Мъж почина след токов удар, не спрял електричеството при ремонт

9 Март, 2026 14:34 1 738 11

По тялото не са установени видими следи от насилие, като е изпратено за аутопсия

Мъж почина след токов удар, не спрял електричеството при ремонт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж почина след токов удар в ботевградското село Врачеш, съобщиха от полицията.

На 6 март е пдоае н сигнал за мъж в безпомощно състояние на адрес.

Собственикът на къщата е обяснил, че при опит да свърже осветление на тераса на втория етаж, приятелят му не е спрял електричеството и е бил поразен от токов удар.

Екип медици е констатирал смъртта на 51-годишния мъж. По тялото не са установени видими следи от насилие, като е изпратено за аутопсия.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.


България
  • 1 Хора ,

    20 1 Отговор
    имайте респект от електричеството !

    14:39 09.03.2026

  • 2 Дано се оправи човека

    5 11 Отговор
    Сигурно са били приятели с тока.

    14:40 09.03.2026

  • 3 Ганя е спец

    10 1 Отговор
    по всичко.

    14:43 09.03.2026

  • 4 След случая

    8 9 Отговор
    С Петрохан мъже на 50 до 55 години в ъв Враца,Трън,И района....мрат като мухи....самоубииства,изгорял в къщата при пожар,токов удар,инфаркт....яка работа.

    14:48 09.03.2026

  • 5 Просто човек

    5 4 Отговор
    Награда “Дарвин”

    14:49 09.03.2026

  • 6 ПРОГРЕСИВЕН ЕЛ.ТЕХНИК

    2 5 Отговор
    ТО ЗАТОВА ЛИ КВ.ТЕХЕРАН НЕМЕШЕ ТОК🤔

    15:03 09.03.2026

  • 7 Приятелят му

    7 3 Отговор
    трябвало моментално да почне сърдечен масаж и изкуствено дишане до пристигането на лекар. Само така е имал шанс пострадалият.

    15:03 09.03.2026

  • 8 Веселинов

    5 3 Отговор
    И сигурно пак ЕРП-тата са му виновни на тоя неграмотник.

    15:09 09.03.2026

  • 9 Дзак

    10 1 Отговор
    Човек трябва да си върши работата без да се разсейва и винаги да проверява дали захранването е изключително. Предпазни ръкавици не са излишни.

    15:13 09.03.2026

  • 10 Жалко

    3 1 Отговор
    Главният бушон се отвива за пет секунди.Ако си с автоматични прекъсвачи още по-бързо.

    15:33 09.03.2026

  • 11 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Чудесна снимка за коментар.Виждаме типичен китайски разклонител,с 5-6 гнезда.От опит съм установил,че понеже много от младежите и девойките от поколението Z не са много запознати със законите на електричеството,та на такъв разклонител,на който да поеме мощност от 1.5 кВт му идват малко множко,а те милите набучили на него пералня,готварска печка и особенно популярните "духалки".Та постоянно им падаше главния бушон.

    15:47 09.03.2026

