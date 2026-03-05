Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война

"Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война", заяви във видео обръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна с военния министър Атанас Запрянов преди днешния Съвет по сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.
По думите му имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна.
"На днешния съвет ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков. Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Разтревожени сме от развитието на събитията в Близкия изток", допълни лидерът на ГЕРБ.
"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", отсече Борисов.
От своя страна Запрянов заяви, че днес е много важен ден: "Предстои Съвет по сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО".
Това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България, като достоен член на Алианса. Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление, посочи Запрянов.
1 Гербер
11:56 05.03.2026
2 Охо Бохо
11:56 05.03.2026
3 Последния Софиянец
11:58 05.03.2026
4 честен ционист
Коментиран от #23
11:59 05.03.2026
5 Да отива
12:00 05.03.2026
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #12
12:00 05.03.2026
7 пашата
12:01 05.03.2026
8 Мицкоски
12:01 05.03.2026
9 Едната
12:01 05.03.2026
10 гост
12:02 05.03.2026
11 Докога ще ги търпите
Всичко това е следствие от управляващите.
12:03 05.03.2026
12 Мурка
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":чакам БОГ ДА ТЕ ФРАСНЕ С НЕЩО ПО КРАТУНАТА! А ИНАЧЕ КАЗАНО С ЧЕКМЕДЖЕ ДА СЕ КОНСОЛИДИРА ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ЧЕКМЕДЖЕ
12:03 05.03.2026
13 Лицемерни 60клуци
12:04 05.03.2026
14 Град Симитли
12:04 05.03.2026
15 Към "политиците" и депутатите:
12:05 05.03.2026
16 Чакай, Чакай...
12:06 05.03.2026
17 Данко Харсъзина
12:07 05.03.2026
18 ООрана държава
12:08 05.03.2026
19 На някой да не мууууууу е
Борисов е себевлюбен нарцис и ламти за власт и пари! За това е създал мрежа около себе си от подледци итнекадърници, бездетни слуги и третополови и прос титурутки, за да му ръкопляскат на всяка простотия! В края на всяко безсмислено изречение!
Защо Назарян и Желязков????????
12:10 05.03.2026
20 Борисов
12:14 05.03.2026
21 Полудявам ли?
12:14 05.03.2026
22 Механик
Косулидирайте си се вие! Българинът няма интерес от никаква война.
12:14 05.03.2026
23 Механик
До коментар #4 от "честен ционист":Нацията не вижда за кого да воюва. Няма държава, няма нищо.
Лично аз за интересите на САЩ, Израел, ЕС, няма да воювам.
За интересите на ПП-ейци, гербаджии, комунисти, СДС-ари и прочие, хептен няма да проливам кръвта си.
И не виждам кой ще го направи.
12:17 05.03.2026
24 ИВАН
12:19 05.03.2026
25 Това
12:24 05.03.2026
26 Не на факти
12:26 05.03.2026
27 Гарантирано от ГЕРБ
Подарихме всичко на Наркомана Зеленски
и вече Нямаме ПВО.
Нямаме нито С-75, нито С125, нито С-200,
Нито С-300 - Нищо нямаме!
Дебилите наречени Политици - Правителства и Депутати оголиха напълно България
12:34 05.03.2026
28 Боко
12:35 05.03.2026
30 Георги Илиев Митев
12:43 05.03.2026