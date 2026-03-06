Новини
Eвропрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал до министър Андрей Янкулов за оказан натиск и заплахи

6 Март, 2026 15:37

В сигнала е описано ,че натискът и заплахите към Георгиева са заради делото „Чирен“

Снимка: Европейска прокуратура
Ани Ефремова

В Министерство на правосъдието беше получен сигнал до министър Янкулов от Теодора Георгиева – европейски прокурор от България, „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“. Това съобщават от пресцентъра на правосъдното министерство.

В документа е изложена много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в с. Чирен, критичен обект за националната и европейската сигурност, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура.

В сигнала се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото „Чирен“, насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на тайни видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

Според изложеното в документа Георгиева е заведена в ресторанта „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България, с когото Георгиева е била в близки колегиални и приятелски отношения. Публикуваните тайни видеозаписи според Георгиева са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов. Твърди се, че записите са манипулирани („орязани“) и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит. Твърди се още, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в Прокуратурата на Република България.

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г. при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната според сигналоподателя информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи. За проведената среща и съдържанието на разговора е налично документално доказателство.

Не е известно Георгиева да е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага.

В сигнала са изложени още конкретни данни за отправени към Георгиева заплахи, в това число и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, както и опасения за сигурността ѝ.

В отговор на сигнала министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия от негова компетентност и сезиране на съответни органи:

- Препращане на сигнала на министъра на вътрешните работи с цел именно МВР чрез неговите структури да осигури незабавна и адекватна защита на сигналоподателя предвид естеството на споделената в сигнала крайно чувствителна информация, както и за проверка в техните правомощия на твърдените заплахи и натиск;

- Уведомяване на Комисията за защита на личните данни с цел гарантиране на защитата на подателя на сигнала по реда на чл. 21 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г., която урежда защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз, и съответните разпоредби на чл. 33–35 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- Препращане на сигнала на компетентния орган по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници;

- Сезиране на компетентната прокуратура на държава-членка на ЕС относно твърдените да са получени от сигналоподателя конкретни заплахи на нейна територия;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с ръководството на Европейската прокуратура с цел предоставяне на информация от Европейската прокуратура на българските власти на основание чл. 103, т. 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с европейския комисар по правосъдие;

- Събиране на информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.

Информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на подателя, за да се гарантира независимостта на магистратите, прозрачността при разглеждане на твърдения за институционален натиск и с цел максимална защита на сигналоподателя, имащ качеството на защитено лице по Директива (ЕС) 2019/1937.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тая е

    10 4 Отговор
    Много добра на фпейтаъа нас държа

    15:58 06.03.2026

  • 2 Интересно

    14 4 Отговор
    А на груповите с П Еврото не рива

    15:59 06.03.2026

  • 3 мечтата ми е

    17 5 Отговор
    Да видя боко и шиши в затвора !!!

    Коментиран от #5

    15:59 06.03.2026

  • 4 Сила

    13 9 Отговор
    Добре бе , само се вгледайте в тази пухкава провинциална муцунка , вижте този сладострастен подканящ и обещаващ поглед !!!
    Това" мило " провинциални създание може ли да има някаква реална тежест и авторитет в която и да е съдебна система и въобще в някаква държавна форма на управление изискваща сериозно и отговорно отношение ....???!!!???

    Коментиран от #12

    16:02 06.03.2026

  • 5 Със сигурност

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "мечтата ми е":

    Ще доживеем да видим двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Шoпарчик Пеевски зад решетките. Ние сме търпеливи.

    16:04 06.03.2026

  • 6 Питам само?!

    18 2 Отговор
    Изпълняващ длъжността Главен Прокурор Борислав Сарафов и Делян Пеевски ли заплашват Eвропрокурорката Теодора Георгиева??????

    16:04 06.03.2026

  • 7 КОЙ?

    14 5 Отговор
    КОЙ запали дома на майката на европрокурора Теодора Георгиева?!

    Коментиран от #25

    16:05 06.03.2026

  • 8 Сталин

    12 1 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    16:05 06.03.2026

  • 9 Аха

    10 5 Отговор
    Нападението като най-добрата защита. Тази ако беше свястна, нямаше да я изритат от европрокуратурата

    Коментиран от #15

    16:05 06.03.2026

  • 10 Хехе

    9 3 Отговор
    Хем порана,хем голяма... Пратил охрана министъра като подарък? Вместо съдебна полиция заради нейния еврорезил!?

    16:06 06.03.2026

  • 12 Верно

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Голема сила имаш. Как мо влезе в ума и ми открадна мисълта?

    16:06 06.03.2026

  • 13 Сталин

    5 4 Отговор
    Поредната тутурvтка

    16:06 06.03.2026

  • 14 Ще има

    6 0 Отговор
    Всичкото Прас на мезета.

    16:07 06.03.2026

  • 15 Парадокс БГ

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Аха":

    Теодора Георгиева е ВРЕМЕННО отстранена от длъжност като европейски прокурор. Това не е окончателно уволнение, а мярка по дисциплинарна процедура. Връща се, за да организира защитата си и да бъде близо до адвокати, документи, семейство и комуникация.
    Важно е да се прави разлика между: временно отстраняване, което е административна мярка докато тече проверка и окончателно уволнение или обвинение, което още не е факт.

    16:07 06.03.2026

  • 16 Фактите говорят:

    4 2 Отговор
    Теодора Георгиева разследва корупция в „Чирен“, включително свързана с енергийни и икономически интереси.
    След разследването в къщата на майка ѝ е имало пожар, при който майката загива — това засилва подозренията за натиск и заплаха.
    След това срещу Георгиева е пуснат запис, който се използва като повод за дисциплинарни действия и временно отстраняване.
    Тоест, официално отстраняването е по дисциплинарна линия, но контекстът на случая води много хора до заключението, че става дума за прикриване на икономически интереси и възпиране на разследването.

    16:10 06.03.2026

  • 18 Връщане в България

    4 1 Отговор
    след отстраняването, Георгиева се прибира в София с охрана от МВР, което буди въпроси за нейна безопасност и за сериозността на заплахите срещу нея. Публични реакции – Медиите и социалните мрежи подчертават връзката между разследването, икономическите интереси и натиска, упражняван върху нея и семейството ѝ.

    16:12 06.03.2026

  • 19 Потресен, ужасен.

    5 5 Отговор
    Абсолютно потресаващо! Теодора Георгиева разкрива корупция в „Чирен“ и вместо подкрепа, среща заплахи, отстраняване и дори смъртта на майка си. Как така разследващите, които защитават обществения интерес, се оказват наказвани, а истинските нарушители остават ненаказани? Това е срам за системата и за Европа.

    16:13 06.03.2026

  • 20 Хубава работа

    8 1 Отговор
    ама урвинска. Мълчала досега и се спотайвала. И тая е за съд.

    16:17 06.03.2026

  • 21 Ялчин

    6 0 Отговор
    Абе къде е пеевски?

    Коментиран от #24

    16:21 06.03.2026

  • 22 Сигнал за нарушение не се ли подава

    4 0 Отговор
    Към РПУ по местоживеене но може би аз не съм на ясно.

    16:22 06.03.2026

  • 23 Мълчала е

    7 1 Отговор
    за да стане европрокурорка. Направили са я европрокурорка и е приела да си трае. Хитрата сврака загази. Някой я заплашвал. Тъпата женка не знае ли, че нищо не е безплатно. Тая си е за съд

    16:24 06.03.2026

  • 24 В бункера

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ялчин":

    в Дубай!

    16:27 06.03.2026

  • 25 То хората се интересуват но

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "КОЙ?":

    Те близките дали се интересуват това ми е въпроса.

    16:39 06.03.2026

  • 26 Питар

    3 0 Отговор
    А защо не се жалва пред Европейския съд и прокуратура, чиито служител е тя ?
    А се жалва пред шарлатаните от ПП и ДБ.
    Недоумявам .

    16:45 06.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Почти нищо не знам по случая

    2 0 Отговор
    От цялата управия и от подбора на кадри в България , който провали живота на много обикновенни но способни хора за които беше трудно да се реализират , но за сметка на това други често незаслужено забогатяха. Ти остави това ами получиха възможност за реализация каквато изобщо не заслужаваха.

    16:59 06.03.2026

