„Трети март“ отново покани ген. Румен Радев за лидер

Политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“ вече е в пълна готовност за участие в предстоящите избори. Регистрацията ни в съда беше осъществена в рекордно кратки срокове благодарение на неуморната и всеотдайна работа на стотици хора от цялата страна.
Само за 18 календарни дни (едва 9 работни) извървяхме целия път – от свикването на инициативен комитет до подготовката и подаването на безупречен пакет документи. Процес, който обичайно отнема месеци, беше реализиран в рамките на дни. Поради тази безпрецедентна бързина взехме решение да кандидатстваме за вписване в Книгата на рекордите на Гинес като най-бързо регистрирана политическа партия.
Считаме за редно в този толкова важен за нас момент още веднъж ясно да потвърдим пълната си подкрепа за ген. Румен Радев и политиката, която той отстоява. Заставаме рамо до рамо с него в последователната борба за възстановяване на държавността, защита на обществения интерес и отстояване на националния суверенитет, като подкрепяме изцяло усилията му за справяне с олигархията, намаляване на неравенствата и постигане на устойчив икономически възход за България.
С оглед на нашата пълна готовност и доказана отдаденост на общото ни кауза, днес се обръщаме открито към ген. Румен Радев:
Уважаеми ген. Радев,
Каним Ви официално да оглавите новосъздадената политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“.
По този начин:
ще имате възможност да се явите на предстоящите избори със собствена формация, подкрепена от хора, които Ви вярват и подкрепят искрено;
ще застанете начело на каузата „Трети март“, която преди време тръгна именно от Вас;
ще можете да разчитате на доказаните ни организационни и комуникационни способности;
ще имате пълна свобода на действие, без зависимост от капризите на съмнителни мандатоносители без реална обществена тежест;
ще оглавите автентично движение от обикновени хора, нямащо нищо общо с олигархични зависимости.
Уважаеми ген. Радев,
ПП „ТРЕТИ МАРТ“ беше създана от нас, но за Вас. Учредихме я без Ваше знание или санкция, за да имаме готовност за участие в предстоящия вот. Ако Ви бяхме попитали, Вие щяхте да кажете „Не“.
Днес обаче времената и обстоятелствата са други. Бъдете в крак с тях – заемете мястото си и нека заедно променим България.
Готови сме за среща с Вас, на която да обсъдим този или други възможни варианти за подкрепа и съвместни действия.
С уважение,
Членовете на Политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хммм
14:44 31.01.2026
2 ДанкоХарсъзите искат
14:45 31.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 смх
14:46 31.01.2026
5 Безспорни факти
- надявам се, че вече няма колебания дали Радев е отговорен за сключването на договора с Боташ.
- Радев каза, че България е прекратила едностранно договора с Газпром, че нямало азерски газ и че нямало слотове.
-Газпром РЕШИ И СПРЯ ЕДНОСТРАННО ДОСТАВКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
- АЗЕРСКИ ГАЗ ИМАШЕ! Той покриваше 1/3 от нуждите на страната!
- от правителството бяха договорени два танкера, които доставиха газ за България в най-трудния период.
- договорът с Боташ бе сключен когато доставките и цените на газ бяха се нормализирали и риск за България нямаше!
- По думите на Радев България щяла да печели от него. Служебният му кабинет имаше повече от половин година да сключи този имагинерен договор с Унгария, за който говореше Радев.
- Радев НЕ каза, че няма да работи с Пеевски или с Борисов!
- Нито дума за ЕС и НАТО. Западноевропейските лидери се споменаха в контекста на това, че подклаждали войната в Украйна.
- говореше за Орбан. В положителна светлина. Орбан, който е пример за прокарване на модел на Путин в съвременна Европа- с ограничаване свободата на словото, пълен едноличен контрол над институциите, използване на държавния апарат за сплашване и репресии и обедняване на нацията.
- на въпроса кой е агресор не отговори.
- стана агресивен при въпрос за Николай Копринков - негов съветник, разследван за корупция.
И последно - през цялото време го гледам и визуалната прилика с Тодор Живков е просто удивителна.
14:46 31.01.2026
6 цццц
14:47 31.01.2026
7 След юрото
Когато беше време да подаде оставка и поведе българите, не го направи.
Моят глас отива при Петър Клисаров, "Пряка Демокрация.
Човекът има платформа, ясни и точни мерки за решаването на проблемите.
И най-важното правото на Кеш, вписано в Конституцията.
14:48 31.01.2026
8 Стара чанта
14:48 31.01.2026
9 Приличат си
14:48 31.01.2026
10 Тая партия
14:52 31.01.2026
11 Радев
Коментиран от #17
14:52 31.01.2026
12 2-ри февруари
14:53 31.01.2026
13 Сила
14:53 31.01.2026
14 Дрън, дрън съветски чугун
"Готов ли сте да се коалирате с ГЕРБ за съдебна реформа?" - ДА.
Гейм, сет, мач! Тук всичко е казано.
14:55 31.01.2026
15 Няма такивa иgиoти !
14:59 31.01.2026
16 колко са т.пи тия
15:05 31.01.2026
17 Споко,
До коментар #11 от "Радев":няма да станеш.
15:06 31.01.2026
18 Смеш
ци
15:09 31.01.2026
19 Шегобиец
15:10 31.01.2026
20 Мууни
15:14 31.01.2026
21 Пак ,
15:16 31.01.2026
22 Много
15:18 31.01.2026
23 надарена кака
15:25 31.01.2026
24 розодендрон
15:27 31.01.2026
25 Явно са мазохисти
15:28 31.01.2026
26 Постен
15:31 31.01.2026
27 Шекспир
15:31 31.01.2026
28 Поправете си името
Тогава може да ви се хване...
15:41 31.01.2026
29 ,,,,,,
15:49 31.01.2026
30 Горски
15:51 31.01.2026