Румен Спецов: Цените се определят на базата на борсови индекси

За да посрещне свои близки след евакуацията от Близкия изток, на летище "Васил Левски" беше и особеният управител на "Лукойл" - България Румен Спецов. Пред журналисти, той коментира и последствията от покачващите се цени на горивата на световните пазари и отражението им у нас, посочи БНТ.

Румен Спецов, особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България: "Цените се определят на базата на борсови индекси, а ние иначе проблем с горивата нямаме. Зависи как ще реагират борсовите пазари. Но България няма проблем с доставките на горива."