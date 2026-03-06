Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Емил Радев: Възможна е терористична заплаха, трябва да отсяваме мигрантите

6 Март, 2026 14:51 536 18

  • емил радев-
  • терористична заплаха-
  • мигранти

Когато има реална заплаха, ни трябва време за организация. Когато има план за действие, има готовност. Не виждам да има план за действие. Трябва да сме подготвени при засилен натиск

Емил Радев: Възможна е терористична заплаха, трябва да отсяваме мигрантите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С настояване за превантивни мерки българският евродепутат от ГЕРБ и ЕНП Емил Радев изпрати въпроси до Европейската комисия (ЕК) за потенциалния риск от нов мигрантски натиск към Европейския съюз (ЕС) вследствие на ескалацията на напрежението в Близкия изток.

Емил Радев коментира в предаването "България сутрин", че ЕК вече е предупредила, че последиците от дестабилизацията могат да окажат пряко въздействие върху ЕС.

"Застрашена е цялата сигурност в Близкия изток", подчерта той.

Според него трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците.

"ЕС трябва да активира всички механизми, които има", призова евродепутатът.

Той е на мнение, че е възможна терористична заплаха във всеки един момент.

Радев се усъмни в готовността на страната ни да се справи с потенциална заплаха и заяви пред Bulgaria ON AIR, че превантивно трябва да се вземат мерки.

"Инструментариума го има, трябва да го прилагаме много стриктно", каза още евродепутатът.

Според него винаги е по-добре превантивно да действаме.

"Когато има реална заплаха, ни трябва време за организация. Когато има план за действие, има готовност. Не виждам да има план за действие. Трябва да сме подготвени при засилен натиск", предупреди Радев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 1 Отговор
    Да "отсяваме" значи всеки камилар, който влезе да се настанява за постоянно, за да не щъка по-нагоре към Европата.

    14:53 06.03.2026

  • 2 Роден в НРБ

    11 0 Отговор
    По-добре да ги отстрелваме на границата

    14:54 06.03.2026

  • 3 БОК..

    12 0 Отговор
    ..ЛУЦИ..
    ВКАРВАТЕ НИ ВЪВ ВОЙНА...
    ВИЕ ЛИ ЩЕ НИ БРАНИТЕ,А?
    С НАДНОМЕРНИТЕ СИ ТЕЛЕСА...

    14:54 06.03.2026

  • 4 Трън в гащите

    10 0 Отговор
    Кой по-напред? Нали Хаяши започна да внася по няколко самолета на седмица от Пакистан?!?

    14:55 06.03.2026

  • 5 И ти си

    10 0 Отговор
    за отсяване !

    14:57 06.03.2026

  • 6 вие

    9 0 Отговор
    Ама вие неможе да отсеете 240 българи за да направят държавата по добра , а се назначавате само некадърници ,крадци и калинки , а ще отсявате терористи ,каквито сте

    14:58 06.03.2026

  • 7 Лост

    10 0 Отговор
    То имаше един в Либия дето отсяваше мигрантите.Ама се грижеше за страната си и петрола си.Убиха го ,а после ЕС даже сам си ги покани.

    14:58 06.03.2026

  • 8 Не вижда

    5 0 Отговор
    да има план за действие, вижда само гербавите планове за бездействия. Дебела кокошка

    15:02 06.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АЛО, ВИЕ ЗАБЪРКАХТЕ ТЕЗИ ФЕКАЛИИИ!

    15:07 06.03.2026

  • 10 Абе

    4 0 Отговор
    Да ходят при урсата щото меркелката от кога ги канеше

    15:09 06.03.2026

  • 11 Сандо

    3 0 Отговор
    И къде е ситото?Кретени,всичко съсипахте в тая държава,сега щели да пресяват.Та Началниците няма да ви разрешат и крачка да направите,камо ли с мигранти да се разправяте.

    15:11 06.03.2026

  • 12 Ама до сега не ги ли отсявахте

    4 0 Отговор
    На общо основание ли ги приемахте боже пази. Ми то затова в Европа сме в тоз хал.

    15:15 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вярно ли е еййй

    2 0 Отговор
    Че на Петрохан са поставили някаква батарея „Пейтриът“ преди два дни ? А? На кой е?

    15:23 06.03.2026

  • 15 Вие по добре "отсявайте"

    2 0 Отговор
    Израелските терористични клетки Радев ! МОССАД! ... И имам въпрос: До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите?

    15:23 06.03.2026

  • 16 .....

    0 0 Отговор
    Няма ли да пуснат Брайвик от затвора?

    15:27 06.03.2026

  • 17 Канада отива я бежанския лагер и си

    2 0 Отговор
    Взема когото си иска. ЕС ги приема на кило.

    15:29 06.03.2026

  • 18 Канада отива в бежанския лагер и си

    2 0 Отговор
    Взема когото си иска. ЕС ги приема на кило. Ми така може да вземете терористи и то явно го правите. Миналата година стана атентат в Германия баш на Коледа. Но те стават много често и в другите страни и дни. То това на нищо не го прилича.

    15:34 06.03.2026

