Емил Дечев: Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и престъпления. Същата безкомпромисност искам от колегите в МВР

Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви пред журналисти, че в МВР ще бъдат еднакво безкомпромисни към изборни нарушения, извършени от представители на най-различни партии от целия политически спектър, цитиран от Dariknews.bg.
"Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и изборни престъпления. Същата безкомпромисност искам от колегите, ръководители в МВР и от всеки колега в МВР. Няма да толерираме никой, няма да си затваряме очите пред никой. Няма избирателно да работим само срещу някои политически партии или техни представители, а за сметка на това да затваряме очи спрямо други политически партии и техни представители", обясни той.
По думите му разследващите полицаи са тези, които заедно с наблюдаващия прокурор трябва така да обезпечат доказателствата, че те да бъдат законосъобразно събрани, за да издържат пред съда. "Обещавам да направя една проверка за статистиката - колко от обвинителните актове, внесени в съда за изборни престъпления, са получили оправдателни и колко осъдителни присъди", каза той.
Дечев обясни, че действията по неотложност са законосъобразни, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. По думите му те са нещо нормално и естествено.
Той коментира и кадровите назначения и напрежението в Пловдив" Ще се запозная със случая и ще взема своето решение как да постъпя по този проблем. От гледна точка на правото информацията, която имаме от нашите две дирекции . По отношение на Васил Костадинов - няма констатации за извършени дисциплинарни нарушения, няма констатации за извършени престъпления", обясни той. Дечев допълни, че два пъти са му налагани дисциплинарни наказания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 007 лиценз ту кил
11:10 06.03.2026
2 Има ни пак
Коментиран от #19
11:10 06.03.2026
3 Подкрепа
11:12 06.03.2026
4 в америка стигнаха до там
11:14 06.03.2026
5 Ахааа
Коментиран от #7
11:14 06.03.2026
6 Вълк единак
11:18 06.03.2026
7 Абе
До коментар #5 от "Ахааа":Ти пази г@зето,че секви лами дебнат наоколо.
11:19 06.03.2026
8 Ножат
11:32 06.03.2026
9 Уаууу!
11:38 06.03.2026
10 Майора
Коментиран от #13
11:40 06.03.2026
11 какво ти пука!
11:50 06.03.2026
12 Анджо
11:53 06.03.2026
13 Анджо
До коментар #10 от "Майора":Само не съм съгласен с това сорсоиди. Всичко путонофили. Доказано е вече.
11:56 06.03.2026
14 Хаха
11:59 06.03.2026
15 Газ
Коментиран от #17
12:00 06.03.2026
16 На заплата и пенсия в МВР
12:00 06.03.2026
17 Тоа па
До коментар #15 от "Газ":Та те са си гербави още от двойните заплати
12:03 06.03.2026
18 Ти да видиш
Всички те са на принципа: "Слушай ме какво ти говоря, не ме гледай какво върша".
12:21 06.03.2026
19 ХАХАХА
До коментар #2 от "Има ни пак":Айде... слънцето започва да се показва по-често и взе да си личи. Някои хора започнаха да слънчасват. ;)
12:23 06.03.2026
20 Анонимен
12:27 06.03.2026