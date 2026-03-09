Куче нападна 5-годишно дете в Годеч, а стопанинът му заплаши с нож майка му

Около 15.30 часа на 7 март притеснена майка потърсила помощ от полицията в Годеч.

Жената съобщила, че 5-годишната ѝ дъщеря е била нападната от куче, а стопанинът на животното е отправил към нея заплахи и закани с нож в ръка.

Служителите на реда реагирали незабавно и задържали мъжа.

Пострадалото дете било транспортирано в болница с разкъсно-контузни рани по дясното бедро и след оказана медицинска помощ – освободено за домашно лечение.

По случая в РУ-Годеч е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата 65-годишният познайник на полицията е привлечен в качеството на обвиняем и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.