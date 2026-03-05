Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за бюджета

Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за държавния бюджет, посочи БНТ.
С него се гарантират всички социални плащания, включително увеличението на пенсиите през юни.
Заложени са и допълнителни средства за отбрана по инструмента "Сейф". Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година.
Законът за приходите и разходите, с който се удължава държавният бюджет важи до края да март. Затова се приема и допълнение към законопроекта.
