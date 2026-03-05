Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война

"Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война", заяви във видео обръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна с военния министър Атанас Запрянов преди днешния Съвет по сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.

По думите му имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна.

"На днешния съвет ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков. Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Разтревожени сме от развитието на събитията в Близкия изток", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", отсече Борисов.

От своя страна Запрянов заяви, че днес е много важен ден: "Предстои Съвет по сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО".

Това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България, като достоен член на Алианса. Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление, посочи Запрянов.