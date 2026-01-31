Отказаха регистрацията на партия "Трети март"

Софийският градски съд отказа да впише в регистъра на политическите партии формация „Трети март“.
Партията е учредена на 27 декември 2025 г. в Несебър със седалище в София. Софийската градска прокуратура заяви, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация. Това обобщи "Нова телевизия".
Съдът обаче е приел, че има формално нарушение. Всички 616 декларации за индивидуално членство, представени по делото, не съдържат дата на подписване. Според магистратите това не позволява да се установи дали декларациите са подписани в предвидения от закона срок - след публикуването на учредителната декларация и преди или до датата на учредителното събрание.
В решението се посочва, че въпреки че Законът за политическите партии не изисква изрично датата да бъде вписана, трайната практика на Върховния касационен съд приема датата като задължителен реквизит. Тя е необходима, за да се провери дали учредителите към съответния момент са имали избирателни права и не са членували в други партии.
Съдът отбелязва, че останалите изисквания на закона са спазени - инициативният комитет е бил от минимум 50 души, учредителното събрание е проведено в срок, в него са участвали над 500 учредители, а партията е събрала над 2500 членове.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5, #8
17:33 31.01.2026
2 хехе
17:35 31.01.2026
3 Да опитат
Коментиран от #7, #13
17:37 31.01.2026
4 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...както и ,,Последният софиянец" си има...заведение...
17:39 31.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #28
17:40 31.01.2026
7 Хасковски каунь
До коментар #3 от "Да опитат":Тогава трябва да опъваме софийски прокурори
17:41 31.01.2026
8 ......
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Твойта е лесна - имаш vc под аренда и то на Централна....
Шапка на тояга ! Да му мислим ние.
17:43 31.01.2026
9 мизерници
17:43 31.01.2026
10 Владимир Павлов
✅ За да ме оборят сектантите да покажат снимки или видео от учредяването, нали всичко снимат и документират❗
2️⃣ През 2015 г. Костадинов се кандидатира за кмет на Варна и общински съветник от партия "Варна утре" на Красен Кралев (виден министър на ГЕРБ и любимец на Борисов) въпреки, че вече има своя регистрирана формация - Възраждане през 2014г.❗Защо го прави мислите❓Питайте го❗
3️⃣ Костадинов е назначен за директор на музея в Добрич лично от Вежди Рашидов, по препоръка на менторите си Красен Кралев и д-р Врабевски❗
✅ Въпрос към сектантите "По времето на ГЕРБ какви хора се назначаваха за директори❓Само верни, лоялни или...❓" и Нека копейкин да си покаже трудовата книжка, как е попълнил декларация, че отговаря на изискванията на Закона и конкурса, за притежание на 5 години стаж към момента!
Ако НЕ, значи трябва да бъде съден за измама, подправяне на документи и съставяне на документи с невярно съдържание по чл.313а ...
Само след 1,5 години на поста Директор на РИМ Добрич, копейкин е уволнен скандално, след като се разбира от сигнали на правоохранителните органи, че липсва част от колекцията на музея, подменена с фалшификати в направление чичо му, който се оказва по оперативни данни, най-известният иманяр в североизтока...
17:46 31.01.2026
12 Експерт Василев
17:47 31.01.2026
13 Zевзек
До коментар #3 от "Да опитат":Цомчо си е заплюл тая дата в патентното
17:47 31.01.2026
14 Радев
17:48 31.01.2026
15 АГАТ а Кристи
17:49 31.01.2026
16 Самата
17:51 31.01.2026
17 Гинко
17:53 31.01.2026
18 24.05
17:53 31.01.2026
19 Софроний Врачански
17:54 31.01.2026
20 Никой
17:55 31.01.2026
21 Радев
17:56 31.01.2026
22 цццц
17:57 31.01.2026
23 цццц
Коментиран от #30
17:59 31.01.2026
24 Александър Лупи
18:01 31.01.2026
25 Минчо-меката китка
18:02 31.01.2026
26 Това не е важна тема
18:04 31.01.2026
27 румен кРадев БОгаТАШа
- надявам се, че вече няма колебания дали Радев е отговорен за сключването на договора с Боташ.
- Радев каза, че България е прекратила едностранно договора с Газпром, че нямало азерски газ и че нямало слотове.
-Газпром РЕШИ И СПРЯ ЕДНОСТРАННО ДОСТАВКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
- АЗЕРСКИ ГАЗ ИМАШЕ! Той покриваше 1/3 от нуждите на страната!
- от правителството бяха договорени два танкера, които доставиха газ за България в най-трудния период.
- договорът с Боташ бе сключен когато доставките и цените на газ бяха се нормализирали и риск за България нямаше!
- По думите на Радев България щяла да печели от него. Служебният му кабинет имаше повече от половин година да сключи този имагинерен договор с Унгария, за който говореше Радев.
- Радев НЕ каза, че няма да работи с Пеевски или с Борисов!
- Нито дума за ЕС и НАТО. Западноевропейските лидери се споменаха в контекста на това, че подклаждали войната в Украйна.
- говореше за Орбан. В положителна светлина. Орбан, който е пример за прокарване на модел на Путин в съвременна Европа- с ограничаване свободата на словото, пълен едноличен контрол над институциите, използване на държавния апарат за сплашване и репресии и обедняване на нацията.
- на въпроса кой е агресор не отговори.
- стана агресивен при въпрос за Николай Копринков - негов съветник, разследван за корупция.
И последно - през цялото време го гледам и визуалната прилика с Тодор Живков е просто удивителна.
18:07 31.01.2026
28 АМИ ДА ........
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ВЧЕРА КОГАТО
ЧИЧО МИТКО ДАВАШЕ ИЗЯВЛЕНИЕ
ПРЕД ЖУРНАЛИСТИТЕ СЛЕД КОНСТИТУЦИЯТА
ВСИЧКИ ТЕ ВИДЯХМЕ В КАДЪР
КАК ХОДЕШЕ НАПРЕД НАЗАД
С МУСТАКИ КАТО НА ФИЛИП ТОТЮ...И
ЯКЕ ШУШЛЯКОВО ОТ ПРЕДИ ДЕСЕТИ.10.89
18:07 31.01.2026
29 Лопата Орешник
18:08 31.01.2026
31 Пи ар
18:09 31.01.2026
32 Айде
18:10 31.01.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Партия "3март" -не може.
Демокрация...
18:16 31.01.2026
36 Бай Дън Сяо Пън
18:59 31.01.2026
37 портия
19:00 31.01.2026