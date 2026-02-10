Асен Василев: Как България да стане отново 9 милиона?!

„В последните години има промяна в цялостната политика по доходите в България. Трябва да започнем дискусия дали тази промяна трябва да продължи, докога и това как се отразява на конкурентоспособността на икономиката от една страна, и от друга страна – на неравенствата в обществото и на възможността на обществото да функционира като едно цяло“. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев на дискусия на тема „Млади семейства и доходи“. Тя, която е част от поредица публични обсъждания за бъдещото развитие на България под надслов „Силна България в силна Европа“. В дискусията участваха представители на работодателите, синдикатите, неправителствения сектор – работодатели, синдикати, неправителствен сектор, държавни учреждения, академична общност, представители на младите семейства и на хората с увреждания.
„Обикновено тези дискусии се водят в рамките на бюджетна процедура с доста кратък хоризонт и доста обострени политически настроения. Но решихме тази дискусия да се води даже извън предизборната кампания, да не е в контекста на конкретна бюджетна процедура и да е с по-дълъг хоризонт – къде и как искаме да стигнем днес, петнайсет години отсега. И да се опитаме да видим дали има съгласие по някои базисни принципи в областта, в които, независимо кой управлява, може да се движи, но има предизвикателства, особено в частта за доходите“, обясни Асен Василев.
Водещият дискусията Венко Сабрутев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“, заяви, че в дискусията се поставя акцент върху политиките за постигане на европейски доходи в България, младите семейства, децата, възрастните и хората с увреждания.
Първата част от дискусията беше посветена на темата:
Европейски доходи в България
Дискутиран беше въпросът как за едни и същи умения и дейност да имаме сравнимо заплащане с развитите европейски държави. Теми на панела бяха и минималната работна заплата, дали трябва да има работещи хора под линията на бедност и дали да се увеличават данъците и осигуровките, дали максималният осигурителен доход, максималната пенсия и максималното обезщетение за безработица трябва да се променят успоредно със средната работна заплата. Трябва ли да има гарантирани нива на заплащане за обществено важни професии с недостиг на кадри, също беше обект на обсъждане. В началото на дискусията председателят на НСИ Атанас Атанасов представи статистическа информация по темата (презентация можете да намерите в прикачения файл).
Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от промяна на модела за определяне на минималната работна заплата. По темата за едно и също заплащане за едни и същи умения у нас и в развитите европейски държави работодателите заявиха, че за това е необходимо да се достигне и едно и също ниво на производителност. Според Асен Василев това е най-добрият начин да се увеличат доходите устойчиво. Той смята, че същевременно трябва да се намалят нивата на неравенствата в заплащането, защото ако не го направим, се оформят социални гета.
Втората част от дискусията беше на тема:
Как България да стане отново 9 милиона души
Беше дискутирано как семейните финанси да не са бариера за второ и трето дете, какви да бъдат принципите на подпомагане и да се постигне справедливост и солидарност, така че да има по-висок демографски прираст. Тема на разговора бяха стимулите, благодарение на които българските семейства да се завърнат да живеят и работят в страната. Презентации за демографията на населението в страната направиха Калоян Цветков от катедра по социално-икономическа география в СУ, доц. Борис Казаков от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Веселина Панайотова от фондация „Мама има работа“ (презентациите можете да намерите в прикачените файлове).
Участниците в дискусията постигнаха съгласие, че е необходимо по-добро ниво на развитие на икономиката, по-качествени и достъпни образование и здравеопазване, по-развита инфраструктура. Стимули за майките да се връщат по-рано на пазара на труда, като гъвкаво работно време, достатъчно детски градини и ясли, данъчни облекчения и социални услуги. Необходима е и консенсусна политика за решаване на демографските проблеми с перспектива над 15 години и държавна подкрепа за малките населени места. Асен Василев очерта 4 проблема, които трябва да се решат, за да има повече деца и българите да се върнат от чужбина – гъвкаво работно време, грижа за ранното детско развитие, мерки за подпомагане на деца в дълбока бедност и грижа за децата през лятото. Той посочи, че е необходимо да се разработи система за подпомагане, която освен солидарна, на първо място да е справедлива. Защото изцяло солидарната система е скъпа и неустойчива и много хора, които не са допринесли, се опитват да се възползват.
В третия панел от дискусията беше обсъдена темата:
Справедливи пенсии
Беше обсъден въпросът, че пенсионерите, които са изпълнили изискванията за стаж и възраст, не трябва да получават пенсии под линията на бедност, а пенсиите на тези, които не са изпълнили тези изисквания – да се допълват от социалната система. Дискутирана беше и темата за възможността работещите да управляват активно парите си за пенсии. Беше представена презентация с официални данни от НОИ (можете да я намерите в прикачен файл).
Участниците в дискусията се обединиха около това, че промени в пенсионната система трябва да се правят постепенно, като се търси балансирано решение, което да е обсъдено и обществено подкрепено. Също така беше посочена необходимостта от развитие на втория стълб на пенсионно-осигурителната система и въвеждане на мултифондовете.
Последната тема от дискусията беше за:
Равен достъп за хората с увреждания
Дискутирана беше необходимостта от равен достъп на хората с увреждания до работа, образование, здравеопазване и културен живот, достоен и пълноценен живот, достъпна градска среда – без бариери, с удобен транспорт и адаптирани пространства. Също така беше обсъдена възможността те постепенно да преминават от социални помощи към достойна заплата и да получават достойно и равнопоставено заплащане и условия на труд.
Венко Сабрутев заяви, че е сигурен, че по тези теми може да се намери съгласие в обществото. Често обаче обществото разбира проблема и има воля да се реши, но политиците възпират решенията. Според него с години градската среда не е изграждана с мисъл за хората с увреждания и държавата не припознава проблема, и в държавния бюджет няма заложени средства за такава инфраструктура.
Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от изготвяне на Кодекс за хората с увреждания, тъй като в момента материята е разпиляна в многобройни нормативни документи. Обърнато беше внимание на нуждата от дигитализация и уеб достъпност на администрацията, така че хората с увреждания да имат възможност да работят дистанционно от вкъщи. Също така според участниците има различни програми за достъпна градска среда, но общините не са активни да подготвят необходимите проекти.
Венко Сабрутев заяви, че подкрепя посочената от участниците необходимост от борба със злоупотребите в здравеопазването и фалшивите ТЕЛК решения. Той посочи, че по времето на управлението на ПП е започнал анализ на корупционните практики в сферата. „За някои партии хората с увреждания са хъб за избиратели“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо 🌈
Коментиран от #16, #64
13:45 10.02.2026
2 Звездоброец
13:46 10.02.2026
3 пожелание
Коментиран от #35
13:46 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 малко истински факти
13:47 10.02.2026
6 ЗРИТЕЛ
13:47 10.02.2026
7 пешо
13:47 10.02.2026
8 провинциалист
Коментиран от #68
13:47 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Майна
Щото не искам да си дам детето на този сатанизъм?
Революция ли искате?
Да ?
13:49 10.02.2026
11 Смърфиета
13:49 10.02.2026
12 зле
Коментиран от #18
13:50 10.02.2026
13 Майна
За да няма повече Петрохан..
13:50 10.02.2026
14 Руснаците ни прецакаха
Като резултат, 3 милиона българи, по малко, БЕЗ ВОЙНА!
Който разбрал, разбрал.
Коментиран от #20, #30, #82, #84
13:50 10.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Над 50% от семействата в България са в графата
РАБОТЕЩИ БЕДНИ
те за политика по доходите ми бляботят🤔❗
Коментиран от #32
13:51 10.02.2026
16 зле
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈":само с репресии,тоталитаризъм, пропаганда, цензура и затворени граници и откри тилисти нали? това ли искаш
Коментиран от #59
13:51 10.02.2026
17 критик
13:51 10.02.2026
18 Ако.
До коментар #12 от "зле":Тези с възклицателните вървят в сектата ти
Понял?
Коментиран от #28
13:52 10.02.2026
19 Само
13:52 10.02.2026
20 зле
До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":руснака те прецака още през 1945
13:53 10.02.2026
21 Да си майка също е работа
Защо не се признава за трудов стаж раждането на дете и майките да са първа категория труд и да се пенсионират по млади
Коментиран от #33
13:53 10.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Селянин
Коментиран от #39, #80
13:53 10.02.2026
24 Като
13:53 10.02.2026
25 Планинец
13:54 10.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 решението
13:54 10.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хмм
13:55 10.02.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":Някой пак НЕ е разбрал❗ Ама то без НИК и без УМ е нормално да не разбере❗
Кой скачА за банани❓ Кой викА 45 години стигат❓
После ......" Ква я мислИхме, а тя ква станА!"❗
Коментиран от #37, #85
13:56 10.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 зле
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":от 1945 насам всички сте работещи бедни без да броим политиците и другарите
Коментиран от #55
13:56 10.02.2026
33 Ужас, що тъп народ
До коментар #21 от "Да си майка също е работа":Майчинството се признава за стаж и по рано се пенсионирате!
Тук майчинството е 3 години, а по Европа е 3 месеца!
13:56 10.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 зле
До коментар #3 от "пожелание":къде забравяш кметове общински съветници съветници там корупцията е още по висока 150 е малко число
13:57 10.02.2026
36 Тъпа ушанка
Коментиран от #77
13:57 10.02.2026
37 Много си тъп , Саше
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Скачахме, след като руснаците вече ни бяха били шута!
13:58 10.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
До коментар #23 от "Селянин":що, в Швеция има закон за трите деца, при нас не проработи - ползват отстъпки при кредити, жилища, навсякъде по три малки деца, руси като ангелчета, така си решили проблема с работната ръка
13:58 10.02.2026
40 007 /агент/
13:58 10.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 хаха
До коментар #28 от "зле":От кога джендърите станахте мъже?
14:00 10.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Как България да стане отново 9 милиона
хем за кеф хем за повече бг
вместо да зяпат по цъкалата
14:01 10.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 дядото
14:02 10.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ШЕФА
14:03 10.02.2026
50 Анализатор
Другото е утопия....
14:04 10.02.2026
51 Надарена кака
14:05 10.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 9 милиона де били?
Ай стига, бе!
14:05 10.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "зле":Ти в кой клас си сега❓
Щото някой сме работили и преди 89-та и след 89-та и можем да направим разликата ❗ За разлика от поколението WC (00) ❗Дето пише само каквото им спуснат ОТпосолствоТО‼️
14:07 10.02.2026
56 хихи
14:07 10.02.2026
57 Сталин
14:09 10.02.2026
58 123456
14:10 10.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Затваряме
14:11 10.02.2026
61 Промяна
14:12 10.02.2026
62 Жан
14:12 10.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хаха
До коментар #1 от "Кокорчо 🌈":На меки китки, "жендър идеология" им пречи. ХАХАХА!
Сигурно сигурно. Я се вижте какви сте п3дали бе. Каквито са ви политиците такива сте и вие. Хомота нещастни. П3дали за п3дали гласуват.
14:14 10.02.2026
65 Айше
14:15 10.02.2026
66 Ще,ще
14:17 10.02.2026
67 мм дааа
14:18 10.02.2026
68 Те внасят узбеки
До коментар #8 от "провинциалист":И кви бяха още, нямало кой да работи
14:19 10.02.2026
69 9 милиона цигани или българи?
Коментиран от #79
14:22 10.02.2026
70 бай Бончо
Коментиран от #73
14:24 10.02.2026
71 Мдаааа
14:25 10.02.2026
72 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
14:25 10.02.2026
73 Анджо
До коментар #70 от "бай Бончо":Да имаше план да станем 16 република. Ако бяха отворени границите нямаше да се съберем никога 9 милиона.
14:41 10.02.2026
74 Даа!
Коментиран от #86
14:48 10.02.2026
75 здраво мислещ
14:57 10.02.2026
76 Доктор
14:57 10.02.2026
77 Ха-ха
До коментар #36 от "Тъпа ушанка":На тоя не му дават дори книжка за водач на МПС. Така, че и за това не става!
14:59 10.02.2026
78 веднага му казвам на койорчо розовия
15:00 10.02.2026
79 Мухаа ха!
До коментар #69 от "9 милиона цигани или българи?":Какъв " бял етнос" те е налазил" бе,смехурко.Тук е бил кръстопътя на целия континент.Кой,откъдето е завърнал ,си е хвърлил семето тук.Къде със войни,къде доброволно.Затова един с един не си приличаме.Гледаш ,бял и рус,като викинг,друг чист татарин, трети глеждосан по арабски .
15:00 10.02.2026
80 Истината е нужна
До коментар #23 от "Селянин":Българинът е мързелив като теб, завистлив и разбира от всичко-т.е. дървен философ, а голяма част от мъжете са страхливи да правят деца и семейство, защото са безотговорни мамини синчета.Държавата не може да подкрепя такива "индивиди". След 1878г. семействата са имали от 2-10 деца и България е била по-многолюдна макар и по-бедна от сега! Но хората са били задружни и трудолюбиви и макар млада България се е развивала бързо и просперирала чак до 1944г. въпреки войните и националните катастрофи, докато не са я налазили Ком.унистите.
15:02 10.02.2026
81 Беро
КАТО велики празноглавци си отговорете само,на един жизнен и не маловажен въпрос!
Ами, ако от 2000 година бяхме вече 10 милиона?
15:03 10.02.2026
82 Мефистофел
До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":Какви руснаци бълнуваш, като ДС и БКП(всички се роят от тях) ни управляват от 1989г до днес и НЯМА СПАСЕНИЕ.А НАРОДЪТ търпелив и глупав -не гласува и продължава да обича сатрапите си.
НЕПРЕСТАННО ТЪРСИ СПАСИТЕЛЯ - то не бе БСП, та царя-вервайте ми! и сега -"зеления чорап
Всеки глупак заслужава съдбата си!!!
15:08 10.02.2026
83 Тити на Кака
15:08 10.02.2026
84 явно ти не си разбрал
До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":цру ни накараха да се отделим от русия и да слушаме тях и ето ти резултат тотал щета !!!
15:09 10.02.2026
85 виж сега
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":това да нямат ник повечето хора тук е защото троловете от сайта като видят че имаш смислено мислене започват да пишат от твоя ник пълни глупости и противоположности на твоите предубеждения за да не може хората да се обединяват по сайтовете и от твоя ник са писали много глупости които ти не споделяш но уви правят го аз поне за това не пиша с ник от години защото веднага се активират тролейчетата !!! инъче си прав за останалото което си написал..!
15:15 10.02.2026
86 Истината е нужна
До коментар #74 от "Даа!":Ревльо, по времето на соца съм имал 5заема(сега кредити) и работех на 3 места , защото заплатите ни свършваха за 10дни и пак сме живи, а сега кой те кара да купуваш скъпите жилища на мародерите-строители и фирми-недвижими имоти, като само в София има 168хил.празни апартамента за спекулативни продажби за такива като теб.СПРЕТЕ ДА КУПУВАТЕ И ЦЕНИТЕ ЩЕ ПАДНАТ, НАЕМИТЕ СЪЩО!Цените са 35-50% завишени!
Прага на просперираща Чехия -европейски разкошен град е с равни цени на мръсна и неподдържана София при двойни доходи на чехите спрямо българите!!! Много мръсни и корупционни пари се изляха за недвижими имоти през 2024-2025г.
15:19 10.02.2026