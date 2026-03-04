Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Веселин Вълчев: Тръмп изоставя политиката „Америка на първо място”

4 Март, 2026 18:40 287 0

По думите му една от целите е поставянето на ръка върху природните богатства на Иран

Веселин Вълчев: Тръмп изоставя политиката „Америка на първо място” - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Доналд Тръмп вече започва да изоставя политиката на „Америка на първо място” и да преминава към доминиране в целия свят - там, където чувства, че има опасност за националните интереси на САЩ. Външната търговия се превръща в геополитически инструмент за налагане на интереси чрез обединяване на икономиката и сигурността. Една от целите на тази интервенция е поставянето на ръка върху природните богатства на Иран”. Това коментира бившият посланик в Кипър Веселин Вълчев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му Република Кипър е член на ЕС, но не и на НАТО, като островът е разделен на три части. „60% са за кипърските гърци, 37% са окупирани от Турция, а 3% принадлежат на Обединеното кралство под формата на двете големи бази „Акротири” и „Декелия”. Те имат статут на отвъдморски територии – имат собствено управление, но по отбраната и външната политика се ръководят от Лондон”, обясни той.

Вълчев съобщи, че е имало две нападения с дронове срещу „Акротири” – най-добре оборудваната база с радари, които следят почти целия Близък изток. „Тези дронове вероятно са били отправени от Ливан, по-скоро от „Хизбула”, защото разстоянието между Кипър и Ливан е само 100 км – по-малко от София до Пловдив”, посочи бившият посланик.

Според него Франция, Великобритания и Гърция ще помогнат на Кипър, като изпратят свои кораби и самолети, включително френския самолетоносач „Шарл де Гол”. Той допълни, че заради присъствието на тези съюзници Турция вероятно няма да реагира остро на засилването на гръцкото въоръжение на острова.

Вълчев се спря и на самото начало на военната операция срещу Иран и ролята на израелското разузнаване в подготовката на ударите. „Мисля, че основно Нетаняху е убедил Тръмп да започне тази интервенция. Разузнаването на Израел е показало къде ще се събере цялото духовно ръководство на Иран, за да бъде унищожено с един удар. Тръмп уведоми Конгреса за операцията и по закон сега има 60 дни, в които може да действа, с възможност за удължаване с още 30”, каза още той.


