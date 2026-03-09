Вземете 50% отстъпка за хостинг от

КНСБ настоява за ежегоден ръст на заплатите с 10%

9 Март, 2026 14:53 668 13

Не е непосилна задача до 2030 г. минималната работна заплата да стане 1002 евро, смята Пламен Димитров

Снимка: БГНЕС
КНСБ настоява за ежегоден ръст на заплатите с 10 процента. Това заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ, по време на представяне пред журналисти Меморандум за социално-икономическо развитие на България в периода 2026-2030 г.

В навечерието сме на поредните парламентарни избори и през последните 10-15 г. се превърна в ангажимент на КНСБ да представя пред гражданите и политическите партии своята визия за актуалните приоритети на социално-икономическото развитие на страната, как трябва да изглежда и как да върви напред България, каза още Димитров.

По думите му това са посланията на конфедерацията към кандидатите за властта.

Не е непосилна задача до 2030 г. минималната работна заплата да стане 1002 евро, а средната работна заплата да бъде 2225 евро. Минималната работна заплата да бъде минимум 50% от средната работна заплата, съобразно приетия текст в Кодекса на труда - чл. 244, пос очи Димитров. По думите му минималната работна заплата да ускори приближаването си до „заплатата за издръжка“ и към 2030 г. да бъде поне 80% от нея, предаде БТА.

Най-важната ни цел е икономиката да работи устойчиво и да генерира съответните доходи, без да генерира допълнителен инфлационен натиск, каза още Димитров.

В меморандума са посочени различни сектори от икономиката, за които КНСБ прави предложения за промени и мерки.

КНСБ отдава изключително важно значение на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС, каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и главен икономист на конфедерацията Любослав Костов. Този правно обвързващ инструмент ще осигури провеждането на нова политика по минималните доходи в държавите членки, а специално за България той трябва да стимулира и преговорите по заплащането на труда на всички нива. За успешното и ефективно транспониране на Директивата трябва да бъдат извършени редица промени в Кодекса на труда, отнасящи се до трудовите възнаграждения, добави Костов.

Необходимо е пълно и ефективно транспониране на Директива (ЕС) 2023/970 за укрепване на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за прилагане. Според КНСБ данъчната система в България се нуждае от реформиране и поради тази причина от конфедерацията предлагат да се въведе необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната; 15% данък върху доходите на физическите лица; 15% данък върху доходите на юридическите лица; намаляване на общата ставка на ДДС на 15%, каза още Костов.

За постоянно и адекватно актуализиране на размера на обезщетенията и социалните помощи за отглеждане на деца, отразяващи обективни и многостранни индикатори за тази необходимост - ръст на осигурителните доходи, издръжката на живот, линията на бедност и др., ще настоява КНСБ. За обезщетението за майчинство и отглеждане на дете до двегодишната му възраст би трябвало през втората година на майчинството да продължат да се спазват осигурителните правила и принципи и за нас справедливата формула е това обезщетение да бъде обвързано с обезщетението през първите 400 дни, каза Ася Гонева, консултант по социална защита в КНСБ.

Експерти от КНСБ в различни сектори от икономиката представиха възможни решения и мерки, които предлагат държавата да предприеме - национален план за справедлив преход; национална индустриална стратегия; визия за веригата на доставки, свързани с отбранителната промишленост; продължаване на модела за изграждане на индустриални паркове, защита на хората, останали без работа поради закриване на предприятия; картографиране на предприятия в риск; бързо изготвяне на енергийна стратегия, като дотогава да се прекрати политиката на изземване на парични средства от енергийните компании; преодоляване на енергийната бедност; нова стратегия за развитие на отрасъла „Водоснабдяване и канализация“, гарантираща устойчиво предоставяне на услуги на потребителите и достойни възнаграждения за работещите в сектора; нов закон за насърчаване на заетостта, отчитащ всички промени в пазара на труда; и др.

В Меморандума са посочени и предложения и мерки в областта на социалния диалог и колективното трудово договаряне, както и защита на основните права на работещите. Настояваме да се обърне особено внимание на секторния, отрасловия и браншовия социален диалог, каза националният секретар на КНСБ Величка Микова. По думите ѝ исканията на конфедерацията са за изменение в Кодекса на труда по повод Директивата за адекватни минимални работни заплати.

Меморандумът ще бъде изпратен до всички партии, а в следващите дни ще се състоят срещи с представители на партиите, които според социологическите агенции ще бъдат в следващия парламент, каза в заключение Пламен Димитров. Ще проведем с тях задълбочени разговори, за да чуем и техните виждания и да оповестим пред синдикалните членове коя партия какви предложения е направила, допълни той.


  • 1 АЙДЕ И

    10 0 Отговор
    НА ПЕНСИИТЕ С 10 % ЕЖЕГОДНО ОТ 01.01

    14:55 09.03.2026

  • 2 хаха

    18 0 Отговор
    Това като се събирахте съвета на директорите на албена ли го решихте или на събрание на "синдиката"?

    Ти последно какъв си корумпе тиквистко?? Работодател или представител на синдикат?

    14:55 09.03.2026

  • 3 Член

    9 1 Отговор
    10 % са малко..
    Дай по сериозна цифра , по бързо да станем хора ... тия 10, инфлацията ги изяжда преди да са ги дали !?

    14:57 09.03.2026

  • 4 Лъжлив популизъм

    17 0 Отговор
    Всеки път преди избори казвате тези предложения, а обслужвате интересите само на политиците. Напълно излишни са тези синдикати.

    14:58 09.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Ексклузивно!Иранска ракета удари Газиантеп

    14:59 09.03.2026

  • 6 Растеж

    11 1 Отговор
    Вдигането на заплатите с 10%,води до вдигане на инфлацията с 15-20%...
    А какво става с тази от 3% с ,която ни набутаха в Еврозоната ? А ???

    15:03 09.03.2026

  • 7 Никой

    4 2 Отговор
    Нали искахте " Мариците " сега що пискате за по високия ток ?

    15:03 09.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 юдей

    2 0 Отговор
    "И душата в рая..."

    15:33 09.03.2026

  • 11 гоосе

    4 0 Отговор
    Аз пък настоявам увеличението на заплатите в бюджетния сектор да е обвързано със съкращенията там - 10% съкращения - 10% увеличение на заплатата

    15:34 09.03.2026

  • 12 хе хе

    1 0 Отговор
    само 10% ли? Аз предлагам поне 50% и да се намали работна седмица за всички държавни служители на 3 дни. Нека си почиват хората, не е лесно . И всяка година по 1 месец да ги пращат на Малидивите или Алпите. Крайно време е работещите в частният сектора да се стегнат и да работят повече , какво са се отпуснали. Хорат имат нужди

    15:48 09.03.2026

  • 13 Вожда

    0 0 Отговор
    Абе Пламенчо, живота на две поколения нормални хора мина в мизерия бе, ти ми говориш за 1000 евро МРЗ след 5 години.ЕВЕНТУАААЛНО.

    15:50 09.03.2026

