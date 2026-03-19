Скандал в парламента заради изваждането на ТЕЦ "Марица-изток 2" от БЕХ

Напрежението в парламентарната комисия по енергетика ескалира днес, след като синдикатите поискаха спешно изслушване на служебния ресорен министър Трайчо Трайков. Повод за недоволството е предложението за преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), което предвижда изваждането на ТЕЦ "Марица-изток 2" и въгледобивните мини от структурата на държавното дружество. Според енергийния министър обаче, отлагането на реформата ще блокира напълно средствата от Европа.
Представителите на работниците реагираха остро срещу плановете на държавата, определяйки ги като разрушителни за въглищния сектор.
„Ние намираме това нещо за пагубно, за нещо, което е в състояние не просто да подложи на риск българската енергетика и окончателно да я приключи“, заяви председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от БНТ. Той призова депутатите да отхвърлят окончателно идеята за подобно преструктуриране на холдинга.
Позицията му бе подкрепена и от Валентин Вълчев от КНСБ, според когото извеждането на мините и централата от БЕХ е грешка. „Тези решения са пагубни за българските работници, за българската енергетика, за комплекса „Марица-Изток“, подчерта Вълчев.
От ръководството на самия холдинг също изразиха резерви относно финансовите последствия от евентуалното разделяне, предвид натрупаните задължения.
„Принципно БЕХ винаги е бил притеснен от гледна точка на деленето на холдинга, както и вие казахте, във връзка с двата облигационни заема – единият от 600 млн. евро, другият, който беше пласиран миналата година успешно от 800 млн. евро“, посочи председателят на БЕХ Валентин Николов.
Служебният министър Трайчо Трайков бе категоричен, че запазването на статуквото не гарантира спасение за въглищния комплекс, тъй като са необходими огромни финансови ресурси, за които в момента се търси решение. Той обаче отправи сериозно предупреждение към депутатите относно Плана за възстановяване и устойчивост.
„Докато този план не е бетон във финансово отношение, аз не бих предприел следващи стъпки, но пък има едно абсолютно сигурно нещо, последствие от такова решение – това че от четвърто плащане няма да бъде получено нито евро“, предупреди Трайков.
