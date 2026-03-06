Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Емил Дечев: Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и престъпления. Същата безкомпромисност искам от колегите в МВР

6 Март, 2026 10:57 767 20

"Няма да толерираме никой, няма да си затваряме очите пред никой. Няма избирателно да работим само срещу някои политически партии или техни представители, а за сметка на това да затваряме очи спрямо други политически партии и техни представители", обясни още вътрешният министър

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви пред журналисти, че в МВР ще бъдат еднакво безкомпромисни към изборни нарушения, извършени от представители на най-различни партии от целия политически спектър, цитиран от Dariknews.bg.

"Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и изборни престъпления. Същата безкомпромисност искам от колегите, ръководители в МВР и от всеки колега в МВР. Няма да толерираме никой, няма да си затваряме очите пред никой. Няма избирателно да работим само срещу някои политически партии или техни представители, а за сметка на това да затваряме очи спрямо други политически партии и техни представители", обясни той.
По думите му разследващите полицаи са тези, които заедно с наблюдаващия прокурор трябва така да обезпечат доказателствата, че те да бъдат законосъобразно събрани, за да издържат пред съда. "Обещавам да направя една проверка за статистиката - колко от обвинителните актове, внесени в съда за изборни престъпления, са получили оправдателни и колко осъдителни присъди", каза той.

Дечев обясни, че действията по неотложност са законосъобразни, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. По думите му те са нещо нормално и естествено.

Той коментира и кадровите назначения и напрежението в Пловдив" Ще се запозная със случая и ще взема своето решение как да постъпя по този проблем. От гледна точка на правото информацията, която имаме от нашите две дирекции . По отношение на Васил Костадинов - няма констатации за извършени дисциплинарни нарушения, няма констатации за извършени престъпления", обясни той. Дечев допълни, че два пъти са му налагани дисциплинарни наказания.


България
  • 1 007 лиценз ту кил

    12 10 Отговор
    Дечев, искаме безкомпромисност и към брат ти - македониста и антибългарина.

    11:10 06.03.2026

  • 2 Има ни пак

    15 17 Отговор
    Този министър все повече започва да се харесва на хората. Затова е атакуван непрекъснато от слугите на прасетата. ИТН.

    Коментиран от #19

    11:10 06.03.2026

  • 3 Подкрепа

    12 13 Отговор
    за министъра. Браво!

    11:12 06.03.2026

  • 4 в америка стигнаха до там

    1 3 Отговор
    да обвинят РФ за изборна манипулация . когато тръмпи за пръв мандат стъпи . повече старание . щом само 20-30 процента са манипулации от миналия избор , значи и през този ще е така . къде се крадат гласове, къде се купуват . кой прави караници между институциите . има го всяко нещо черно на бяло . ако тук турска се намешва и малцинствата правят 15 процента подмяна е доста . а 200 партии не са се регистрирали този път . между тях има и такива дето са експерти в манипулациите и фалшивите новини . бърникат машините. създават хаус .

    11:14 06.03.2026

  • 5 Ахааа

    12 13 Отговор
    Наистина едно голямо браво на вътрешния министър! Всеки знае, че всички назначения в МВР ( и не само) са на Пеевски! Тандема ГЕРБ/ДПС, направи така, че предишните избори бяха опорочени от тях, тези полицейски шефове си затваряха очите за поголовно купуване на гласове и фалшификации от страна на ГЕРБ/ДПС. Затова, закономерно и правилно ги смениха! Дано новите се справят по- добре и да опазят реалният вот !

    Коментиран от #7

    11:14 06.03.2026

  • 6 Вълк единак

    8 7 Отговор
    Да му мислят двата шопара!

    11:18 06.03.2026

  • 7 Абе

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Ти пази г@зето,че секви лами дебнат наоколо.

    11:19 06.03.2026

  • 8 Ножат

    6 1 Отговор
    е в шефчетата на РПУ. Там трябва сериозна кадрова политика

    11:32 06.03.2026

  • 9 Уаууу!

    4 3 Отговор
    Дечев ще стреля на място и на месо!!!🤥🤥🤥

    11:38 06.03.2026

  • 10 Майора

    8 5 Отговор
    Каква подкрепа за соросоидният Дечев , сменил без причина по указания на НПО ма Сорос 23 началника на ОДМВР и на жандармерията , само и само служебният кабинет да участват изборите със свое МВР , свои началник служби и прочие! А какво да кажем за случая “Петрохан” , дето се замитат следите с участието на ПП/ДБ? И още дали ще направи разследване за антибългарските действия на брат си и привикване в ресторант на шефове с искане на поверителна информация за случаи , това нормално ли е ?

    Коментиран от #13

    11:40 06.03.2026

  • 11 какво ти пука!

    3 1 Отговор
    Нали твоя мач е друг!

    11:50 06.03.2026

  • 12 Анджо

    4 2 Отговор
    Те всички така обещават. Ако тоя мисли ,че може да заблуждава е жестоко се е сбъркал. Българина от толкова лъжи от 80 години не е слушал.

    11:53 06.03.2026

  • 13 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Майора":

    Само не съм съгласен с това сорсоиди. Всичко путонофили. Доказано е вече.

    11:56 06.03.2026

  • 14 Хаха

    6 3 Отговор
    Тоя е голяма карикатура.

    11:59 06.03.2026

  • 15 Газ

    5 3 Отговор
    Този министър ще настрои служителите на МВР да гласуват за ГЕРБ или ДПС

    Коментиран от #17

    12:00 06.03.2026

  • 16 На заплата и пенсия в МВР

    2 1 Отговор
    Дреме ми ти какво искаш, 8000 пенсионера си клатим таш аците по бюрата и не ни пука от нищо

    12:00 06.03.2026

  • 17 Тоа па

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Газ":

    Та те са си гербави още от двойните заплати

    12:03 06.03.2026

  • 18 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Министър Дечев ще разпореди на МВР да гледа със ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ коалицията на Мунчо и ППДБ-илите. ;)
    Всички те са на принципа: "Слушай ме какво ти говоря, не ме гледай какво върша".

    12:21 06.03.2026

  • 19 ХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Има ни пак":

    Айде... слънцето започва да се показва по-често и взе да си личи. Някои хора започнаха да слънчасват. ;)

    12:23 06.03.2026

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    "Безкомпромисно, ако не е за нашата партия да се мълчи безрезервно, МВР вече е наше, знаете, че ще ви ги пратим да се разправят с вас!"

    12:27 06.03.2026

