Гюров за бюджета: Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него

Една седмица преди да излязат във ваканция заради предизборната кампания, парламентът все още не е започнал приемането на удължителния закон на бюджета. Настоящото удължаване изтича на 31 март.

Вчерашното заседание на бюджетната комисия, която трябваше да разглежда проекта на Министерство на финансите не се състоя. Парламентарното мнозинство и служебният премиер се разминаха в причините за това провалено заседание.

"Вие с кого разговаряхте, търсихте ли подкрепа, защото има спорни текстове, неясноти и е важно за мен да получим адекватен отговор", попита Александър Иванов от ГЕРБ.

"Ние ще проведем консултации, имаше покана от Министерството на финансите към членовете на Комисията по бюджет за обсъждане, тази покана е била отклонена. Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него. Предстои минустърът да проведе тази среща и предварителна консултация, дал съм им задача да се срещнат с парламернтарните групи", заяви Андрей Гюров, служебен министър-председател.

"Поканата на Министерството на финансите не е отклонена, аз отговарям пръв, срещите на министри с депутати се провеждат в Народното събрание", посочи Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало".

Дори да не бъде приет законопроекта за удължаване на държавния бюджет, социалните плащания няма да бъдат засегнати. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Бургас.

Министърът провежда среща с регионалните структури на министерството от Югоизточна България за гарантирането на честността на предстоящия вот.