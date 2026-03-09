Акад. Николай Денков за предложението на ДПС за великденски добавки: Прави се предизборно

Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство, каза пред журналисти съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков във връзка с намерението на "ДПС-Ново начало" да внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, предаде Novini.bg.
Това има своята логика, аз също го подкрепям като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно, заяви Денков.
Ако няма удължителен закон за бюджета България остава без яснота как ще се изплащат заплати, пенсии и всичко увисва във въздуха. Много е важно удължителният закон да бъде приет, заяви той.
Предполагаме, че служебният финансов министър най-добре знае какви са изчисленията и какво е възможно, така че това, което те внесат – това ще подкрепим, добави Николай Денков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:55 09.03.2026
В атентата загиват 3 деца и 4 жени. Ранени са още 9 души. Атентатът е дело на „Турско национално-освободително движение в България“.
14:57 09.03.2026
ПРЕСТАНЕТЕ С ПОДАЯНИЯТА И ПОДИГРАВКИТЕ!
14:57 09.03.2026
14:59 09.03.2026
15:00 09.03.2026
15:09 09.03.2026
15:10 09.03.2026
15:15 09.03.2026
15:17 09.03.2026
15:19 09.03.2026
15:22 09.03.2026
15:24 09.03.2026
15:24 09.03.2026
15:28 09.03.2026
15:32 09.03.2026
Сапунена опера от академичен тип - това е нивото в БАНята 😂😂😂
15:33 09.03.2026
15:34 09.03.2026
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ракетата е неутрализирана във въздуха. Прочети приказката за лъжливото овчарче. Каква е тая мания постоянно да лъжеш?
15:41 09.03.2026
15:45 09.03.2026