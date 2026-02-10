Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Асен Василев: Как България да стане отново 9 милиона?!

Асен Василев: Как България да стане отново 9 милиона?!

10 Февруари, 2026 13:43 1 512 86

Обикновено тези дискусии се водят в рамките на бюджетна процедура с доста кратък хоризонт и доста обострени политически настроения

Асен Василев: Как България да стане отново 9 милиона?! - 1
Снимка: ПП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В последните години има промяна в цялостната политика по доходите в България. Трябва да започнем дискусия дали тази промяна трябва да продължи, докога и това как се отразява на конкурентоспособността на икономиката от една страна, и от друга страна – на неравенствата в обществото и на възможността на обществото да функционира като едно цяло“. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев на дискусия на тема „Млади семейства и доходи“. Тя, която е част от поредица публични обсъждания за бъдещото развитие на България под надслов „Силна България в силна Европа“. В дискусията участваха представители на работодателите, синдикатите, неправителствения сектор – работодатели, синдикати, неправителствен сектор, държавни учреждения, академична общност, представители на младите семейства и на хората с увреждания.

„Обикновено тези дискусии се водят в рамките на бюджетна процедура с доста кратък хоризонт и доста обострени политически настроения. Но решихме тази дискусия да се води даже извън предизборната кампания, да не е в контекста на конкретна бюджетна процедура и да е с по-дълъг хоризонт – къде и как искаме да стигнем днес, петнайсет години отсега. И да се опитаме да видим дали има съгласие по някои базисни принципи в областта, в които, независимо кой управлява, може да се движи, но има предизвикателства, особено в частта за доходите“, обясни Асен Василев.

Водещият дискусията Венко Сабрутев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“, заяви, че в дискусията се поставя акцент върху политиките за постигане на европейски доходи в България, младите семейства, децата, възрастните и хората с увреждания.

Първата част от дискусията беше посветена на темата:

Европейски доходи в България

Дискутиран беше въпросът как за едни и същи умения и дейност да имаме сравнимо заплащане с развитите европейски държави. Теми на панела бяха и минималната работна заплата, дали трябва да има работещи хора под линията на бедност и дали да се увеличават данъците и осигуровките, дали максималният осигурителен доход, максималната пенсия и максималното обезщетение за безработица трябва да се променят успоредно със средната работна заплата. Трябва ли да има гарантирани нива на заплащане за обществено важни професии с недостиг на кадри, също беше обект на обсъждане. В началото на дискусията председателят на НСИ Атанас Атанасов представи статистическа информация по темата (презентация можете да намерите в прикачения файл).

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от промяна на модела за определяне на минималната работна заплата. По темата за едно и също заплащане за едни и същи умения у нас и в развитите европейски държави работодателите заявиха, че за това е необходимо да се достигне и едно и също ниво на производителност. Според Асен Василев това е най-добрият начин да се увеличат доходите устойчиво. Той смята, че същевременно трябва да се намалят нивата на неравенствата в заплащането, защото ако не го направим, се оформят социални гета.

Втората част от дискусията беше на тема:

Как България да стане отново 9 милиона души

Беше дискутирано как семейните финанси да не са бариера за второ и трето дете, какви да бъдат принципите на подпомагане и да се постигне справедливост и солидарност, така че да има по-висок демографски прираст. Тема на разговора бяха стимулите, благодарение на които българските семейства да се завърнат да живеят и работят в страната. Презентации за демографията на населението в страната направиха Калоян Цветков от катедра по социално-икономическа география в СУ, доц. Борис Казаков от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Веселина Панайотова от фондация „Мама има работа“ (презентациите можете да намерите в прикачените файлове).

Участниците в дискусията постигнаха съгласие, че е необходимо по-добро ниво на развитие на икономиката, по-качествени и достъпни образование и здравеопазване, по-развита инфраструктура. Стимули за майките да се връщат по-рано на пазара на труда, като гъвкаво работно време, достатъчно детски градини и ясли, данъчни облекчения и социални услуги. Необходима е и консенсусна политика за решаване на демографските проблеми с перспектива над 15 години и държавна подкрепа за малките населени места. Асен Василев очерта 4 проблема, които трябва да се решат, за да има повече деца и българите да се върнат от чужбина – гъвкаво работно време, грижа за ранното детско развитие, мерки за подпомагане на деца в дълбока бедност и грижа за децата през лятото. Той посочи, че е необходимо да се разработи система за подпомагане, която освен солидарна, на първо място да е справедлива. Защото изцяло солидарната система е скъпа и неустойчива и много хора, които не са допринесли, се опитват да се възползват.

В третия панел от дискусията беше обсъдена темата:

Справедливи пенсии

Беше обсъден въпросът, че пенсионерите, които са изпълнили изискванията за стаж и възраст, не трябва да получават пенсии под линията на бедност, а пенсиите на тези, които не са изпълнили тези изисквания – да се допълват от социалната система. Дискутирана беше и темата за възможността работещите да управляват активно парите си за пенсии. Беше представена презентация с официални данни от НОИ (можете да я намерите в прикачен файл).

Участниците в дискусията се обединиха около това, че промени в пенсионната система трябва да се правят постепенно, като се търси балансирано решение, което да е обсъдено и обществено подкрепено. Също така беше посочена необходимостта от развитие на втория стълб на пенсионно-осигурителната система и въвеждане на мултифондовете.

Последната тема от дискусията беше за:

Равен достъп за хората с увреждания

Дискутирана беше необходимостта от равен достъп на хората с увреждания до работа, образование, здравеопазване и културен живот, достоен и пълноценен живот, достъпна градска среда – без бариери, с удобен транспорт и адаптирани пространства. Също така беше обсъдена възможността те постепенно да преминават от социални помощи към достойна заплата и да получават достойно и равнопоставено заплащане и условия на труд.

Венко Сабрутев заяви, че е сигурен, че по тези теми може да се намери съгласие в обществото. Често обаче обществото разбира проблема и има воля да се реши, но политиците възпират решенията. Според него с години градската среда не е изграждана с мисъл за хората с увреждания и държавата не припознава проблема, и в държавния бюджет няма заложени средства за такава инфраструктура.

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от изготвяне на Кодекс за хората с увреждания, тъй като в момента материята е разпиляна в многобройни нормативни документи. Обърнато беше внимание на нуждата от дигитализация и уеб достъпност на администрацията, така че хората с увреждания да имат възможност да работят дистанционно от вкъщи. Също така според участниците има различни програми за достъпна градска среда, но общините не са активни да подготвят необходимите проекти.

Венко Сабрутев заяви, че подкрепя посочената от участниците необходимост от борба със злоупотребите в здравеопазването и фалшивите ТЕЛК решения. Той посочи, че по времето на управлението на ПП е започнал анализ на корупционните практики в сферата. „За някои партии хората с увреждания са хъб за избиратели“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо 🌈

    42 2 Отговор
    С жендър идеология трудно ще стане 9 милиона хаха

    Коментиран от #16, #64

    13:45 10.02.2026

  • 2 Звездоброец

    32 1 Отговор
    Ще станем отново 9 милиона , когато и тези започнат да раждат .

    13:46 10.02.2026

  • 3 пожелание

    30 0 Отговор
    Направете така ,че съд и прокуратура да заработи ,защото поне 150 депутата са за затвора !!

    Коментиран от #35

    13:46 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 малко истински факти

    29 1 Отговор
    Смешници непотребни .

    13:47 10.02.2026

  • 6 ЗРИТЕЛ

    25 2 Отговор
    шарлатани...

    13:47 10.02.2026

  • 7 пешо

    24 1 Отговор
    ако можеше п....е Д..а ..лите да раждат

    13:47 10.02.2026

  • 8 провинциалист

    30 1 Отговор
    ПП-ДБ освен да направят от територията една голяма махала с 9 милиона братчеди (ако трябва и отвън ще си ги внасяме), друго няма какво да предложат.

    Коментиран от #68

    13:47 10.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Майна

    18 2 Отговор
    Що ме триете?
    Щото не искам да си дам детето на този сатанизъм?
    Революция ли искате?
    Да ?

    13:49 10.02.2026

  • 11 Смърфиета

    13 0 Отговор
    Много лама, много нещо.

    13:49 10.02.2026

  • 12 зле

    6 21 Отговор
    асен е обратен но е повече мъж от повечето необратни и по българин от повечето уж патреоте дето развяват руското знаме и викат че били родолюбци !!!! зле,!!

    Коментиран от #18

    13:50 10.02.2026

  • 13 Майна

    9 3 Отговор
    Тръмп ще ни помогне
    За да няма повече Петрохан..

    13:50 10.02.2026

  • 14 Руснаците ни прецакаха

    9 13 Отговор
    1990г. ни биха шута и милиони българи тръгнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи, по малко, БЕЗ ВОЙНА!
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #20, #30, #82, #84

    13:50 10.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    Леле, в България имало "политика по доходите"🤔❗
    Над 50% от семействата в България са в графата
    РАБОТЕЩИ БЕДНИ
    те за политика по доходите ми бляботят🤔❗

    Коментиран от #32

    13:51 10.02.2026

  • 16 зле

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈":

    само с репресии,тоталитаризъм, пропаганда, цензура и затворени граници и откри тилисти нали? това ли искаш

    Коментиран от #59

    13:51 10.02.2026

  • 17 критик

    11 1 Отговор
    Не е ясно, дали предлага или само толерира внос на работна ръка от хималайски непал, индия или слънчева нигерия. От близкия изток сами си знаят пътя насам.

    13:51 10.02.2026

  • 18 Ако.

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "зле":

    Тези с възклицателните вървят в сектата ти
    Понял?

    Коментиран от #28

    13:52 10.02.2026

  • 19 Само

    3 0 Отговор
    С режима на Северна и тем подобни

    13:52 10.02.2026

  • 20 зле

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":

    руснака те прецака още през 1945

    13:53 10.02.2026

  • 21 Да си майка също е работа

    9 5 Отговор
    Да обгрижваш няколко деца и да ги възпитаваш
    Защо не се признава за трудов стаж раждането на дете и майките да са първа категория труд и да се пенсионират по млади

    Коментиран от #33

    13:53 10.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Селянин

    14 5 Отговор
    Това никога няма да стане. Колкото по добре живее една нация, толкова по малка раждаемост има. За да станем отново 9 милиона трябва да няма интернет, да няма телевизия, да не може да се пътува и да няма читава контрацепция и да няма много механизация, че да трябва работна ръка.

    Коментиран от #39, #80

    13:53 10.02.2026

  • 24 Като

    10 2 Отговор
    си смениш пола!

    13:53 10.02.2026

  • 25 Планинец

    9 1 Отговор
    Като пратим 10 хиляди демократи по островите за Винаги! И след това запретнем ръкави ...!

    13:54 10.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 решението

    1 6 Отговор
    Като станем 16та република на Русия.

    13:54 10.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    17 2 Отговор
    Човек без семейство и деца да говори демографски прираст безумие, но какво се чудя, нали неговите привърженици скачаха и викаха - кой не скача е дебел

    13:55 10.02.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":

    Някой пак НЕ е разбрал❗ Ама то без НИК и без УМ е нормално да не разбере❗
    Кой скачА за банани❓ Кой викА 45 години стигат❓
    После ......" Ква я мислИхме, а тя ква станА!"❗

    Коментиран от #37, #85

    13:56 10.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 зле

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    от 1945 насам всички сте работещи бедни без да броим политиците и другарите

    Коментиран от #55

    13:56 10.02.2026

  • 33 Ужас, що тъп народ

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да си майка също е работа":

    Майчинството се признава за стаж и по рано се пенсионирате!
    Тук майчинството е 3 години, а по Европа е 3 месеца!

    13:56 10.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 зле

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    къде забравяш кметове общински съветници съветници там корупцията е още по висока 150 е малко число

    13:57 10.02.2026

  • 36 Тъпа ушанка

    9 1 Отговор
    Тоя Асенчо има ли тема от която да не разбира. Като се замисля, тоя става само за таксиметров шофьор

    Коментиран от #77

    13:57 10.02.2026

  • 37 Много си тъп , Саше

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Скачахме, след като руснаците вече ни бяха били шута!

    13:58 10.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Селянин":

    що, в Швеция има закон за трите деца, при нас не проработи - ползват отстъпки при кредити, жилища, навсякъде по три малки деца, руси като ангелчета, така си решили проблема с работната ръка

    13:58 10.02.2026

  • 40 007 /агент/

    8 0 Отговор
    Асанчо, ако спецата си влезе в ролята, може и да ги докараме да там

    13:58 10.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "зле":

    От кога джендърите станахте мъже?

    14:00 10.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Как България да стане отново 9 милиона

    10 1 Отговор
    момите и каките да правят повече кекс
    хем за кеф хем за повече бг
    вместо да зяпат по цъкалата

    14:01 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 дядото

    3 1 Отговор
    така а а.ясно е,че проблемите се знаят и то не от вчера.от знаенето им и от отказа на политическо и държавно ниво да бъдат решени ми става още по-обидно.

    14:02 10.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Ася да говори за семейство и увеличение на населението е направо висша форма на цинизъм,пак гласувайте за педоф.... ПП-ДБ.

    14:03 10.02.2026

  • 50 Анализатор

    9 0 Отговор
    Г-н Василев, единствения начин са хетеросексуални бракове и хетеросексуални контакти....
    Другото е утопия....

    14:04 10.02.2026

  • 51 Надарена кака

    8 0 Отговор
    Aми с € ....бане в ✓ ...за няма как да стане България 9млн .

    14:05 10.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 9 милиона де били?

    5 1 Отговор
    Ужас!
    Ай стига, бе!

    14:05 10.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "зле":

    Ти в кой клас си сега❓
    Щото някой сме работили и преди 89-та и след 89-та и можем да направим разликата ❗ За разлика от поколението WC (00) ❗Дето пише само каквото им спуснат ОТпосолствоТО‼️

    14:07 10.02.2026

  • 56 хихи

    3 0 Отговор
    Знаят, че не може но вюжната ни съседка все още правят опити...

    14:07 10.02.2026

  • 57 Сталин

    4 1 Отговор
    Кукорчо ще се погрижи България да стане 9 000 000 пак ,като гледам София се напълни с бангладеши и филипино,очаквайте скоро и навсякъде по България.

    14:09 10.02.2026

  • 58 123456

    3 0 Отговор
    Е, няма как - като се пълни с амбриаши като теб !

    14:10 10.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Затваряме

    3 2 Отговор
    границите за излизане,широко отваряме за влизане!

    14:11 10.02.2026

  • 61 Промяна

    4 1 Отговор
    ТОЗИ ОТВРАТИТЕЛ ВЪН РАДЕВ КАЖИ ЗАЩО НАЗНАЧИ ТЕЗИ ШАРЛАТАНИ

    14:12 10.02.2026

  • 62 Жан

    0 1 Отговор
    А 25% безработица,искате ли?

    14:12 10.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кокорчо 🌈":

    На меки китки, "жендър идеология" им пречи. ХАХАХА!

    Сигурно сигурно. Я се вижте какви сте п3дали бе. Каквито са ви политиците такива сте и вие. Хомота нещастни. П3дали за п3дали гласуват.

    14:14 10.02.2026

  • 65 Айше

    2 0 Отговор
    Асан ако...щеше да е многодетна майка!

    14:15 10.02.2026

  • 66 Ще,ще

    1 0 Отговор
    със 7 милиона пенсионери....

    14:17 10.02.2026

  • 67 мм дааа

    1 0 Отговор
    като се разстрелят всички на ръководни постове от 25 г. - до ден днешен

    14:18 10.02.2026

  • 68 Те внасят узбеки

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    И кви бяха още, нямало кой да работи

    14:19 10.02.2026

  • 69 9 милиона цигани или българи?

    7 1 Отговор
    Само да не станем 9 милиона цигани , защото тогава ще е шок и ужас - Хан Аспарух, Левски и Ботев ще се обръщат в гроба!!! Хан Аспарух е създал тази държава за българския бял етнос, а не за индийския етнос наречен цигани!!! Българите са водили 1300 години войни за да си запазят държавата и белия български етнос, но за 30 години демокрация тази държава се циганизира и циганите от Индия са на път да превземат държавата!!! Циганите са индийци, а индийците са над 1 милиард жители по света! Българският етнос е съставен от макс 6 милиона жители в цял свят, като половината са хронично болни. Това означава, че българския етнос е на път да изчезне, докато индийците процъфтяват. Вместо България да се превръща в Индия , заради помощите за циганите (индийците), трябва да се работи по социални програми за белия български етнос!!! За жалост , според мен искат да направят България с 9 милиона цигани, защото зад нашите партии стоят англичаните и немците, които подкрепят циганите и не случайно ги взимат на работа при тях и им дават милиарди евро помощи, за да могат да се развиват и да превземат България и да унищожат българския етнос. Англичаните винаги са мразели българския етнос и винаги са подкрепяли турците във войните им срещу България. Дори се говори , че английските агенти са предали местоположението на Левски, защото са искали Турция да спечели. Така че аз очаквам тази идея да е за подкрепа на размножаването при циганите, а не при белите българи

    Коментиран от #79

    14:22 10.02.2026

  • 70 бай Бончо

    5 1 Отговор
    Асене , Василев , чакай да ти обясня .През онзи лошия социализъм имаше план България да порасне до към 16 милиона , а анализите показваха , че държавта може самостоятелно да изхранва 20 милиона население .Ама ти откъде да ги знаеш тези неща .В твоята глава е демократично , евроатлантическо , а социализъм е мръсна дума . Точно на теб България не разчита да се погрижиш за демографията , нали вашата партия номерираше родителите на 1 и 2 .

    Коментиран от #73

    14:24 10.02.2026

  • 71 Мдаааа

    4 0 Отговор
    Абе, то ако циганите се завърнат от чужбината, може да станем и 10. Ама с това крадене и съсипване на държавата по вероятно е да изчезнем. Щом и братята роми не искат да стоят тук, а ние ги храним и поим със социални. То и прасета не поостанаха. Само 240 в София!

    14:25 10.02.2026

  • 72 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 0 Отговор
    Паметниците покрай пътищата са повече от пътните знаци. Само с попълнения от Виетнам ,Индия и Китай може да станем даже сто милиона. 🥸

    14:25 10.02.2026

  • 73 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "бай Бончо":

    Да имаше план да станем 16 република. Ако бяха отворени границите нямаше да се съберем никога 9 милиона.

    14:41 10.02.2026

  • 74 Даа!

    1 0 Отговор
    Ако съживите Татo ,и изпълнявате програмите му,за демографски ръст,ще станем 9 милиона за една петилетка.Иначе не става, със цена за детска градина над 700-800 лева за месец, памперси по 35:45 лева опаковка,и детски храни,все едно го храниш в Шератон.Не става със детски добавки,равни на една опаковка с памперси,,или джъмбо дрешки , който му умаляват след три месеца.Не става с антисоциална, жилищна политика- да се загробват със ипотечен заем,за 25 години в размер на стотици хиляди лева/ евро.Как се отглеждат дори две деца,при подобна ситуация.Едниствено Унгарците имат положителен демографски ръст.Но там се харчат милиарди, за младите семейства.

    Коментиран от #86

    14:48 10.02.2026

  • 75 здраво мислещ

    1 0 Отговор
    Асене ,Бай Тошо беше велик държавник , а на млади семейства с повече от две деца даваше апартаменти , или безплатно или на много ниски цени .Колко млади семейства могат да си купят тристаен , дори и някъде в провинцията ? Отдавна съм ви казал , когато не знаете какво да правите , вижте какво е правил Бай Тошо , там нямаше грешки .

    14:57 10.02.2026

  • 76 Доктор

    0 0 Отговор
    Невероятен боклук.

    14:57 10.02.2026

  • 77 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тъпа ушанка":

    На тоя не му дават дори книжка за водач на МПС. Така, че и за това не става!

    14:59 10.02.2026

  • 78 веднага му казвам на койорчо розовия

    0 0 Отговор
    тоне лесно бе ! виж историята как сме го направи преди години провери кой е фактора който ни занулява от 36 години и ще разбереш какво да направиш… но фактора неможе да се премахме той ни е превзел и ни контролира на къса каишка краде ни златото окупира ни армията и ни контролира политиците !!!

    15:00 10.02.2026

  • 79 Мухаа ха!

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "9 милиона цигани или българи?":

    Какъв " бял етнос" те е налазил" бе,смехурко.Тук е бил кръстопътя на целия континент.Кой,откъдето е завърнал ,си е хвърлил семето тук.Къде със войни,къде доброволно.Затова един с един не си приличаме.Гледаш ,бял и рус,като викинг,друг чист татарин, трети глеждосан по арабски .

    15:00 10.02.2026

  • 80 Истината е нужна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Селянин":

    Българинът е мързелив като теб, завистлив и разбира от всичко-т.е. дървен философ, а голяма част от мъжете са страхливи да правят деца и семейство, защото са безотговорни мамини синчета.Държавата не може да подкрепя такива "индивиди". След 1878г. семействата са имали от 2-10 деца и България е била по-многолюдна макар и по-бедна от сега! Но хората са били задружни и трудолюбиви и макар млада България се е развивала бързо и просперирала чак до 1944г. въпреки войните и националните катастрофи, докато не са я налазили Ком.унистите.

    15:02 10.02.2026

  • 81 Беро

    0 0 Отговор
    Аци, Аци съвсем скоро ще сме вече 5 милиона!
    КАТО велики празноглавци си отговорете само,на един жизнен и не маловажен въпрос!
    Ами, ако от 2000 година бяхме вече 10 милиона?

    15:03 10.02.2026

  • 82 Мефистофел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":

    Какви руснаци бълнуваш, като ДС и БКП(всички се роят от тях) ни управляват от 1989г до днес и НЯМА СПАСЕНИЕ.А НАРОДЪТ търпелив и глупав -не гласува и продължава да обича сатрапите си.
    НЕПРЕСТАННО ТЪРСИ СПАСИТЕЛЯ - то не бе БСП, та царя-вервайте ми! и сега -"зеления чорап
    Всеки глупак заслужава съдбата си!!!

    15:08 10.02.2026

  • 83 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Смях - розово пони шумно се тревожи за ниската раждаемост😂😂😂😂

    15:08 10.02.2026

  • 84 явно ти не си разбрал

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаците ни прецакаха":

    цру ни накараха да се отделим от русия и да слушаме тях и ето ти резултат тотал щета !!!

    15:09 10.02.2026

  • 85 виж сега

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    това да нямат ник повечето хора тук е защото троловете от сайта като видят че имаш смислено мислене започват да пишат от твоя ник пълни глупости и противоположности на твоите предубеждения за да не може хората да се обединяват по сайтовете и от твоя ник са писали много глупости които ти не споделяш но уви правят го аз поне за това не пиша с ник от години защото веднага се активират тролейчетата !!! инъче си прав за останалото което си написал..!

    15:15 10.02.2026

  • 86 Истината е нужна

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Даа!":

    Ревльо, по времето на соца съм имал 5заема(сега кредити) и работех на 3 места , защото заплатите ни свършваха за 10дни и пак сме живи, а сега кой те кара да купуваш скъпите жилища на мародерите-строители и фирми-недвижими имоти, като само в София има 168хил.празни апартамента за спекулативни продажби за такива като теб.СПРЕТЕ ДА КУПУВАТЕ И ЦЕНИТЕ ЩЕ ПАДНАТ, НАЕМИТЕ СЪЩО!Цените са 35-50% завишени!
    Прага на просперираща Чехия -европейски разкошен град е с равни цени на мръсна и неподдържана София при двойни доходи на чехите спрямо българите!!! Много мръсни и корупционни пари се изляха за недвижими имоти през 2024-2025г.

    15:19 10.02.2026

