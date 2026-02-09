Новини
Михаил Миков: Русия задържа убиеца на техния генерал в Дубай, а ние не можем на 70-80 км да открием, че има кемпер

9 Февруари, 2026 22:08 2 953 58

"Нищо не се разплита, нищо няма да се разплете, трябва да се направят изводите - една такава квалификация "убийство и самоубийство" не е нужно да правиш разследване, с оглед огнестрелните рани, наличието на оръжия. То ако не е убийство, ще е самоубийство. Смъртта е причинена от огнестрелни рани в главата, това не дава никакъв отговор. Не знам дали някога ще се разплете", каза бившият вътрешен министър

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова

Разпитани са 15 свидетели по случая "Петрохан", основната версия е убийство с последващо самоубийство.

"Нищо не се разплита, нищо няма да се разплете, трябва да се направят изводите - една такава квалификация "убийство и самоубийство" не е нужно да правиш разследване, с оглед огнестрелните рани, наличието на оръжия. То ако не е убийство, ще е самоубийство. Смъртта е причинена от огнестрелни рани в главата, това не дава никакъв отговор. Не знам дали някога ще се разплете. Сигурно е едно - нашето общество е дълбоко болно", каза бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков в студиото на "Денят ON AIR".

Морал и религия в училище

Той отправи апел към народните представители - да приемат часовете по морал и религия в училище.

"Когато не се учи морал и религия, тогава се учи будистки и други истории. Днес и президентът Радев се изказа по този случай, няма нужда от това. Убийството е крайната фаза, тук трябва да се видят мотивите. Това е основен и фундаментален въпрос. Това може да се разбере от много разпити, разкази на познати, на близки. Вече в медиите прониква въпросът, свързан с педофилията. Никой не е против хомосексуализма, но това, което се случва, е сигнал към общество и родители", допълни Миков в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му смъртта на последните трима е могла да бъде предотвратена, ако е имало по-бърза реакция.

"Русия задържа убиеца на техния генерал в Дубай, а ние не можем на 70-80 км да открием, че има кемпер. Добре, че човекът, който има работа там, свърши тази работа, че сигурно щяхме да разберем за 2 юни, когато хората се качат на Околчица. Толкова много камери, има камери навсякъде и в същото време като че ли не успяхме да ги използваме, за да видим къде се е придвижил този кемпер", подчерта бившият вътрешен министър.

Миков е категоричен, че обществото ни трябва да се замисли докъде сме стигнали.

Крум Зарков - новият лидер на БСП
"Това не е надежда само за БСП, това е надежда за България, че ще има лява партия в българския парламент. От събота съм симпатизант на БСП. Партията на Румен Радев няма индикации да бъде лява. Там всичко е по-тайно и от Петрохан. Не се прави така политика, защото в един момент на публиката ще ѝ омръзне да чака тези велики тайни - кои хора ще бъдат в листите, каква политика ще има", поясни Миков.

Той е на мнение, че оттук нататък БСП я очаква много работа.
"Не трябва да се пречи на Крум Зарков да поведе партията в правилна посока. Трябва да осъзнаят, че в българския парламент трябва да има лява партия заедно с всичките ѝ грехове и недостатъци. БСП с този избор дава много мощен сигнал и към разочарованите членове, и към тези, които наред виждат разминаването между думи и дела", добави Миков.

Попитан дали би се върнал в партията, бившият лидер отговори: "Бих, когато видя, че тя отговаря на моето разбиране за лявото. Аз съм социалист. Ако Крум Зарков ми се обади, ще помагам, когато видя, че БСП прави верните стъпки. Не трябва да се губи време, знам, че в момента има тежки вътрешнопартийни проблеми, но нека до 19 април да хвърлят всичките си усилия".

Миков не смята, че БСП ще изпадне от българския парламент.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    10 5 Отговор
    Когато мевере си отговорят на древния будистски коан "Защо Бодхидхарма отива в Китай ?", тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.

    Коментиран от #14

    22:11 09.02.2026

  • 2 1488

    32 17 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    Коментиран от #57

    22:11 09.02.2026

  • 3 Помак

    36 5 Отговор
    Така е , ...Бойко и едно погубиха България ...

    Коментиран от #11

    22:12 09.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 9 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г.Пуска деца на политици и ги изнудва.И нашите и чуждите служби участват.

    22:13 09.02.2026

  • 5 Варненец

    12 30 Отговор
    Тоя съвсем изпращя. Първо, генерала не е убит, а ранен и второ, вече се доказа, че уж убиеца, дето го заловили е служител на раша фсб

    22:13 09.02.2026

  • 6 Хмм

    18 6 Отговор
    морал се учи в училище, има предмет "Етика и право", моралът се формира вкъщи, да не прехвърлят ролята на семейството на училището, детето се учи от поведението на родителите, нотациите не действат, родители които са се отказали от децата си и са ги дали да ги отглежда друг на религиозна основа и сега обвиняват държавата, аз имам такива познати, които казват - как да имам самочувствие когато собствената ми майка не ме иска

    22:15 09.02.2026

  • 7 Пич

    24 1 Отговор
    Открили са го, Миков, открили са го !!! Но разправят врели некипели !!!

    22:17 09.02.2026

  • 8 МВР Е ШРОТ

    34 2 Отговор
    НЕ СЪМ ФЕН НА МИШО ДАМАДЖАНАТА , АМА Е ПРАВ...................!

    Коментиран от #52

    22:17 09.02.2026

  • 9 Горски

    36 1 Отговор
    Думи и дела до този момент несъвместимост. "Ние не можем да открием кемпер на 70-80 км". Този не мога да го дишам, но в случая определено е прав.

    22:18 09.02.2026

  • 10 Проверка

    27 1 Отговор
    Защо не видях пламъци във вилата. А осветяване на фенер или светната крушка....

    22:19 09.02.2026

  • 11 Помак

    7 22 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Ли си, глу пак ли си, как тука е забъркан Бойко? Кажи де! Защото всичко води към либерастките кретени!

    Коментиран от #16, #23, #45

    22:19 09.02.2026

  • 12 Помак

    6 9 Отговор
    Бат Миков ас сам лява ...моля се само Нинова и Заннфиров да се върнат ,че БСП ще бъде в учебниците до изгубените циливилизац о

    22:19 09.02.2026

  • 13 Българин

    1 3 Отговор
    ГЕНЕЗИС на МИНАЛО, СЕГАШНО И БЪДЕЩЕ

    СЛЕД СЪТВОРЕНИЕТО ЗАПОЧНА ПОВРАТ И НАСТЪПИ РАЙСКИ АД

    Няколко думи първо за мен Българина.
    “АЗ”ът на Българина проговори и каза: “Не искам да бъда САМ”.
    Едно време, когато нямаше сенсори за виждане на формите,
    когато не съществуваше логика, за тяхното математезиране,
    когато нямаше памет, за изваждане в сегашно време на спомените,
    когато липсваха чувства, за любов към мен,
    съществувах само АЗ”- Българина. Извън мен имаше Мрак,
    а вътре една искрица запали Светлина в Тъмата.
    Това бях АЗ”- Българина.
    Ей.... Чо+ВЕК ти пълен с вечна енергия,
    ако видиш бъдещето си предварително, значи нямаш бъдeще,
    та поразгледай се наоколо и ако не ме намериш,
    погледни в миналото и ме потърси.

    22:20 09.02.2026

  • 14 Видьо Видев

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    След Петрохан, защо се покри Борисов? Иначе е първа кипра на телевизора!Има ли нещо общо с убийствата?

    Коментиран от #33

    22:20 09.02.2026

  • 15 Добри Колев

    16 2 Отговор
    Какво му е на будизма, че този фъфлек се изказва така? Когато беше министър на вътрешните работи, да не би системата да е била друга? Същата тази централизирана нищонеправеща всепоглъщаща ресурси машина. Нищо не се е променило. Та нека дРогарят Миков да не дава акъл. Видяхме го какво и колко може. Никой с нищо не го запомни освен с това, че фъфли.

    22:20 09.02.2026

  • 16 Помак

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Помак":

    Чакай да прочета заглавието

    22:21 09.02.2026

  • 17 Българин

    0 7 Отговор
    Който не признава втория закон на термодинамиката
    Хаоса – Ентропията за всевалиден е лъжец и измамник.
    Само Разума може да създава от Ентропията (Хаоса) Формите.
    Когато някой някъде успее да дефинира математически
    от Безкрайността Единицата, тогава ще разберем защо
    Електроните запазват своята мигновенна любов във времето
    при докосване и в безкрайността. Тогава ще разберете Българина.
    Тогава ще разберете как Вселената – Вселена Безкрайна,
    Славна, Страсна и Срамна използва от хилядолетия Ентропията,
    за дресиране на Маймуните по горите в Хора за да има Еволюция по земята,
    и дресирането на Хора в Маймуни по храмовете за да има Религии....
    Религиите бяха сътворени да контролират
    чрез различен Кекс Хората върху планената Земя.
    Само ЧоВекът .... Чо.... Енергия, Век, Вечна
    ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
    сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
    изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
    смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.

    22:22 09.02.2026

  • 18 Така е

    3 8 Отговор
    Готвим се за война. Дронове. Парите не стигат. Тези са били бацили . Нищо не правят . Лагери и пари от дарители и програми. Имало още десетки рейнджъри и армии. След изказването няма друго доказателство. Няма . Облъчват народа . Селяндурите .

    22:23 09.02.2026

  • 19 Валтер Шеленберг

    8 6 Отговор
    Млъквай дърта кулумввке..цял живот нищо не ви направиш и работил ...отивай при сектантите веднага !!! Гошо тарабата беше дъновист

    22:24 09.02.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ЧОВЕК КОЙТО Е БИЛ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР В КАБИНЕТА НА
    СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ СИ Е ДЕ ЮРЕ И ДЕ ФАКТО ЧЛЕН НА ОПГ :)
    ... А БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ОПГ НЯМА

    Коментиран от #34

    22:24 09.02.2026

  • 21 100%НаНук

    6 10 Отговор
    Тези са вдишвали опиати , ритуалите са им изпържили.мозъците. Получавали са видения и Калушев болния мозък, който много добре е можел.да манипулира и облъчва и омайва е постигнал целта си да ги настрой да си посегнат на живота, както и той защато е знаел че ще го подведат под отговорност и в затвора няма издържи и 1 ден, а там няма с какво да се отрепе!
    Лягайте да спите , новия модел човекоподобни в Бэлгария , психари , фанатици , проливащи кръв!

    22:24 09.02.2026

  • 22 ланото

    7 1 Отговор
    се обади

    22:24 09.02.2026

  • 23 Помак

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Помак":

    Прочетох го ...зашто се хвърляш на амбразурата ..бити карти сте въпреки всичките сълзи,мъки и грубости които праите

    Коментиран от #29

    22:25 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    САМИЯ МИКОВ Е БУДИСТ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА
    ДОСИЕТО БУДА , БРИГАДИРА АСПАРУХОВ , ПЕТКО СЕРТОВ
    И АТАНАС ТИЛЕВ - АГЕНТ РУМЯНЦЕВ

    22:29 09.02.2026

  • 26 гйкдкд

    6 2 Отговор
    ами човек като остареее не е с всичкия си.
    едно е да си в гората без покритие, друго е да си в Дубай където трудно ще се сравни с гората в планината, в дубай всеки те вижда, камери, хора...
    в бг ни се подиграват политиците направо, толкова ли сме тъпи

    22:30 09.02.2026

  • 27 Госあ

    8 4 Отговор
    Само някой много умнокрасив може да сравнява България с Русия в каквото и да е ! Русия е велика сила. Всъщност, бихме могли да се сравняваме единствено в държавните поръчкови убийства. Действително.

    22:31 09.02.2026

  • 28 Спецназ

    15 4 Отговор
    ДА АРЕСТУВАТ Бойко Борисов.


    За 30 минути ще даде сведения кой къде е отправил да убива и

    Прокуратурата може да си пуска Отпуск!
    ТЯ Прокуратурата ако зависи от мрн е им дам половина година ОТПУСК!

    Като изтече тая половин година- още 6 месеца, че от нея нищо не става!

    22:31 09.02.2026

  • 29 Ааа

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Помак":

    Обикновен обратен глупак, от електората на ПП е тоз Помак!

    Коментиран от #32

    22:31 09.02.2026

  • 30 Никой

    7 2 Отговор
    Дедовия ти - да "смукнете" като тези от ГЕРБ някой лев - вече евро. Имахме икономика и строителство на достъпни за неселението жилища - жените раждаха дечица - сега е - "вампирски" свят - но има не само забавна страна на "вампиризма" и има - и друга - при това съвсем реално.

    Крум зарков е "повлекан" - той само ще се помота - по-добре - Крияатан Вигенин да бяхте.

    Пълководец без авторитет е доста странно.

    22:31 09.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ти какво очакваш?

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Видьо Видев":

    Тиквата наcp.ан да се изтъпани пред миc.иpките и да рече - пpe...такoваха ни единия канал през Сърбия?

    22:36 09.02.2026

  • 34 Има и бивши членове

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    но всичките са бивши защото вече са мъртви

    22:40 09.02.2026

  • 35 НЕ БЕ

    18 0 Отговор
    КЕМПЕРА ИДИ ДОЙДИ!!
    РУСИЯ ГО ВЪРНА ЗА 24 ЧАСА ОТ ДУБАЙ!
    НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВЪРНЕМ ТАКИ,МАКИ
    ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ,ПЕПИ ЕВРОТО,МАВРОДИЕВ,И ОЩЕ КУП ХУБАВЦИ КОИТО ИЗДИРВА ДЪРЖАВАТА
    ПЕТИЛЕТКИ НАРЕД!!
    ЗАЩО НЕ ГИ ВРЪЩАТ ЩОТ НЯМАТ ИНТЕРЕС!!!

    Коментиран от #50

    22:41 09.02.2026

  • 36 Българин

    0 7 Отговор
    Единствената религия, което могат да изучават децата по училищата е, че Бог е Българин! Българина не го интересува Инвазийния Гръцки Език на Данайците - Вандалите нахлули по Българската Божествена Земя на Балканите и въобще нас Децата - Потомците на Исус Христос и Диана - Българите не ни интересува какви истории още ще измислите вие фарисеите за нас Българите! Не е достатъчно само да я кажеш или напишеш тази думичка и универсална Всемирна парола ЛЮБОВ, отваряща всички врати и прегради, и то задължително на Свещения Божи Сътворченски Български език!
    ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!

    22:42 09.02.2026

  • 37 маке

    6 0 Отговор
    Народа в такива случеи казва......Добър ден, свате))

    22:42 09.02.2026

  • 38 Ква Русия

    7 2 Отговор
    Бе Комунистическо М е к е р е..И тоя беше министър и оправяше Северозапада.

    22:43 09.02.2026

  • 39 Е така ги учат в Америка

    6 0 Отговор
    Нищо не могат . По тв нищо . Търсели тайно . Не им дреме . Кемпера обаче е открит. Може да не са искали да се намери. Михо Михо . Яхнаха трагедии за дивиденти. Туин Пийкс. Трилър.

    22:43 09.02.2026

  • 40 Гого

    5 6 Отговор
    Тъпане, обърни внимание, че Руzия не си опази големия генерал! Иначе всеки моге да изкарат стрелец срещу него

    22:44 09.02.2026

  • 41 Българин

    0 2 Отговор
    Земята. Цялата Земя е наторена с нашите Логични знания! Останалото е Емоция. Комунисти, Чалгари, Молене се по Храмовете, Урааа. Хе, Хе, Опа Лопа, дъската ми Лопа! Бог е Българин и затова като се изкачиме в Рила на връх Хорбел - Върхът на Хората, преименуван на името на Мойсей Аллаха - Мусааллах - Мусала, играеме Хора и Пееме заедно в Хор. Там всеки става Бог и уважава другия, понеже и той е Бог. Това е нашата Българска Божествена Култура понеже сме потомци на синовете на дядо Коледа - Болг и Брем и нашите души са пълни с Истината за Исус и за торта с която покриваме Земята - ИсТория!

    Коментиран от #42

    22:51 09.02.2026

  • 42 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    На колко пици с кристали си тази вечер ???

    23:11 09.02.2026

  • 43 Тоа па

    0 1 Отговор
    Ти па нуи си за Русия и задъужително ще ни я пох вауш.
    А те си правят пропаганда и може да задържат всякакви измислени герои.

    23:23 09.02.2026

  • 44 Уса

    4 0 Отговор
    България е изоставена и окрадена държава последна по всичко в ЕС

    23:32 09.02.2026

  • 45 Хаха

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Помак":

    Бойко какъв е?Бивш комунист,мутра лизач на Сорос либерал по крадене любимеца на педофили и пдрс и

    23:37 09.02.2026

  • 46 9689

    3 4 Отговор
    Мишо,спри алкохола-убитият не е убит а ранен и ще се оправи.

    Коментиран от #47

    23:41 09.02.2026

  • 47 ФАКТ Е

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "9689":

    Дебили ли са българите? Не виждат ли кървавата диря от Петкохан до Околчица след наркотрафиканта Борисов? Бандитът пандизчия от Панкрац!
    Кой друг има ресурса на правителството, медиите и на цялата държава да замита следите?

    00:10 10.02.2026

  • 48 Извършителят

    3 0 Отговор
    на покушението може да бъде наричан убиец само ако жертвата му е на оня свят

    00:11 10.02.2026

  • 49 стига с тая русия бе

    3 4 Отговор
    изкуфели чугунени червени червенотиквеничковчета заминавайте там какво седите в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ?

    00:24 10.02.2026

  • 50 те един прокурорски син

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "НЕ БЕ":

    не могат да хванат какви таки маки

    00:31 10.02.2026

  • 51 Някой си

    3 0 Отговор
    Миков не съм ти дал думата да говориш от наше име!Аз съм против хомосексуализма да ни се вменява на мен ,децата и внуците ми вече 35 години!Не те понасям е най-малкото!Вие сте си такива м..ли!

    00:59 10.02.2026

  • 52 докато

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "МВР Е ШРОТ":

    дамаджани тараби тикви прасета фритюрници зулуси копейки чорапи и други подобни са на власт как да се оправят нещата??

    01:04 10.02.2026

  • 53 Зейфод Бийблброкс

    0 0 Отговор
    Жокер:
    12 януари 1994 г., снежните преспи край хижа Петрохан, телата на четирима души: Емил Попов - Ламата (33 г.), Милена (22 г.), Ирена (22 г.) и Милка (21 г.), някои от тях са били в специфични пози, наподобяващи медитативни седежи...
    Инфо в интернет директно за този случай не намирам, но питайте ИИ и ще извади детайлите.

    Коментиран от #54, #55

    01:50 10.02.2026

  • 54 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Зейфод Бийблброкс":

    Разкази повече. Тогава е имало ритуално самоубийство в същата хижа!? Но тогава са били момичета,ма не както сега мъже.

    Коментиран от #56

    02:42 10.02.2026

  • 55 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Зейфод Бийблброкс":

    Щом няма а---н с---кс с млади мунченца, просто не е интересно.
    Някакви измръзнали. Ами чий х----й дирят у планината на Петров хан в най-лютия мраз?

    03:24 10.02.2026

  • 56 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "таксиджия 🚖":

    Сигурно са тръгнали на вечеря обаче се мръква и край. Там има и вълци...
    Но сега не му е времето, такова пиршество има сега: където всички тролове, там и Смърфиета.
    Кеф кеф кеф смръфръфръф

    03:26 10.02.2026

  • 57 Копейкин Костя

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    " Русия е джелатинът на Македония!
    Яворов

    03:36 10.02.2026

  • 58 НЕ САААМООО, ЦЯЛААА БАНДА КИЛЪРИ

    1 0 Отговор
    Се ВИХРИ И ТРЕПЕ ПО ПОРЪЧКА ВЕЧЕ 45 ГОДИНИ И НИИИИИКОЙ НЕ Я ТЪРСИ........

    03:44 10.02.2026

