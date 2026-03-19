Новини
България »
Защо риболовният билет поскъпна двойно?

19 Март, 2026 12:13 513 11

  • риболовен билет-
  • божан божанов-
  • рибарство

Според Божан Божанов, директор в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури промяната не е внезапна

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Над 230 хиляди любители на риболова в България ще плащат двойно по-скъп риболовен билет от тази година. Ако през миналия сезон цената е била 25 лева, сега тя вече достига 25 евро и 60 цента, съобщи бТВ.

Според Божан Божанов, директор в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури промяната не е внезапна. „Билетът за любителски риболов и всички такси, свързани със Закона за рибарството и аквакултурите, бяха увеличени през август 2025 година. В края на годината, с въвеждането на еврото, тарифата беше превалутирана в евро.“ Той подчерта, че цената не е променяна близо две десетилетия. „Тази такса за издаване на билет за любителски риболов не беше променяна от 2006 година до настоящия момент.“

И допълни, че за такъв дълъг период от време настъпват промени в макроикономическите показатели на страната и в разходите, които са нужни за предоставяне на услугата.

На притесненията, че двойното поскъпване може да доведе до спад или до повече бракониерство, Божанов отговори: „Не би следвало, тъй като когато се прави промяна в определена тарифа, тя предварително преминава през обществено обсъждане.“ По думите му секторът е бил информиран. „В общественото обсъждане са водени разговори с рибарски организации.“ И добави „Отговорните рибари възприемат идеята, че за да получиш качествена услуга, тя има определена цена.“

Един от основните въпроси остава как ще бъдат използвани средствата. Божанов уточни, че тези пари, които постъпват от таксите, не постъпват по сметка на агенцията. Те постъпват в държавния бюджет. След това средствата се разпределят обратно. „Държавният бюджет в последствие осигурява функционирането на изпълнителната власт, която следи за правилното прилагане на законите.“

Според представителя на агенцията част от средствата ще доведат до по-добър контрол. „Чрез тези средства ще можем да увеличим контрола и да го подобрим", казва Божанов. Той изброи и конкретни мерки: „Участваме в програми за закупуване на лодки, дронове, моторни превозни средства, въвеждат се компютърни системи за отчитане на риболова.“ Освен контрол, част от парите ще отиват и за поддържане на водоемите. „Част от средствата – 5% – постъпват за зарибяване.“ И подчерта връзката между цената и ресурса: „Колкото е по-висока цената, толкова е по-голям ресурсът за зарибяване.“

Божанов акцентира върху ключовия проблем в сектора: „Ако не се контролира незаконният улов и ако не се зарибява, водоемите в един момент ще бъдат изчерпани.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    7 2 Отговор
    Обичам рибарите, защото жените им също много обичат да хващат рибата...

    Коментиран от #2

    12:15 19.03.2026

  • 2 Даааа

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    А някои " рибари" отиват при твоята булка

    Коментиран от #3, #11

    12:17 19.03.2026

  • 3 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа":

    Прав си.... Но да отговоря на заглавието-защото нещо правещите от тая паразитна агенция трябва да получават заплати...

    12:19 19.03.2026

  • 4 Фиши

    4 0 Отговор
    Каква "услуга" ве тиквеници, само 5% за зарибяване!?

    12:21 19.03.2026

  • 5 ако

    3 0 Отговор
    поорежат малко писарушките, експертите и бонусите, ще останат доста повече пари за зарибяване.

    12:21 19.03.2026

  • 6 Оня с потребителската кошница

    3 0 Отговор
    Не, бе, не е заради еврото!

    12:22 19.03.2026

  • 7 ясно

    0 0 Отговор
    Заради еврото. Обясняваше се на овцете че така ще стане ако не реагират на въвеждането му, ама овцата затова е овца, руча морава и крачи смело към скотобойната.

    12:23 19.03.2026

  • 8 ЗАЩОТО АЗ КАРЪКА

    0 0 Отговор
    Реших тази година да стана рибар. Бях гъбар но рибар никога не съм бил. НО ЗНАЙТЕ ... НА ТЕЗИ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛАСУВАМ. ПИСНА МИ ВЕЧЕ 16 ГОДИНИ ГЪБИ ГЪБИ ВТРЪСНАХА МИ.

    12:23 19.03.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    А как пламенно обясняваха на шараните,
    че нищо няма от "Х" лв да стане "Х"€🤔🤔🤔🤔🤔

    12:25 19.03.2026

  • 10 Рибарите ще разберат

    1 0 Отговор
    Бях на езеро и се пробвах да ловя с пилкер 3 гр.
    Въдица 2-15 и макара 1000.
    На пилкера тройка ном 12
    Дойдоха от ИАРА провериха ме / редовен/
    Но искаха да ми пишат акт за тройната кука

    12:25 19.03.2026

  • 11 Не може

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа":

    Да отидеш при нещо, което го няма! Рогата слагам само аз! Вие - на 🐟🐟🐟!

    12:25 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове