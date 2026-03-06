Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията в Близкия изток по телефона

6 Март, 2026 14:41 786 42

Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна

Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе телефонен разговор с министъра на националната отбрана на Република Турция Яшар Гюлер на 4 март. В разговора беше обсъдена ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона. Изразена беше дълбока загриженост от развитието на военния конфликт. Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир. От българска страна бе заявено, че страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност.

Министър Атанас Запрянов осъди ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Република Турция на 4 март и посочи, че подобно нападение не е провокирано с нищо и е опасно с оглед разширяване на конфликта.

Министрите Атанас Запрянов и Яшар Гюлер заявиха готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат. Разгледани бяха и други въпроси от взаимен интерес.


  • 1 Уууу

    21 2 Отговор
    Танаса гледа като за Курило

    14:42 06.03.2026

  • 2 честен ционист

    15 1 Отговор
    Запрянка, де са фишеците бря?

    Коментиран от #26

    14:43 06.03.2026

  • 3 Абе къде го намерихте тоя дядка,

    17 1 Отговор
    Министър,да си ходи на село да сади домати,не е за тая работа.

    14:43 06.03.2026

  • 4 Дедо

    13 1 Отговор
    на повикване. Заработи си място в кабинета на коалицията РР - ББ

    14:44 06.03.2026

  • 5 Лост

    18 1 Отговор
    Ама ,защо Запрянов?Да ходи шефа му Борисов при Ердоган.Колко пъти на трети март беше в Турция,а не в България?

    Коментиран от #7

    14:44 06.03.2026

  • 6 Красимир Петров

    10 3 Отговор
    Служебното правителство е съставено от ДПС-ГЕРБ-ППДБ.И никой да не е изненадан след изборите.ДПС-ГЕРБ-ППДБ ще се обединят срещу Радев.

    14:45 06.03.2026

  • 7 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    Вчера Баце гълъбът на мира му пресъздаде телефонния разговор с Падишаха, вай аман!

    14:46 06.03.2026

  • 8 Гадост и зараза

    20 1 Отговор
    Слагате дядо с памперси за военен министър и после се чудите, защо е ос..ал цялата работа...

    14:46 06.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    ТЕЗИ ВСИЧКИ УПРАВНИЦИ И ПОЛИТИЦИ КОИТО СЪСИПАХА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕСЯТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!

    14:47 06.03.2026

  • 10 Петроханска лама

    13 2 Отговор
    Чуе се с министъра на отбраната на Турция. Поръча му да му доставят два тира с памперси. Изпише ги през фирмите на Пеевски с 300% над продажната цена. Излезе пред медиите да се обяснява. Гледа като пациент на Курило.

    14:47 06.03.2026

  • 11 военен неможач

    14 3 Отговор
    Ами-и, ще трябва да пообсъдят. Иран, за изненада на всички, унищожава американски бази толкова старателно, в такъв голям мащаб и толкова решително, че светът не е готов за това. За 4 дни Иран успя да разшири сферата си на военно господство в региона. Иран унищожи най-ценните и скъпи военни бази, имущество и оборудване в целия свят. Американските бази в Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия са сред най-големите военни съоръжения в целия свят. Изграждането на тези съоръжения е струвало трилиони долари в продължение на няколко десетилетия. Говорим за факта, че по-голямата част от военните разходи, направени в продължение на повече от 30 години, са се превърнали в дим. Виждаме радари, струващи стотици милиони долари всеки, да бъдат унищожени за миг. Виждаме цели военни бази да бъдат изоставени и опожарени, ограбени и унищожени.

    14:48 06.03.2026

  • 12 Анонимен

    15 3 Отговор
    "страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма" - нали вчера САЩ признаха, че е нямало такава програма?

    14:48 06.03.2026

  • 13 Хипотетично

    2 7 Отговор
    Сверяване на часовниците между външните министри, а сега и между военните министри на България и Турция в рамките на НАТО, би трябвало да охлади ентусиазма на предизборното плашене на електората.

    14:48 06.03.2026

  • 14 Секира

    15 2 Отговор
    Всички до един, замесени в унищожението на Българската армия, изнасяли оръжията ни като подарък за Украйна, купували схеми и картинки на самолети за милиарди долари - всички сега на военен съд и изпълнение на присъдата по бързата процедура! И никакъв затвор, няма да хабим и една троха да ги храним!

    14:50 06.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор
    Дъртия боклук още ли не е уволнен?

    14:51 06.03.2026

  • 16 Урусл Лайненов

    16 1 Отговор
    Опикания старец, къде ни е ПВО то боклук

    14:51 06.03.2026

  • 17 По-рано днес

    12 1 Отговор
    казаха, че няма пряка опасност за България, а сега - че е възможна ескалация и регионът ни е застрашен. Е на кое да вярваме?

    14:51 06.03.2026

  • 18 Перо

    14 1 Отговор
    Тоя дъртак с кафяви петна, непрекъснато ни излага! Няма никаква заплаха, той разбуни всички, Гърция да ни пази с ПВО и изтребители, турския министър на МО да ни информира за заплахи, а тук шкембелийте за какво са?

    14:52 06.03.2026

  • 19 Проклятието ПЕТРОХАН

    5 7 Отговор
    ПЕТРОХАНСКОТО ПРОКЛЯТИЕ ЗАПОЧНА ДА ТЕГНЕ НАД БЪЛГАРИЯ:

    Убиха петроханския лама и учениците им, които медитираха за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас.
    Сега тоя със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...

    14:52 06.03.2026

  • 20 Ройтерс

    12 1 Отговор
    "....Министър Атанас Запрянов каза на Яшар Гюлер,че България скоростно разполага по южната граница далекобойни черешови топчета за сваляне на ирански дронове и ракети,а от авиобаза Безмер има готовност да излетят 16 балона с горещ въздух,въоръжени с последен модел прашки и лъкове..."

    14:53 06.03.2026

  • 21 да бе

    7 1 Отговор
    какво може да обсъди този нафталинов памперс със некролога в джоба

    14:53 06.03.2026

  • 22 Вярно ли е да каже Запрянов

    8 2 Отговор
    Че на Петрохан са поставили някаква батарея „Пейтриът“ преди два дни ? А? На кой е?

    Коментиран от #29, #30, #32, #42

    14:54 06.03.2026

  • 23 запасняк

    12 1 Отговор
    АРМИЯТА НИ Е С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ....ПЪЛЕН СРАМ

    14:55 06.03.2026

  • 24 ИВАН

    14 1 Отговор
    Тази бабичка какъв министър е, нямаше ли някой по достоен българин, или се търсят само удобни послушковци.

    14:56 06.03.2026

  • 25 Киро

    11 2 Отговор
    От българска страна бе заявено, че страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност. Господин Запрянов преди да се изкавате не подготвен,дайте някакви доказателства вза Иранска ядрена заплаха. А не да следвате сляпо онези които ви дирижират.

    14:56 06.03.2026

  • 26 Киро

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Дадохме ги на урките.

    Коментиран от #33

    14:57 06.03.2026

  • 27 На телефонен разговор

    4 1 Отговор
    "обсъдили" ли му викаме ?

    14:59 06.03.2026

  • 28 Шопи със сопи

    3 1 Отговор
    Предлагам да се купят брадви, триони и ножове и да се раздадат на населението!
    Всеки да започва да дялка прашки, копия, лъкове и стрели, докато не се въоръжим до зъби!
    А на жандармерията: по няколко футболни мрежи, за да могат да прихващат иранските ракети.

    15:00 06.03.2026

  • 29 Ъхъъъъъъ.....

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":

    Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи.....тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ....

    15:00 06.03.2026

  • 30 Очевидно

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":

    батарея „Пейтриът“ не може да е българска

    15:02 06.03.2026

  • 31 Аско

    2 1 Отговор
    Телефон работа не върши, дъжд кола не мие и срам гадже не сваля. Българска поговорка.

    15:03 06.03.2026

  • 32 Най вероятно

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":

    е гръцка

    15:03 06.03.2026

  • 33 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Киро":

    Укри или руснаци, все на руски приказват.

    15:03 06.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някакви много странни неща се

    6 1 Отговор
    Случват в България и пълна мъгла е какво точно става. Тоя Атанас Запрянов нещо много на лудД почна да се прави

    15:10 06.03.2026

  • 36 По каква причина

    5 1 Отговор
    В района на Петрохан са забранени граждански дронове от 3 седмици ? Министърът на отбраната Атанас Запрянов може ли отговор да даде ?

    Коментиран от #41

    15:16 06.03.2026

  • 37 Деций

    4 1 Отговор
    То голяма излагация с този дядо.Поне сменяте ли му редовно памперса?

    15:18 06.03.2026

  • 38 Дядо Гъдю

    3 1 Отговор
    Разговорът е преминал в дружеска обстановка и горе-долу в следния ред:
    -Комшу?
    -Кажи !
    - Ако се напече дереджето ,емен-емен , ще има ли чалъм, да пратиш един айроплан ,да извозим моите ха нъми и челядта на сигурно,че тук ачик,ачик,гали-ба става зор положението? Все едно стоим на чурук дъска.
    Бъди рахат,комшу! Ще ти пратя.
    Ох! Аш-кол-сун,комшу.Камък ми падна от сърцето...

    15:21 06.03.2026

  • 39 Дъртите Лъжци Запрянов и Тагарев са

    4 1 Отговор
    Предатели долни!

    15:26 06.03.2026

  • 40 Горски

    2 1 Отговор
    Браво! Дърти предатели - министри и военноначалници, твърдящи при всеки преглед на отбраната, че БА може да пази границите на България, резил. На 9 май м.г. Атанас Запрянов свика медиите в МО и от официалната трибуна на ведомството — забележете, на празника — изстреля „сакрални“ слова. Цитирам: „Армията се модернизира с ускорени темпове. Възнагражденията са увеличени. За последните 30 г. не е имало по-градивен период във всички видове Въоръжени сили. Всичко това е планирано и извършено, когато в управлението е била политическа партия ГЕРБ. Примери за това са приетите програми за развитие на Въоръжените сили до 2032 г. и програмата за инвестиции до 2032 г., както и сключените вече договори за модернизация на армията, подкрепени в Народното събрание по време на правителствата с мандата на политическа партия ГЕРБ.“ Значи освен български, турски, ромски, китайски и английски , В Източна Румелия ще трябва да научат и гръцки и арабски и още кой знае какви езици. Ще им гръмнат кухите глави от много учене.

    15:31 06.03.2026

  • 41 Следствие тече

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "По каква причина":

    Дроните пречат. Точка

    15:33 06.03.2026

  • 42 Кой я обслужва

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вярно ли е да каже Запрянов":

    е точният въпрос

    15:34 06.03.2026

