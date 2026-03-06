Емил Радев: Възможна е терористична заплаха, трябва да отсяваме мигрантите

С настояване за превантивни мерки българският евродепутат от ГЕРБ и ЕНП Емил Радев изпрати въпроси до Европейската комисия (ЕК) за потенциалния риск от нов мигрантски натиск към Европейския съюз (ЕС) вследствие на ескалацията на напрежението в Близкия изток.
Емил Радев коментира в предаването "България сутрин", че ЕК вече е предупредила, че последиците от дестабилизацията могат да окажат пряко въздействие върху ЕС.
"Застрашена е цялата сигурност в Близкия изток", подчерта той.
Според него трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците.
"ЕС трябва да активира всички механизми, които има", призова евродепутатът.
Той е на мнение, че е възможна терористична заплаха във всеки един момент.
Радев се усъмни в готовността на страната ни да се справи с потенциална заплаха и заяви пред Bulgaria ON AIR, че превантивно трябва да се вземат мерки.
"Инструментариума го има, трябва да го прилагаме много стриктно", каза още евродепутатът.
Според него винаги е по-добре превантивно да действаме.
"Когато има реална заплаха, ни трябва време за организация. Когато има план за действие, има готовност. Не виждам да има план за действие. Трябва да сме подготвени при засилен натиск", предупреди Радев.
