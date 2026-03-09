Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Куче нападна 5-годишно дете в Годеч, а стопанинът му заплаши с нож майка му

Куче нападна 5-годишно дете в Годеч, а стопанинът му заплаши с нож майка му

9 Март, 2026 15:21 821 12

  • нападение-
  • куче-
  • дете-
  • годеч

Служителите на реда реагирали незабавно и задържали мъжа

Куче нападна 5-годишно дете в Годеч, а стопанинът му заплаши с нож майка му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 15.30 часа на 7 март притеснена майка потърсила помощ от полицията в Годеч.

Жената съобщила, че 5-годишната ѝ дъщеря е била нападната от куче, а стопанинът на животното е отправил към нея заплахи и закани с нож в ръка.

Служителите на реда реагирали незабавно и задържали мъжа.

Пострадалото дете било транспортирано в болница с разкъсно-контузни рани по дясното бедро и след оказана медицинска помощ – освободено за домашно лечение.

По случая в РУ-Годеч е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата 65-годишният познайник на полицията е привлечен в качеството на обвиняем и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пес

    4 0 Отговор
    Тези от Кажи,дали имат какво да кажат!

    Коментиран от #9

    15:24 09.03.2026

  • 2 Механик

    6 3 Отговор
    Заплашил с нож майка му? На кучето ли, бе?
    п.п.
    Като ви изпонасъберат от селата и директно ви дават молива да пишете статии.

    Коментиран от #12

    15:24 09.03.2026

  • 3 Не всеки

    6 0 Отговор
    трябва и следва да има домашни любимци !

    15:25 09.03.2026

  • 4 КУЧЕЛЮБ

    14 1 Отговор
    А ЗАЩО КУЧЕТАТА НЕ ХОДЯТ С НАМОРДНИЦИ И ИМА ЛИ ГЛОБЕНИ СОБСТВЕНИЦИ КОИТО НЕ ЧИСТЯТ СЛЕД ТЯХ.И ГРАДОВЕТЕ СТАНАХА САМО ЗА КОЛИ , КУЧЕТА И КОТКИ , СЕГА ВЕЧЕ ТРОТИНЕТКИ И КОЛЕЛА ПО ТРОТОАРИТЕ И СЪВСЕМ НЕПРИГОДНИ ЗА ХОРАТА

    15:26 09.03.2026

  • 5 Абе

    10 1 Отговор
    Натура - кучета и котки бол и няма кои да им обира ф-ш-ите като в Русе

    15:29 09.03.2026

  • 6 Наказателен кодекс

    7 0 Отговор
    Трябва да плати обещетение.

    Коментиран от #7

    15:31 09.03.2026

  • 7 .....

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наказателен кодекс":

    Иначе таткото на детето може да го спука от бой

    15:32 09.03.2026

  • 8 Ърп

    8 0 Отговор
    Незабавно кучето да се обеси а за стопанина му 100 тояги на голо+ обезщетение за пострадалото дете.

    15:35 09.03.2026

  • 9 Кученцето добре ли е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "пес":

    Ако е пострадало - пак протез !

    Коментиран от #10

    15:35 09.03.2026

  • 10 УжасТ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кученцето добре ли е":

    Имаш спешна нужда от буквар и помагало за правопис !

    15:45 09.03.2026

  • 11 Авто маниак

    2 0 Отговор
    Кучкарят е най-гнусното и долно човекоподобно !

    15:47 09.03.2026

  • 12 Селянинът с колелото

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Тая с очилата не е от село,а от...Факултето...

    15:49 09.03.2026

