Янкулов заяви подкрепа за всеки магистрат, готов да говори за криминалните зависимости в съдебната система

9 Март, 2026 15:37 404 6

Екипът му подкрепи гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система

Янкулов заяви подкрепа за всеки магистрат, готов да говори за криминалните зависимости в съдебната система - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екипът на министъра на правосъдието декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

Министър Андрей Янкулов заявява, че ще окаже институционална защита на всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система.

В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности „да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“.

В края на февруари 15 прокурори излязоха с безпрецедентно отворено писмо в защита на колегата си Владимир Николов, който публично настоя прокуратурата да е независима от външни и вътрешни влияния. Той призова прокурорите да изсветлят и да решат скандалните казуси като „Джуджетата“, „Нотариуса“ и др. „Стената на мълчанието в прокуратурата започва да се пропуква. Прокуратурата ще се промени, защото за първи път необходимостта от промяна се осъзнава от самите прокурори“, коментира тогава министър Янкулов.

„Подкрепяме всеки магистрат, който открито говори за нередности и проблеми в съдебната власт. Истината укрепва държавността. Категорично се противопоставяме на всякакви форми на натиск, сплашване и организирано очерняне на магистрати и активни граждани. Няма да приемем злоупотреба с институционална власт, манипулативни кампании и опити за заглушаване на неудобната истина. Всеки такъв акт е директна атака срещу върховенството на закона“, заявяват сега от гражданската инициатива. Те настояват за „незабавно прекратяване на всякакви форми на външен и вътрешен натиск върху почтените магистрати и прочистването на съдебната власт от зависими и некомпетентни да ѝ служат индивиди“.


