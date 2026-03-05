Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война

Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война

5 Март, 2026 11:54 728 30

  • бойко борисов-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • съвет по сигурността

Имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна

Борисов на среща със Запрянов: Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Нацията трябва да е най-консолидирана по време на война", заяви във видео обръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна с военния министър Атанас Запрянов преди днешния Съвет по сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.

По думите му имаме две войни, като тази в Украйна е още по-опасна.

"На днешния съвет ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков. Правителството да не се крие само зад министъра на отбраната, а да понесе цялата си отговорност. Разтревожени сме от развитието на събитията в Близкия изток", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка за гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки и цените на горивата", отсече Борисов.

От своя страна Запрянов заяви, че днес е много важен ден: "Предстои Съвет по сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО".

Това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България, като достоен член на Алианса. Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление, посочи Запрянов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гербер

    5 24 Отговор
    Всички се подчиняват на Бойко, защото знаят кой е шефа!

    11:56 05.03.2026

  • 2 Охо Бохо

    36 2 Отговор
    Запрянката прилича на пансионер с тежка деменция !!?

    11:56 05.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Тези двамата ще ги пратим на каторга

    11:58 05.03.2026

  • 4 честен ционист

    16 1 Отговор
    Нацията ще се разбега като пилци по време на война.

    Коментиран от #23

    11:59 05.03.2026

  • 5 Да отива

    25 1 Отговор
    на война , нали е "генерал" ? А и "мъж" та дрънка.

    12:00 05.03.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    6 10 Отговор
    Ганя чака маскалите на Дунава пак да го асвабадят от напрежението!

    Коментиран от #12

    12:00 05.03.2026

  • 7 пашата

    27 1 Отговор
    2-ма т-п-ка измислени генерали - ужас

    12:01 05.03.2026

  • 8 Мицкоски

    11 4 Отговор
    Нация от цигани и турци сте мизернициииии

    12:01 05.03.2026

  • 9 Едната

    28 0 Отговор
    ръка в джоба , с другата жестикулира да изглежда по - убедителен , стой , та гледай !

    12:01 05.03.2026

  • 10 гост

    22 0 Отговор
    От тиква - акъл? На кого е подчинено военното министерство?

    12:02 05.03.2026

  • 11 Докога ще ги търпите

    18 1 Отговор
    Управляващите ни направиха цели а сега било имало рискове появили се изведнъж.
    Всичко това е следствие от управляващите.

    12:03 05.03.2026

  • 12 Мурка

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    чакам БОГ ДА ТЕ ФРАСНЕ С НЕЩО ПО КРАТУНАТА! А ИНАЧЕ КАЗАНО С ЧЕКМЕДЖЕ ДА СЕ КОНСОЛИДИРА ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ЧЕКМЕДЖЕ

    12:03 05.03.2026

  • 13 Лицемерни 60клуци

    22 1 Отговор
    Ако имаше нация, досега да сте в затвора всички и имуществото да ви е конфискувано,лицемерни 60клуци.

    12:04 05.03.2026

  • 14 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Богът на войната

    12:04 05.03.2026

  • 15 Към "политиците" и депутатите:

    20 0 Отговор
    Вчера официален турски представител заяви, че ракетата не е насочена към Турция, а нашите пишман-политици се натискат с долната част на гърба напред!

    12:05 05.03.2026

  • 16 Чакай, Чакай...

    17 1 Отговор
    Чакай Русия да приключи СВО, да видим тогава ,къде ще се криете.

    12:06 05.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Никой нормален човек няма доброволно да си даде живота за Тиквата и останалите български овластени бандити.

    12:07 05.03.2026

  • 18 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Не сме във война бе м@лоумен б@нкянски пън

    12:08 05.03.2026

  • 19 На някой да не мууууууу е

    13 0 Отговор
    Ясно, кой ни вкара във войните?????
    Борисов е себевлюбен нарцис и ламти за власт и пари! За това е създал мрежа около себе си от подледци итнекадърници, бездетни слуги и третополови и прос титурутки, за да му ръкопляскат на всяка простотия! В края на всяко безсмислено изречение!
    Защо Назарян и Желязков????????

    12:10 05.03.2026

  • 20 Борисов

    9 0 Отговор
    имитира "дейност", скучае и си търси раздумка

    12:14 05.03.2026

  • 21 Полудявам ли?

    4 5 Отговор
    Защо ли Боко Тиквата започва да ми става по-приемлив на фона на всичките ПеПе- нца с бръснати ду..нца?

    12:14 05.03.2026

  • 22 Механик

    10 0 Отговор
    Каква война бе? България не е във война, освен ако не я вкарате. Ама той май натам отиват нещата.
    Косулидирайте си се вие! Българинът няма интерес от никаква война.

    12:14 05.03.2026

  • 23 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Нацията не вижда за кого да воюва. Няма държава, няма нищо.
    Лично аз за интересите на САЩ, Израел, ЕС, няма да воювам.
    За интересите на ПП-ейци, гербаджии, комунисти, СДС-ари и прочие, хептен няма да проливам кръвта си.
    И не виждам кой ще го направи.

    12:17 05.03.2026

  • 24 ИВАН

    6 0 Отговор
    Един охранен престъпник и един памперскатетър, това ли е България.

    12:19 05.03.2026

  • 25 Това

    3 0 Отговор
    Не е наша война.

    12:24 05.03.2026

  • 26 Не на факти

    4 0 Отговор
    Затвор за Дуньо буци простия. Изчегъртване на мръсниците грибаджии

    12:26 05.03.2026

  • 27 Гарантирано от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Олеле, ко ша праим сега, като
    Подарихме всичко на Наркомана Зеленски
    и вече Нямаме ПВО.
    Нямаме нито С-75, нито С125, нито С-200,
    Нито С-300 - Нищо нямаме!
    Дебилите наречени Политици - Правителства и Депутати оголиха напълно България

    12:34 05.03.2026

  • 28 Боко

    1 0 Отговор
    Беше спокойно няколко дни преди да се появиш ти защо не си кротуваш още малко в Банкя твоите глупости не ни се слушат говори си ги пред твоите селянки в тесен кръг

    12:35 05.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    Генерал Бойко Борисов с лицемерието и в типичния стил на говорене на фуражните от времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков. Очевидно е, че всички институции и подорганизации на репресивните служби и най-вече на журналистите отразяват и са много словоохотливи към фуражките, тъй като вече имаме и още един кандидат от фуражките от времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков и това е генерал Румен Радев ! За една демократична република не е обичайно и характерно да се управлява и ръководи от генерал или генрали накратко казано да се ръководи от фуражки. В Република България няма демокрация и демократични ценности и разбирания и за това е ясно, че не може да се ръководи и управлява от политици, а само от фуражки. Потърпевшите сме тези с най-малките доходи и тези, които сме без доходи. Фуражките и цялата администрация и особено фирмите свързани с комуникациите (мобилните оператори и техните служители) са най-големите поддръжници на управлението на фуражките. Следват ги фирмите свързани с тока, водата и Топлофикационните дружества, защото са изцяло подчинени и зависими от структурата на управлението ни породена от фуражките.

    12:43 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове