 20

Представителите на работниците реагираха остро срещу плановете на държавата, определяйки ги като разрушителни за въглищния сектор

Венцислав Михайлов

Напрежението в парламентарната комисия по енергетика ескалира днес, след като синдикатите поискаха спешно изслушване на служебния ресорен министър Трайчо Трайков. Повод за недоволството е предложението за преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), което предвижда изваждането на ТЕЦ "Марица-изток 2" и въгледобивните мини от структурата на държавното дружество. Според енергийния министър обаче, отлагането на реформата ще блокира напълно средствата от Европа.

Представителите на работниците реагираха остро срещу плановете на държавата, определяйки ги като разрушителни за въглищния сектор.

„Ние намираме това нещо за пагубно, за нещо, което е в състояние не просто да подложи на риск българската енергетика и окончателно да я приключи“, заяви председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от БНТ. Той призова депутатите да отхвърлят окончателно идеята за подобно преструктуриране на холдинга.

Позицията му бе подкрепена и от Валентин Вълчев от КНСБ, според когото извеждането на мините и централата от БЕХ е грешка. „Тези решения са пагубни за българските работници, за българската енергетика, за комплекса „Марица-Изток“, подчерта Вълчев.

От ръководството на самия холдинг също изразиха резерви относно финансовите последствия от евентуалното разделяне, предвид натрупаните задължения.

„Принципно БЕХ винаги е бил притеснен от гледна точка на деленето на холдинга, както и вие казахте, във връзка с двата облигационни заема – единият от 600 млн. евро, другият, който беше пласиран миналата година успешно от 800 млн. евро“, посочи председателят на БЕХ Валентин Николов.

Служебният министър Трайчо Трайков бе категоричен, че запазването на статуквото не гарантира спасение за въглищния комплекс, тъй като са необходими огромни финансови ресурси, за които в момента се търси решение. Той обаче отправи сериозно предупреждение към депутатите относно Плана за възстановяване и устойчивост.

„Докато този план не е бетон във финансово отношение, аз не бих предприел следващи стъпки, но пък има едно абсолютно сигурно нещо, последствие от такова решение – това че от четвърто плащане няма да бъде получено нито евро“, предупреди Трайков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За притеснение е ситуацията

    25 5 Отговор
    Мазните и Угоени Борисов и Пеевски си тъпчат гушите за последно.

    Коментиран от #3

    14:20 19.03.2026

  • 2 Хаха

    24 5 Отговор
    На Бойко и на Дебелия им спряха лапачката.

    Коментиран от #8

    14:20 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    14 3 Отговор
    Най добре се краде от държавното в България

    14:27 19.03.2026

  • 5 Aми прав е

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Борисов и голямо Д Пеевски, плячковсват всичко от всички ни.

    14:32 19.03.2026

  • 6 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ

    21 2 Отговор
    Ние от да затрием България няма да мирясаме докато не затрием всичко затрихме АЕЦ Белене сега ще затрием и въглищните централи закаво и е на България енергетика

    Коментиран от #19

    14:33 19.03.2026

  • 7 Сандо

    20 5 Отговор
    Заради тъпата и нагла европа ща стоим жадни,гладни и на студено.Да се махаме от тоя сатанински змиярник докато не е станало съвсем кафяво положението!

    14:33 19.03.2026

  • 8 Факт

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Росен Миленов ще спечели изборите и бариерата на затвора ще е отворена за герберо-пеевските престъпници. Двете Угоени и Мазни простата Тиква Борисов и Пеевски, заедно с бившите си министри и депутати окрадоха и бедни и богати. Опустошиха България.

    14:34 19.03.2026

  • 9 Масларова да не обеднее

    6 0 Отговор
    Как така

    14:36 19.03.2026

  • 10 Най-престъпното антинародно събрание

    10 4 Отговор
    Ясно. До няколко месеца освен гладни, ще стоим и на тъмно.

    14:37 19.03.2026

  • 11 Като шопа....

    10 1 Отговор
    "НЕ искам аз да съм добре ,а Вуте да е зле ...."
    По БЪЛГАРСКИ ще си заколем "ЗЛАТНАТА кокошка "(енергетиката), за да угодим на Европа !
    Не направихме ли прекалено много жертви за това членство в ЕС ?!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ПОМИСЛИМ ЗА КЛЕТАТА БЪЛГАРИЯ !!!

    Коментиран от #20

    15:01 19.03.2026

  • 12 Никой

    2 7 Отговор
    За никого не е тайна , че Мариците се дотират от БЕХ т. е. данъкоплатците защото са непечеливши . Тук държавата харчи едни излишни пари за да осигурява работни места ( гласоподаватели ) и печалби за " чичко паричко ". Защо мислите че повреди ПАВЕЦ " Чаира " ?

    15:10 19.03.2026

  • 13 Няма бира

    5 2 Отговор
    Държавните тецове от кражби и калинки ги фалираха. Краде се от най-малкия до големите босове. 2500лв чистачката взема.

    15:11 19.03.2026

  • 14 Трайков

    8 1 Отговор
    пускайте централите да работят.. Вече всички виждат, че трохите които ни обещават от ЕС не са за развитие, а за разтуряне и заробване. Тия трохи ще се избият за нула време ако централите ни работят.

    15:13 19.03.2026

  • 15 За няколко Долара повече

    3 1 Отговор
    Проблем е че тези пари НЕ ни трябват
    Можем да ги правим годишно. До $500 милиарда гарантирани в бюджета без високи данъци.
    Програма 99950 за данъците.
    Златна кокошка също не е
    Защото ако беше нямаше да струва $80 на тон въглища
    По златна е Чирен хранилища
    АЕЦ Козлодуй 1, 2 АЕЦ БЕЛЕНЕ ФОТОВОЛТАИЦИ , златните мини, водата , и други.
    Азия също е пример как нищо бедни , стават мощни икономики. Но нито една държава не си продаде за пари
    Смяна на националната ВАЛЮТА с долари или евро. ВСЕПАК имат гордост и добри икономисти и стратези.

    15:21 19.03.2026

  • 16 Будител

    6 1 Отговор
    Тия само скандали правят и взимат заплати. Трябва да се спре да се гласува. Никой не трябва да гласува. Това е пълна пародия. Сваля се правителство , за да се изберат пак едни и същи. 8- ми пореден път. Все едни и същи ....хора разбирате ли ? Ако изборите променяха ситуацията , щяха да бъдат забранени

    15:21 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Азззззззз

    5 1 Отговор
    Подлият мишок трайчо да си гледа изборите! Служебното правителство да не забърква повече каши! Траншовете по ПВУ не са най-важно в момента освен за тия дето ще ги окрадат...

    15:30 19.03.2026

  • 19 костовите

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДА зтрием БЪЛГАРИЯ":

    отрочета ДБ и ДСБ и шарлатаните на паразитенд0 ПП доунищожават всичко!

    15:34 19.03.2026

  • 20 Азззззззз

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Като шопа....":

    Напълно сте прав/а. Някой може ли да сподели коя държава в ЕС в момента е добре и има развитие?

    15:34 19.03.2026

