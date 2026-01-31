Новини
България »
Отказаха регистрацията на партия "Трети март"

Отказаха регистрацията на партия "Трети март"

31 Януари, 2026 17:32 2 254 37

  • трети март-
  • съд-
  • отказ-
  • регистрация

Съдът е приел, че има съществено нарушение

Отказаха регистрацията на партия "Трети март" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд отказа да впише в регистъра на политическите партии формация „Трети март“.

Партията е учредена на 27 декември 2025 г. в Несебър със седалище в София. Софийската градска прокуратура заяви, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация. Това обобщи "Нова телевизия".

Съдът обаче е приел, че има формално нарушение. Всички 616 декларации за индивидуално членство, представени по делото, не съдържат дата на подписване. Според магистратите това не позволява да се установи дали декларациите са подписани в предвидения от закона срок - след публикуването на учредителната декларация и преди или до датата на учредителното събрание.

В решението се посочва, че въпреки че Законът за политическите партии не изисква изрично датата да бъде вписана, трайната практика на Върховния касационен съд приема датата като задължителен реквизит. Тя е необходима, за да се провери дали учредителите към съответния момент са имали избирателни права и не са членували в други партии.

Съдът отбелязва, че останалите изисквания на закона са спазени - инициативният комитет е бил от минимум 50 души, учредителното събрание е проведено в срок, в него са участвали над 500 учредители, а партията е събрала над 2500 членове.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 7 Отговор
    Мафията си има държава.

    Коментиран от #4, #5, #8

    17:33 31.01.2026

  • 2 хехе

    39 3 Отговор
    мръсните номера нямат край.

    17:35 31.01.2026

  • 3 Да опитат

    23 2 Отговор
    ...с ,,Втори февруари"...

    Коментиран от #7, #13

    17:37 31.01.2026

  • 4 Така е

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...както и ,,Последният софиянец" си има...заведение...

    17:39 31.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Поканите ме за заместник шеф на пиАр отдела на партията на Румен Радев. Ще ловя купения и корпоративен вот на ГЕРБ,ДПС и Възраждане.

    Коментиран от #28

    17:40 31.01.2026

  • 7 Хасковски каунь

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да опитат":

    Тогава трябва да опъваме софийски прокурори

    17:41 31.01.2026

  • 8 ......

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Твойта е лесна - имаш vc под аренда и то на Централна....
    Шапка на тояга ! Да му мислим ние.

    17:43 31.01.2026

  • 9 мизерници

    17 5 Отговор
    Мафията задейства най-честният съд в света !!!!

    17:43 31.01.2026

  • 10 Владимир Павлов

    5 8 Отговор
    При учредяването на партия Възраждане през 2014г. присъстват само 68 човека, от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ по Закона за политическите партии мин.500 пълнолетни граждани❗
    ✅ За да ме оборят сектантите да покажат снимки или видео от учредяването, нали всичко снимат и документират❗
    2️⃣ През 2015 г. Костадинов се кандидатира за кмет на Варна и общински съветник от партия "Варна утре" на Красен Кралев (виден министър на ГЕРБ и любимец на Борисов) въпреки, че вече има своя регистрирана формация - Възраждане през 2014г.❗Защо го прави мислите❓Питайте го❗
    3️⃣ Костадинов е назначен за директор на музея в Добрич лично от Вежди Рашидов, по препоръка на менторите си Красен Кралев и д-р Врабевски❗
    ✅ Въпрос към сектантите "По времето на ГЕРБ какви хора се назначаваха за директори❓Само верни, лоялни или...❓" и Нека копейкин да си покаже трудовата книжка, как е попълнил декларация, че отговаря на изискванията на Закона и конкурса, за притежание на 5 години стаж към момента!
    Ако НЕ, значи трябва да бъде съден за измама, подправяне на документи и съставяне на документи с невярно съдържание по чл.313а ...
    Само след 1,5 години на поста Директор на РИМ Добрич, копейкин е уволнен скандално, след като се разбира от сигнали на правоохранителните органи, че липсва част от колекцията на музея, подменена с фалшификати в направление чичо му, който се оказва по оперативни данни, най-известният иманяр в североизтока...

    17:46 31.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Експерт Василев

    12 1 Отговор
    3 март искат да крадат гласове от Радев!

    17:47 31.01.2026

  • 13 Zевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да опитат":

    Цомчо си е заплюл тая дата в патентното

    17:47 31.01.2026

  • 14 Радев

    12 2 Отговор
    категорично се разграничи от 3 март!

    17:48 31.01.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    2 7 Отговор
    Датата ще е официалния празник на Русия

    17:49 31.01.2026

  • 16 Самата

    13 3 Отговор
    идея за това име е безмозъчно сътворена !

    17:51 31.01.2026

  • 17 Гинко

    7 0 Отговор
    Дебелосъдието тренира за партията на Радев.

    17:53 31.01.2026

  • 18 24.05

    1 1 Отговор
    24 Май

    17:53 31.01.2026

  • 19 Софроний Врачански

    1 1 Отговор
    Софроний Врачански

    17:54 31.01.2026

  • 20 Никой

    1 0 Отговор
    Но какво от това.

    17:55 31.01.2026

  • 21 Радев

    2 2 Отговор
    ще използва регистрацията на АСП!Бареков реди листите!

    17:56 31.01.2026

  • 22 цццц

    2 0 Отговор
    Да пробват с 3 евро цента

    17:57 31.01.2026

  • 23 цццц

    3 1 Отговор
    Така и не се разбра кой седи за таз партия

    Коментиран от #30

    17:59 31.01.2026

  • 24 Александър Лупи

    1 0 Отговор
    в новия проект ли е?

    18:01 31.01.2026

  • 25 Минчо-меката китка

    2 0 Отговор
    Аз съм си заплюл марката "2ри февруари" . Само някой да смее да ме изпревари

    18:02 31.01.2026

  • 26 Това не е важна тема

    3 2 Отговор
    На мен ми спряха Замунда . Сега откъде ще тегля филми ?

    18:04 31.01.2026

  • 27 румен кРадев БОгаТАШа

    1 3 Отговор
    Румен Радев излъга.
    - надявам се, че вече няма колебания дали Радев е отговорен за сключването на договора с Боташ.
    - Радев каза, че България е прекратила едностранно договора с Газпром, че нямало азерски газ и че нямало слотове.
    -Газпром РЕШИ И СПРЯ ЕДНОСТРАННО ДОСТАВКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
    - АЗЕРСКИ ГАЗ ИМАШЕ! Той покриваше 1/3 от нуждите на страната!
    - от правителството бяха договорени два танкера, които доставиха газ за България в най-трудния период.
    - договорът с Боташ бе сключен когато доставките и цените на газ бяха се нормализирали и риск за България нямаше!
    - По думите на Радев България щяла да печели от него. Служебният му кабинет имаше повече от половин година да сключи този имагинерен договор с Унгария, за който говореше Радев.
    - Радев НЕ каза, че няма да работи с Пеевски или с Борисов!
    - Нито дума за ЕС и НАТО. Западноевропейските лидери се споменаха в контекста на това, че подклаждали войната в Украйна.
    - говореше за Орбан. В положителна светлина. Орбан, който е пример за прокарване на модел на Путин в съвременна Европа- с ограничаване свободата на словото, пълен едноличен контрол над институциите, използване на държавния апарат за сплашване и репресии и обедняване на нацията.
    - на въпроса кой е агресор не отговори.
    - стана агресивен при въпрос за Николай Копринков - негов съветник, разследван за корупция.
    И последно - през цялото време го гледам и визуалната прилика с Тодор Живков е просто удивителна.

    18:07 31.01.2026

  • 28 АМИ ДА ........

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ВЧЕРА КОГАТО
    ЧИЧО МИТКО ДАВАШЕ ИЗЯВЛЕНИЕ
    ПРЕД ЖУРНАЛИСТИТЕ СЛЕД КОНСТИТУЦИЯТА
    ВСИЧКИ ТЕ ВИДЯХМЕ В КАДЪР
    КАК ХОДЕШЕ НАПРЕД НАЗАД
    С МУСТАКИ КАТО НА ФИЛИП ТОТЮ...И
    ЯКЕ ШУШЛЯКОВО ОТ ПРЕДИ ДЕСЕТИ.10.89

    18:07 31.01.2026

  • 29 Лопата Орешник

    4 3 Отговор
    Страх тресе шомпъла и кочината! Като чуят Трети март и ги втриса родоотстъпниците!

    18:08 31.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пи ар

    1 3 Отговор
    По добре партия Левски,много ще е вървежно.

    18:09 31.01.2026

  • 32 Айде

    1 0 Отговор
    Едни ерзац радевисти отекоха.

    18:10 31.01.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Референдум- не може
    Партия "3март" -не може.
    Демокрация...

    18:16 31.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бай Дън Сяо Пън

    1 0 Отговор
    Този индивид може да се включи в поне три други регистрирани партии за изборите !!! И ще го направи ! На този етап не му трябва да регистрира собствена партия !!! Наздраве

    18:59 31.01.2026

  • 37 портия

    0 0 Отговор
    2 февруари

    19:00 31.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове