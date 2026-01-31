Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
„Трети март“ отново покани ген. Румен Радев за лидер

„Трети март“ отново покани ген. Румен Радев за лидер

31 Януари, 2026 14:42 1 014 30

  • румен радев-
  • президент-
  • оставка-
  • лидер-
  • трети март

Извършихме светкавична регистрация, кандидатстваме за рекорд на Гинес

„Трети март“ отново покани ген. Румен Радев за лидер - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“ вече е в пълна готовност за участие в предстоящите избори. Регистрацията ни в съда беше осъществена в рекордно кратки срокове благодарение на неуморната и всеотдайна работа на стотици хора от цялата страна.

Само за 18 календарни дни (едва 9 работни) извървяхме целия път – от свикването на инициативен комитет до подготовката и подаването на безупречен пакет документи. Процес, който обичайно отнема месеци, беше реализиран в рамките на дни. Поради тази безпрецедентна бързина взехме решение да кандидатстваме за вписване в Книгата на рекордите на Гинес като най-бързо регистрирана политическа партия.

Считаме за редно в този толкова важен за нас момент още веднъж ясно да потвърдим пълната си подкрепа за ген. Румен Радев и политиката, която той отстоява. Заставаме рамо до рамо с него в последователната борба за възстановяване на държавността, защита на обществения интерес и отстояване на националния суверенитет, като подкрепяме изцяло усилията му за справяне с олигархията, намаляване на неравенствата и постигане на устойчив икономически възход за България.

С оглед на нашата пълна готовност и доказана отдаденост на общото ни кауза, днес се обръщаме открито към ген. Румен Радев:

Уважаеми ген. Радев,

Каним Ви официално да оглавите новосъздадената политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“.

По този начин:

ще имате възможност да се явите на предстоящите избори със собствена формация, подкрепена от хора, които Ви вярват и подкрепят искрено;

ще застанете начело на каузата „Трети март“, която преди време тръгна именно от Вас;

ще можете да разчитате на доказаните ни организационни и комуникационни способности;

ще имате пълна свобода на действие, без зависимост от капризите на съмнителни мандатоносители без реална обществена тежест;

ще оглавите автентично движение от обикновени хора, нямащо нищо общо с олигархични зависимости.

Уважаеми ген. Радев,

ПП „ТРЕТИ МАРТ“ беше създана от нас, но за Вас. Учредихме я без Ваше знание или санкция, за да имаме готовност за участие в предстоящия вот. Ако Ви бяхме попитали, Вие щяхте да кажете „Не“.

Днес обаче времената и обстоятелствата са други. Бъдете в крак с тях – заемете мястото си и нека заедно променим България.

Готови сме за среща с Вас, на която да обсъдим този или други възможни варианти за подкрепа и съвместни действия.

С уважение,

Членовете на Политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хммм

    13 4 Отговор
    5 март!

    14:44 31.01.2026

  • 2 ДанкоХарсъзите искат

    18 3 Отговор
    да се закачат да влезат на богатата хранилка в парламента.

    14:45 31.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 смх

    13 9 Отговор
    Това лице трябва да се маха от родината, не да се намуши като някой лалугер в партия!

    14:46 31.01.2026

  • 5 Безспорни факти

    13 12 Отговор
    Румен Радев излъга.
    - надявам се, че вече няма колебания дали Радев е отговорен за сключването на договора с Боташ.
    - Радев каза, че България е прекратила едностранно договора с Газпром, че нямало азерски газ и че нямало слотове.
    -Газпром РЕШИ И СПРЯ ЕДНОСТРАННО ДОСТАВКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
    - АЗЕРСКИ ГАЗ ИМАШЕ! Той покриваше 1/3 от нуждите на страната!
    - от правителството бяха договорени два танкера, които доставиха газ за България в най-трудния период.
    - договорът с Боташ бе сключен когато доставките и цените на газ бяха се нормализирали и риск за България нямаше!
    - По думите на Радев България щяла да печели от него. Служебният му кабинет имаше повече от половин година да сключи този имагинерен договор с Унгария, за който говореше Радев.
    - Радев НЕ каза, че няма да работи с Пеевски или с Борисов!
    - Нито дума за ЕС и НАТО. Западноевропейските лидери се споменаха в контекста на това, че подклаждали войната в Украйна.
    - говореше за Орбан. В положителна светлина. Орбан, който е пример за прокарване на модел на Путин в съвременна Европа- с ограничаване свободата на словото, пълен едноличен контрол над институциите, използване на държавния апарат за сплашване и репресии и обедняване на нацията.
    - на въпроса кой е агресор не отговори.
    - стана агресивен при въпрос за Николай Копринков - негов съветник, разследван за корупция.
    И последно - през цялото време го гледам и визуалната прилика с Тодор Живков е просто удивителна.

    14:46 31.01.2026

  • 6 цццц

    6 2 Отговор
    3 евро цента

    14:47 31.01.2026

  • 7 След юрото

    10 10 Отговор
    никой не може да ни помогне. Г-н Радев, с най-голямо уважение към качествата му като летец, да си взима пенсията в юро, и да бъде така добър да си ходи.
    Когато беше време да подаде оставка и поведе българите, не го направи.
    Моят глас отива при Петър Клисаров, "Пряка Демокрация.
    Човекът има платформа, ясни и точни мерки за решаването на проблемите.
    И най-важното правото на Кеш, вписано в Конституцията.

    14:48 31.01.2026

  • 8 Стара чанта

    8 5 Отговор
    Спасителят Боташко ще направи партия ,,Отечество " - ама след изборите - да види накъде да се ориентира...

    14:48 31.01.2026

  • 9 Приличат си

    6 2 Отговор
    си в главата Джилезку и РР. И двамата приличат на ...

    14:48 31.01.2026

  • 10 Тая партия

    10 5 Отговор
    е учредена с благословията на РР, който сега се прави на ударен с мокър зелен чорап

    14:52 31.01.2026

  • 11 Радев

    7 3 Отговор
    Тия пиявици като стана премиер ще ги вкарам в затвора много са нагли 🤬

    Коментиран от #17

    14:52 31.01.2026

  • 12 2-ри февруари

    9 5 Отговор
    кани реднек гадеф

    14:53 31.01.2026

  • 13 Сила

    13 1 Отговор
    Егати натегачите и подлизурковците , супер долнопробни лизачи !!! Абе , откъде се появяват такива биологични отпадъци бе ...

    14:53 31.01.2026

  • 14 Дрън, дрън съветски чугун

    11 4 Отговор
    кПадев е последния "спасител", който отиде в keнeфa на историята след това интервю. R.I.P

    "Готов ли сте да се коалирате с ГЕРБ за съдебна реформа?" - ДА.
    Гейм, сет, мач! Тук всичко е казано.

    14:55 31.01.2026

  • 15 Няма такивa иgиoти !

    8 4 Отговор
    Голямо надпреварване на оближат подметките на дезертьора кРадев, на националния предател и резидент гумен Решетников ...

    14:59 31.01.2026

  • 16 колко са т.пи тия

    5 3 Отговор
    явно искат и тях да провали, с когото се е е съюзил рундьо, всички са в талаша.

    15:05 31.01.2026

  • 17 Споко,

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Радев":

    няма да станеш.

    15:06 31.01.2026

  • 18 Смеш

    4 0 Отговор
    ни
    ци

    15:09 31.01.2026

  • 19 Шегобиец

    6 0 Отговор
    Ееее, то така и баба знае. Ще си регистрирам собствена партийка, пък после ще поканя английския крал да я оглави. Защото съм я създал за него, макар и той да не е знаел ;)

    15:10 31.01.2026

  • 20 Мууни

    4 1 Отговор
    Благодаря блюдолизци,но директивата от Масква е другая...

    15:14 31.01.2026

  • 21 Пак ,

    5 1 Отговор
    че не е 9. септември .

    15:16 31.01.2026

  • 22 Много

    5 0 Отговор
    евтин сценарий , ама много !

    15:18 31.01.2026

  • 23 надарена кака

    3 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:25 31.01.2026

  • 24 розодендрон

    1 1 Отговор
    Ако ще и Четвърти март да е-все тая! 3-ти март не е партия,А Е НАШ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!!!

    15:27 31.01.2026

  • 25 Явно са мазохисти

    2 0 Отговор
    Това е автогол

    15:28 31.01.2026

  • 26 Постен

    4 0 Отговор
    бъркоч , бетер войнишка чорба !

    15:31 31.01.2026

  • 27 Шекспир

    2 0 Отговор
    Хихи! Напразни усилия на любовта!

    15:31 31.01.2026

  • 28 Поправете си името

    0 0 Отговор
    ...на ,,Втори февруари"...
    Тогава може да ви се хване...

    15:41 31.01.2026

  • 29 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    24 Май

    15:49 31.01.2026

  • 30 Горски

    1 0 Отговор
    За мен, поне на този етап, проблемът не е в радев. проблемът е в хората около него, в тези, които евентуално ще бъдат овластени и ще работят в закотодателната и изпълнителната власт. познавайки малко или повече сегашната "политическа класа", в нея такива хора има малко. вариантът да разчита на "нови" лица го има, но държавата все пак не е малка еднолична фирма - професионализъм, опит и знания са необходими. а това не са неща, които се придобиват ден до пладне. Какво може да направи за България президента след като има само представителни възможности? Дори за служебен премиер съставиха "домова книга", за да сигурни, че ще е "техен човек". Всички решения се вземат от парламент и министерски съвет. Много добро поведение и много верни и правилно формулирани послания на Радев. Знае се, че плюнки и помия ще се лее на поразия, защото четата на Борисов и Пеевски друго не може и не знае, ще бягат от конкретика, статистика и фактики, ще се пуйчат с ЕС и еврото. А за самите Борисов и Пеевски не смея и да си представя да влязат в аргументиран спор с Радев - а дано, ама надали 🙂. Няма по-сервилен водещ от Бойко Василев. Самият факт че Радев е поканен и курдисан за дълги излияния при Василев е гаранция че Радев е ЧАСТ ОТ ОЛИГАРХИЯТА . Иначе ще види ТВ трибуна, ама на кукуво лято... Всичко е съгласувано, отрепитирано, сценарият е политкоректен.

    15:51 31.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове