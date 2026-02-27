Николай Василев: Трябва бюджет с излишък, дълбоки съкращения и край на популистките разходи

Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев заяви в ефира на „Твоят ден“, че страната се нуждае от радикална промяна във фискалната политика, като настоя за бюджет с излишък, сериозно ограничаване на публичните разходи и мащабни съкращения в държавната администрация. Той беше категоричен, че последните години се характеризират с бюджетни дисбаланси и популистки решения, независимо от това кой е управлявал.
Говорейки за данъчната политика и възможността за увеличение на данъците, Василев подчерта:
„Аз се считам за един от виновниците – не единственият, но по времето на НДСВ, когато намалихме преките данъци до най-ниските в Европа, и се гордея с това. Дори предлагам данък общ доход и данък печалба да се намали до 9%, така че всякакви идеи да ги вдигаме – ще бъдем категорично против“, заяви той.
По отношение на спекулациите за евентуално повишаване на ДДС той коментира:
„Не смятам, че някой реално иска да вдига ДДС, но ако продължаваме с популистките харчения през бюджета, може неизбежно да се стигне до такава мярка. Ако разходите вместо под 40% от БВП стигат до почти 50%, както се случи в последните бюджети, това е тревожно“, подчерта Василев и допълни, че подкрепя оценките на Фискалния съвет, но не и автоматичното приемане на по-високи данъчни нива.
Относно удължаването на бюджета и предвидените 5% увеличение на възнагражденията в публичния сектор той беше остър в критиката си:
„Според мен това е незаконно. Идеята на удължителния бюджет не е да се правим на политици и да раздаваме пари на когото ни хареса. Това е популистко харчене. Ако някой казва – дайте увеличение с инфлацията на държавните служители, друг ще поиска същото за друга група. Така се разпределят милиарди без стратегия“, заяви той.
Василев очерта и своята визия за различен подход при формирането на бюджета:
„Министърът на финансите имаше три възможности – да стане реформатор и да внесе бюджет с излишък, с разходи около 30% от БВП и да скъса с катастрофалните политики от последните години, или да внесе редовен бюджет с дефицит между 3 и 8%; или да избере да не прави нищо и да внесе удължителен бюджет. Той избра третото – и поне това е по-добрият вариант от нова финансова катастрофа“, каза той.
Той беше категоричен, че държавата не бива да се фиксира върху границата от 3% дефицит като максимален успех:
„Защо гледаме трите процента като някаква цел? Това беше изискване за еврозоната. Но защо не се стремим към по-малко от 3%? Когато политиците казват, че се целят в три процента, това е като футболен отбор, който винаги допуска повече голове от планираното“, коментира Василев.
Той остро критикува последните финансови години и ги определи като провал:
„Последните пет години са бюджетна катастрофа. Няма значение коя партия управлява – седем служебни и три редовни правителства, всички се целят в 3%, но реално харчат повече чрез различни счетоводни трикове. Ако продължаваме така, отиваме към сценарий като при Виденов“, предупреди той.
По отношение на държавните предприятия и конкретно Българската банка за развитие, Василев зае твърда позиция:
„Държавата няма работа да управлява търговски дружества. Докато има държавни ВиК-та, ще има и прахосване на милиарди и загуба на вода. Това важи и за ББР – такава банка изобщо не е трябвало да съществува. Тя винаги се превръща в корумпиран Франкенщайн“, заяви той и допълни, че публичният сектор системно генерира неефективност.
Василев посочи, че стабилни публични финанси в момента няма: „От 2021 година насам е така. Няма разлика между 10 правителства – всички водят една и съща политика. Бюджетите са катастрофа и се нуждаем от цялостен обрат, но той може да бъде направен само от реформатори, а не от популисти“, подчерта той.
Като конкретни спешни мерки той формулира три приоритета: „Първо – големи съкращения в държавната администрация и публичния сектор. Могат спокойно да се съкратят 10 000 бройки, без никой да усети, и да се спестят много средства. Второ – край на компенсациите за ток за бизнеса, защото няма нужда пет години след пандемията да продължаваме с тази подкрепа. И трето – държавата трябва да влезе в режим на спестяване, а не на прахосване. Разходите трябва да са значително по-ниски“, заяви Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Пич
Коментиран от #13
11:53 27.02.2026
3 финансистите са много умни
11:55 27.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #18
11:55 27.02.2026
5 на царя менте-юпито
Коментиран от #17
11:56 27.02.2026
6 провинциалист
12:00 27.02.2026
7 Любопитен
12:01 27.02.2026
8 Дориана
Коментиран от #21
12:01 27.02.2026
9 българина
12:05 27.02.2026
10 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
12:05 27.02.2026
11 1111
12:05 27.02.2026
12 Браво на Н. Василев
12:06 27.02.2026
13 хе хе
До коментар #2 от "Пич":Това отдавна го знаем!
12:07 27.02.2026
14 Ха ха ха
12:08 27.02.2026
15 нннн
Коментиран от #20
12:08 27.02.2026
16 Цървул
12:09 27.02.2026
17 Елица
До коментар #5 от "на царя менте-юпито":Колко пък да му расте.. навътре.. 5,5 см и продължава да се свива.. навътре.
Като го гледате това джудже, мислите ли, че може да му расте нещо..
Коментиран от #22
12:09 27.02.2026
19 ООрана държава
12:14 27.02.2026
20 Пиер Папа
До коментар #15 от "нннн":Много, много повече! Ако наследиш апартамент във Франция примерно за 1 млн евро ще платиш данък наследство около 200-250 хиляди евро. Огромна сума си е и за там. Отделно Данъка върху доходите достига до 45%, а не както тук 10%, така че да се говори за високи данъци у нас не е много релевантно на истинската ситуация.
Коментиран от #24
12:15 27.02.2026
21 А стига бе
До коментар #8 от "Дориана":Рьоне си запушваше ушите със сирене. Вие с какво? От както се пръкна пеньоареното финансистче, Никито не е спрял да тръби, че вървят на оплискване нещата финансово!
12:16 27.02.2026
22 Не ме вълнува
До коментар #17 от "Елица":кво му расте и накъде, но е факт, че в периода 2001 -2009 по времето на двете пълномандатни правителства, в които участва, бизнес климата беше отличен, държавата се развиваше икономически ударно и нямаше бацета, шишита и др. алабалисти, най-малкото да притискат ненужно хора и бизнеси, с какви ли не "правно"-мутренски прийоми!
12:22 27.02.2026
23 То трябва
12:24 27.02.2026
24 Шопо
До коментар #20 от "Пиер Папа":Данъците трябва се се увеличат глобите също само така може да се създаде революционна обстановка.
Нужно е и класово разделение заплатите на държавните служители трябва да са два пъти по големи от тези в частния сектор. Нужно е да бъде създадена номенклатура от служители, работника да не може да стане държавен служител, робите да бъдат роби по рождение.
12:27 27.02.2026
25 Да си гледа работата !
Белгийският външен министър Максим Прево заяви, че дори военни разходи, еквивалентни на 3,5% от БВП, са „нереалистични“ в краткосрочен план, тъй като бюджетът за отбрана на страната от 12,8 милиарда евро не е финансиран след 2025 г.
Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес потвърди, че Мадрид ще достигне настоящата цел от 2% през тази година, със сложно счетоводно управление, но настоя, че страната няма да се стреми към 5%.
Всички тези правителства вече са предупредени. Дори страните, които харчат най-много за военните си нужди, са изправени пред сериозно предизвикателство. Франция има третото най-високо ниво на дълг в ЕС спрямо БВП, след Гърция и Италия, Вадефул подчерта противопоставянето на Берлин на еврооблигациите за финансиране на отбраната и настоя, че ангажиментите на членовете на НАТО „представляват национални вноски“.....
12:30 27.02.2026
26 Щом "Трябва бюджет с излишък"
12:32 27.02.2026
27 селяк
12:34 27.02.2026
28 Сезирал ли си прокуратурата и
"Според мен това е незаконно. Идеята на удължителния бюджет не е да се правим на политици и да раздаваме пари на когото ни хареса. )
12:36 27.02.2026
29 Дори да приемем факта че
12:43 27.02.2026
30 До Николай В
12:44 27.02.2026
31 След Радев и Кокора
12:46 27.02.2026