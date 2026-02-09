Михаил Миков: Русия задържа убиеца на техния генерал в Дубай, а ние не можем на 70-80 км да открием, че има кемпер

Разпитани са 15 свидетели по случая "Петрохан", основната версия е убийство с последващо самоубийство.

"Нищо не се разплита, нищо няма да се разплете, трябва да се направят изводите - една такава квалификация "убийство и самоубийство" не е нужно да правиш разследване, с оглед огнестрелните рани, наличието на оръжия. То ако не е убийство, ще е самоубийство. Смъртта е причинена от огнестрелни рани в главата, това не дава никакъв отговор. Не знам дали някога ще се разплете. Сигурно е едно - нашето общество е дълбоко болно", каза бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков в студиото на "Денят ON AIR".

Морал и религия в училище

Той отправи апел към народните представители - да приемат часовете по морал и религия в училище.

"Когато не се учи морал и религия, тогава се учи будистки и други истории. Днес и президентът Радев се изказа по този случай, няма нужда от това. Убийството е крайната фаза, тук трябва да се видят мотивите. Това е основен и фундаментален въпрос. Това може да се разбере от много разпити, разкази на познати, на близки. Вече в медиите прониква въпросът, свързан с педофилията. Никой не е против хомосексуализма, но това, което се случва, е сигнал към общество и родители", допълни Миков в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му смъртта на последните трима е могла да бъде предотвратена, ако е имало по-бърза реакция.

"Русия задържа убиеца на техния генерал в Дубай, а ние не можем на 70-80 км да открием, че има кемпер. Добре, че човекът, който има работа там, свърши тази работа, че сигурно щяхме да разберем за 2 юни, когато хората се качат на Околчица. Толкова много камери, има камери навсякъде и в същото време като че ли не успяхме да ги използваме, за да видим къде се е придвижил този кемпер", подчерта бившият вътрешен министър.

Миков е категоричен, че обществото ни трябва да се замисли докъде сме стигнали.

Крум Зарков - новият лидер на БСП

"Това не е надежда само за БСП, това е надежда за България, че ще има лява партия в българския парламент. От събота съм симпатизант на БСП. Партията на Румен Радев няма индикации да бъде лява. Там всичко е по-тайно и от Петрохан. Не се прави така политика, защото в един момент на публиката ще ѝ омръзне да чака тези велики тайни - кои хора ще бъдат в листите, каква политика ще има", поясни Миков.

Той е на мнение, че оттук нататък БСП я очаква много работа.

"Не трябва да се пречи на Крум Зарков да поведе партията в правилна посока. Трябва да осъзнаят, че в българския парламент трябва да има лява партия заедно с всичките ѝ грехове и недостатъци. БСП с този избор дава много мощен сигнал и към разочарованите членове, и към тези, които наред виждат разминаването между думи и дела", добави Миков.

Попитан дали би се върнал в партията, бившият лидер отговори: "Бих, когато видя, че тя отговаря на моето разбиране за лявото. Аз съм социалист. Ако Крум Зарков ми се обади, ще помагам, когато видя, че БСП прави верните стъпки. Не трябва да се губи време, знам, че в момента има тежки вътрешнопартийни проблеми, но нека до 19 април да хвърлят всичките си усилия".

Миков не смята, че БСП ще изпадне от българския парламент.