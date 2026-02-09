Михаил Миков: Русия задържа убиеца на техния генерал в Дубай, а ние не можем на 70-80 км да открием, че има кемпер

Разпитани са 15 свидетели по случая "Петрохан", основната версия е убийство с последващо самоубийство.
"Нищо не се разплита, нищо няма да се разплете, трябва да се направят изводите - една такава квалификация "убийство и самоубийство" не е нужно да правиш разследване, с оглед огнестрелните рани, наличието на оръжия. То ако не е убийство, ще е самоубийство. Смъртта е причинена от огнестрелни рани в главата, това не дава никакъв отговор. Не знам дали някога ще се разплете. Сигурно е едно - нашето общество е дълбоко болно", каза бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков в студиото на "Денят ON AIR".
Морал и религия в училище
Той отправи апел към народните представители - да приемат часовете по морал и религия в училище.
"Когато не се учи морал и религия, тогава се учи будистки и други истории. Днес и президентът Радев се изказа по този случай, няма нужда от това. Убийството е крайната фаза, тук трябва да се видят мотивите. Това е основен и фундаментален въпрос. Това може да се разбере от много разпити, разкази на познати, на близки. Вече в медиите прониква въпросът, свързан с педофилията. Никой не е против хомосексуализма, но това, което се случва, е сигнал към общество и родители", допълни Миков в ефира на Bulgaria ON AIR.
По думите му смъртта на последните трима е могла да бъде предотвратена, ако е имало по-бърза реакция.
"Русия задържа убиеца на техния генерал в Дубай, а ние не можем на 70-80 км да открием, че има кемпер. Добре, че човекът, който има работа там, свърши тази работа, че сигурно щяхме да разберем за 2 юни, когато хората се качат на Околчица. Толкова много камери, има камери навсякъде и в същото време като че ли не успяхме да ги използваме, за да видим къде се е придвижил този кемпер", подчерта бившият вътрешен министър.
Миков е категоричен, че обществото ни трябва да се замисли докъде сме стигнали.
Крум Зарков - новият лидер на БСП
"Това не е надежда само за БСП, това е надежда за България, че ще има лява партия в българския парламент. От събота съм симпатизант на БСП. Партията на Румен Радев няма индикации да бъде лява. Там всичко е по-тайно и от Петрохан. Не се прави така политика, защото в един момент на публиката ще ѝ омръзне да чака тези велики тайни - кои хора ще бъдат в листите, каква политика ще има", поясни Миков.
Той е на мнение, че оттук нататък БСП я очаква много работа.
"Не трябва да се пречи на Крум Зарков да поведе партията в правилна посока. Трябва да осъзнаят, че в българския парламент трябва да има лява партия заедно с всичките ѝ грехове и недостатъци. БСП с този избор дава много мощен сигнал и към разочарованите членове, и към тези, които наред виждат разминаването между думи и дела", добави Миков.
Попитан дали би се върнал в партията, бившият лидер отговори: "Бих, когато видя, че тя отговаря на моето разбиране за лявото. Аз съм социалист. Ако Крум Зарков ми се обади, ще помагам, когато видя, че БСП прави верните стъпки. Не трябва да се губи време, знам, че в момента има тежки вътрешнопартийни проблеми, но нека до 19 април да хвърлят всичките си усилия".
Миков не смята, че БСП ще изпадне от българския парламент.
1 кой му дреме
Коментиран от #14
22:11 09.02.2026
2 1488
Достоевски
Коментиран от #57
22:11 09.02.2026
3 Помак
Коментиран от #11
22:12 09.02.2026
4 Последния Софиянец
22:13 09.02.2026
5 Варненец
22:13 09.02.2026
6 Хмм
22:15 09.02.2026
7 Пич
22:17 09.02.2026
8 МВР Е ШРОТ
Коментиран от #52
22:17 09.02.2026
9 Горски
22:18 09.02.2026
10 Проверка
22:19 09.02.2026
11 Помак
До коментар #3 от "Помак":Ли си, глу пак ли си, как тука е забъркан Бойко? Кажи де! Защото всичко води към либерастките кретени!
Коментиран от #16, #23, #45
22:19 09.02.2026
12 Помак
22:19 09.02.2026
13 Българин
СЛЕД СЪТВОРЕНИЕТО ЗАПОЧНА ПОВРАТ И НАСТЪПИ РАЙСКИ АД
Няколко думи първо за мен Българина.
“АЗ”ът на Българина проговори и каза: “Не искам да бъда САМ”.
Едно време, когато нямаше сенсори за виждане на формите,
когато не съществуваше логика, за тяхното математезиране,
когато нямаше памет, за изваждане в сегашно време на спомените,
когато липсваха чувства, за любов към мен,
съществувах само АЗ”- Българина. Извън мен имаше Мрак,
а вътре една искрица запали Светлина в Тъмата.
Това бях АЗ”- Българина.
Ей.... Чо+ВЕК ти пълен с вечна енергия,
ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще,
та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш,
погледни в миналото и ме потърси.
22:20 09.02.2026
14 Видьо Видев
До коментар #1 от "кой му дреме":След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?
Коментиран от #33
22:20 09.02.2026
15 Добри Колев
22:20 09.02.2026
16 Помак
До коментар #11 от "Помак":Чакай да прочета заглавието
22:21 09.02.2026
17 Българин
Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник.
Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите.
Когато някой някъде успее да дефинира математически
от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Българина.
Тогава ще разберете как Вселената – Вселена Безкрайна,
Славна, Страсна и Срамна използва от хилядолетия Ентропията,
за дресиране на Маймуните по горите в Хора за да има Еволюция по земята,
и дресирането на Хора в Маймуни по храмовете за да има Религии....
Религиите бяха сътворени да контролират
чрез различен Кекс Хората върху планената Земя.
Само ЧоВекът .... Чо.... Енергия, Век, Вечна
ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.
22:22 09.02.2026
18 Така е
22:23 09.02.2026
19 Валтер Шеленберг
22:24 09.02.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ СИ Е ДЕ ЮРЕ И ДЕ ФАКТО ЧЛЕН НА ОПГ :)
... А БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ОПГ НЯМА
Коментиран от #34
22:24 09.02.2026
21 100%НаНук
Лягайте да спите , новия модел човекоподобни в Бэлгария , психари , фанатици , проливащи кръв!
22:24 09.02.2026
22 ланото
22:24 09.02.2026
23 Помак
До коментар #11 от "Помак":Прочетох го ...зашто се хвърляш на амбразурата ..бити карти сте въпреки всичките сълзи,мъки и грубости които праите
Коментиран от #29
22:25 09.02.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОСИЕТО БУДА , БРИГАДИРА АСПАРУХОВ , ПЕТКО СЕРТОВ
И АТАНАС ТИЛЕВ - АГЕНТ РУМЯНЦЕВ
22:29 09.02.2026
26 гйкдкд
едно е да си в гората без покритие, друго е да си в Дубай където трудно ще се сравни с гората в планината, в дубай всеки те вижда, камери, хора...
в бг ни се подиграват политиците направо, толкова ли сме тъпи
22:30 09.02.2026
27 Госあ
22:31 09.02.2026
28 Спецназ
За 30 минути ще даде сведения кой къде е отправил да убива и
Прокуратурата може да си пуска Отпуск!
ТЯ Прокуратурата ако зависи от мрн е им дам половина година ОТПУСК!
Като изтече тая половин година- още 6 месеца, че от нея нищо не става!
22:31 09.02.2026
29 Ааа
До коментар #23 от "Помак":Обикновен обратен глупак, от електората на ПП е тоз Помак!
Коментиран от #32
22:31 09.02.2026
30 Никой
Крум зарков е "повлекан" - той само ще се помота - по-добре - Крияатан Вигенин да бяхте.
Пълководец без авторитет е доста странно.
22:31 09.02.2026
33 Ти какво очакваш?
До коментар #14 от "Видьо Видев":Тиквата наcp.ан да се изтъпани пред миc.иpките и да рече - пpe...такoваха ни единия канал през Сърбия?
22:36 09.02.2026
34 Има и бивши членове
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":но всичките са бивши защото вече са мъртви
22:40 09.02.2026
35 НЕ БЕ
РУСИЯ ГО ВЪРНА ЗА 24 ЧАСА ОТ ДУБАЙ!
НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВЪРНЕМ ТАКИ,МАКИ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ,ПЕПИ ЕВРОТО,МАВРОДИЕВ,И ОЩЕ КУП ХУБАВЦИ КОИТО ИЗДИРВА ДЪРЖАВАТА
ПЕТИЛЕТКИ НАРЕД!!
ЗАЩО НЕ ГИ ВРЪЩАТ ЩОТ НЯМАТ ИНТЕРЕС!!!
Коментиран от #50
22:41 09.02.2026
36 Българин
ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!
22:42 09.02.2026
37 маке
22:42 09.02.2026
38 Ква Русия
22:43 09.02.2026
39 Е така ги учат в Америка
22:43 09.02.2026
40 Гого
22:44 09.02.2026
41 Българин
Коментиран от #42
22:51 09.02.2026
42 Питам
До коментар #41 от "Българин":На колко пици с кристали си тази вечер ???
23:11 09.02.2026
43 Тоа па
А те си правят пропаганда и може да задържат всякакви измислени герои.
23:23 09.02.2026
44 Уса
23:32 09.02.2026
45 Хаха
До коментар #11 от "Помак":Бойко какъв е?Бивш комунист,мутра лизач на Сорос либерал по крадене любимеца на педофили и пдрс и
23:37 09.02.2026
46 9689
Коментиран от #47
23:41 09.02.2026
47 ФАКТ Е
До коментар #46 от "9689":Дебили ли са българите? Не виждат ли кървавата диря от Петкохан до Околчица след наркотрафиканта Борисов? Бандитът пандизчия от Панкрац!
Кой друг има ресурса на правителството, медиите и на цялата държава да замита следите?
00:10 10.02.2026
48 Извършителят
00:11 10.02.2026
49 стига с тая русия бе
00:24 10.02.2026
50 те един прокурорски син
До коментар #35 от "НЕ БЕ":не могат да хванат какви таки маки
00:31 10.02.2026
51 Някой си
00:59 10.02.2026
52 докато
До коментар #8 от "МВР Е ШРОТ":дамаджани тараби тикви прасета фритюрници зулуси копейки чорапи и други подобни са на власт как да се оправят нещата??
01:04 10.02.2026
53 Зейфод Бийблброкс
12 януари 1994 г., снежните преспи край хижа Петрохан, телата на четирима души: Емил Попов - Ламата (33 г.), Милена (22 г.), Ирена (22 г.) и Милка (21 г.), някои от тях са били в специфични пози, наподобяващи медитативни седежи...
Инфо в интернет директно за този случай не намирам, но питайте ИИ и ще извади детайлите.
Коментиран от #54, #55
01:50 10.02.2026
54 таксиджия 🚖
До коментар #53 от "Зейфод Бийблброкс":Разкази повече. Тогава е имало ритуално самоубийство в същата хижа!? Но тогава са били момичета,ма не както сега мъже.
Коментиран от #56
02:42 10.02.2026
55 Смърфиета
До коментар #53 от "Зейфод Бийблброкс":Щом няма а---н с---кс с млади мунченца, просто не е интересно.
Някакви измръзнали. Ами чий х----й дирят у планината на Петров хан в най-лютия мраз?
03:24 10.02.2026
56 Смърфиета
До коментар #54 от "таксиджия 🚖":Сигурно са тръгнали на вечеря обаче се мръква и край. Там има и вълци...
Но сега не му е времето, такова пиршество има сега: където всички тролове, там и Смърфиета.
Кеф кеф кеф смръфръфръф
03:26 10.02.2026
57 Копейкин Костя
До коментар #2 от "1488":" Русия е джелатинът на Македония!
Яворов
03:36 10.02.2026
58 НЕ САААМООО, ЦЯЛААА БАНДА КИЛЪРИ
03:44 10.02.2026