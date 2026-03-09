Куче нападна 5-годишно дете в Годеч, а стопанинът му заплаши с нож майка му

Около 15.30 часа на 7 март притеснена майка потърсила помощ от полицията в Годеч.
Жената съобщила, че 5-годишната ѝ дъщеря е била нападната от куче, а стопанинът на животното е отправил към нея заплахи и закани с нож в ръка.
Служителите на реда реагирали незабавно и задържали мъжа.
Пострадалото дете било транспортирано в болница с разкъсно-контузни рани по дясното бедро и след оказана медицинска помощ – освободено за домашно лечение.
По случая в РУ-Годеч е образувано досъдебно производство.
След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата 65-годишният познайник на полицията е привлечен в качеството на обвиняем и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.
1 пес
Коментиран от #9
15:24 09.03.2026
2 Механик
п.п.
Като ви изпонасъберат от селата и директно ви дават молива да пишете статии.
Коментиран от #12
15:24 09.03.2026
3 Не всеки
15:25 09.03.2026
4 КУЧЕЛЮБ
15:26 09.03.2026
5 Абе
15:29 09.03.2026
6 Наказателен кодекс
Коментиран от #7
15:31 09.03.2026
7 .....
До коментар #6 от "Наказателен кодекс":Иначе таткото на детето може да го спука от бой
15:32 09.03.2026
8 Ърп
15:35 09.03.2026
9 Кученцето добре ли е
До коментар #1 от "пес":Ако е пострадало - пак протез !
Коментиран от #10
15:35 09.03.2026
10 УжасТ
До коментар #9 от "Кученцето добре ли е":Имаш спешна нужда от буквар и помагало за правопис !
15:45 09.03.2026
11 Авто маниак
15:47 09.03.2026
12 Селянинът с колелото
До коментар #2 от "Механик":Тая с очилата не е от село,а от...Факултето...
15:49 09.03.2026