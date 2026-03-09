Новини
Акад. Николай Денков за предложението на ДПС за великденски добавки: Прави се предизборно

9 Март, 2026 14:52, обновена 9 Март, 2026 15:15 1 162 19

  • великденски добавки-
  • пенсионери-
  • николай денков-
  • бюджет-
  • избори

Ако няма удължителен закон за бюджета България остава без яснота как ще се изплащат заплати, пенсии и всичко увисва във въздуха

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство, каза пред журналисти съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков във връзка с намерението на "ДПС-Ново начало" да внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, предаде Novini.bg.

Това има своята логика, аз също го подкрепям като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно, заяви Денков.

Ако няма удължителен закон за бюджета България остава без яснота как ще се изплащат заплати, пенсии и всичко увисва във въздуха. Много е важно удължителният закон да бъде приет, заяви той.

Предполагаме, че служебният финансов министър най-добре знае какви са изчисленията и какво е възможно, така че това, което те внесат – това ще подкрепим, добави Николай Денков.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ама ,

    9 1 Отговор
    разбира се ! Номера на китайската !

    14:55 09.03.2026

  • 2 очевидец

    22 0 Отговор
    ❗️Преди 41 години, на 9.03.1985 г., е извършен кървавият атентат на гара Буново.
    В атентата загиват 3 деца и 4 жени. Ранени са още 9 души. Атентатът е дело на „Турско национално-освободително движение в България“.

    14:57 09.03.2026

  • 3 ПО ЕДНА ПЕНСИЯ

    22 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ!
    ПРЕСТАНЕТЕ С ПОДАЯНИЯТА И ПОДИГРАВКИТЕ!

    14:57 09.03.2026

  • 4 Кире

    17 6 Отговор
    Петроханската секта отново дава съвети никои Неви вярва

    14:59 09.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Ексклузивно!Иранска ракета удари Газиантеп.

    Коментиран от #18

    15:00 09.03.2026

  • 6 Гечко

    15 2 Отговор
    С вашите номера по вашата глава! Дайте на старите хорица,някои от тях изнемогват,или те не са сектанти и за тях няма?!

    15:09 09.03.2026

  • 7 ту-туу

    9 0 Отговор
    Ексклузивно Иранска ракета за магнитският с-и-чуг Дубай - Луната

    15:10 09.03.2026

  • 8 Петрохански трол

    9 4 Отговор
    Подкрепете шиши за добавките най-бедните пенсионери

    15:15 09.03.2026

  • 9 марш ша ти ..........................

    11 3 Отговор
    те го и тази плазмодия

    15:17 09.03.2026

  • 10 Тома

    14 1 Отговор
    Кога в България прокуратурата ще провери от къде са парите на дебелия

    15:19 09.03.2026

  • 11 българина

    12 0 Отговор
    Денков , народа не може да издържи на тези цени и хич не го интерсува бюджет и други подобни . Ясно е че ДПС не им пука за хората и го правят за популизъм ! Ами направете го вие , нали сега вие управлявате !

    15:22 09.03.2026

  • 12 Как

    15 2 Отговор
    Сапунения академик коментира за подаянията към пенсионерите.Той в друго измерение,Сирия на гладния не вярва ПОЗОР към такива "политици".

    15:24 09.03.2026

  • 13 Ники иска да пътува

    16 2 Отговор
    "акад." Сапунджиев не иска ли на почивка в Ду-бай-бай-бай?

    15:24 09.03.2026

  • 14 Един не-трол

    6 1 Отговор
    Е вижда се промяната. Заради вашите глупости няма бюджет. Сега и акъл давате. Не ставате, както и вашият партньор резидента.

    15:28 09.03.2026

  • 15 Цвете

    5 2 Отговор
    ДЕНКОВ, ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ РАЗЧИТАТ НА ТАЗИ ДОБАВКА.КАКВИ ДЪВКИ ПРЕДЪВКВАТ ,ЧЕ НЕ СЕ ПРАВИ БЮДЖЕТ? ТОГАВА И ВИЕ НЯМА ДА ВЗИМАТЕ ЗАПЛАТИ. СТИГА МУШИНГИИ.ВТРЪСНАЛО НИ Е ОТ ПОЛИТИКАНСТВАНЕ.РАБОТЕТЕ ,ЗАЩОТО НИКОЙ НЯМА ДА ПРИПАРИ В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ.🤔🐷🎃🇧🇬🫦🇧🇬😠

    15:32 09.03.2026

  • 16 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Сапуненият академик сапунисва некъпаните си почитатели, които вече са забравили че именно ПП се хвалят наляво и надясно как вдигнали пенсиите, взимайки огромни външни заеми по време на управлението си. А сега врякат срещу мизерните великденски надбавки за пенсионерите. Сапунко даже вече е забравил, че Гюров е премиер на ПП и целият този сапунен мехур с надбавките ще се разпляка върху сапунисаните глави на некъпаните тъППопотеци....
    Сапунена опера от академичен тип - това е нивото в БАНята 😂😂😂

    15:33 09.03.2026

  • 17 Цвете

    3 1 Отговор
    ДЕНКОВ, ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ РАЗЧИТАТ НА ТАЗИ ДОБАВКА.КАКВИ ДЪВКИ ПРЕДЪВКВАТ ,ЧЕ НЕ СЕ ПРАВИ БЮДЖЕТ? ТОГАВА И ВИЕ НЯМА ДА ВЗИМАТЕ ЗАПЛАТИ. СТИГА МУШИНГИИ.ВТРЪСНАЛО НИ Е ОТ ПОЛИТИКАНСТВАНЕ.РАБОТЕТЕ ,ЗАЩОТО НИКОЙ НЯМА ДА ПРИПАРИ В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ.🤔🐷🎃🇧🇬🫦🇧🇬😠

    15:34 09.03.2026

  • 18 Ти си роден да лъжеш бе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ракетата е неутрализирана във въздуха. Прочети приказката за лъжливото овчарче. Каква е тая мания постоянно да лъжеш?

    15:41 09.03.2026

  • 19 Кукуруку

    0 0 Отговор
    Дебелян ще открадне 100 за да даде предизборно 10 Партията му са метри и крадци стил 90те

    15:45 09.03.2026

