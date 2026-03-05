Новини
Румен Спецов: Цените се определят на базата на борсови индекси

Румен Спецов: Цените се определят на базата на борсови индекси

5 Март, 2026 07:20

България няма проблем с доставките на горива

Румен Спецов: Цените се определят на базата на борсови индекси - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За да посрещне свои близки след евакуацията от Близкия изток, на летище "Васил Левски" беше и особеният управител на "Лукойл" - България Румен Спецов. Пред журналисти, той коментира и последствията от покачващите се цени на горивата на световните пазари и отражението им у нас, посочи БНТ.

Румен Спецов, особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България: "Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива."


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Питане

    17 0 Отговор
    Колко цистерни гориво е покрил кокорчовия любим, за да прати семейството си на тази почивка ?

    Коментиран от #16

    07:33 05.03.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    37 1 Отговор
    Вярно ли, бе? Когато цените на горивата се покачват на борсата, почват да летят нагоре по бензиностанциите. Паднат ли обаче на борсата, те никога не се намаляват.

    07:34 05.03.2026

  • 6 Мецов

    21 0 Отговор
    Посрещал е любимия Кокорчо.

    07:34 05.03.2026

  • 9 хдфбб

    12 0 Отговор
    Човека Спец , след време шеф на банка ли ще го правим?

    07:41 05.03.2026

  • 10 Факти

    18 0 Отговор
    Румен Спецов: Цените се определят на базата на борсови индекси в "клуба на богатите"

    07:41 05.03.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    13 0 Отговор
    В репортаж на една от телевизиите се видя какви са нашите "туристи" на Малдивите - рус урволяк и мутри с бради и ниско подстригани.
    Изкараха се даже и много болни, а на "мамчето" със звучното име Величка устата и не млъкна от оплаквания.

    Коментиран от #12

    07:46 05.03.2026

  • 12 хахахх

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":

    И аз ги гледах , да спят на плажа и хрупат кокоси.

    07:48 05.03.2026

  • 13 УСЕЩАТЕ ЛИ КРИЗАТА

    5 1 Отговор
    Литър бензин 3 евро.

    Коментиран от #14

    07:52 05.03.2026

  • 14 Ъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "УСЕЩАТЕ ЛИ КРИЗАТА":

    Путин обяви, че Русия прекратява всякакви доставки на газ за Европа.

    Коментиран от #32

    07:55 05.03.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    Абе глупости... Германия надут цените, Франция, Испания - нищо... Те сигурно гледат борсата на Марс...

    07:55 05.03.2026

  • 16 Лост

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    В България има много странна лига в цените на горивата.Слушал съм две различни мнения за цената.
    Първото -Цените се вдигали , защото имало голямо търсене.
    Второто -Цените се вдигали , защото имало малко търсене.

    Коментиран от #17

    07:57 05.03.2026

  • 17 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    логика

    07:58 05.03.2026

  • 19 Кокорчо Корев

    8 0 Отговор
    Кокорчо е доволен.И мафията също.И хората от парада също.И контрабандистите също.

    08:01 05.03.2026

  • 20 кзп изходиха ли са вече че са никой

    4 0 Отговор
    КЗП пак ще са само статисти ха ха ха

    08:01 05.03.2026

  • 21 Ася

    5 0 Отговор
    Ох овлажнявам се като го видя този спец по фиктивните фалити на фирми и креватна акробатика за мъже!

    Коментиран от #25

    08:01 05.03.2026

  • 23 АМИ ДА НОРМАЛНО Е БЛИЗКИТЕ

    6 0 Отговор
    НА СПЕЦОВ ДА СА В ДУБАЙ.........НЯМА МОЙТЕ ИЛИ ВАШТЕ БЛИЗКИ ДА СА В ДУБАЙ.......

    08:10 05.03.2026

  • 24 оня с коня

    2 0 Отговор
    нормално е цената на бензина да стигне 4-5 евра

    дизела дано и той поскъпне от там и винетките да вдигнат

    следва и гражданската да стане скъпа


    абе всичко нека скоро да поскъпне, нормално е все пак да поскъпва всичко

    Коментиран от #28

    08:11 05.03.2026

  • 25 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ася":

    Внимавай Асан е много вайръл

    08:13 05.03.2026

  • 26 Един

    7 0 Отговор
    Ала бала. Как пък един път не паднаха цените? Тези индекси само нагоре ли вървят?

    08:15 05.03.2026

  • 28 ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    и такса робство е ес

    08:17 05.03.2026

  • 29 Българин

    2 0 Отговор
    КЗП и НАП са само п е да ли на пост!
    Нищо няма да направят, след едно обаждане до човек в парламента и вдигат ръце от виновните.
    Вчера за деня два пъти се вдигнаха цените на горивата.
    Нищо ние пак само ще се оплакваме и ще мине, а онези си вдигнаха заплатите в парламента(на всички).
    Докато не се хванат павенцата пред това здание на българската "народна" сила няма да се случи нищо добро!

    08:18 05.03.2026

  • 30 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Този престъпник Спец е Специален ПП Педоф Пед...... от дружинката на Ася,Денков,Сандов,Гяуров и тн.Като ни осъди Лукойл за тези всичките и още много ще са нужни Специални беси.ки с тънко въженце,защото те все пак са нежни душички.

    08:22 05.03.2026

  • 31 Толбухин

    5 0 Отговор
    За да посрещне или се прибира от Дубай?
    Нещастника му с нещастник,нещо много бързо вдигат цените.

    08:23 05.03.2026

  • 32 Ъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    На свой ред Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, заяви:

    "Русия ще спре доставките на газ за Европа.
    Ако имате някакви въпроси, свържете се с Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и останалите русофоби".

    08:24 05.03.2026

  • 34 Кокорчо

    1 0 Отговор
    Румене, чакам те!

    08:26 05.03.2026

  • 35 Ганьо

    2 0 Отговор
    Нека си се вдига всичко,че като се надигне народа много бой ще има. В Дубай не е безопаснооо

    08:27 05.03.2026

  • 36 добричка питка

    1 0 Отговор
    Рано или късно, тоя ще се върне в Толбухин, там, откъдето е тръгнал.

    08:38 05.03.2026

  • 37 Тур

    0 0 Отговор
    Цените се повдигнаха с 50-60 процента от май-2025. Това се чуства особено силно след 1.1.2026 както във всички страни приели еврото. Тук доста неща са повишени вече двойно.

    Еврото донесе вече нещастия. Очаквайте доста нови още

    08:43 05.03.2026

  • 38 НАП агент

    1 0 Отговор
    Кога ще си платиш данъците от фирмата прехвърлена на м@нгала?

    08:44 05.03.2026

  • 39 Петроханска лама

    0 0 Отговор
    Гoведо, виждали ли сте гoведо... те го, е, гледайте!

    08:49 05.03.2026

