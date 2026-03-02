Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България
Изплащането на пенсиите започва от 9 март

2 Март, 2026 09:58 732 7

  • пенсии-
  • нои-
  • български пощи

Ще бъде изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

Изплащането на пенсиите започва от 9 март - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изплащането на пенсиите през март чрез „Български пощи“ ще започне на 9-и (понеделник) и ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят, напомниха от осигурителния институт. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това.

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г., допълниха от НОИ.

На 5 март на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец февруари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 март, понеделник.


  • 1 Пенсионер

    13 2 Отговор
    Не разбирам НОИ какво произвеждат за да получават заплати?

    Коментиран от #3

    10:01 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    16 3 Отговор
    Днес почиват ли държавните хрантутници? Тия 2 дена закъснение на пенсиите, запознатили сте, до колко умрели пенсионери ще доведат. За пенсионера тия 2 дни са решаващи дали ще издържат на Гладомора.

    10:01 02.03.2026

  • 3 общо взето това също и безразборния секс

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер":

    Крадат и орязват пенсиите на редовите пенсионери и дават на незаслужилите майки и бащи на гербаджиите.

    10:03 02.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор
    Пенциите са проклятието на България.

    10:03 02.03.2026

  • 5 Добре

    3 5 Отговор
    че пенсиите са в левро !

    10:20 02.03.2026

  • 6 Индексации от 01.01.2026 г.

    7 0 Отговор
    Като в милицията, със задна дата и минимум 50%

    10:56 02.03.2026

  • 7 Що така, бре?

    5 0 Отговор
    Защо не дават пенсиите на 5 февруари, или на 5 март?
    Защо, защо, защо???

    11:06 02.03.2026

