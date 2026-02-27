Божанов: Искаме оставката на шефката на ВиК холдинга

„Настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга“, заяви пред журналисти Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), във връзка с ръста на цените на водата.
Божанов посочи, че шефката на ВИК холдинга е съпруга на Деньо Денев, директор на ДАНС. „Не е редно едно семейство да контролира както водоснабдяването, така и националната сигурност. Това е огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и настоящето изпълняват желанията на Делян Пеевски“, допълни той.
Той отбеляза, че покачването на цената на водата не е работа в никакъв случай на служебния кабинет, а на КЕВР, ВИК холдинга и на редовни кабинет, който са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет, посочи Божанов. Цената на водата се определя от ВИК дружествата, а пределната цена е определена от КЕВР, добави Божанов.
Изпълнителният член на Управителния съвет е де факто управляващият дружеството, уточни той в отговор на коментар, че Ирена Георгиева - Денева е изпълнителен член на Управителния съвет, а като председател на Надзорния съвет е посочено друго име.
Имаме нов председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, който призовавам да даде пълна публичност на всичко, което се е случвало там – всички договори, плащания и индексации, каза депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов.
Няма наше МВР, има МВР на България, което трябва да се грижи за честни избори и да спре купуването на гласове, посочи Божанов. Попитан защо 13 души от групата са гласували против създаването на регистър на педофилите на второ четене той отговори „може би не са били в зала, ние гласувахме „за“ този регистър“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
11:46 27.02.2026
2 Дориана
Коментиран от #29
11:47 27.02.2026
3 ЗАЩО
Много оставки трябва да искате,във всички сектори и сфери.
ПИСНА НИ ОТ НЕКАДЪРНИ,КРАДЛИВИ,ЛЪЖЛИВИ УПРАВЛЕНЦИ.
Коментиран от #19
11:50 27.02.2026
4 браво
11:50 27.02.2026
5 хаха
При байганьовците е така. Те имат такива традиции - непотизъм, шуробаджанащина, измекярство.
Въобще - пълни имбецили.
Коментиран от #25
11:55 27.02.2026
6 Тодор
Иначе Лама Божо твърди че ППДБ са гласували "за" - невероятна пепейска логика...
Коментиран от #13
11:56 27.02.2026
7 Активист от Пет.рохан.ските Пед.офили
11:56 27.02.2026
8 Протестиращи
11:57 27.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 пеев
11:58 27.02.2026
11 Лена
11:59 27.02.2026
12 Питар
Коментиран от #31
11:59 27.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
Коментиран от #16
12:00 27.02.2026
15 Питар
12:01 27.02.2026
16 боко шишев магнитски
До коментар #14 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":ти си наше момче,ще ти подарим фалшиво евро!
12:02 27.02.2026
17 Наглост до небето
Коментиран от #23
12:02 27.02.2026
18 Тодор
До коментар #13 от "хаха":нервен си нещо, не са ти продухвали скоро ауспуха май Ламите
12:02 27.02.2026
19 Ти да видиш
До коментар #3 от "ЗАЩО":Историята е доказала, че некадърните, крадливите и лъжливите калинки са на ПП-растите и ДБ-илите.
Т.е. те сега настъпват - СЛУЖЕБНО за пореден път. ;)
12:05 27.02.2026
20 Бай Араб
12:23 27.02.2026
21 до мистър мазна косичка
12:23 27.02.2026
22 Бай Араб
12:25 27.02.2026
23 колев
До коментар #17 от "Наглост до небето":мафията си мисли,че българина е слабоумен,мазохист и пак ще избере дебели тикви,но лека полека акъла се връща!
Коментиран от #26
12:26 27.02.2026
24 Промяна
12:27 27.02.2026
25 просвети се хилчо
До коментар #5 от "хаха":Лозко Лозев – Председател на УС
Ирена Георгиева - Денева – Изпълнителен член на УС
Владимир Бибов – Член на УС
Атанас Бояджиев – Член на УС
12:28 27.02.2026
26 Промяна
До коментар #23 от "колев":ЕЙ КОЛЕВ ПЪРВО ВЪРВИ ДА РАБОТИШ И ТОГАВА МАФИОТСТВАЙ И ЛЪЖИ ОТ СВОЕ ИМЕ АМАН ОТ СБЪРКАНИ ПЛАТЕНИ МАФОТИТЕ ТУК
Коментиран от #28
12:28 27.02.2026
27 Бай Араб
12:29 27.02.2026
28 колев
До коментар #26 от "Промяна":малка чу..а,големи букви
Коментиран от #30
12:32 27.02.2026
29 Промяна
До коментар #2 от "Дориана":О ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА АМА ТИ КОГА СЕ ЯВИ НА ИЗБОРИ КОГА СПЕЧЕЛИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ УПРАЖНЯВАШ ТЕРОР ТУК И ЩЕ НАЗНАЧИШ НЯКАКВИ СЛУГИ НА ОЛИГАРСИТЕ ЗА ДА ТИ СЛУГУВАТ БЕЗРОПОТНО НАЛИ ГНУСНИ ПО ГНУСНИ НАЙ ГНУСНИ
12:32 27.02.2026
30 Промяна
До коментар #28 от "колев":ИМА ГОЛЕМИ БУКВИ ПИША С ТЯХ ЯСНО
Коментиран от #32
12:32 27.02.2026
31 Бай Араб
До коментар #12 от "Питар":Кой даде властта в ръцете на шарлатаните,кой им регистрира партията , при кого ходиха шарлатаните да правят ала бала ?
12:33 27.02.2026
32 колев
До коментар #30 от "Промяна":а ако имаш и глава,мисли с нея!
12:34 27.02.2026
33 Да бе
Приказки за идиоти ,разказвани от идиоти...
12:40 27.02.2026
34 някой ми беше казал
Но....като гледам постоянно има някакви намеци да се махне този или онзи. Абе, не я разбирам политиката.
Там май няма правила.
12:41 27.02.2026
35 Даката
А можеше да имаме лустрация навремето и руските пионки, като Румен Радев да изтекат в канала.
12:46 27.02.2026