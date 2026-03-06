Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона

Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе телефонен разговор с министъра на националната отбрана на Република Турция Яшар Гюлер на 4 март. В разговора беше обсъдена ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона. Изразена беше дълбока загриженост от развитието на военния конфликт. Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир. От българска страна бе заявено, че страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност.
Министър Атанас Запрянов осъди ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Република Турция на 4 март и посочи, че подобно нападение не е провокирано с нищо и е опасно с оглед разширяване на конфликта.
Министрите Атанас Запрянов и Яшар Гюлер заявиха готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат. Разгледани бяха и други въпроси от взаимен интерес.
1 Уууу
14:42 06.03.2026
2 честен ционист
Коментиран от #26
14:43 06.03.2026
3 Абе къде го намерихте тоя дядка,
14:43 06.03.2026
4 Дедо
14:44 06.03.2026
5 Лост
Коментиран от #7
14:44 06.03.2026
6 Красимир Петров
14:45 06.03.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Лост":Вчера Баце гълъбът на мира му пресъздаде телефонния разговор с Падишаха, вай аман!
14:46 06.03.2026
8 Гадост и зараза
14:46 06.03.2026
9 Боруна Лом
14:47 06.03.2026
10 Петроханска лама
14:47 06.03.2026
11 военен неможач
14:48 06.03.2026
12 Анонимен
14:48 06.03.2026
13 Хипотетично
14:48 06.03.2026
14 Секира
14:50 06.03.2026
15 Данко Харсъзина
14:51 06.03.2026
16 Урусл Лайненов
14:51 06.03.2026
17 По-рано днес
14:51 06.03.2026
18 Перо
14:52 06.03.2026
19 Проклятието ПЕТРОХАН
Убиха петроханския лама и учениците им, които медитираха за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас.
Сега тоя със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...
14:52 06.03.2026
20 Ройтерс
14:53 06.03.2026
21 да бе
14:53 06.03.2026
22 Вярно ли е да каже Запрянов
Коментиран от #29, #30, #32, #42
14:54 06.03.2026
23 запасняк
14:55 06.03.2026
24 ИВАН
14:56 06.03.2026
25 Киро
14:56 06.03.2026
26 Киро
До коментар #2 от "честен ционист":Дадохме ги на урките.
Коментиран от #33
14:57 06.03.2026
27 На телефонен разговор
14:59 06.03.2026
28 Шопи със сопи
Всеки да започва да дялка прашки, копия, лъкове и стрели, докато не се въоръжим до зъби!
А на жандармерията: по няколко футболни мрежи, за да могат да прихващат иранските ракети.
15:00 06.03.2026
29 Ъхъъъъъъ.....
До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
Летища, затвори, военни бази....
Военни и правоприлагащи органи.....тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ....
15:00 06.03.2026
30 Очевидно
До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":батарея „Пейтриът“ не може да е българска
15:02 06.03.2026
31 Аско
15:03 06.03.2026
32 Най вероятно
До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":е гръцка
15:03 06.03.2026
33 честен ционист
До коментар #26 от "Киро":Укри или руснаци, все на руски приказват.
15:03 06.03.2026
35 Някакви много странни неща се
15:10 06.03.2026
36 По каква причина
Коментиран от #41
15:16 06.03.2026
37 Деций
15:18 06.03.2026
38 Дядо Гъдю
-Комшу?
-Кажи !
- Ако се напече дереджето ,емен-емен , ще има ли чалъм, да пратиш един айроплан ,да извозим моите ха нъми и челядта на сигурно,че тук ачик,ачик,гали-ба става зор положението? Все едно стоим на чурук дъска.
Бъди рахат,комшу! Ще ти пратя.
Ох! Аш-кол-сун,комшу.Камък ми падна от сърцето...
15:21 06.03.2026
39 Дъртите Лъжци Запрянов и Тагарев са
15:26 06.03.2026
40 Горски
15:31 06.03.2026
41 Следствие тече
До коментар #36 от "По каква причина":Дроните пречат. Точка
15:33 06.03.2026
42 Кой я обслужва
До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":е точният въпрос
15:34 06.03.2026