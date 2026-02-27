Новини
Божанов: Искаме оставката на шефката на ВиК холдинга

27 Февруари, 2026 11:42 1 133 35

Тя е съпруга на директора на ДАНС

„Настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга“, заяви пред журналисти Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), във връзка с ръста на цените на водата.

Божанов посочи, че шефката на ВИК холдинга е съпруга на Деньо Денев, директор на ДАНС. „Не е редно едно семейство да контролира както водоснабдяването, така и националната сигурност. Това е огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и настоящето изпълняват желанията на Делян Пеевски“, допълни той.

Той отбеляза, че покачването на цената на водата не е работа в никакъв случай на служебния кабинет, а на КЕВР, ВИК холдинга и на редовни кабинет, който са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет, посочи Божанов. Цената на водата се определя от ВИК дружествата, а пределната цена е определена от КЕВР, добави Божанов.

Изпълнителният член на Управителния съвет е де факто управляващият дружеството, уточни той в отговор на коментар, че Ирена Георгиева - Денева е изпълнителен член на Управителния съвет, а като председател на Надзорния съвет е посочено друго име.

Имаме нов председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, който призовавам да даде пълна публичност на всичко, което се е случвало там – всички договори, плащания и индексации, каза депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов.

Няма наше МВР, има МВР на България, което трябва да се грижи за честни избори и да спре купуването на гласове, посочи Божанов. Попитан защо 13 души от групата са гласували против създаването на регистър на педофилите на второ четене той отговори „може би не са били в зала, ние гласувахме „за“ този регистър“.


  • 1 604

    5 16 Отговор
    Ми и ти немъ ли уредиш жена си ...люмпин!

    11:46 27.02.2026

  • 2 Дориана

    20 14 Отговор
    Точно така ! Трябва да има оставки във всички завладени институции От Борисов, Пеевски и от техните съюзници ИТН и БСП ОЛ. Тези завладени институции са носители и проводници на корупция, която трябва да бъде унищожена.

    Коментиран от #29

    11:47 27.02.2026

  • 3 ЗАЩО

    19 4 Отговор
    Само на нея?
    Много оставки трябва да искате,във всички сектори и сфери.
    ПИСНА НИ ОТ НЕКАДЪРНИ,КРАДЛИВИ,ЛЪЖЛИВИ УПРАВЛЕНЦИ.

    Коментиран от #19

    11:50 27.02.2026

  • 4 браво

    12 4 Отговор
    може и да намалят администрацията в холдинга . смяната на тръби е много бавно на практика . по добре евтини сметки и нови тръби . чиста питейна вода . по малко евреи на ключови позици във фирмите . арменци и помаци има . а джуревците са се удвоили но нямат професионално образование .

    11:50 27.02.2026

  • 5 хаха

    16 5 Отговор
    шефката на ВИК холдинга е съпруга на Деньо Денев, директор на ДАНС

    При байганьовците е така. Те имат такива традиции - непотизъм, шуробаджанащина, измекярство.
    Въобще - пълни имбецили.

    Коментиран от #25

    11:55 27.02.2026

  • 6 Тодор

    13 7 Отговор
    13 души от ППДБ не са били в зала, обаче колегите им от партията са гласували с техните карти против регистър за педофилите.
    Иначе Лама Божо твърди че ППДБ са гласували "за" - невероятна пепейска логика...

    Коментиран от #13

    11:56 27.02.2026

  • 7 Активист от Пет.рохан.ските Пед.офили

    8 4 Отговор
    Ако ни пуснете в 5 декара краставици , няма да си намерим една по мярка .

    11:56 27.02.2026

  • 8 Протестиращи

    9 3 Отговор
    Протест срещу шуробаджанащината!

    11:57 27.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пеев

    13 5 Отговор
    искаме нашо мвр,нашо нап ,наши митници и наше вик дружество.искаме всичко.

    11:58 27.02.2026

  • 11 Лена

    9 7 Отговор
    Петроханска работа стани даседна

    11:59 27.02.2026

  • 12 Питар

    12 8 Отговор
    Ние искаме оставката шарлатаните и закриване на ПП и ДБ

    Коментиран от #31

    11:59 27.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    11 6 Отговор
    Тези брюкселските НПО сектанти ще ни докарат цифровия райх!

    Коментиран от #16

    12:00 27.02.2026

  • 15 Питар

    5 4 Отговор
    Абе Шарлатаните намериха ли работа за жената на арнаута Котел ?

    12:01 27.02.2026

  • 16 боко шишев магнитски

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    ти си наше момче,ще ти подарим фалшиво евро!

    12:02 27.02.2026

  • 17 Наглост до небето

    11 6 Отговор
    Миналата седмица правителство в оставка вдигна цената на тока и водата. Днес пита Гюров защо !? Наглост до безобразие от крадците от ГЕРБ-НН.

    Коментиран от #23

    12:02 27.02.2026

  • 18 Тодор

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    нервен си нещо, не са ти продухвали скоро ауспуха май Ламите

    12:02 27.02.2026

  • 19 Ти да видиш

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "ЗАЩО":

    Историята е доказала, че некадърните, крадливите и лъжливите калинки са на ПП-растите и ДБ-илите.
    Т.е. те сега настъпват - СЛУЖЕБНО за пореден път. ;)

    12:05 27.02.2026

  • 20 Бай Араб

    2 3 Отговор
    Веднага се усети от народа ,че България се управлява от правителство на Румен Радев ,цените на тока и водата излетяха три пъти нагоре.

    12:23 27.02.2026

  • 21 до мистър мазна косичка

    5 2 Отговор
    Вашият човек Лозко Лозев бивш депутат ПП е председател на УС на Български ВиК холдинг, да не се правиш на умряла бубулечка.

    12:23 27.02.2026

  • 22 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Разликата в цените ,нашето Евро източено от сектор енергетика и ВИК дружествата Румен Радев изпраща директно в Кремъл

    12:25 27.02.2026

  • 23 колев

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Наглост до небето":

    мафията си мисли,че българина е слабоумен,мазохист и пак ще избере дебели тикви,но лека полека акъла се връща!

    Коментиран от #26

    12:26 27.02.2026

  • 24 Промяна

    2 4 Отговор
    А АЗ ИСКАМ ДА ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ЗА МЕТЕЖИТЕ ПЛАТЕНИТЕ ЗА САБОТАЖИТЕ ЗА КРАЖБИТЕ ЗА ГРАБЕЖИТЕ ЗА НАСИЛИЕТО НАД ДЪРЖАВАТА НИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО НЯМА ПРЕЗИДЕНТ ГОСПОЖО ОСТАВКА И ИЗБОРИ СЛУЖЕБНИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ

    12:27 27.02.2026

  • 25 просвети се хилчо

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Лозко Лозев – Председател на УС
    Ирена Георгиева - Денева – Изпълнителен член на УС
    Владимир Бибов – Член на УС
    Атанас Бояджиев – Член на УС

    12:28 27.02.2026

  • 26 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "колев":

    ЕЙ КОЛЕВ ПЪРВО ВЪРВИ ДА РАБОТИШ И ТОГАВА МАФИОТСТВАЙ И ЛЪЖИ ОТ СВОЕ ИМЕ АМАН ОТ СБЪРКАНИ ПЛАТЕНИ МАФОТИТЕ ТУК

    Коментиран от #28

    12:28 27.02.2026

  • 27 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Българите ходят да печелят пари в ЕС и като се приберат в България Румен Радев им обира Еврото и го праща на Путин .

    12:29 27.02.2026

  • 28 колев

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    малка чу..а,големи букви

    Коментиран от #30

    12:32 27.02.2026

  • 29 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    О ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА АМА ТИ КОГА СЕ ЯВИ НА ИЗБОРИ КОГА СПЕЧЕЛИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ УПРАЖНЯВАШ ТЕРОР ТУК И ЩЕ НАЗНАЧИШ НЯКАКВИ СЛУГИ НА ОЛИГАРСИТЕ ЗА ДА ТИ СЛУГУВАТ БЕЗРОПОТНО НАЛИ ГНУСНИ ПО ГНУСНИ НАЙ ГНУСНИ

    12:32 27.02.2026

  • 30 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "колев":

    ИМА ГОЛЕМИ БУКВИ ПИША С ТЯХ ЯСНО

    Коментиран от #32

    12:32 27.02.2026

  • 31 Бай Араб

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Питар":

    Кой даде властта в ръцете на шарлатаните,кой им регистрира партията , при кого ходиха шарлатаните да правят ала бала ?

    12:33 27.02.2026

  • 32 колев

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    а ако имаш и глава,мисли с нея!

    12:34 27.02.2026

  • 33 Да бе

    0 0 Отговор
    Педофили,с умения на командоси,със скъпи играчки/оборудване,кефещи се на живота, без началници,без работно време ,изведнъж групово изпадат в депресия??????
    Приказки за идиоти ,разказвани от идиоти...

    12:40 27.02.2026

  • 34 някой ми беше казал

    0 0 Отговор
    "Ще видиш, че това са интелигентни хора, които ще са съсредоточени единствено в изборите. Едва ли ще започнат да уволняват и назначават, защото това си е работа на бъдещото редовно правителство".
    Но....като гледам постоянно има някакви намеци да се махне този или онзи. Абе, не я разбирам политиката.
    Там май няма правила.

    12:41 27.02.2026

  • 35 Даката

    1 0 Отговор
    Сега се опитайте да ги разберете русофилите, стоящи зад тези поскъпвания, това е перфектно създадено, за появата на "месията" Румен Радев и кликата му от руски партии-пионки, защото ако цените са нормални няма да има същия ефект върху хората.. друго си е да се пипнат електромерите, водата и всичко най-необходимо, за да гласуват "правилно"... нищо че русофила безподобен Радев, източва държавата ни с подставените му пионки, подписващи договори, като този с "Боташ", заробващ ни за 13 години. Как някой би гласувал, за това русофилско същество, след като се знае, че е предател на българските интереси.

    А можеше да имаме лустрация навремето и руските пионки, като Румен Радев да изтекат в канала.

    12:46 27.02.2026

