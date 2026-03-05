Вземете 50% отстъпка за хостинг от

От 1 юли вдигат всички пенсии със 7,8 %

5 Март, 2026 15:51 558 10

Министърът беше категоричен, че повишаването на пенсиите и всички социални плащания са гарантирани в т.нар. удължителен закон за бюджета, който правителството прие и внесе за разглеждане в Народното събрание

„От първи юли, с решение на Надзорния съвет на НОИ, всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в Пловдив.

Той обясни, че вече има необходимите данни, по които се изчислява коефициентът за осъвременяване на пенсиите по т.нар. швейцарско правило. „Хармонизираният индекс на потребителски цени е 3,5%. Ръстът на осигурителния доход е 12%. По 50% от двата показателя прави 7,8%“, допълни Адемов.

Министърът беше категоричен, че повишаването на пенсиите и всички социални плащания са гарантирани в т.нар. удължителен закон за бюджета, който правителството прие и внесе за разглеждане в Народното събрание.

„Това е важно за всички български пенсионери. И още по-важно е, че всички социални плащания, които са заложени в нашето законодателство, са гарантирани, независимо от това, че няма приет редовен закон за държавния бюджет”, каза още социалният министър.

Адемов и заместник-министър Румяна Петкова бяха в Пловдив, където, от една страна, се включиха в Националното съвещание на Агенцията по заетостта, а от друга – се срещнаха с представители на всички структури на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в Южен централен район за планиране. По идея на министър Адемов ръководството на социалното министерство се среща с представителите на структурите на ведомството във всички шест планови района.

За първи път МТСП се ангажира активно с мисията за осигуряване на честен вот и недопускане на влиянието на социалните инструменти върху избирателите. „Ние не атакуваме структурите на Министерството на труда и социалната политика или местната власт, защото и тя е ангажирана със социалните мерки. Ние атакуваме грозните явления“, обясни Адемов.

Министър Адемов даде примери за опити за такова влияние както през мерки за субсидирана заетост, така и през социални мерки като „Топъл обяд“ и личен асистент, както и домашен помощник. „Тези програми и мерки са за всички български граждани, независимо от политическата им принадлежност”, категоричен беше той.

Хасан Адемов призова за подаване на сигнали при данни за порочни явления, както и за опити за упражняване на влияние за контролиран и корпоративен вот върху уязвимите групи. „Колеги, не се плашете и не се поддавайте на натиск. Ние ще застанем зад вас с всички възможности на държавата“, обърна се той към служителите.

Министърът представи и друг основен приоритет пред служебния кабинет – подпомагане на най-уязвимите. В средата на месеца започва раздаването на хранителни пакети с 11 продукта от първа необходимост за близо 531 000 домакинства, които са в крайна нужда. Средствата са през европейската програма за храни. Пакетите се раздават от БЧК, но министър Адемов възложи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да следи внимателно да не се правят опити тази подкрепа да се използва за предизборни цели. АСП е Управляващ орган на Програмата и изготвя списъците на правоимащите.

Уязвимите ще бъдат подпомогнати и през субсидирана заетост. С удължителния закон за бюджета МТСП активира и Националния план за действие по заетостта. Той ще даде възможност на общините да ангажират над 1000 безработни, които да помагат за преодоляване на щетите от бедствията. До седмици Министерството иска да стартира и „Заетост без бариери”. Мярката е финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ с европейски средства и ще ангажира над 10 000 души от уязвими групи в помощ на местната власт за разчистване на последствията от бедствия, както и за превенция срещу тях като например почистване на дерета и речни корита.

„Темата за великденските добавки е много важна. По идея на народни представители ние от МТСП сме подготвили един законопроект за промяна в Закона за социално подпомагане, за да решим дефинитивно въпроса с така наречените великденски и коледни надбавки. Те няма да обхващат само пенсионери, но и други уязвими групи. Очевидно този законопроект няма да бъде приет от това Народно събрание. Затова ние, с помощта на НОИ, сме разработили различни разчети. Нека Министерството на финансите да приключи с анализа на приходи и разходи. Виждате, че в условия на липса на редовен държавен бюджет публичните финанси са подложени на сериозно изпитание, но желанието на служебния кабинет е да търси и да намери възможността да реализираме тази традиционна за българските пенсионери мярка”, заяви Адемов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С много бе

    5 1 Отговор
    А заплатите на милиционерите кога??

    15:52 05.03.2026

  • 2 То до 01.07

    2 3 Отговор
    Ще има 400% ХИПЕРИНФЛАЦИЯ
    Един апартамент ще струва колкото яденето за 4 члено
    Семейство за месец за това се гответе войните тепърва започва по целия свят

    15:58 05.03.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    инфлацията вече изяде смешните %-ти и нали увеличението уж щеше да бъде 8,7%-та а то излезе че е 7,8.

    Коментиран от #5, #6

    15:59 05.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Пенциите захлебват.

    16:00 05.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Пенциите са лакома и алчна сган. Колкото и да им се даде, все им е малко. От лакомия и алчност, така са се опростачили, че на края няма кой да ги метне в трапа.

    Коментиран от #8

    16:03 05.03.2026

  • 6 Важно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    е да са в левро !

    16:04 05.03.2026

  • 7 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Честно заработената ми пенсия за 40 години трудов стаж съкратиха наполовина, по най-айдушки начин! Хвърлиха ме при т. нар. “ бедни пенсионери”. Доволни ли сте , управляващи??? Броят на мизерниците-пенсионери расте? Смешните под 8 процента ще бъдат върху двойно по-малки суми! Какво ми компенсирате, след като и пръста не си помръднахте да пресечете тенденциозното 2 лв=2€! Гняв, гняв и люти к л е т ви за вас!

    16:06 05.03.2026

  • 8 Киро

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Такава идиотия като твоята я няма!Казвай кога и да те отведа на виадукт "Бебреш" и да литнеш от там!

    16:07 05.03.2026

  • 9 ганя български

    0 0 Отговор
    а бе скакво повишение над 1 мелион пенсионери са под прага на бедност а ние плащаме 1 мелион на ден на ботош за кефа на някаои които сключи договора караи да върви тои ще ни управи

    16:08 05.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Пенциите мрат само и единствено поради, алчност, лакомия и простотия.

    16:09 05.03.2026

