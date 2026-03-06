Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
М. Абрашева: Има масово мълчание, нарушавано само от компромати срещу ПП-ДБ

М. Абрашева: Има масово мълчание, нарушавано само от компромати срещу ПП-ДБ

6 Март, 2026 13:51 414 7

  • марчела абрашева-
  • избори-
  • компромати-
  • пп-дб

Интересен феномен е, че ПП-ДБ бяха в основата на масовите протести през декември, а сега все едно не е било

М. Абрашева: Има масово мълчание, нарушавано само от компромати срещу ПП-ДБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свидетели сме на масово мълчание с изключение на компроматите срещу ПП-ДБ всеки ден и на всякаква тема.

Това заяви пред БНР социологът Марчела Абрашева, регионален управляващ директор на "Кантар" за Югоизточна Европа.

"Интересен феномен е, че ПП-ДБ бяха в основата на масовите протести през декември, а сега все едно не е било. Протестът направи ясно за всички, че целият разказ, на който ПП-ДБ бяха почти единствените изразители в предните 12 месеца - че държавата не просто има проблеми тук и там, а има основен проблем в управленския си модел, който не води на никъде и който е силно корумпиран, и това беше много ясен знак, че доста голяма част от хората мислят същото. Не е ситуационно. Това не означава, че тези настроения са изчезнали. Всичко зависи от това дали този тип дебат или твърдения ще бъдат активни в периода около изборите".

Според нея дори ако хората в листите на "Прогресивна България" предизвикат всевъзможни компромати срещу тях, едва ли това ще промени наблюдаваното, че "всички възможни компромати - на всякаква тема - систематично са насочени към една-единствена формация и тя е ПП-ДБ".

Тя посочи, че формацията на Румен Радев има масова симпатия, защото е нова и защото той успя да се позиционира като другото - и във вътрешнополитически, и в геополитически план.

"Социологическите данни показват, че Радев взема по малко или повече от всички формации и не е много точна представата, че неговата партия ще вземе гласове от определена формация. И в този смисъл, регистрирането на нови неща, които биха могли поне малко да отнемат от този потенциал, изглежда смислено. Има инженерингови проекти и има усилие, включително от партиите на статуквото, да имат допълнения, които биха могли да ги подпомогнат в изборния процес", коментира тя във връзка с появата на партии, формирани на базата на граждански каузи, които вълнуват хората, каквато е формацията на бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си в катастрофа. Според Абрашева този тип търсене на обществена подкрепа има потенциал и винаги ще има, но стои въпросът как на "добре разчертания и инженерно развиван български политически пазар такива формации имат шанс":

"И отново тук стои въпросът дали зад една, иначе благородна кауза, разбираема за всички и нещо, към което всички могат да бъдат съпричастни, не стоят всъщност и такива подпомагания".

По думите на Марчела Абрашева избирателната активност не е като нивото на река Дунав, тя зависи от нас - дали ще се явим да гласуваме, или - не.

Колебанието за кого да гласуват, което заявяват анкетирани в социологическите проучвания, е явление от последните години, обясни тя и добави:

"Когато гласуването за партии в определена степен престана да бъде толкова идеологическо колкото в първите 10-ина години на прехода, когато се появиха други причини човек да подкрепя една или друга партия, се покачи процентът на хората, които наистина се колебаят и решават в последния момент. Те наистина може би са 10-12%. Така че една не малка част от хората решават дали и в самия ден на изборите решават за кого да гласуват".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    ДСБ излязоха с пост в социалните мрежи България да влезе активно във войната.

    13:53 06.03.2026

  • 2 Сталин

    4 1 Отговор
    Нашите гьонсурат политици се надпреварват да плюят по Русия и Путин ,белким от американското посолство ги забележат и им дадат по голям процент на предстоящите избори и ги инсталират на власт в България и да работят за интереса на САЩ ,а бедната българска овца си мисли че "избира".

    13:53 06.03.2026

  • 3 Хаха

    3 1 Отговор
    ППДБ да обяснят на електората защо се прегърнаха с Радев и Доган.

    13:55 06.03.2026

  • 4 Няма проблем

    2 0 Отговор
    Жълтопаветната секта има твърд електорат около 350000 човека. Колкото и компромати да има срещу тях, техният електорат пак ще гласува за тях и пак че бъде употребен.

    13:57 06.03.2026

  • 5 Дориана

    0 1 Отговор
    Много ясно създателите и проводниците на мафията и корупцията заедно с техните съюзници и помагачи ИТН и БСП ОЛ са изпаднали в ужас , че правителството на Гюров се е амбицирало да проведе честни и прозрачни избори. Те са свикнали да фалшифицират и крадат гласовете на своите опоненти и по този начин да опорочават изборите. Сега когато това им е отнето стават агресивни , нападателни и озлобени. Особено много това се вижда при ИТН, които падат надолу под 1 %

    13:58 06.03.2026

  • 6 Комшията

    0 0 Отговор
    На "другарката" баща и беше "активен борец срещу фашизма и капитализма", затова отрочето на товариш Решетников и другарката Импексова толкова и е на сърце

    13:59 06.03.2026

  • 7 Спас

    0 0 Отговор
    Пример за въпросното мълчание и последвалата го загадъчност беше даден от най-високо място. Следващата седмица може леко да се разприказват партиите любими и коалициите също. И на 17 ще стане вдигането на завесата

    14:01 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове