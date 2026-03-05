Новини
Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за бюджета

Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за бюджета

5 Март, 2026 08:08

С него се гарантират всички социални плащания, включително увеличението на пенсиите през юни

Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за държавния бюджет, посочи БНТ.

С него се гарантират всички социални плащания, включително увеличението на пенсиите през юни.

Заложени са и допълнителни средства за отбрана по инструмента "Сейф". Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година.

Законът за приходите и разходите, с който се удължава държавният бюджет важи до края да март. Затова се приема и допълнение към законопроекта.


София / България
Подобни новини


  лоза

    0 0 Отговор
    Удължителният закон е дълъг от южната до северната ни граница.

    08:55 05.03.2026

