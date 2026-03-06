Новини
Гюров за бюджета: Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него

Гюров за бюджета: Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него

6 Март, 2026 14:45 852 21

  • андрей гюров-
  • бюджет-
  • мф

Настоящото удължаване изтича на 31 март

Гюров за бюджета: Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една седмица преди да излязат във ваканция заради предизборната кампания, парламентът все още не е започнал приемането на удължителния закон на бюджета. Настоящото удължаване изтича на 31 март.

Вчерашното заседание на бюджетната комисия, която трябваше да разглежда проекта на Министерство на финансите не се състоя. Парламентарното мнозинство и служебният премиер се разминаха в причините за това провалено заседание.

"Вие с кого разговаряхте, търсихте ли подкрепа, защото има спорни текстове, неясноти и е важно за мен да получим адекватен отговор", попита Александър Иванов от ГЕРБ.

"Ние ще проведем консултации, имаше покана от Министерството на финансите към членовете на Комисията по бюджет за обсъждане, тази покана е била отклонена. Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при него. Предстои минустърът да проведе тази среща и предварителна консултация, дал съм им задача да се срещнат с парламернтарните групи", заяви Андрей Гюров, служебен министър-председател.

"Поканата на Министерството на финансите не е отклонена, аз отговарям пръв, срещите на министри с депутати се провеждат в Народното събрание", посочи Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало".

Дори да не бъде приет законопроекта за удължаване на държавния бюджет, социалните плащания няма да бъдат засегнати. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Бургас.

Министърът провежда среща с регионалните структури на министерството от Югоизточна България за гарантирането на честността на предстоящия вот.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ом,ом

    3 4 Отговор
    Ооооомммм

    14:46 06.03.2026

  • 2 честен ционист

    10 8 Отговор
    Това Гюров за благозвучие вместо Гяуров ли е?

    Коментиран от #15

    14:47 06.03.2026

  • 3 Петроханска лама

    13 5 Отговор
    Този ром обърна цялата държава на една голяма махала! Мохамед, Асан, Мюмюн, Гюро и т.н.! Срам!

    14:49 06.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    10 4 Отговор
    Не ти стиска да махнеш Запрянов понеже Пеевски и Борисов ще те привикат на килимчето.

    14:49 06.03.2026

  • 5 Tази

    11 6 Отговор
    лама Гяyрo да ми цoцa ..yрo!

    14:50 06.03.2026

  • 6 Оммммм

    4 2 Отговор
    Язе че минем на китайска метафизика, ом ммм

    14:50 06.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    АБЕ ЛЬОЛЬО,АРЕСТУВАЙ ПРЕДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО КОЕТО НАПРАВИ БЕЗУМНИ ПОРАЗИИ!

    Коментиран от #17

    14:50 06.03.2026

  • 8 Нема хора

    5 2 Отговор
    Вече свършиха хората.Няма хора за подмяна.

    14:51 06.03.2026

  • 9 Те ли?

    7 3 Отговор
    Делян Добрев и Данчо Ментата разпределят народната пара . Чакаъте справедливост братя българи.

    14:54 06.03.2026

  • 10 Гюров ! ....????

    2 4 Отговор
    Вярно ли е да каже Запрянов, че на Петрохан са поставили някаква батарея „Пейтриът“ преди два дни ? А? На кой е?

    14:56 06.03.2026

  • 11 Дориана

    4 5 Отговор
    Точно ГЕРБ/ СДС , които създадоха най- корумпирания популистки бюджет с цел завладяване на МВР и вкарване на България в дългова спирала тръгнали да оспорват удължителния бюджет. Голяма ярост и голям страх от провеждането на честни и прозрачни избори тресе Борисов, Пеевски и техните съюзници от ИТН. Те са носителите на Злото в България корупция и мафия и водят неистова война срещу носителите на честни и прозрачни избори и защитниците на демокрацията в България. Нямат никакъв срам и морал. Съсипаха България от грабежи.

    14:57 06.03.2026

  • 12 Адемов

    4 1 Отговор
    каза, че и да не приемат удължителния бюджет социалните плащания ще бъдат направени. Така че гербави и пеевки няма да им се отвори парашута саботьорски

    14:59 06.03.2026

  • 13 Този може

    3 3 Отговор
    Незнам кой при кого ще ходи,но този може да отиде на фичка си майна.

    15:04 06.03.2026

  • 14 СЛУЧИХМЕ

    0 4 Отговор
    На "умни управленци".. То от устите им бисер след бисер....,а и скандалите им ги бива.
    Да са ни "живи и здрави " и с "кеф" да си ги издържаме.

    15:12 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГЕРБ, ДПС НН, ИТН са измамници!

    1 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС НН, ИТН саботират Държавата!

    15:27 06.03.2026

  • 17 Питам само?!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Е как да ги арестуват като Прокуратурата,МВР и ДАНС са на предното правителство?! Още не могат да им изринат окопалите се кадри!!

    15:29 06.03.2026

  • 18 Обективен

    1 0 Отговор
    Статията показва хаос и липса на координация между парламента и служебното правителство, което създава административна несигурност, макар основните социални плащания да са защитени.

    15:30 06.03.2026

  • 19 ГЕРБ, ДПС НН, ИТН са измамници!

    1 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС НН, ИТН създават ХАОС в Държавата!

    15:30 06.03.2026

  • 20 Разумен

    1 0 Отговор
    Служебният премиер Андрей Гюров показва готовност за диалог и активни действия – той поема инициатива да проведе срещи с парламентарните групи, за да се гарантира приемането на удължителния закон на бюджета. Това е пример за отговорно управление и координация, въпреки споровете и хаоса в парламента.

    15:32 06.03.2026

  • 21 Браво, Гюров!

    0 0 Отговор
    Андрей Гюров поема инициативата и организира срещи с парламентарните групи, за да гарантира приемането на удължителния закон на бюджета – пример за отговорно и активно управление.

    15:32 06.03.2026

