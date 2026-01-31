„Трети март“ отново покани ген. Румен Радев за лидер

Политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“ вече е в пълна готовност за участие в предстоящите избори. Регистрацията ни в съда беше осъществена в рекордно кратки срокове благодарение на неуморната и всеотдайна работа на стотици хора от цялата страна.

Само за 18 календарни дни (едва 9 работни) извървяхме целия път – от свикването на инициативен комитет до подготовката и подаването на безупречен пакет документи. Процес, който обичайно отнема месеци, беше реализиран в рамките на дни. Поради тази безпрецедентна бързина взехме решение да кандидатстваме за вписване в Книгата на рекордите на Гинес като най-бързо регистрирана политическа партия.

Считаме за редно в този толкова важен за нас момент още веднъж ясно да потвърдим пълната си подкрепа за ген. Румен Радев и политиката, която той отстоява. Заставаме рамо до рамо с него в последователната борба за възстановяване на държавността, защита на обществения интерес и отстояване на националния суверенитет, като подкрепяме изцяло усилията му за справяне с олигархията, намаляване на неравенствата и постигане на устойчив икономически възход за България.

С оглед на нашата пълна готовност и доказана отдаденост на общото ни кауза, днес се обръщаме открито към ген. Румен Радев:

Уважаеми ген. Радев,

Каним Ви официално да оглавите новосъздадената политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“.

По този начин:

ще имате възможност да се явите на предстоящите избори със собствена формация, подкрепена от хора, които Ви вярват и подкрепят искрено;

ще застанете начело на каузата „Трети март“, която преди време тръгна именно от Вас;

ще можете да разчитате на доказаните ни организационни и комуникационни способности;

ще имате пълна свобода на действие, без зависимост от капризите на съмнителни мандатоносители без реална обществена тежест;

ще оглавите автентично движение от обикновени хора, нямащо нищо общо с олигархични зависимости.

Уважаеми ген. Радев,

ПП „ТРЕТИ МАРТ“ беше създана от нас, но за Вас. Учредихме я без Ваше знание или санкция, за да имаме готовност за участие в предстоящия вот. Ако Ви бяхме попитали, Вие щяхте да кажете „Не“.

Днес обаче времената и обстоятелствата са други. Бъдете в крак с тях – заемете мястото си и нека заедно променим България.

Готови сме за среща с Вас, на която да обсъдим този или други възможни варианти за подкрепа и съвместни действия.

С уважение,

Членовете на Политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“