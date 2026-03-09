Мъж почина след токов удар, не спрял електричеството при ремонт

Мъж почина след токов удар в ботевградското село Врачеш, съобщиха от полицията.

На 6 март е пдоае н сигнал за мъж в безпомощно състояние на адрес.

Собственикът на къщата е обяснил, че при опит да свърже осветление на тераса на втория етаж, приятелят му не е спрял електричеството и е бил поразен от токов удар.

Екип медици е констатирал смъртта на 51-годишния мъж. По тялото не са установени видими следи от насилие, като е изпратено за аутопсия.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.